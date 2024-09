Am vorbit cu vicepreședintele Netflix despre cum se schimbă ce vezi în România

În caz că n-ai auzit, Netflix e cel mai folosit serviciu de seriale și filme online din lume, atât de cunoscut c-am ajuns să folosim „Netflix & chill” când vorbim de sex. Acum vreo șase luni s-a lansat Netflix în toată lumea, de unde până anul ăsta era doar în SUA, Canada și-n câteva țări din Vestul Europei. L-am testat când a intrat prima dată în România și, la fel ca restul ălora care au copilărit cu pirateria crâncenă din anii ’90-2000, am fost destul de dezamăgit numărul mic de seriale.

Pe de altă parte, după șase luni de când folosesc Netflix pot să zic că m-a convins prin comoditate, față de frecatul pe siteuri de seriale online piratate pline de viruși sau de căutările interminabile pe pagini de torrenți. E pur și simplu conceput pentru oamenii care au ajuns într-un stadiu atât de crâncen de lene încât n-au chef nici să dea câteva clickuri pe KickAssTorrents, ceea ce-i minunat. E ceva poetic în faptul că-n România indolența ne aduce în legalitate.

Videos by VICE

Luna trecută, circulau niște cifre care arătau că Netflix are deja de două ori mai mulți abonați decât competitorul Voyo în România, ceea ce nu e așa de greu de realizat, dacă te gândești că ăia îți oferă o arhivă cu seriale gen La Bloc. Ca să aflu mai multe despre cum o să se schimbe serviciul Netflix pe care-l vedem din România și ce-o să vezi pe el, am vorbit cu Jorris Evers, vicepreședinte al companiei și șef pe comunicare în Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

VICE: Salut, Jorris, la ce se uită românii pe Netflix?

Jorris Evers: În principiu la producțiile noastre originale, House of Cards, Daredevil. La voi se uită multă lume la the Do Over (film cu Adam Sandler produs de ei). Cam toate țările se uită la aceleași chestii, când vezi ceva la categoria de Popular on Netflix e de obicei ceea ce-i în vogă peste tot.

Apropo de House of Cards, știu că mulți au criticat Netflix când i-ați dat drumul în România, că nu puteau să vadă serialul care v-a consacrat, pentru că era cumpărat deja de Voyo.

Noi am lansat serialele House of Cards și Orange is the New Black prin 2013, dar nu am vrut să ne riscăm să investim prea mult în drepturi de autor, așa că le-am cumpărat de la casa de producție doar pe America de Nord, America de Sud și pe unele țări europene. Asta înseamnă că ei puteau să le vândă oricui voiau în alte țări și asta au făcut în Franța, în Germania și-n România.

Citește și: Cât de util e s-o arzi pe Netflix-ul din România, dacă te-ai săturat de Filelist

Acum că suntem disponibili în țările astea, oamenii se plâng ca la voi House of Cards e pe alte rețele. Toți ne acuză că l-am vândut, dar adevărul e că n-aveam din start drepturile pe el în zonele astea. N-o să mai facem greșeala asta vreodată și acum încercăm să facem orice titlu de-al nostru disponibil global.

Plănuiți să faceți conținut local sau să cumpărați producții românești?

Noi de obicei aducem conținut dintr-o parte a lumii în toată lumea. Dacă o să găsim conținut românesc destul de bun să meargă în jurul lumii am putea să-l luăm, dar nu facem chestii locale pentru localnici. Probabil aveți destule televiziuni românești care fac asta.

De exemplu, Marseilles, primul nostru serial francez a bubuit în Brazilia. Au spus unii de acolo că e cel mai bun lucru de la House of Cards încoace. Pe de altă parte, în Franța au spus alții că e oribil.

Taică-miu are aprope 60 de ani și m-aș gândi să-i pun Netflix, din păcate nu aveți deloc subtitrări în română. Pe când o să băgați?

Înainte să vin la voi în țară i-am întrebat pe cei din echipă ce-avem tradus în română și mi-au zis nimic, doar un serial, nu știu nici eu care. Faza e că noi în ianuarie am făcut serviciul disponibil global, n-am făcut o lansare specială în România. Acum verificăm în care țări prinde ca să vedem pe unde ne extindem. România e una din țările promițătoare, aveți net foarte bun, așa c-o să depunem un efort mai mare ca să vă băgăm subtitrări și poate să facem niște parteneriate cu providerii voștri de net.

Am văzut c-au apărut foarte multe subtitrări în poloneză și turcă în ultima perioadă. Asta înseamnă că ele sunt piețe mai bune decât România?

Sunt piețe mari și promițătoare, la fel ca România. Cum vezi traduceri în limbile lor, așa o să vezi și-n română până la finele anului. Noi încă învățăm lucruri noi despre aceste piețe. De exemplu, deși mulți nu-și dau seama, telenovelele turcești se traduc bine și au un succes extraordinar. În România, în Polonia, în Ungaria, în Emiratele Arabe, în Indonezia și-n Malaezia toți se uită la drame turcești.

Citește și: De ce sunt românii pirați și hoți, din anii 90 încoace

La fel ca anime-urile japoneze reprezintă o nișă, dar una care e destul de populară să fie profitabilă. Dacă mă întrebi dacă facem seriale românești, îți zic „poate”. Dacă mă întrebi dacă o să avem telenovele turcești, îți zic „mai mult ca sigur”.

Apropo de nișe, unii s-au plâns la lansare că aveți niște prețuri foarte necompetitive pentru Estul Europei, mai ales că doar 12% din conținutul din SUA era disponibil în România. O să le schimbați vreodată?

Nu prea cred, dar o să vezi că va crește procentul acela, că noi vrem să oferim același conținut în jurul lumii. Dar să știi că și voi aveți chestii care se văd în România, dar pe care americanii nu pot să le vadă, precum noul sezon din Better Call Saul.

Când s-a lansat Voyo pe piața românească, au demarat o campanie anti-piraterie masivă în România, au făcut lobby la autorități și au reușit să dea jos Vplay, cel mai popular site de streaming ilegal. Voi aveți de gând să faceți ceva de genul ăsta?

Noi mergem pe principiul că, dacă ai o alternativă la un preț convenabil care e ușor de folosit, oamenii o să se bage pe ea. Mulți nu-s foarte pricepuți la downloadat, iar streamurile au o calitate proastă, deci e mai simplu să vii la ceva accesibil și de calitate bună.

Citește și: Oamenii furau muzică înainte ca generația asta să strice tot cu pirateria de pe net

Mulți producători se plâng că pirateria le omoară audiența la seriale, voi cum priviți faza asta, mai ales că știu că Daredevil era piratat la greu în România?

Evident, am prefera ca oamenii să vină să-l vadă pe Netflix. Dar înțelegem că înainte ca serviciul nostru să fie disponibil în țările astea, pirateria era ca un fel de carte de vizită pentru noi. Aceiași oameni care știu să pirateze, știu să folosească și televiziunea online.

Noi nu funcționăm ca o televiziune tradițională care se crizează când nu sunt destui oameni care urmăresc un episod, la un moment dat. Când o să lansăm un sezon nou de Marco Pollo nu o să ne crizăm că nu se uită destui la el la lansare, nici măcar dacă nu-l descoperă de Crăciun. Dacă e bun, o să-și găsească publicul.

Urmărește VICE pe Facebook

Citește mai multe despre seriale:

Dacă te uiți la prea multe seriale încontinuu, vei da în depresie

Ce am învăţat despre România din filmele şi serialele străine

Serialul Umbre îți poate îmbogăți vocabularul și viața intelectuală