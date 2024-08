Fotografii intime cu cupluri care s-au format în timpul pandemiei

Întâlnirile cu oameni necunoscuți nu sunt foarte răspândite pe timp de pandemie, când te poți infecta imediat ce te apropii de cineva. Și totuși, toată lumea a simțit nevoia să facă asta imediat ce a început carantina. În aprilie, numărul utilizatorilor de pe aplicațiile de dating a crescut mult; pe Tinder au început să se trimită mai multe mesaje, iar conversațiile durează mai mult.

Fotografa Jonnah Bron (26 de ani) a observat și ea că în jurul ei s-au format tot mai multe cupluri. „Deși, inițial, oamenii erau foarte precauți cu privire la aplicațiile de dating, deodată am văzut că apăreau cupluri noi în jur”, a zis ea. Așa că a hotărât să facă o serie de fotografii cu oameni care s-au cuplat în timpul pandemiei. „În media există atâtea știri negative despre corona și e de înțeles, pentru că e o perioadă foarte proastă. Totuși, am vrut să arăt că, în ciuda obstacolelor, oamenii tot pot găsi iubire.”

Jonnah vizitează cuplurile la ele acasă – bineînțeles, păstrează o distanță rezonabilă – și le roagă să se îmbrace și să se poarte ca și cum ea n-ar fi acolo. „Unele persoane s-au dezbrăcat pe loc, altele se sărută îmbrăcate în haine lejere de casă. Ele decid cum vor să fie portretizate.”

Prima fotografie pe care a făcut-o Jonnah a fost cu Rose și Rosa, un cuplu foarte prietenos. După asta, a postat un apel pe Instagram, la care au răspuns imediat mai multe persoane, inclusiv un cuplu din Antwerp și New York. Le-a făcut fotografii prin Zoom. „Ideea e să continui această serie și să fac portrete cu persoane din toată lumea”, a explicat ea.

Fotografa Jonnah cu prietena ei, Geerten.

Jonnah și-a făcut un autoportret cu iubita ei, Geerten. „Geerten e colega mea de apartament și, pentru că am stat mult acasă pe timpul pandemiei, ne-am apropiat mult. Am ajuns să o sărut. Deși ea era cu o altă femeie pe vremea aceea, lucrurile s-au mișcat foarte repede între noi. Până la urmă, m-am îndrăgostit de ea”, a spus Jonnah.

Jonnah a observat asta la multe alte cupluri pe care le-a fotografiat. „Chiar și prieteni de-ai mei care nu au prea avut relații au intrat deodată într-o relație. Cred că pandemia îi face pe oameni să aibă mai puțină energie pentru relații efemere și acum își doresc unele stabile, o persoană pe care să se poată baza.”

Dragostea și intimitatea sunt teme răspândite în lucrările lui Jonnah. De exemplu, a mai avut o serie în care a fotografiat paturile în care tocmai făcuse sex. Iar prima serie foto a lui Jonnah e despre ea și prima ei iubire. „Aveam șaptesprezece ani și am avut prima mea iubită. M-am confruntat cu tot felul de prejudecăți legate de cuplurile lesbiene. Prin documentarea relației noastre, am vrut să spulber stereotipurile despre lesbiene cu sâni și unghii false, care fac scissoring”, a zis ea. „După asta, mi-am fotografiat prietenii. Cel mai mult îmi place să fac portrete nud.” Acum, Jonnah e în ultimul an la facultatea Willem de Kooning din Rotterdam.

VICE a vorbit cu cuplurile fotografiate de Bron despre cum s-au cunoscut și despre impactul pe care l-a avut pandemia asupra relației lor.

Deen (25) și Lotte (23)

Deen și Lotte

Deen și Lotte s-au cunoscut pe Instagram. „O prietenă mi-a recomandat-o. A zis că trebuie s-o urmăresc, că suntem fix aceeași persoană. Mi-am dorit mult să ies la un date cu Lotte, așa că i-am trimis un mesaj.” Au planificat o întâlnire spre sfârșitul săptămânii, dar planul s-a schimbat rapid după prima lor conversație pe facetime. „Am vorbit opt ore în șir. Era clar că nu mai voiam să așteptăm până ne întâlnim”, a râs Lotte.

S-au întâlnit într-un restaurant. „Din cauză că totul se închidea la zece seara din cauza pandemiei, ne-am plimbat prin Rotterdam și ne-am sărutat într-o piață până la șapte dimineața. Întâlnirea a durat șaptesprezece ore în total”, a zis Lotte.

De atunci, sunt de nedespărțit. Deen: „Din cauza pandemiei, relația noastră a devenit rapid foarte intimă, și pentru că ne întâlnim acasă la mine sau la ea. De exemplu, în dimineața de după primul nostru date, deja le-am cunoscut pe mama și pe sora Lottei, iar ea mi-a cunoscut mama în weekendul următor.”

Rose (26) & Rosa (22)

Roos și Rosa

Roos și Rosa s-au cunoscut în luna martie, pe Tinder. „Am vorbit o lună de zile până am îndrăznit să ne vedem. În plus, eu am făcut carantina cu părinții mei, deci mi s-a părut un risc prea mare să mă văd cu alte persoane”, a zis Rosa. La prima întâlnire au ieșit la o plimbare. Dar Roos a impus o condiție: să nu mai iasă și cu alte persoane.

După prima întâlnire, au ieșit la plimbare în fiecare zi. „Mi s-a părut foarte palpitantă prima noastră cină la un restaurant”, a zis Roos. „Ne știam de trei luni și eram deja un cuplu, dar, din cauză că nu mai ieșisem de atâta timp în public, nu am știut cum să mă îmbrac sau cum să mă port. A fost ca și cum era prima întâlnire din viața mea.”

Fetele spun că pandemia le-a oferit mai mult timp să se cunoască. „În mod normal, nu m-aș fi întâlnit de patru ori pe săptămână cu o persoană pe care abia am cunoscut-o.”

Noah (22) & Noralie (26)

Noah și Noralie

Noah și Noralie s-au cunoscut în ianuarie, la o conferință despre climă a tinerilor din Elveția. La trei zile după conferință, Noah a plecat șase săptămâni în Nepal. „În cele șase săptămâni cât am fost în Nepal, am vorbit mult cu Noralie. Când am ajuns înapoi în Schiphol, a venit să mă întâmpine.”

Datorită pandemiei, au avut mult timp la dispoziție să se cunoască. „Din cauză că am fost sfătuite să mergem cu trenul cât mai puțin, întâlnirile noastre au fost lungi. Prima noastră întâlnire a durat patru zile. A fost interesant că am decoperit că aveam mulți prieteni în comun”, a zis Noah.

Luna (18) & Sam (22)

Luna și Sam

„Fostul iubit al lui Sam îmi e prieten”, a zis Luna. „Petreceam mult timp cu el pe când era cu Sam și, în timpul carantinei, am format un triunghi strâns.” Luna și Sam s-au înțeles mereu bine, dar scânteia dintre ele s-a aprins abia după ce relația lui Sam s-a încheiat.

Până la urmă, au decis să se întâlnească și să vadă un film împreună. „Cum ne văzusem deja de multe ori în timpul carantinei, n-a trebuit să păstrăm distanța la prima întâlnire. Cred că și contactul intensiv ne-a făcut să ne îndrăgostim mai repede.”

Josef (22) & Boisé (21)

Josef și Boisé

Boisé l-a văzut prima oară pe Josef în magazinul din Utrecht unde acesta lucrează. „Dar niciunul dintre noi nu suntem genul de persoană care să facă prima mișcare”, a râs Josef. „Ne-am cunoscut la o petrecere mai târziu în aceeași zi. Dar chiar și atunci am fost prea timizi.” Abia când s-au găsit pe Bumble s-au hotărât să iasă la un date.

Acea primă întâlnire a avut loc în februarie. „Eram amândoi super stresați. Dar imediat ce ne-am văzut, atmosfera s-a relaxat. Am știut rapid că îmi doresc să văd unde poate duce relația.”

S-au întâlnit de două ori înainte ca Olanda să intre în carantină. „Pandemia mi-a dat mai mult timp să mă gândesc la ce îmi doresc de la relația cu Boisé. Dacă n-ar fi fost pandemia, lucrurile s-ar fi dezvoltat mult mai lent între noi”, a zis Josef.

Eva (22) & Lara (20)

Eva și Lara

Eva și Lara s-au cunoscut pe Tinder. Făcuseră match în martie, dar au început să vorbească abia în aprilie. Primul lor date a avut loc online, pe FaceTime. „Am fost super emoționată. Nu prea fac videocall-uri cu nimeni, darămite cu cineva de pe Tinder”, a râs Eva. Până la urmă, au hotărât să se întâlnească.

Pentru că Eva lucrează într-un azil, s-au întâlnit doar în parc timp de două luni, de fiecare dată la distanță de un metru și jumătate una de cealaltă. „Am vrut să o sărut de la a doua întâlnire, dar nu puteam să risc să-mi infectez pacienții din azil”, a zis Eva. „Când am început să ies cu Eva, încă aveam relații și cu alte femei și ar fi fost iresponsabil să ne sărutăm”, a adăugat Lara. „Când i-am dat mesaj că am renunțat la toate celelalte femei, ne-am întâlnit și ne-am sărutat pentru prima oară. Mi s-a părut drăguț că n-am făcut sex atunci, a fost sărutul nostru special.”

Raoul (24) și Ishara (23)

Raoul și Ishara

Raoul și Ishara s-au cunoscut printr-o prietenă comună. Dar au început să vorbească mai serios pe Instagram. „De atunci am fost în contact non-stop”, a zis Raoul.

Înainte de primul lor date, făcuseră planul să bea un vin în parc, dar vremea a fost nasoală și Ishara l-a invitat pe Raoul la prânz la ea acasă. „A rămas cu mine tot weekendul”, râde Ishara.

Cei doi spun că pandemia a fost benefică pentru relația lor.

„A fost multă liniște datorită carantinei, nu trebuia să ne vedem cu alte persoane.” În plus, el trebuia să plece patru luni în Kazahstan începând cu aprilie, dar pandemia a anulat totul. „Dacă n-ar fi fost pendemia, probabil că n-aș fi cunoscut-o pe Ishara.”

Imke (23) & Elisa (20)

Imke și Elisa

Imke e din Olanda. Elisa locuiește în Belgia. „De obicei nu mă uit niciodată la stories pe Instagram. Dar când s-a întâmplat să mă uit, am dat peste o fotografie cu Imke. Pentru mine, arăta ca femeia de vis, așa că am hotărât s-o urmăresc”, a zis Elisa. „Și Imke a fost impresionată imediat de Elisa. I-a trimis un mesaj. Am vorbit zilnic, ore în șir. Eu sunt Rac și Elisa e Scorpion, combinația ideală.”

Au vrut să se întâlnească, dar carantina a închis granițele dintre Belgia și Olanda. Și-au trimis una alteia opere de artă și scrisori cu semințe de plante. „Eram deja un cuplu înainte să ne cunoaștem. Ne-am și prezentat una alteia familiei prin videocall”, râde Elisa. S-au întâlnit imediat ce s-au deschis granițele. Acum locuiesc împreună în Antwerp. „Încă mă întreb, zi de zi, cum am putut găsi pe cineva atât de perfect pentru mine.”

Sophie (17) & Natalie (17)

Sophie și Natalie

Sophie și Natalie trăiesc în New York și s-au cunoscut anul trecut la o acțiune climatică pe care au organizat-o împreună cu Greta Thunberg. „Din clipa aceea, am fost prietene”, a zis Nathalie. Nathalie o plăcea pe Sophie de multă vreme, dar fix în ziua în care și-a făcut curaj să o invite la date, a început carantina. Sophie a petrecut carantina în alt stat. „Am fost așa de frustrată că nu apucasem să-i spun înainte de carantină.”

„Până la urmă, Nathalie mi-a zis ce simte pentru mine pe FaceTime”, a spus Sophie. În iunie, s-au văzut prima oară după trei luni de când erau deja împreună. „Locuiesc în New York de o lună și acum ieșim împreună regulat. Mergem în parcuri, gătim una pentru cealaltă sau mergem în cafenele drăguțe. Deși se vorbește des despre o a doua carantină, cred că relația noastră o să-i facă față.”

