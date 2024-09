Am întrebat bărbați din România de ce nu ar renunța niciodată la câinele lor pentru o femeie

Sunt fascinată de relațiile dintre bărbații români și câinii aferenți lor. Par de o sinceritate fantastică. Mai rar vezi interacțiuni doar bucurie pentru ochi și suflet. Du-te și plimbă-te pe unde vrei tu și, dacă vezi vreun băiat c-un câine, observă-l puțin. Dacă ești femeie, o să-ți recapeți încrederea în bărbați, iar dacă ești flăcău, o să dai din cap a înțelepciune, pentru că înțelegi ce e acolo. Dar tu, femeie, revino-ți! Bărbatul nu va avea niciodată tipul ăsta de relație cu tine, așa că întoarce-te la a fi paranoică și neîncrezătoare, cum ți-a dat bunul Dumnezeu.

Ca să cercetez și eu mai bine situația dintre bărbați și câinii lor, am vorbit cu câțiva oameni aflați în relații fericite cu patrupedele lor. I-am întrebat câte ceva, ca să văd ce șanse are o fată să fie pe primul loc în inima unui el cu un cățel.

Videos by VICE

Raul Gheba, comediant, 27

Câinele: Turneu zis OZZI, corcitură, aproape doi ani

VICE: Ai renunța la câinele tău pentru o femeie?

Raul: Nici dacă ar fi turbat. Câinele, dar mai ales femeia.

Dar ți-a cerut vreo tipă asta?

Normal că nu. Dar nici n-aș putea fi cu cineva căruia nu îi plac câinii în așa hal încât să mă pună să renunț la el.



Pe ce loc e câinele în viața ta?

E cel puțin în top cinci.



De cât timp vă știți și cum vă înțelegeți?

Ne știm de acum un an jumate, de când eram în turneu cu doi tovarăși comedianți. Ne-am oprit să ne pișăm pe marginea drumului, într-o vie de lângă Mărășești, iar câinele ăsta a venit să mă tragă de pantaloni.



Când nu v-ați înțeles, ce s-a întâmplat?

El a făcut caca pe unde nu trebuie. Eu am țipat la el. Am trecut imediat peste asta.



Care e chestia care îți place cel mai mult la el?

Îmi place că, atunci când merg cu el la plimbare și ne întâlnim cu o gașcă de prieteni, e foarte politicos și dă laba din proprie inițiativă, și mă face să par un educator de câini foarte bun. Ceea ce nu sunt. Dar drăguț din partea lui că o face. Lui îi place cel mai mult când îi arunc chestii, pe care să le aducă înapoi la mine, apoi refuză să mi le dea.



De ce crezi că relația dintre bărbat și câine e atât de specială?

Cred că relația bărbat-câine e una primordială, de pe vremea primilor vânător-culegători. Lupul s-a împrietenit cu omul în momentul în care și-a dat seama că, dacă vânează cu el, e mai combinație decât dacă vânează cu haita lui. Pentru că ceilalți lupi sunt super de rahat. Și de cealaltă parte, omului i-a plăcut să aibă un partener de vânătoare care să nu-l frece la icre cu bancuri vechi. Pentru că ceilalți oameni sunt de rahat. E un fel de refugiu emoțional interspecial.

Dominic Timotin, Head of Development la Leo Burnett Bucharest, 42

Câinele: Tchobi, West Highland White Terrier, 11 ani

VICE: Care-i situația în care ai renunța la câinele tău pentru o femeie?

Dominic Timotin: Dacă toate femeile din lume m-ar iubi pe mine și dacă am putea combina iubirea lor, Tchobi tot m-ar iubi mai mult. Deci nu.

Ți-a cerut vreo tipă asta?

Ar fi fost ultima ei cerință…

Pe ce loc e în viața ta câinele?

Pendulează între unu și doi. Încerc să mai am grijă și de mine.

Cum l-ai cunoscut?

Mă știe de la două luni jumate, când a ajuns în gară la Tulcea călătorind singur, într-o cutie, de la Timișoara. De atunci suntem nedespărțiți. El a învățat ceva română, iar eu am învățat cum stă treaba cu poziția urechilor, a cozii și a lăbuței față-dreapta ridicate.

Citește și Câinele tău își amintește mai multe lucruri decât crezi

Povestește-mi o ceartă de-a voastră.

Eu nu l-am mai băgat în seamă, el a mers pâș-pâș pe lângă perete. S-a întâmplat de vreo 3, 4 ori în 11 ani și n-a durat mai mult de-o oră, că nu rezistă niciunul dintre noi.

Care e chestia care îți place cel mai mult la el?

Îmi aduc aminte de ce spunea Bill Murray: I’m suspicious of people who don’t like dogs, but I trust a dog when it doesn’t like a person. Deci, nasul lui…

Și lui la tine?

Probabil că lui îi place că-l iau cu mine la birou, în fiecare zi. Așa se mai „lipește” de câte-un morcov sau alte bunătăți plus o ieșire adițională în parc, la prânz.

Alex Tudorache, Art , Digital Star, 29 ani

Câine: Toto, Bichon Havanez, 8 luni

VICE: Ți-a cerut vreo tipă să renunți la câine și, dacă da, ce i-ai răspuns?

Alex Tudorache: Nu a fost cazul. Dar răspunsul ar fi nu.

Cât de important e câinele în viața ta?

Dupa cum spunea și Don Corleone, familia este pe primul loc, iar Toto este parte din familie.

De cât timp îl ai?

De șapte luni. Era un ghemotoc de cățel, iar acum este puțin mai mare. Ne înțelegem de minune, mai ales când primește treat din partea mea, odată la zece minute.

Care a fost cel mai nasol lucru pe care l-a făcut?

Recunosc că nu mi-a picat prea bine când a făcut pipi în pat, lângă mine, dar ne-am împăcat cu o felie de bacon.

Ce vă place cel mai mult unul la altul?

Atunci când este nevoie să îl iau in brațe, îi spun „Hai sus!” și el își ridică lăbuțele din față ca să îl iau. Este adorabil, iar dimineața este super iubăreț. Iar el la mine probabil iubește simțul umorului.

De ce crezi că relația dintre bărbat și câine e atât de specială?

Cred ca relația dintre stăpân sau prieten și caine este specială, pentru că sunt niște animăluțe foarte emotive, inteligente și needy, în cel mai bun sens al cuvantului. Da, este o responsabilitate privită la persoana a treia, dar în realitate este mult mai mult de atât, după cum spune și proverbul: „Once you go dog, you never go back.”

Radu Olteanu, CGI artist, 30 ani

Câine: Sporty, metis beagle, 6 luni

VICE: Dacă ar trebui să alegi între câinele tău și o femeie ce ai alege?

Radu Olteanu: Nu este nevoie să fac o astfel de alegere, pentru ca l-am adoptat pe Sporty împreună cu soția mea și îl iubim amândoi la fel de mult. Dar bănuiesc că îți doreai un răspuns mai juicy de atât, așa că pot să mă gândesc la perioada mea de haiducie și să spun că devotamentul lui Sporty și bucuria cu care mă întâmpină în fiecare zi când ajung acasă sunt mai greu de găsit la o singură femeie. Că am fost eu norocos la pătrat, asta e altceva.

Să presupunem că ți-ar fi cerut o tipă asta.

Cine ar putea să îi reziste lui Sporty? Ai văzut ce față are? Nu numai că face o moacă de milog instant, dar mai și înclină capul în cel mai haios mod posibil. Nimeni nu poate să rămână neînduioșat.

Dacă ar fi să faci un top, pe ce loc ar fi câinele?

Îmi este greu să fac o ierarhie. Dar pot să spun că, deși este în viața mea de numai patru luni, nu-mi mai pot imagina viața fără el! Îl am din octombrie, pe vremea când era un pui de două luni foarte jucăuș și drăgălaș, ca un ghemotoc de iubire. Acum a crescut, dar a rămas tot zvăpăiat, roade orice prinde și are un chef de joacă și de alergat ceva de speriat.

Care a fost cel mai dificil moment în relația voastră?

La început, îi era greu să accepte cuvântul „nu” și a fost necesar să apelăm la un dresor, ca să impunem niște reguli și limite, dar după ce am setat câteva lucruri cheie, totul a venit de la sine. Acum ne înțelegem foarte bine și chiar pot să confirm că este adevărată vorba aceea despre cum te simte un câine și primește din starea ta emoțională. Îl poți agita sau calma doar prin energia pe care o transmiți. De altfel, am început să citesc tot mai mult despre asta sau să ascult emisiuni de dresaj, cum este și emisiunea lui Cesar Millan și se adeverește că energia transmisă este cheia în relația cu un câine. Am primit de ziua mea cartea Ghidul câinelui fericit de Cesar Millan și îmi propun să mă documentez serios cu tehnici de îmbunătățire a relației noastre.

Când nu ne-am înțeles, am căutat soluții să vorbesc pe limba lui și să rezolvăm problema. Și asta voi face în continuare, ori de câte ori ceva nu va funcționa în relația noastra. Important este să avem răbadare și să transmitem energie bună, este un tratament pentru care garantez cel puțin utându-mă la evoluția lui Sporty.

Citește și Cei mai tari câini din science fiction

Care-i punctul lui forte?

Îmi place că este curajos. Zilele trecute eram în parc și a zbughit-o în lac să fugărească rațele, de exemplu. Îmi place că ne așteaptă cuminte toată ziua singur în casă, fără să distrugă lucruri. A ros vreo două cabluri și a desfăcut puful dintr-o pernă, mai demult când era mai mic. Între timp nici măcar asemenea năzbâtii nu mai face. Pur și simplu doarme sau se joacă cu jucăriile lui și ne așteaptă. Pe cât de mult se zbenguie când este cu noi și vrea să alergăm și să ne jucăm, pe atât de cuminte îmi demonstrează că poate fi, atunci când nu putem să fim și noi alături de el. Fapt pe care mi-l confirmă și vecinii. Nu latră deloc toată ziua cât suntem plecați, în schimb, când venim acasă, dacă nu ieșim cu el de îndată sau nu îi dăm atenție, începe concertul.

Îmi place și faptul că știe să îți transmită exact ce își dorește. Ceea ce nu pot spune despre femei întotdeauna, că tot am început interviul cu această paralelă. Și aici chiar se aplică pentru TOATE femeile, no offence, draga mea mamă și draga mea soție. Când vrea să ne jucăm, Sporty vine cu jucăria în gură și se împinge în mine până înțeleg mesajul. Iar, când vrea să ieșim afară, sare și latră în locul în care ținem zgarda. Totul este foarte ușor de gestionat când știi ce ai de făcut ca să îl mulțumești.

De ce crezi că aveți o relație atât de specială?

Cred că ne leagă nevoia de activitate fizică și ideea de afirmare a spiritului alfa, plus faptul că avem o oarecare reminiscență ancestrală a unui sentiment de haită, un fel de nevoie de a demonstra constant „care pe care” sau „cine-i șeful”.

Riccardo Lombardi, Terapeut – Maseur, 32 ani

Câini: Maya, Pitbull, 7 ani și Carlo, Pug, 8 ani

VICE: Ai renunțat vreodată la o femeie din cauza câinelui?

Riccardo Lombardi: Da, aveam 23 de ani şi un câine corso femelă de care eram foarte lipit. Trebuia să nască şi se întâmpla în weekend, când trebuia să mă duc la prietenă mea. Naşterea a avut nişte complicaţii serioase şi era riscul să pierd căţeaua, aşa că am ales să rămân lângă ea şi veterinar, să văd ce se întâmplă. Fosta mea prietenă a luat-o razna, mă întreba dacă căţeaua mea era mai importantă. Eu i-am spus că da, în momentul respectiv, pentru că îşi riscă viaţă. M-a pus în faţa unei alegeri, ea sau căţeaua. Alegerea a fost destul de simplă şi ușoară, măcar pentru mine. Pentru ea nu cred, mi-am gasit numele scris pe un zid şi înjurături despre care nu pot să povestesc.

Ai mai avut câini?

De când mă știu am avut şi câini şi pisici. Vreo 21 de câini şi, doar în ultimii șase ani, șapte pisici. Așa că da, câinele face parte din familia mea, ca un frate.

P-ăștia de acum de când îi ai?

Câinele meu este Maya (o pitbuliță în vârstă de șapte ani), câinele familiei este Carlo (un pug de opt ani). Pe Maya o am de patru ani. Primii trei ani a fost ţinută de un tip care am aflat că o bătea cu diverse obiecte şi pentru diverse motive inexplicabile. De asta am făcut tot ce am putut să o iau eu pe căţeaua asta minunată în familia mea. Ne înţelegem perfect, când am primit-o era speriată şi nu ştia să facă nimic. Mi-a luat o luna să o dresez şi să îi câştig respectul, iubirea a fost din prima.

Ce probleme ai avut cu ea?

Ştiu că poate suna absurd, dar nu s-a întâmplat să nu ne înţelegem. Adică doar o dată am pierdut controlul asupra ei, pentru că văzuse o pisică în parc şi se aruncase ca o rachetă după ea, cu toate că acasă trăieşte liniştită cu două pisici. A trebuit să alerg şi să țip după ea ca un nebun. Saracă pisică cred că şi-a pierdut doi ani din viaţă din cauza speriaturii.

Ce vă unește?

Maya este extrem de deşteaptă şi iubitoare. Când te priveşte, ai putea să spui că zâmbeşte uneori. Îi place de moare să facă baie. Și cred că îi place la nebunie când îi fac masaj. Da, fac masaj şi câinilor.

De ce crezi că relația dintre bărbat și câine e atât de specială?

Nu ştiu de ce, ştiu doar că aşa este. Cred că orice animal poate fi amic cu un om, dar relaţia care se crează între câine şi om este ceva special. Încredere absolută şi iubire necondiţionată, asta sunt cele două lucruri care fac pe relaţia dintre bărbat şi câine să fie atât de specială.

Sergiu Floroaia, comediant, 32 ani

Câine: Pixel Floroaia, labrador, 5 ani

VICE: În ce condiții ai renunța la câinele tău pentru o femeie?

Sergiu Floroaia: Doar de el depinde. N-am nevoie neapărat și de o femeie, dacă îmi face el senvișuri, masaj și atât. Cu restul mă descurc și singur. Că nici femeia nu face. Mi-a cerut odată o tipă să renunț la câine, dar nu am făcut-o, i-am mai dat o șansă. Ei i-am dat o șansă, nu câinelui.

Pe ce loc e în viața ta câinele?

Din păcate, a căzut destul de mult în top. Mai ales de când avem new entry și un copil. Îmi pare rău de el, dar na. Până și eu am căzut în top, de când avem copil, de undeva de pe locul 3 până pe 142.

Cum te înțelegi cu câinele?

Ne înțelegem ok. Îl am de vreo cinci ani. Am cunoscut-o întâi pe mă-sa, care avea o personalitate foarte efervescentă, aș zice, ca să nu zic disperată. Personalitate pe care o moștenit-o și Pixel. Aș prefera să nu se arunce în mine, atunci când mă vede, de parcă suntem la pogo. Acum a primit și un gard nou, pentru că a venit primăvara și e cam cazul să mai stăm și prin curte, fără să ne pișăm pe toate florile, nu doar în casă.

Care e chestia care îți place cel mai mult la el?

Îmi place că e prostălău și iubitor. Poate prea iubitor. Nu-și dă seama cât e de mare. Iar lui îi cam place de toată lumea. Nu cred că sunt eu foarte special. Oricine are o față pe care o poate linge e dragostea lui.

De ce funcționează atât de bine relația câine-bărbat?

Pentru că un câine e ca noi. E simplu de înțeles și n-are cine știe ce nevoi. Cum au alte sexe – nu vreau să dau nume.

Mihai Smeu, Elev/Fotograf, 19 ani

Câine: Dinga, Câine European/Maidanez, 3 ani

VICE: Cum se împarte timpul între câine și iubită?

Mihai Smeu: Renunţam la timpul petrecut cu prietena mea pentru a ajunge acasă să îmi plimb căţelul. În general oamenii alături de care mă regăseam erau iubitori de animale, în special faţă de cel de lângă mine, aşa că până acum nu am primit şi sper să nu primesc cereri să renunț la câine.

Care ar fi locul câinelui în viața ta?

Nu-mi dau seama dacă pot să îi atribui un loc în viaţa mea, prin simplul fapt că relaţia noastră funcţionează printr-un schimb de nevoi şi afecţiune, aşa că ne suportăm reciproc aceste dorinţe.

Cum ai ajuns să ai câinele?

Povestea asta e puţin mai ciudată. Ne-am cunoscut acum trei ani de zile, tot primăvara, într-o sâmbătă. Dinga a fost un căţel al străzii ce s-a aciuat în curtea casei printr-o gaură a gardului. A fost un love-story de film, cum am început încă din acel moment să dezvoltăm o relaţie. Mereu mi-a plăcut să cred că ea m-a ales pe mine şi nu invers. De înţeles, ne înţelegem în funcţie de vreme, avem momente şi momente, ca în orice relaţie de cuplu.

Citește și Pozele astea cu câini în preajma lui Ludovic Orban îți arată tristețea unui animal

Când nu v-ați înțeles, ce s-a întâmplat?

Neînţelegerile între mine şi Dinga apar în momentul în care trebuie să ieşim afară şi plouă. Dinga urăşte ploaia şi, mai mult, în ciuda aparenţelor ei canine, nu e mereu bucuroasă să iasă afară. Ducem lupte de convingere, mângâieri pe burtă şi îmbrăţişări lungi până reuşesc să o fac să accepte situaţia, că vom ieşi afară şi o să ne udăm amândoi puţin.

Ce vă leagă?

Cred că răbdarea de care amândoi dăm dovadă e un lucru ce ne leagă foarte tare. În momentul în care e musai să facem ceva, ne îndemnăm reciproc, însă ce trăim noi doi aici se bazează foarte mult pe afecţiune. Dinga e un căţel ce din asta trăieşte, plimbările şi mâncarea fiind lucruri secundare pentru ea. Într-un fel ne admirăm reciproc lenea şi capacitatea de a sta în pat în timp ce o mângâi pe toate părţile.

De ce crezi că relația dintre bărbat și câine e atât de specială?

Nu aş spune că doar relaţia dintre bărbat şi câine e importantă, ci în general, un patruped canin îţi pune viaţa în nişte situaţii pe care nu le-ai întâlni în mod obişnuit. Din primăvară până în iarnă trăieşti alături de el diferite momente, îl vezi pe el cum trece prin stări pe care şi tu le resimţi, totul până la momentul în care ar vrea să îţi vorbească. Ai un prieten care te iubeşte necondiţionat şi nu îţi cere foarte multe, tocmai de aici vine plăcerea de a-i oferi tot ce crezi şi poţi. Dinga a intrat pe mai multe planuri în viaţă mea, a ajuns de multe ori să îmi fie model de fiecare dată când îmi mai umpleam trusa foto, de asta probabil că ți-am dat mai multe poze cu ea decât cu noi împreună.