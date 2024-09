Cum și-au pierdut virginitatea starurile porno

De ani de zile, profesorii și politicienii dezbat educația sexuală din școli și ce ar trebuie să implice aceasta, iar între timp, copii primesc educația sexuală de pe net, sub forma unor videoclipuri porno filmate prost.

Nu există niciun dubiu că filmele porno influențează felul în care tinerii percep sexualitatea. Potrivit ziarului The Guardian, „un sondaj recent, a peste o mie de copii cu vârste între 14 și 16 ani, a descoperit că 94% dintre ei știu deja de pornografie până în 14 ani.” De aceea, ministrul din umbre al Partidului Laburist, Sarah Champion, a sugerat săptămâna trecută ca profesorii să învețe copiii despre pornografie înainte ca ei să descopere singuri.

Priveliștea de la Festivalul Venus 2016, din Berlin. Fotografie de Gray Hutton

Un început în direcția asta este sublinierea faptului că, deși filmele porno nu reflectă mereu realitatea, actorii sunt oameni reali. Oameni, care la un moment dat, au trecut și ei prin stresul primei experiențe sexuale. Am fost la Festivalul Venus din Berlin, ca să întrebăm starurile porno despre prima oară când au făcut sex și diferențele dintre sexul real și cel din fața camerei.

Aaron van Damage, 38 de ani

VICE: Câți ani aveai când ai făcut prima oară sex?

Aaron van Damage: Aveam 15 ani și mă aflam la un concert de metale de la clubul tineretului din Kassel, Germania, unde m-a agățat o tipă de 25 de ani . Eram atât de beat încât de abia mergeam. Când am ajuns într-un sfârșit la ea acasă, totul s-a întâmplat foarte repede.

Ați făcut sex din prima?

Da, am dat din gene și deja eram dezbrăcați. Ea a stat deasupra , iar când am început ca lumea, m-a durut un pic și am simțit o usturime. Dar, totul a fost foarte distractiv și am fost satisfăcut de prestația mea.

Cât a durat prima ta partidă de sex?

A durat cam 15 minute. După aia, mă simțeam nesigur pe mine, pentru că penisul meu părea foarte alunecos. Era foarte întuneric în camera aia, deci nu prea înțelegeam de ce era totul atât de umed. La un moment dat, mi-am dat seama că fundul ei, peretele și podeaua erau roșii. Am crezut că i-a venit ciclu, dar sângele era de la scula mea.

Iisuse! De ce ai sângerat?

La început nu mi s-a părut mare lucru. Eram atât de excitat încât am șters sângele și imediat după, am mai făcut-o încă o dată. A doua oară, totul a fost ok, dar la a treia partidă deja amețisem. Ei nu i-a păsat de starea mea, chiar a adormit imediat după, în timp ce eu sângeram lângă ea. Când am ajuns acasă și m-am trezit din beție, am realizat că mi se rupsese ața.

A doua oară a fost la fel de dureros?

Nu, chiar opusul. La vreo șase luni mai târziu, am făcut-o ca la carte, pentru prima oară. De abia mă îndrăgostisem și eram înnebunit după prietena mea. Când am făcut sex prima oară eram atât de entuziasmat, încât nu a durat mai mult de trei minute. Mi se pare ok dacă prima oară e așa, scurt și cu cineva pe care iubești.

Violett Porn, 25 de ani

VICE: Îți aduci aminte prima oară când ai făcut sex?

Violett Porn: Eu cred că prima experiență sexuală ori e nasoală, penibilă sau fantastică. Aș spune că prima oară pentru mine a fost cam nasol. Aveam doar 12 ani.

Cum s-a întâmplat?

Era o perioadă dificilă. Aveam un prieten de opt luni, dar el nu era un tip de treabă. Habar n-aveam în ce mă băgasem. El nu era virgin și noi nu am planificat prima noastră experiență sexuală. Când am făcut sex, el mă tot arunca în pat și începuse să mă doară destul de tare coloana. Nu a fost deloc distractiv.

Ați continuat relația?

Și mai rău. La scurt timp după, el nu m-a mai sunat și mi-a dat papucii pentru altă fată. Când mă gândesc la vremurile alea, încă îmi vine să-l bat pe nenorocitul ăla.

Ți se pare diferit sexul de când ești vedetă porno?

Lucrez în industria porno de trei ani, dar nu mi-a îmbunătățit viața sexuală. Mi-a luat mulți ani să-mi dau seama ce-mi place și ce mă excită. Oricum, fiecare are altă idee despre ce înseamnă „sex de calitate”. Poate în zece ani, nu o să mai fiu satisfăcută de aceleași lucruri.

Jason Steel, 34 de ani

VICE: Când ți-ai pierdut virginitatea?

Jason Steel: De revelion, între anii ’96 și ’97. Aveam 14 ani și niște prieteni au dat o petrecere. Am flirtat toată seara cu o tipă pe nume Christine, dar din păcate ea a plecat devreme acasă, așa că am început să mă sărut cu o altă fată, Jenny. Însă, Christine s-a întors și a fost destul de șocată când m-a văzut cu Jenny.

Sună ca o adevărată dramă.

Nu știu de unde am avut atât de mult tupeu, dar le-am sugerat să ne sărutăm toți trei, ceea ce am și făcut pentru un pic. Dar, Christinei nu i-a plăcut și a plecat. Când am adus-o acasă pe Jenny, mama a deschis ușa și nu voia să mă primească în casă cu ea. Am plecat și ne-am dus un etaj aleatoriu din blocul cu 18 nivele în care locuiam. Ea mi-a făcut oral, apoi a pus un prezervativ și m-a călărit. Am terminat cam în zece minute și apoi m-am panicat pentru că se rupsese prezervativul. Până la urmă a fost ok. Nu am lăsat-o însărcinată la prima mea încercare.

Crezi că accesibilitatea filmelor porno a schimbat felul în care fac sex tinerii din ziua de azi?

Da. Când eram tânăr, sexul oral era tabu, la fel și să termini pe fața cuiva. Asta s-a schimbat radical. Lucrez în industria porno de 16 ani și cu timpul sexul a devenit din ce în ce mai extrem. Porno oferă o perspectiva complet distorsionată asupra realității sexuale. Actorii masculini au erecții constante și ca să fiu sincer: nimeni nu poate să păstreze o erecție mai mult de 45 de minute.

Pe vremuri mai vedeai o puță bleagă din când în când, dar acum nu vezi decât erecții masive care ies din pantaloni. Plus, felul în care schimbă de la sex vaginal la anal, nu e chiar așa. O femeie trebuie să fie relaxată, să-și întindă mușchii, altfel tipul o s-o rănească. Când te uiți la porno de genul, trebuie să realizezi că nu e ceva la care ar trebui să aspiri.

Freddy Gong, 26 de ani

VICE: Cum ți-ai pierdut virginitatea?

Freddy Gong: Am crescut în Anglia și am stat la internat pe toată perioada școlii. Într-o noapte, o colegă m-a luat de mână și m-a dus în căminul de fete. Acolo am făcut sex pentru prima oară.

Câți ani aveai?

Eu aveam 16 ani, dar nu știu ce vârstă avea ea. Țin minte că gemea destul de zgomotos. Atât de tare încât am fost prinși.

Ai avut probleme?

Nu, din fericire ne-au dat doar un avertisment. Toată experiența mi s-a părut foarte excitantă. La internat, am făcut sex în sala de mese și la bibliotecă, de fiecare dată cu fete diferite. Am fost prins doar la prima încercare.

Sammy Fox, care nu a vrut să ne spună vârsta ei

VICE: Povestește-ne prima ta experiență sexuală?

Sammy Fox: Aveam 16 ani și îmi plăcea de un tip din cartier. Într-o seară, când nu erau părinții lui acasă, am făcut sex la el în cameră. El a stat deasupra și totul a fost destul de neinteresant. Eu prefer să le povestesc oamenilor de a doua experiență.

Te rog.

Nu voiam ca părinții noștri să afle că facem sex, așa că trebuie s-o facem pe ascuns. Ca să ne asigurăm că nu o să afle, am hotărât să ne vedem în pivnița părinților mei. Când am coborât în pivniță, prietenul meu mă aștepta complet gol pe un scaun pliabil de lemn. Când am încercat să mă urc pe el, scaunul a cedat și am căzut amândoi pe podeaua rece de ciment. Am râs atât de tare încât nu am mai făcut nimic.

Traducere: Diana Pintilie

