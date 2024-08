Cum să treci un test antidrog chiar dacă bagi iarbă

Îmi place să cred despre mine că sunt expert la trecut teste antidrog, pentru că am scăpat de multe – unele au fost chiar la limită – în timp ce eram în probațiune, în închisoare sau eliberat condiționat. Nu mi-ar fi ieșit pozitiv decât pentru iarbă, dar un rezultat nasol pe marijuana, m-ar fi trimis la „carceră” preț de 60 de zile sau înapoi în închisoare când aș fi ajuns pe stradă. Am trecut primul meu test antidrog când eram eliberat pe cauțiune în 1991. Mă pregăteam să încep o călătorie ca evadat și trebuia să-mi iasă testele de urină ca să fiu lăsat să ies pe cauțiune. Dar nu era chip să mă opresc din fumat marijuana. Asta mă ținea în viață pe vremea aia. M-am dus la o tutungerie din Virginia de Nord și-am cumpărat un flacon de Golden Seal. Am luat capsulele, am băut o tonă de apă și-am trecut testul. Unul din multele.

Nu sunt expert și nici n-am auzit vreodată de vreo soluție minune, dar pentru că am avut de a face cu drogurile și-am ars-o cu dependenți și foști dependenți, precum și din propriile mele experiențe, știu că heroina, cocaina și speed-ul îți ies toate din sistem în câteva zile. E valabil și pentru LSD, despre care nici nu știu sigur dacă poate fi testat. Iarba e aia nasoală, însă, mai ales pentru un fumător hardcore. THC-ul îți rămâne în sistem până la trei săptămâni sau mai mult, dacă ești o persoană solidă. Îți intră în celulele adipoase. Ce e important de ținut minte e să bei o tonă de apă și să-ncerci s-o piși înainte. Nu vrei să le dai pișat concentrat de la prima oră. Vrei să fie cât mai diluat cu putință când dai proba. Asta am învățat dând sute de probe de urină, la propriu. Am mai scris și despre multiplele moduri în care scapă prizonierii de ele.

Am dat ultimul test antidrog în ianuarie 2016, când am ieșit din perioada de probațiune federală și de-atunci tot fumez. Dar în condițiile în care atât de mulți oameni sunt trimiși la analize în zilele noastre, iar mentalitatea depășită a Războiului Antidrog e în continuare dominantă, nu e o idee îngrozitoare să știi cum să treci de chestiile astea când dai de ele. Ca atare, am contactat doi experți pe subiect pentru VICE.

Barry Cooper e un fost agent antidrog, actualmente expert în droguri/activist, care a mai apărut în VICE înainte. Predă cum să treci un test antidrog de mai bine de 12 ani și are și-un site, Never Get Busted. Paul Armentano e Director Adjunct la NORML. NORML participă la efortul de legalizare a marijuanei de când a explodat piața. Am vorbit cu amândoi la telefon, ca să aflu care-i cel mai bun mod de a trece un test antidrog, dacă funcționează chestiile pe care le vând la tutungerie și ce remedii băbești pot să te-ajute să treci un test antidrog. Iată ce-au avut de zis.

VICE: Chestiile care se vând la tutungerie pot să te-ajute să scapi cu urina curată?

Barry Cooper: Da, 100%, ce le spun eu oamenilor, dacă n-au timp să cumpere dintr-o sursă online bună, să se ducă la magazinul local de accesorii pentru marijuana și să-l întrebi pe vânzător care-i cel mai bun detoxifiant pe care-l au. Și e important să nu spui „detoxifiant antidrog” sau „sunt eliberat pe probațiune” sau „test antidrog la angajare”, pentru că nu-ți vând. N-au voie să vândă [produsele] astea ca să treci teste antidrog. De-asta sunt vândute ca detoxifiante. Magazinele cu accesorii pentru iarbă au produsele corecte ca să scapi de testele folosite local, la tribunalele [de district]. De-asta le spun oamenilor să se ducă la tutungerie, indiferent de jurisdicția în care se află – ăla e magazinul la care trebuie să se ducă, să-și cumpere chestiile.

Paul Armentano: E un joc de-a șoarecele și pisica. Sunt produse care funcționează o anumită perioadă de timp. Iar apoi industria de teste antidrog devine conștientă de ele și impune contramăsuri care, în general, scot de pe piață produsele respective. Apoi industria care a răsărit, în încercarea de a-i ajuta pe oameni să treacă testele antidrog, vine cu strategii noi. Jocul ăsta de-a șoarecele și pisica ține, la propriu, de zeci de ani. Aș mai adăuga că majoritatea produselor disponibile în genul ăsta de magazin sunt, în general, doar diuretice și s-ar putea să funcționeze într-o anumită măsură, dar, în general, sunt la suprapreț și cu siguranță promit mai mult decât fac.

Tot auzi de oameni care spun că au pus înălbitor sau detergent în urină. E vreun pic de adevăr în remediile astea băbești?

Armentano: Păi, există mai multe strategii pe care le folosesc oamenii înainte de a da un test. Cu produse care scad precizia testului. O altă variantă e să folosești un corp străin, adică ceva ce se adaugă la probă în sine, în speranța că o să falsifice un rezultat negativ. Din nou, când vorbim de corpuri străine ca în a doua variantă, ăla e cumva exemplul perfect de joc de-a șoarecele și pisica. Cu siguranță există produse care destabilizează precizia unui test, atunci când le adaugi la probă. În majoritatea cazurilor, de-a lungul timpului, industria de teste antidrog devine conștientă de aceste corpuri străine și fie încep să monitorizeze pentru așa ceva fie verifică o anumită compoziție a urinei, la care se așteaptă în urma modificărilor cu un corp străin.

Cooper: Există niște remedii băbești care funcționează, dar nu 100%. Există atât de mulți factori diferiți, când vine vorba de păcălirea acestor teste antidrog. Eu le spun oamenilor tot timpul că nu m-aș risca cu suc de lămâie și scorțișoară sau alte câteva chestii pe care poți să le amesteci – asta e o băutură folosită în casă, care funcționează uneori. Pur și simplu nu mi-aș risca libertatea cu așa ceva. M-aș duce la un magazin de accesorii pentru iarbă sau online și-aș cumpăra dintr-o sursă bună, pentru că ăla e singurul mod de a trece, exceptând abstinența.

Cum rămâne cu diluarea? Câtă apă trebuie să bei?

Cooper: E un vers care zice: „Soluția la poluare e diluare”. E foarte adevărat. Problema e atunci când diluăm și bem multă apă – ideea e s-o bei cu o oră înainte de test – nu te piși decât apă. Cantitățile de THC nu sunt suficient de mari încât să fie detectabile. Problema e la culoarea urinei, care e aceeași cu a apei pure. De obicei, când văd asta, semnalează proba drept modificată. De-asta multe dintre aceste produse, aceste băuturi de detoxifiere, îți zic să le bei cu multă apă. Dar au niacină și alți coloranți adăugați dinadins, pentru ca urina să aibă o culoare normală după ce a fost diluată.

Armentano: Testul în sine monitorizează pentru metaboliți, care sunt produși secundari ai anumitor droguri active. Testul va fi mai sensibil sau mai predispus să detecteze respectivii metaboliți atunci când urina e concentrată. Cu cât e mai puțin concentrată și mai diluată proba, cu-atât va fi mai puțin sensibil sau mai exact testul. Consumarea oricărui tip de fluid, dar în mod special a unuia diuretic, în orele dinaintea unui test, va duce la o probă mai puțin concentrată, și astfel, la un rezultat mai puțin precis al testului. Dar, evident, laboratoarele de testare antidrog sunt perfect conștiente de faptul că oamenii încearcă să-și dilueze urina prin folosirea fluidelor și există mai multe feluri diferite prin care încearcă să vadă dacă o probă e prea diluată sau nu. Din nou, totul e un fel de joc de-a șoarecele și pisica.

Cum rămâne cu argumentul că THC-ul trage la celulele adipoase?

Armentano: Metaboliții diferiți au o durată diferită de viață. Canabisul e diferit [de] cocaină. Are de a face cu structura metabolitului însuși. Carboxi-THC-ul e solubil în lipide. Metabolitul de cocaină e solubil în apă. Un metabolit solubil în apă se va deconstrui și va fi excretat în urină de către corp mult mai rapid decât un metabolit solubil în grăsime. E efectiv doar chimia THC-ului care îl face să fie prezent un timp mai îndelungat decât în alte condiții. Rata metabolică a unei persoane poate să influențeze într-o anumită măsură variațiunea duratei procesului respectiv. Dar, la un nivel fundamental, testele antidrog au mult mai multe șanse să identifice un utilizator de canabis spre deosebire de un consumator al altor droguri, din simplul motiv că metabolitul de canabis e solubil în grăsime, iar majoritatea celorlalți metaboliți sunt solubili în apă.

Cooper: THC chiar se ascunde în celulele adipoase. Se ascunde în celulele adipoase ale oricărui corp – indiferent de greutate. Băuturile astea de detoxifiere, exercițiile fizice și consumul de apă în cantități mari înainte de un test pot să elimine chestiile astea din sistem. E un sistem de apărare în două straturi. Detoxifianții ajută la eliminarea THC-ului din celulele adipoase și mai asigură ceva în caz că nu reușesc să-l elimine cu totul. Acoperă scurgerile de THC și le ascunde de cei care fac analizele.

Care credeți că e cea mai bună metodă de a masca urina impură?

Cooper: Industria de detoxifiere valorează multe milioane de dolari. E o mașinărie de făcut bani atât de competitivă pentru că foarte mulți oameni sunt testați antidrog. E ca la gangsteri, frate, e o industrie atât de mare, pentru că băuturile și produsele astea chiar funcționează. Îi ajută pe oameni să nu meargă la închisoare. Am o pagină care se cheamă „Cum să treci testul antidrog”. Lucrez la ea de peste opt ani și are milioane și milioane de vizualizări. Pe pagina aia există un link către produsele pe care le-am folosit și au funcționat și produsele pe care le susțin. Pe „Cum să nu te prindă niciodată” și pe pagina „Cum să treci testul antidrog, te învăț cum să treci testul antidrog, cum să folosești ca lumea produsul și poți să dai click pe link-urile de la care-ți comanzi produsul.

Armentano: Abstinența e singura metodă absolut sigură de a trece un test antidrog. Și, evident, testele și laboratoarele antidrog sunt umane. E posibil chiar ca cineva care n-a fost niciodată expus la droguri ilegale să aibă un incident nefericit, în care primește testul înapoi pozitiv. De-asta, în general, probele noastre sunt împărțite în proba A și proba B. În caz că se-ntâmplă așa ceva.

Există produse medicale fără rețetă sau de cumpărat online pe care le recomandați?

Armentano: Nu mi-ar fi comod să susțin niciun produs. Mai ales nu produsele care se vând online.

Cooper: Test Clear și Pass Your Test. Știu cum funcționează căcaturile astea. În ultimii 12 ani, am lucrat la a-i ține pe oameni departe de închisoare. Asta fac produsele astea de detoxifiere. Și produsele de detoxifiere pentru foliculii capilari [funcționează]. Fac asta de mult timp. Funcționează.

Articolul a apărut inițial pe VICE US.