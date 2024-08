Persoane hetero mi-au zis de ce le place să meargă la petreceri queer

Petrecerile queer sunt spații sigure pentru comunitatea LGBTQ. Aici, membrii comunității sunt bineveniți, nu sunt stigmatizați; sunt sărbătoriți, nu doar tolerați. Dar au început să vină tot mai mulți hetero la petrecerile astea.

Social media e plină de comparații între cluburile gay și cele hetero, iar primele se pare că au o reputație mai bună: muzica e mai mișto, atmosfera e mai mișto, dansul e mai mișto. Se vorbește mult pe rețelele sociale despre cum se simt aliații LGBTQ+ la evenimentele Pride, despre ce e queer la petrecerile queer și despre echilibrul dubios dintre inclusivitate și exclusivitate. Toate conversațiile astea se extind și în media mainstream, unde, pentru prima oară în istoria emisiunii RuPaul’s Drag Race, unul dintre concurenți e cisgender. Iar chestia asta a stârnit o dezbatere despre ce înseamnă să fii drag queen și cine poate fi o drag queen.

Videos by VICE

Noțiunea de persoane hetero care merg la petreceri queer ridică întrebări despre aproprierea culturală, dar e și un semn de progres pentru societate.

Am vorbit cu câteva persoane hetero despre motivele pentru care merg la petreceri queer, importanța respectării comunității LGBTQ+ ca aliat și cum le-a schimbat comunitatea queer perspectiva asupra vieții.

Mathew Slough, 30 de ani

Sydney, Australia

Matthew Slough a fost la prima lui petrecere queer ca să sărbătorească coming out-ul unui prieten bun. Fotografie din arhiva lui Matthew Slough.

VICE: Povestește-mi cum a fost prima ta petrecere queer.

Matthew: Prima oară am fost la un party queer în 2012, când aveam 21 de ani. Un prieten de-ai mei își făcuse coming out-ul în seara aceea și ne-a dezvăluit că era într-o relație secretă cu un prieten gay de-ai noștri. Spre uimirea lui, toți am fost super ok cu treaba asta. Am hotărât să mergem în ARQ, cel mai mare și mai cunoscut club gay din Sydney, ca să sărbătorim.

Mai văzusem filmări din clubul respectiv, deci știam la ce să mă aștept. Mă așteptam să fie un club plin de bărbați care dansează, nimic prea exagerat.

Primul lucru pe care l-am văzut a fost un ring de dans plin de tipi topless care dansau lipiți unii de alții. Era întuneric, dădeau cu fum și lasere. Se băga techno și mirosea a sudoare și alcool. A fost intens. O grămadă de tipi se sărutau, ceea ce m-a intimidat un pic, pentru că nu mai văzusem așa ceva. Mă așteptam să se dea la mine o grămadă de tipi, dar toată lumea avea respect și era politicoasă și nu m-am simțit deloc inconfortabil. Muzica a fost excelentă și am dansat cu toți ceilalți.

Ce a fost interesant a fost că, atunci când stăteam la coadă la intrare, bodyguard-ul m-a întrebat dacă știu ce fel de loc e ăsta. Cred că mi s-a schimbat vibe-ul după seara aia, pentru că n-am mai auzit niciodată întrebarea asta de atunci.

Prin ce diferă petrecerile queer de cele hetero?

Cel mai mult îmi place că nu te judecă nimeni. Poți fi tu însuți în preajma persoanelor queer. Petrecerile hetero sunt prea macho, bărbații sunt acolo doar ca să agațe femei și să facă pe durii. Oamenii nu sunt așa de înnebuniți după muzică și se iau la bătaie random. În Sydney, multe femei merg la petreceri queer când vor să se distreze, pentru că știu că n-o să se dea la ele libidinoși ca în cluburile hetero. Majoritatea bărbaților hetero nu au idee că tipii gay se distrează mai bine decât ei. Stau mai mult în oraș și chiar dansează toată noaptea.

Ca persoană hetero, te simți binevenit la petrecerile queer?

Întotdeauna. De obicei, oamenii de la party presupun că sunt gay, dar și dacă află că nu sunt, niciodată nu m-au făcut să mă simt nașpa. Din păcate, din cauza pandemiei, n-am mai fost la un party queer de doi ani. Dacă ar fi să aleg, aș alege oricând un party queer în loc de un party hetero.

Annika Monzones, 29 de ani

Manila, Filipine

Annika Monzones a zis că petrecerile queer au cea mai șmecheră energie. Fotografie din arhiva Annikăi Monzones

Cum diferă petrecerile queer de cele hetero?

Annika: Prin energie. Petrecerile queer au cea mai șmecheră energie. Oamenii sunt cine au chef să fie și fac orice au chef. Eu am căutat toată viața o astfel de comunitate, mai ales că am crescut într-o familie catolică și am mers la școala catolică. Întotdeauna am avut probleme când m-am exprimat prea sincer și am fost eu însămi. Nu mă potriveam cu nimeni la gusturile muzicale și la fashion. Pe când la petrecerile queer n-am întâlnit nicio persoană plictisitoare.

Cum ți-au schimbat petrecerile queer perspectiva asupra vieții?

Mi-au crescut standardele vizavi de petreceri, dar m-au și ajutat să mă deschid ca persoană și să mă cunosc mai bine. Am mai multă încredere în mine și nu mai judec oamenii atât de ușor. Sunt recunoscătoare comunității queer pentru chestia asta. Și îmi face plăcere să îmi educ prietenii hetero despre comunitate.

Ce ai vrea să știe lumea despre petrecerile queer?

Că ești binevenit oricum ai fi. Că petrecerile astea sărbătoresc diversitatea oamenilor și sfidează regulile și convențiile stupide. Și că nu sunt neapărat petreceri sexuale.

Andrew Crouch, 29 de ani

Palawan, Filipine

Andrew Crouch a zis că se simte mereu confortabil și în siguranță la petrecerile queer. Foto din arhiva lui.

Spune-mi cum a fost prima oară când ai fost la o petrecere queer.

Andrew: Aveam vreo 19 ani. Am crescut în Londra și am început să merg la party-uri pe la 16 ani, cel mai des în Fabric London (un club din Kings Cross). Într-o noapte, am ajuns întâmplător acolo când era un queer party. M-am simțit mereu safe în Fabric, deci nu m-a interesat că era o noapte queer. Cel mai mult mi-a plăcut că toată lumea era liberă să se exprime cum vrea. Și toată lumea m-a încurajat și pe mine să mă exprim.

Prin ce diferă party-urile queer de cele hetero?

Persoanele queer știu să se distreze. Și la party-urile lor m-am simțit mereu confortabil și în siguranță. Mi se pare că persoanele queer înțeleg foarte bine consimțământul, limitele, spațiul personal, iar chestia asta creează un mediu minunat pentru expresia de sine.

Ce ți-ar plăcea să știe toată lumea despre petrecerile queer?

Poți fi oricine vrei să fii. Te poți exprima cum ai chef. Poți dansa ca o zână, ca o balerină. Ai voie să fii un ciudat, ai voie să fii magic. Fă orice ai chef. Fii bărbat. Fii femeie. Fii orice situat între astea două. Și tot o să fii iubit!

Ola Adeogun, 30 de ani, și Kevyn Shaira, 25 de ani

Manila, Filipine

Cuplul Kevyn Shaira și Ola Adeogun merg la petreceri queer împreună. Fotografie din arhiva lui Kevyn Shaira.

Cum diferă petrecerile queer de cele straight?

Ola: La petrecerile queer te simți binevenit de cum intri. Cred că e datorită faptului că e o comunitate care se străduiește să se integreze în societate și tocmai de aceea e foarte incluzivă. Au încredere unii în alții, se susțin, cred în ei.

Cum v-au schimbat petrecerile astea perspectiva asupra vieții?

Kevyn: Încă de mică nu împărțeam oamenii în femei și bărbați. Pentru mine erau toți ființe umane. Așa că ador să fiu într-o comunitate care vede lucrurile la fel. Simt că aparțin, pentru că nimeni nu îmi chestionează credințele, mă simt înțeleasă și ascultată. Sunt norocoasă că împărtășesc astfel de momente cu astfel de oameni.

Ce ați vrea să știe lumea despre petrecerile queer?

Ola: Petrecerile astea m-au făcut să îmi doresc ca toată societatea să fie așa – plină de iubire. Dacă se poate face asta într-un grup mai mic, sigur se poate și la scară mai mare. Orice fenomen care e mare azi a început de jos.

Regina Belmonte, 34 de ani

Manila, Filipine

Regina Belmonte crede că e un privilegiu pentru persoanele hetero să participe la petrecerile queer. Fotografie din arhiva Reginei Belmonte.

Cum diferă petrecerile queer de cele hetero?

Regina: Petrecerile queer sunt mai fun. Muzica e mai bună, atmosfera e mai liberă, oamenii mai deschiși. Toți vin ca să danseze și să se simtă bine, pe când la party-urile hetero mi se pare că vin ca să fie văzuți și să se uite la alții.

Ca femeie, ador petrecerile queer și pentru că mă simt foarte în siguranță acolo. N-a trebuit niciodată să resping avansurile cuiva la beție la un party queer. Mereu m-am putut simți bine fără să fiu hărțuită sau judecată. Și am putut să port orice mi-a trăznit prin cap.

Cum ți-au schimbat petrecerile queer perspectiva asupra vieții?

Sunt unul dintre fondatorii UNKNWN – dădeam petreceri în Filipine înainte de pandemie. Și eram implicată în multe spații queer din Berlin. Mi-a plăcut mereu inclusivitatea și libertatea de la petrecerile astea. Cred că abia acum, după pandemie, am înțeles cu toții ce importante sunt aceste adunări unde putem fi noi înșine și ne putem distra.

Ce ai vrea să știe lumea despre party-urile queer?

Că sunt cele mai tari petreceri și că e un privilegiu pentru noi, persoanele hetero, să fim primite în aceste spații. Dacă mergi la o astfel de petrecere, trebuie să ai respect și să fii fabulos.

Mikhail Schemm, 34 de ani

Milano, Italia

Petrecerile queer i-au arătat lui Mikhail Schemm spiritul comunității. Fotografie din arhiva lui.

Cum a fost primul party queer la care ai fost?

Mikhail: Cred că a fost prin vara lui 2005 sau 2005, în clubul Space din Ibiza, unde se țineau multe party-uri queer. Am fost cu mai mulți prieteni și cu iubita mea de atunci. A fost o atmosferă incredibilă, m-a lăsat paf. Am plecat de acolo foarte fericiți, era atâta pozitivitate.

Cum diferă petrecerile queer de cele hetero?

Energia e la alt nivel, asta e clar. Sunt cele mai lungi petreceri. Cele mai mișto la care am fost s-au ținut în Elephant, din Manila, și Berghain, din Berlin. Oamenii sunt deschiși la multe stiluri muzicale, nu se judecă între ei, se respectă. Nu prea vezi așa o atmosferă la petrecerile hetero. Persoanele queer își permit să danseze foarte liber. Și, ca DJ, poți pune muzică foarte eclectică, de la techno underground la Kylie Minogue. Oamenii apreciază orice, sunt foarte relaxați.

Cum ți-au schimbat petrecerile queer perspectiva asupra vieții?

Mi-au arătat spiritul comunității și cât de importantă e o cultură ai cărei membri cred în ea. Oamenii din comunitate sunt foarte uniți și se simt în siguranță indiferent de orientarea sexuală – lucru care ar fi minunat și la scară mare în societate. Am învățat cât de important e să fii acceptat într-un grup și să nu fii judecat.

Amy Cosio, 35 de ani

La Union, Filipine

Amy Cosio (stânga) a zis că spațiile queer îi fac pe oameni să se gândească la minorități și problemele lor. Fotografie din arhiva ei.

Când ai fost prima oară la un party queer?

Amy: Prima oară am fost la un party queer după un Pride, în iunie 2019. În perioada aceea, am observat că tot mai multe persoane queer își petreceau weekendurile în La Union și chestia asta a schimbat atmosfera la petreceri. Când am organizat Pride, am vrut să aducem și mai multe persoane queer la party-uri. Înainte, ringul de dans era doar un loc unde bărbații hetero hărțuiau femei. La petrecerea Pride pe care am organizat-o, toată lumea a dansat, a cunoscut oameni noi, s-a exprimat în cele mai creative moduri. A fost cu totul altceva.

Ca persoană hetero, te simți binevenită la petrecerile queer?

Da, întotdeauna. E mare lucru să fii printre oameni care înțeleg cum e să fii marginalizat, judecat sau ostracizat. Comunitatea queer e foarte unită și iubitoare. Și primește în spațiu pe oricine, indiferent de orientare. Eu sunt căsătorită și am copii, deci nu am timp să merg la petreceri prea des. Dar dacă aleg să merg la un party, prefer oricând unul queer. Te face să te gândești și la problemele minorităților, să fii conștient de ele.

Cum ți-au schimbat petrecerile astea perspectiva asupra vieții?

Am început să prioritizez diversitatea. Nu doar la petreceri, ci și în alte aspecte ale vieții. O parte din mine caută mereu persoanele cele mai vulnerabile, cele care luptă pentru libertate și exprimarea sinelui. Acolo îmi doresc mereu să fiu.