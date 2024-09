Cum să te porți cu taximetriștii, conform taximetriștilor

Șoferii de Uber, Lyft și de taxi îndeplinesc o grămadă de roluri diferite. În orice tură pot să fie psihoterapeuți, confidenți sau chiar arbitri de box. De multe ori ne văd când suntem mai stresați sau mai vulnerabili. Sau, ăă, beți. Pe scurt, munca lor implică mult mai multe decât să care oameni din punctul A în punctul B. Îndeplinesc mai multe cerințe din partea mai multor pasageri de mai multe ori pe zi.

Și ei ce vor la schimb? Am adunat câțiva și i-am întrebat.

NU NE LĂSAȚI SĂ AȘTEPTĂM

Dau greu unui client un rating scăzut, dar o modalitate de a obține asta e să mă pui să te aștept în fața casei mai mult de cinci minute. În răstimpul ăsta aș fi putut să iau mai multe persoane, mai ales dacă folosesc Pool. Dacă aștept cinci minute înseamnă că s-ar putea să ratez un alt pasager sau doi și dacă mai am în mașină și un alt pasager luat prin Pool care te-așteaptă și el, îi lungești și lui cursa! Când ajung la adresă, să fii gata.- Jalil Mcgee, 27, șofer pe Uber de un an și jumătate.

NU. NE. MAI. TRÂNTIȚI. UȘILE

Mi-am cumpărat o mașină frumoasă pentru Uber și vreau să rămână frumoasă! Dar, indiferent ce conduc, lumea îmi tot trântește portierele. Nu înțeleg cum de nu-și dau oamenii seama că nu e bine pentru mașină. Nu țip niciodată la nimeni și nici nu le dau rating scăzut pentru așa ceva, dar chiar mă deranjează când îmi trântești portierele. Închide-le și tu frumos! Nu-i așa greu!— Alex L., 38, conduce taxiuri și limuzine de cinci ani și e șofer pe Uber de doi ani

Întotdeauna m-a enervat chestia asta, chiar și-n afara jobului. Nu știu care-i faza, poate-au crescut la țară, dar mă scoate din minți când îmi trântesc pasagerii portierele. Sunt ca niște animale! Uneori trântesc ușa atât de tare că se zguduie toată mașina și-mi fac griji c-o să mi se facă parbrizul bucăți.— Jalil

VEDEM TOT FELUL DE CHESTII SEXUALE DUBIOASE

Într-o cursă noaptea târziu am aruncat un ochi spre bancheta din spate și-am văzut aceste două tipe care se masturbau una pe alta fără nicio jenă. M-am întors înapoi super rapid și ele erau, gen: „Hei, nu ne băgați în seamă! Ne distrăm și noi un pic înainte să ajungem acasă!” Eu eram, gen: „Hei, treaba voastră, faceți ce vreți, numai să nu-mi faceți mizerie pe-acolo.” — Jalil

Un cuplu beat m-a întrebat odată dacă pot să trag pe dreapta ca să poată și ei să se fută fără să cadă unul peste altul când iau curbele. Eu i-am întrebat dacă chiar nu mai pot să aștepte, iar tipul mi-a înmânat o bancnotă de 50 de dolari. Așa că am făcut-o. Mi-am pus căștile până au terminat. De fiecare dată când aud o piesă de-ale lui Drake am flashback-uri cu acele cinci minute lungi. În schimb, ăia 50 de dolari i-am câștigat tare ușor!— Joana Hayworth, 32, șofer pe Lyft și pe Uber de doi ani.

RECUNOAȘTE CĂ SUNT ȘI EU O FIINȚĂ UMANĂ, TE ROG

Mă scoate din minți când mi se suie lumea-n mașină și nu-mi spune un cuvânt – ceea ce se-ntâmplă mai des decât ți-ai putea închipui. Înțeleg, nu toată lumea are chef de vorbă, dar nu poți nici măcar să zici salut? Poate te-ai suit într-o mașină la-ntâmplare, care nici măcar nu e Uberul tău. Zi-mi și tu ceva. Zi: „Salut, ce mai faci?” Apoi spune-mi cum te cheamă. Dup-aia poți să te oprești din vorbit! — Danielle Bender, 26, șofer pe Uber de șase luni.

NU-MI LĂSA CĂCATURI ÎN MAȘINĂ INTENȚIONAT

Sincer, chestia asta mi s-a întâmplat chiar de mai multe ori. Duc un tip la destinație, apoi, peste 20 de minute, primesc o notificare de la Uber că și-a uitat ceva la mine-n mașină. De obicei e o prostie, gen o sticlă de apă, iar când vine s-o ia mă invită să ies cu el în oraș. Din bucuriile de a fi femeie șofer pe Uber! Îmi pare rău să vă stric filmul, băieți, dar sunt măritată! — Joana

NE PLACE LA NEBUNIE, DISCRET, SĂ VĂ ASCULTĂM CERTURILE CRETINE

N-o să zic să nu vă mai luați la ceartă pe bancheta mea din spate, pentru că, sincer, e super amuzant. Odată, un cuplu a început să se certe din cauza fantomelor. I-am luat, iar tipa era supărată pe tip fiindcă ăsta dăduse like la statusul prin care-un prieten de-ai lui anunța că s-a logodit pe Facebook. Pe parcursul cerții am ajuns să aflu că prietenul ăsta mai fusese logodit și că fosta logodnică murise. Tipei i se părea că e prea devreme să se logodească din nou, iar tipul era de acord, dar tot repeta: „E prietenul meu cel mai bun și mă bucur pentru el.” Cearta a escaladat, până când tipa a ajuns să urle la ei: „Ce crezi c-ar spune fantoma ei dacă ar fi aici și-ar vedea toate astea!?!” M-am distrat mult pe cursa aia. — Will Quam, 25, șofer pe Uber de un an

NU-MI DA RATING SLAB PENTRU CEVA CE NU POT SĂ CONTROLEZ

Sistemul de navigare de la Uber mai dă și chixuri. Uneori o să-mi arate că ești în altă parte decât ești, de fapt. De-obicei oamenii sunt ok cu asta, dar unii au mai urlat la mine când am ajuns, pentru că sunt la o stradă distanță de ei – și-apoi îmi dau mai puțin de cinci stele din cauza asta. O altă chestie care nu-i vina mea e traficul! Uneori sunt blocate străzile și n-am cum să ocolesc. Dacă-mi urli în telefon și mă ameninți că-mi dai rating prost n-o să se elibereze ambuteiajul de pe autostradă în mod magic. Îmi pare rău că întârzii, dar dacă te sui la mine-n mașină la ore de vârf, ar trebui să știi la ce să te aștepți. — Joana

MÂNCAȚI CÂND AJUNGEȚI ACASĂ, ANIMALELOR

Eu mă mândresc cu mașina mea și mă scoate din minți când mănâncă lumea chestii pe bancheta din spate. Uneori își mai și lasă gunoiul și cutiile de take-away și eu nu observ până nu termin tura. Asta mă face să pic tare nasol în ochii celorlalți clienți, așa că, te rog, ai un pic de respect și ia-ți gunoiul cu tine când te dai jos! — Alex

Odată, un tip a mâncat supă la mine-n mașină. Supă! I-am zis să se potolească și-a făcut o grămadă de gură pe tema asta. Frățicule, supa nu e de mâncat în mașină. Mănâncă și tu când ajungi acasă! — Joana

NIMENI NU NE LASĂ NICIODATĂ BACȘIȘ (DAR NE-AR PLĂCEA SĂ NE LASE)

Cred că de când m-am apucat de Uber, am primit bacșiș de două ori. Pe Lyft poți să lași bacșiș prin aplicație, dar prin Uber nu. În clipul de training pentru șoferii de pe Uber, suntem instruiți să refuzăm prima oară, dacă încearcă cineva să ne lase bacșiș cash. Dacă ne oferă în continuare cash, trebuie să-i informăm că nu e nevoie să lase bacșiș. Dacă oferă și a treia oară, atunci putem să acceptăm. Dar eu accept mereu din prima, pentru că nu se întâmplă literalmente niciodată. E drept, un tip super beat a încercat odată să-mi dea toți banii pe care-i avea în portofel, dar am refuzat, de dragul karmei. — Will

FĂRĂ SFATURI DE VIAȚĂ, VĂ RUGĂM

Pasagerii cred că pot să le spună orice șoferilor. Se gândesc că oricum n-o să-l mai vadă niciodată pe omul ăsta, așa că ar putea să-i zică orice! Așa că am parte de oameni care-mi povestesc toate problemele pe care le-au avut vreodată în viață, dar și de oameni care îmi spun cum ar trebui să-mi trăiesc viața sau cum ar trebui să stea lucrurile pe lume și ăștia sunt cei mai nasoi. Îmi zice lumea să mă las de condus și să-mi găsesc un job full-time la corporație sau chestii de genul. – Will

A, ȘTII TU UN TRASEU MAI BUN?

Am parte de-o grămadă de oameni care-mi spun cum să ajung în locuri în care știu cum să ajung. Îi las să-mi spună, sincer. De obicei durează mult mai mult pe varianta lor, dar, mai ales dacă sunt pe limuzină, mie-mi ies o groază de bani din timpul ăla în plus. În general, șoferul tău probabil știe cum să ajungă unde vrei tu să ajungi mai repede decât tine, dar n-o să ne certăm cu tine, dacă vrei să schimbăm direcția. — Alex

NU E O DUBIȚĂ DE CIRC, OK?

Dacă te chinui să bagi mai mulți oameni la mine-n mașină decât locuri, o să te cam bag în pizda mă-tii. Se-ntâmplă frecvent. Cineva cere trei locuri și trag pe dreapta și văd cinci persoane care așteaptă pe trotuar. „Nu putem să ne băgăm toți?” Nu! Trebuie să vă mai chemați încă o mașină. Nu mi-o ard așa. Deja mă stresează suficient să conduc sâmbătă seara. Nu crezi c-aș prefera să fi ieșit și eu la vreun party? Apoi să mai încerce vreunul să mă și aburească – sincer, n-am nevoie de căcaturi din astea. — Jalil

Traducere: Ioana Pelehatăi