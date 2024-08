Cunoscuți tiktokeri din România mi-au spus pe ce cheltuie banii, dar și tips and tricks când vine vorba de economisit

E complicat cu banii când ești tânără. E complicat că nu ai destui fix când e vârsta la care simți că ai avea nevoie cel mai mult. Că nu e ca și cum primești cine știe ce educație financiară la școală sau de la prieteni, cel mult în familie, dacă ai noroc.

Dar mă bucur că, totuși, încep să apară produse financiare gândite pentru oamenii din generația mea.



Totuși, ca să explorez mai mult ce înseamnă banii și economiile când ești tânăr, am decis să vorbesc cu influenceri și tiktokeri ca să aflu cum își gestionează ei finanțele, că până la urmă de la ei ne luăm toți inspirație. În caz că voiai să afli ce fac ei cu banii, pe ce-i cheltuiesc și, mai degrabă, ce tips and tricks au ca să-și țină bugetul în frâu, aici e locul. Dacă nu pot eu să te motivez, ia să vezi cum te motivează ei să pui un ban deoparte. Sau să-l cheltuiești, vezi și tu, important e să do your thing.

Cezara Munteanu

VICE: Ai calculat vreodată pe ce dai banii? Te-a surprins ceva?

Cezara: În fiecare lună calculez toate cheltuielile și mereu sunt surprinsă. Mi se pare că de fiecare dată cresc prețurile la tot și orice. Eu și călătoresc foarte mult, iar ce mă surprinde e faptul că-n supermarketurile de la noi din țară sunt prețuri la fel sau chiar mai mari decât în alte țări cu salarii mult mai bune.

Pe ce ai vrea să dai mai puțini bani?

Pe gaz! Haha, glumesc. Nu m-am gândit că ar fi ceva pe care-mi doresc să dau mai puțini bani, ci cred că pur și simplu conștientizez că viața costă.

La ce obicei costisitor n-ai renunța niciodată și de ce?

La călătorii. Sunt pasiunea mea cea mai mare și simt că mă îmbogățesc spiritual. Iubesc să explorez și să descopăr lumea, iar amintirile pe care mi le fac sunt cele mai prețioase.

Econoamă sau mână spartă?

Econoamă, clar! Sunt o persoană foarte calculată și fac o cheltuială doar dacă e necesară sau chiar mi-o permit.

Ai niște tips and tricks când vine vorba de economisit bani?

Sigur, îți spun ce m-a ajutat pe mine. Îmi notez fiecare ban, să fiu conștientă cât câștig și cât cheltuiesc. Mai ales că eu n-am un venit constant, e foarte important să am control asupra acestor aspecte. Și așa realizez dacă e nevoie să investesc acea sumă de bani, dacă sunt beneficii sau nu.

Care crezi că e problema cea mai mare a tinerilor când vine vorba de educație financiară?

Că nu există educație financiară. Nici eu n-am avut parte de ea și nici tinerii din ziua de azi nu cred că beneficiază de ea. Așa că soluția cred că ar fi să se informeze de la oamenii potriviți, experți în asta.

Răzvan Moței

VICE: De ce ții cont când îți cheltuiești banii?

Răzvan: Dacă e vorba de cheltuieli consistente, aplic întotdeauna o regulă simplă: dacă nu simți că-ți trebuie și peste șapte zile, atunci probabil că nu-ți trebuia deloc. Altfel, evident că mai fac și cumpărături impulsive. Dar alea sunt mai rare și întotdeauna motivate de „dar eu pentru ce muncesc?”.

Ai calculat vreodată cât dai pe lună pe anumite cheltuieli?

O singură dată, când am realizat cât s-a făcut apa îmbuteliată. Am făcut un calcul și mi s-a părut mai rentabil să-mi pun un filtru pentru apa publică, iar acum cred că deja investiția aia e amortizată.

Pe ce dai cei mai mulți bani?

Cred că pe mâncare. Dar nu neapărat pentru că aș mânca mult, ci pentru că, dacă văd lucruri noi la raft, pur și simplu nu rezist să nu le încerc. Cred că cineva ar trebui să facă un diagnostic pentru asta, dacă nu există deja.

Pe ce ai vrea să dai mai puțini bani?

Sincer? Abonamentul la servicii de streaming. Simt că relația noastră nu mai e la fel ca înainte și mi-ar plăcea să existe un mod de taxare pe zi. Probabil că aș ieși mai bine decât în momentul ăsta.

La ce obicei costisitor n-ai renunța niciodată și de ce?

Cafeluță. N-aveam obiceiul ăsta în viața mea până în urmă cu vreun an și ceva, dar acum, dacă nu am în mână o cafeluță overpriced, pur și simplu nu e ce trebuie.

Îți pui anumite limite când vine vorba de cheltuit bani?

Nu-mi pun neapărat limite, dar am o regulă. Din tot ce-mi intră pe card într-o lună, 20% pleacă în economii și 10% în investiții. Plus, mai nou, pilon III de pensii (că trebuie să ne gândim de pe acum și la din astea, nu?). Deci, practic, banii ăștia ies din cont în fiecare zi în care încasez ceva și, astfel, mă forțez cumva să cheltui un buget mai mic decât, teoretic, aș avea la dispoziție.

Te-ai cataloga drept persoană econoamă sau mână spartă?

Cred că-s mai degrabă o persoană atentă la bani, dar nu neapărat econoamă. Pentru că am momente în lună în care „tricoul ăla parcă arată bine”, „Auzi? Știi ceva? Dar eu nu mi-am mai cumpărat de ceva timp niște adidași” și alte derivate de acest fel preiau controlul și nu prea pot să mă opun.

Ai niște tips and tricks de a economisi bani sau de a avea grijă de bugetul tău?

Tips & tricks-urile de genul ăsta funcționează de la un anumit nivel de venituri încolo. Realist, un om care câștigă trei mii de lei pe lună nu prea își poate permite multe jonglerii. Dar dacă nu ești în cazul ăla, cred că pusul deoparte al unor bani înainte să plătești orice altceva s-ar putea să funcționeze.

Care crezi că e problema cea mai mare a tinerilor când vine vorba de educație financiară?

Nimeni nu te învață ce înseamnă, iar ăia care te învață se împart în două categorii: ori scammeri care vor să-ți vândă cursuri despre cum să faci un milion de dolari dintr-un leu, ori oameni care-ți spun că singura cale către independența ta financiară este să muncești 40 de ore în 24. N-avem, din păcate, pe cineva care să vorbească pe limba tinerilor și care să le spună și lucruri care chiar să-i ajute.

Și care crezi că ar fi soluțiile pentru a rezolva asta?

Cred că am putea să ne gândim la cursuri pe care să le facem în școli, dar cred la fel de tare că până să ajungem acolo sistemul educațional are multe alte lucruri de rezolvat.

Așa că, poate, niște programe ale unor ONG-uri, plus „amendarea” în spațiul public a oricărui influencer/oricărei companii care vrea să facă bani vânzând iluzii ar putea mișca situația. Nu mult, dar măcar așa, cât să înveți că banii tăi ținuți în depozite s-ar putea devaloriza din cauza inflației, dacă ele sunt ținute în depozite cu dobânzi mai mici decât rata inflației.

Roxana, Roxadventures

VICE: De ce ții cont când vine vorba de cheltuieli?

Roxana: De funcționalitatea sau satisfacția adusă de acel lucru. Îl cumpăr pentru a face o investiție reală? Îmi va folosi pe termen lung? Este o experiență care îmi va aduce fericire? Chiar și când vine vorba de haine cumpărate online, le las în coș câteva zile ca să-mi dau seama dacă am cu adevărat nevoie.

Pe ce ai vrea să dai mai mulți?

Pe dezvoltarea mea personală. Am avut concepția că un coach costă prea mult, că un terapeut e prea scump și n-aș avea nevoie. Că nu-mi pot permite un retreat sau o conferință din care aș învăța mult. Încerc să scap de mentalitatea asta și să investesc mai mult în mine. Deseori, ca antreprenor, aud oameni care-mi spun că X lucru e prea scump, dar își iau ultimul telefon anual. Nimic nu e scump sau ieftin, e vorba doar de priorități.

Îți pui limite când vine vorba de a cheltui bani?

Nu stricte, dar am ajuns să estimez destul de bine. Dacă sunt acasă, nu mănânc în oraș mai mult de o dată la două săptămâni. Îmi iau cafea din oraș o dată la trei-patru zile sau mai mult. Chiar și când călătoresc, nu mănânc zilnic la restaurant. Îmi gătesc în hosteluri sau îmi iau to go. Prefer să dau banii ăia pe experiențe.

Ai niște tips and tricks când vine vorba de a economisi bani?

Ca sfat financiar în general, nu te focusa atât pe a economisi cât mai mult, ci pe a produce bani sau a crea cât mai mult. Banii sunt făcuți pentru a circula în natură, iar ei se vor întoarce dacă sunt investiți cum trebuie. Și nu mă refer aici neapărat doar la investițiile clasice, în bursă sau imobiliare, ci la a investi în ceva ce contribuie la autodepășirea ta.

Și când vine vorba de buget, dacă nu poți estima, sugerez să-ți scrii toate cheltuieli și, mai apoi, să-ți faci bugetul lunar. Este același lucru ca și cum ți-ai calcula caloriile ca să slăbești.

Care e problema tinerilor când vine vorba de educație financiară?

Tinerii cumpără lucruri pentru a-i impresiona pe alții. Nu e neapărat vina lor, pentru că nu există prea multă educație financiară în România. Problema e mult mai deep decât „nu mai cumpăr cafea scumpă și economisesc”.

Dacă tinerii ar ști exact care este scopul lor, ce vor să facă în viață, atunci n-ar mai da banii pe lucruri care sunt doar o soluție de moment. O scăpare de la viața de zi cu zi. Ci și-ar folosi toate resursele pentru a investi în acel scop.

Maria Zancu

VICE: De ce ții cont când vine vorba de cheltuieli?

Maria: În primul rând, am grijă să nu cheltui pe bază de stres sau plictiseală. Am avut momente în care cheltuiam doar pentru că mă făcea să mă simt mai bine, dar asta nu-mi aducea nimic benefic pe termen lung. Așa că acum mă asigur că-mi pun bani deoparte mai întâi ca să mă sărbătoresc, iar apoi pentru facturi și mâncare.

Te-a surprins ceva la final de lună când ai văzut pe ce dai banii?

M-am surprins aruncând banii pe dulciuri și lucruri impulsive precum lumânări parfumate sau o călătorie spontană. Tot așa, am cheltuit la un moment dat toți banii, chiar dacă salariul mi-a fost dublat și mă plângeam că nu mi-au rămas bani la final de lună.

Pe ce dai cei mai mulți bani?

Pe călătorii. Cumpăr tot ce ține de asta. Adică, atunci când pot, cumpăr bilete de avion. Când nu pot, îmi cumpăr un stativ de telefon pentru când voi pleca într-o aventură. Sau ies în oraș ca să simt că am plecat de acasă. E greu rău când suferi de FOMO, dar lucrez să-l domolesc.

La ce obicei costisitor n-ai renunța niciodată?

Tot ce ține de a mă simți feminină. Masaj, creme, epilare, rochii. Obiceiul ăsta mă face să mă mișc mental într-o stare de abundență.

Te cataloghezi drept econoamă sau mână spartă?

Sincer, econoamă, însă aș putea spune că alternez. Țin de bani până când observ că e un tipar care se tot repetă. Apoi îmi revin, înțeleg că pot avea orice îmi doresc și încep să cheltuiesc banii.

Ai niște tips and tricks pe partea de educație financiară?

Asigură-te că pui deoparte lunar niște bani pentru momentul din viața ta în care ai vrea să faci o schimbare de carieră. Să știi că poți să-ți asiguri un venit pentru minim patru-cinci luni. Așa o să te ajuți pe tine din viitor și-o să-ți mulțumești.

Care e cea mai mare problemă a tinerilor când vine vorba de educație financiară?

Am fost crescuți cu mentalitatea de „e nevoie să am un salariu lunar”. Iar când îți dorești să mergi pe cont propriu, ți se pare că, de fapt, nu știi nimic despre lumea asta. Trecerea de la mentalitatea de salariu lunar la cea de antreprenor este dificilă și incomodă fără o educație din liceu.

Iar soluția cred că stă în cursuri nonformale despre cum să fii antreprenor, despre bani și energia bună a banilor. Eu una aș crea niște cursuri obligatorii, unde elevii să vină o dată pe săptămână și să experimenteze viața de adult. De la salariat la antreprenor, familist sau angajat într-o companie privată. La final de an, examenul constă într-o simulare prin care elevii își deschid propria afacere.

Bogdan Pană

VICE: De ce ții cont când cheltuiești bani?

Bogdan: De calitatea produsului sau serviciului pe care îl achiziționez și încerc să găsesc cel mai bun raport calitate-preț.

Ai calculat vreodată cât dai pe lună pe anumite cheltuieli? Te-a surprins ceva?

Da și da, m-a surprins cât am cheltuit pe combustibilul pentru mașină. Și clar pe motorină dau cei mai mulți bani, pentru că merg cu mașina oriunde. Indiferent dacă merg în scop de relaxare sau de muncă.

Pe ce ai vrea să dai mai puțini bani?

Dacă iau în considerare și pasiunea și jobul de videograf, clar aș spune echipamentele foto-video. Sunt foarte costisitoare. Și dacă exclud pasiunea asta, aș spune pe mâncare. Dar în afară de astea, nu prea am obiceiuri pe care cheltuiesc foarte mulți bani. Sunt o persoană mai liniștită din punctul ăsta de vedere.

Îți pui anumite limite când vine vorba de cheltuit bani?

Da. Știu banii pe care-i am la început de lună și mă gândesc cum ar trebui împărțiți și fac o ordine a priorităților. Chirie, utilități, abonamente, cheltuieli cu mașina, iar din ce rămâne..pun niște limite. Încât să pot pune și bani deoparte pentru investiții sau cheltuieli neprevăzute.

Te-ai cataloga drept mână spartă sau persoană econoamă?

Am fost genul de persoană mână spartă, dar crescând, am devenit mai econom. Asta și pentru că am început să înțeleg banii și scopul lor în societate.

Ai vreun sfat pentru economisitul banilor?

Cel mai bun sfat mi se pare să eviți pe cât posibil cumpărăturile impulsive. De obicei, alea sunt cele care afectează cel mai tare bugetul.

Care crezi că e problema cea mai mare a tinerilor când vine vorba de educație financiară?

Că nu apreciază la fel de mult banii cum îi apreciem noi. Ei pun accent atât de mare pe statutul lor în societate, încât sunt în stare să-și cheltuie toți banii pentru a fi văzuți bine. Aici vorbim de haine, accesorii, gadgeturi.

Iar soluția pe care o văd este dezvoltarea. Cu cât cresc în vârstă și încep să înțeleagă greutățile vieții, cu atât vor deveni mai economi și vor acorda mai multă atenție bugetului lunar.

Laila

VICE: De ce ții cont când vine vorba de cheltuieli?

Laila: Să nu cheltuiesc așa mult încât să n-am destui bani pentru o săptămână după cheltuiala respectivă.

Ai calculat vreodată cât dai pe anumite cheltuieli?

Da, am calculat anul trecut toate cheltuielile din aplicația ING. Cei mai mulți bani i-am dat pe ridesharing în 2022.

La ce obiceiuri costisitoare n-ai renunța niciodată?

Abonamentul la sală, canto și terapie. E sfânta treime care mă ține cu psihicul puternic și pozitiv.

Îți pui vreo limită?

Da, singura limită pe care mi-o pun este la shoppingul de haine. Nu cheltuiesc niciodată mai mult de cinci sute de lei când dau o comandă online de haine sau mai fac o vizită în mall.

Te cataloghezi drept econoamă sau mână spartă?

Econoamă, că n-am din ce buget să fiu mână spartă.

Ai niște tips and tricks de a economisi bani?

Shopping de haine doar când sunt reduceri și mai multe petreceri și seri cu prietenii în casă. Iar dacă vrei să economisești, îți setezi o sumă minimă lunară pe care s-o pui deoparte în contul de economii din aplicație.

Care crezi că e problema cea mai mare a tinerilor când vine vorba de educație financiară și cum ar putea să se rezolve?

Cel mai probabil, nici părinții lor n-au avut o educație financiară când erau tineri, cum n-au avut nici ai mei. Ori ai bani, ori n-ai. Așa am învățat eu acasă. Și poate ar ajuta să fie cât mai multe campanii de awareness în direcția educației financiare.

Mădălina Stoica

VICE: De ce ții cont atunci când îți cheltuiești banii?

Mădălina: Nu îmi planific bugetul lunar, însă am grijă pe ce cheltuiesc banii. Mă gândesc într-adevăr dacă am nevoie de lucrul ăla. Doar că uneori mai fac cumpărături impulsive, cum ar fi bilete la concert la un artist drag mie.

Ai calculat vreodată pe ce dai banii? Te-a surprins ceva?

Am făcut niște calcule când eram în pandemie și m-a șocat să văd câți bani cheltuiam pe ridesharing. Deși în perioada aia chiar nu prea foloseam aplicațiile respective. Atunci am decis că e mai bine să merg pe jos pe distanțe scurte.

Îți pui vreo limită când vine vorba de a cheltui bani?

Nu. M-am învățat să cheltuiesc în mod responsabil de când eram mică. Deci dacă dau banii pe ceva anume e pentru că am nevoie, îmi doresc sau îmi aduce un beneficiu.

Ai niște tips and tricks de a economisi bani sau de a avea grijă de bugetul tău?

Da. Gătit mai mult acasă și mai puține comenzi de mâncare. Salvezi mulți bani și mănânci și mai sănătos și bun.

Care crezi că e problema cea mai mare a tinerilor când vine vorba de educație financiară?

Eu cred că depinde foarte mult de fiecare persoană în parte și de prioritățile pe care și le-a stabilit. Nu susțin extremele, ci mai degrabă cred într-o balanță. Susțin cheltuitul cumpătat, dar dacă pe tine te face fericit să ieși în fiecare zi afară, go for it. Dacă te face fericit să zbori în fiecare lună în câte o țară nouă, go for it. Doar să ai și un cont de safety, pentru că you never know. Nu zic că ar strica și un cont de economii, dar când suntem tineri nu prea ne gândim la astea.

Contează bineînțeles foarte mult și principiile insuflate de familie și credințele proprii formate ulterior.

Beatrice Beatheice

VICE: Ce iei în calcul când vrei să-ți cumperi ceva?

Beatrice: Cumva să merite investiția. Deși mai fac și impulsive shopping, calculez să rămână ceva în pușculiță pentru cazuri extreme.

Ai calculat vreodată cât dai pe lună pe anumite cheltuieli?

Da, aveam impresia că dau muuult sub cât dau de fapt.

Pe ce dai cei mai mulți bani în afară de chirie?

Am reușit să mă mut în propriul apartament, deși acum plătesc la bancă în loc de chirie. Deci tot pe-acolo mă învârt. Dar, în afară de asta, probabil pe mâncare. Fiindcă îmi place să am frigiderul plin mereu, mănânc mult și uneori sunt super pofticioasă.

Pe ce ai vrea să dai mai puțini bani?

Habar n-am, poate pe întreținerea unghiilor și a părului vopsit. E destul de costisitor din cauza culorii care se duce destul de repede. Plus abonamentele la servicii de streaming.

La ce obicei pe care dai mulți bani n-ai renunța niciodată și de ce?

N-am ceva anume. Să zicem că am avut câteva obiceiuri nu tocmai benefice pentru sănătatea mea, dar am scăpat de ele. Și când știu că rămân cu bani puțini și multă lună, până fac rost de alții, nu mă simt comod. Soooo, încerc să fiu cumpătată. Încă din liceu fac calcule din astea.

După ce-am vorbit cu toți acești creatori de conținut mi-am reamintit de mema cu „vreau o carte despre educație financiară pe înțelesul oricui”. Și răspunsul e „Punguța cu doi bani”. Evident, nicio persoană nu are soluția magică pentru finanțele fiecăruia, dar cred că ne ajută pe toți să urmărim cum își gestionează finanțele tinerii români pe care-i urmărește multă lume, pentru că până la urmă de-asta urmărim cu toții influenceri one way or another: să ne inspirăm. Și putem face asta doar comparând cât mai multe exemple posibile și căutând varianta potrivită pentru noi.



