Cum să economisești bani cu câteva trucuri de călătorie (care merg și în România)

Călătoriile pot fi scumpe, dar oamenii care călătoresc mereu și spun că de fapt nu-i costă așa mult, nu mint. Știu asta pentru că sunt unul dintre ei. Am călătorit în 44 de țări și 31 de state, și îmi câștig momentan traiul lucrând ca scriitor și editor freelancer. Faptul că scriu acest articol dintr-un avion spre Hong Kong este dovada faptului că nu-s încă lefteră.

Să economisesc bani mă face ciudat de fericită. Când mi-am dat seama că puteam să iau Megabus-ul din New York până în Boston pentru 50 de dolari călătoria (în loc de 250 via avion), am rămas șocată o săptămână. Urmăresc toate trucurile mai cunoscute: zborurile extrasezoniere, alerte pentru zboruri de la Hopper, achiziționarea biletelor cu opțiunea Kayak pentru lună flexibilă, cazare în Airbnb-uri, adun mâncare gratuită și fie merg pe jos sau iau mijloacele de transport în comun. Apoi mai sunt trucurile pe care le-am învățat după ani de călătorii. Uite-mi unele dintre favorite aici:

Călătorește noaptea (confortabil)

Să călătorești noaptea are două beneficii: nu pierzi o zi de vacanță și ai parte de o noapte de somn gratuită. În ajunul Crăciunului am luat un autobuz de noapte din capitala Paraguay-ului spre Iguazu Fall din Argentina și am ajuns la timp să sărbătoresc dimineața de Crăciun cu familia în America de Sud. Trucul este să te pregătești de culcare cum o faci în mod normal înainte să te urci la bord (te speli pe dinți, pe față, îți pui pijamale decente pentru public), apoi blochezi lumea cu o mască pentru ochi și doape antifonice. Dacă ești disperat/ă, ia-ți niște Aleve PM cu tine.

Economii totale: o zi întreagă de plimbări și până la 150 de dolari de la cazare.

Zboară local cu linii aeriene low cost

Sunt sute de companii aeriene mici și low cost au adesea prețuri mai scăzute la bilete când ți le achiziționezi prin ei. Allegiant Air are bilete dus la 30 de dolari din San Francisco spre Las Vegas, și dacă-ți iei de la Ryanair, poți zbura din Paris în Praga pentru 15 dolari. Aceste companii aeriene își păstrează costurile scăzute ca să te taxeze pentru restul opțiunilor cum ar fi alegerea locurilor și printarea biletelor de avion, așa că fii atent/ă la detalii. Această listă te ajută să găsești companii aeriene de buget care zboară în orașele în care vrei să ajungi, dar poți mereu folosi Google ca să vezi ce linii aeriene acoperă ruta pe care o cauți. În SUA, Spirit, Frontier și JetBlue merită accesate.

Economii totale: în jur de 200 de dolari.

Folosește-ți cardul de student

Este rușinos, dar la 32 de ani, încă-mi mai folosesc cardul de student. Aproape fiecare muzeu, cinematograf și grădină zoologică are reduceri pentru studenți. La Met din New York, prețul unui bilet pentru studenți este mai puțin de jumătate din cât costă cel pentru adulți.

Economie totală: până la 13 dolari pe bilet.

Du-te numai la tururi de oraș gratuite

Unul dintre cele mai mișto lucruri pe care le poți face când ajungi într-un oraș nou este să înveți despre istoria și cultura sa. Sandeman oferă tururi gratuite în 20 de orașe mari, în timp ce FreeTour.com poate fi găsit în 118 țări. Dacă orașul pe care îl vizitezi nu este servit de aceste companii, documentează-te pe Google sau întreabă la motelul, hotelul în care ești cazat/ă sau la un centru de informare pentru turiști. Doar să ții minte că ghidurile se bazează pe bacșiș.

Economii totale: în jur de 15 dolari de persoană, pentru tur.

Anulează-ți abonamentul internațional la telefon sau cartela SIM

Vei avea internet la marea majoritate a restaurantelor și cafenelelor pe care le vei vizita (întreabă și verifică conexiunea înainte să o faci), dar odată ce ieși din lumea wifi-ului tot va trebui să navighezi dintr-un loc în altul. Descarcă o Hartă Google offline a zonei pe care o vei vizita ca să te poți orienta fără internet. Dacă te temi de bariera limbii, poți să-ți descarci un dicționar în Google Translate care va funcționa și fără internet. Când ai nevoie să trimiți un mesaj sau să postezi pe fugă pe Instagram, caută un Starbucks sau McDonalds pentru wifi gratuit (de obicei fără să achiziționezi ceva de la ei).

Economii totale: până la 10 dolari pe zi.

Nu plăti asigurarea pentru mașina închiriată

Până să începi să arunci banii în plus pe asigurarea mașinii închiriate, află dacă cardul tău de credit te va acoperi – în marea majoritate a cazurilor o face atâta timp cât plătești cu cardul care oferă asta. Când am zgâriat o mașină închiriată în Puerto Rico, asigurarea de pe cardul meu UnitedMileagePlus Explorer a intrat în vigoare și daunele au fost acoperite.

Economii totale: 40 de dolari pe zi.

Ia fiecare bilet separat





Dacă biletele par scumpe, îmi voi folosi Skyscanners Everywhere search ca să găsesc zboruri ieftine care mă duc aproape de destinația mea, de unde voi lua alt bilet separat. Când zburam din Denver spre Praga, am luat bilete de 600 de dolari spre Amsterdam, și apoi am luat alt zbor din Amsterdam spre Praga direct cu easyJet, o companie aeriană europeană de buget pe care am găsit-o când căutam pe Google zboruri ieftine între cele două orașe.

Economii totale: până la 100 de dolari per zbor.

Nu mai plăti niciodată taxe la bancomat

Am schimbat băncile ca să nu mai trebuiască să plătesc niciodată taxe la bancomat. Charles Schwab și Aspiration îți rambursează taxele de la bancomatele din întreagă lume, iar Bank of Internet USA oferă rambursări nelimitate în SUA.

Economii totale: +3 dolari de fiecare dată când folosești bancomatul.

Folosește cardul de cumpărături ca să economisești și mai mult

Dacă iubești să călătorești sau visezi la asta, asigură-te că fiecare card de credit din portofelul tău nu are taxe pentru tranzacții străine și oferă recompense la zboruri. Eu primesc două mile de călătorie pentru fiecare dolar cheltuit cu cardul Capital One Venture și sunt cu ochii pe Chase Sapphire Reserve, care oferă trei mile pentru fiecare dolar cheltuit și un voucher anual de călătorie în valoare de 300 de dolari.

Economii totale: trei la sută din orice ai cheltui în străinătate, plus zboruri gratuite.

Nu-ți mai lua bagaj de cală

Am trăit dintr-un rucsac și am umblat cu o valiză după mine timp de un an în climate variate ca iarna în Japonia și primăvara în Cambogia – așa că crede-mă, se poate. Pune-ți laptopul, kindle-ul și un port fard cu toate cosmeticele în rucsac ca să-ți fie ușor la verificarea de la securitate. În valiza de mână pune doar haine care să-ți ajungă o săptămână (nu-ți face griji, restul lumii știe cum să spele rufe).

Economii totale: 50 de dolari per zbor.

