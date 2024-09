De ce dai mereu peste aceiaşi oameni pe Tinder

Sunt o tânără de 24 de ani și locuiesc într-o zonă metropolitană, așa că îmi caut dragostea la fel ca o treime dintre tinerii de vârsta mea: pe internet.



Asta înseamnă că în ultimii trei ani am dat în stânga și-n dreapta pozele a mii de necunoscuți (inclusiv cupluri non-monogame) pe Tinder, OkCupid, Bumble, Feeld, Happn și Hinge, cu scopul de a găsi o persoană acceptabilă pe care să am chef s-o văd semi-frecvent. Am avut parțial succes, am reușit să am relații semi-serioase cu câțiva tipi, dar până la urmă tot am ajuns să descarc Tinder iar și iar. Și chestia care m-a enervat cel mai tare la parada asta de poze cu oameni de pe internet e că se repetă aceleași fețe. Asta ne reamintește tuturor că tot singuri am rămas, fie că ne potrivim sau nu.

Videos by VICE

Prima persoană pe care am cunoscut-o pe OKCupid în New York a fost o femeie pe nume Sarah. Era o barmaniță amuzantă și frumoasă. Ne-am înțeles bine și am ieșit de câteva ori. Dar când am simțit că nu ne putem alinia programul și stilurile de viață, am ignorat-o, ca o dobitoacă ce sunt. O văd de cel puțin două ori pe lună pe diverse aplicații de dating și mă simt prost. Uneori mai chatuim. „Așa scurt ai părul acum?” m-a întrebat. „Da, cred că nu ne-am văzut demult”, îi răspund. De curând, am făcut match a treia sau a patra oară pe Tinder cu un bărbat cu care m-am întâlnit o singură dată, care a făcut o remarcă despre noul meu tatuaj. „Parcă nu-l aveai înainte”, mi-a zis. Mi l-am făcut acum un an, dar se pare că de atunci nu ne-am văzut.

Citește și: Ce le place bărbaților de pe Tinder?

La fel, mai există și tipul care m-a invitat la barul unde lucrează și la mai multe evenimente unde a pus muzică, dar cu care n-am ieșit niciodată la o întâlnire oficială. Am pierdut legătura irl, dar ne urmărim pe Instagram. Săptămâna trecută, am văzut o fată cu care am ieșit într-un bar, împreună cu prietenii mei, după ce ne-am dat câteva mesaje pe Bumble. N-am simțit o conexiune puternică în ziua respectivă și nu ne-am mai văzut niciodată – până ieri, când mi-a sărit în ochi profilul ei pe OkCupid. Mai e și tipa cu care am avut match pe patru aplicații diferite, dar am fost prea introvertite amândouă ca să facem vreun pas. Și încă una cu care am ieșit de trei ori, după care eu n-am mai vrut și ea a postat pe internet că e deprimată din cauza mea. Aproape uitasem de ea când am găsit-o ieri pe Tinder.

Unele întâlniri online sunt mai dureroase decât altele. De curând am văzut o fată care nu mi-a mai dat niciun mesaj după a doua noastră întâlnire, deși mie îmi plăcea rău de ea. Reacția mea standard la respingere e să mă conving că persoana respectivă a cunoscut pe cineva mai bun decât mine. Dar am văzut-o pe Tinder, deci înseamnă că n-a găsit nici ea pe nimeni, ci doar nu i-a plăcut de mine.

Dar cele mai nasoale sunt arhetipurile: sute de fete care se descriu drept „artiste curve” și studiază graphic design; un număr imposibil de bărbați care susțin că lucrează la VICE și nu-mi răspund la mesaje; tipi care lucrează în finanțe și încearcă să pară șmecheri, creativi care se pricep să-și facă reclamă și barmani care au o trupă; femeile care duc prea departe estetica emo și au biografii în care spun că sunt „moarte pe dinăuntru, dar excitate”, cu fotografii blurate și neflatante ca să arate că sunt intelectuale.

Citește și: Grupurile de Facebook pentru agățat, din România, sunt mai triste decât contul tău de Tinder

O altă categorie palpitantă: oamenii care fac match cu mine de multe ori, dar nu ne întâlnim niciodată. Unei tipe i-am scris: „Cred că am făcut match de destule ori cât să ne și vedem dracu’ la un moment dat”. Nu mi-a răspuns, dar continuăm să facem match.

În cartea Modern Romance, Aziz Ansari sugerează că nu ne dăm unii altora o șansă. „Majoritatea oamenilor nu inițiază relații romantice imediat după ce-și formează prima impresie unul despre altul”, susține un studiu din Journal of Personality and Social Psychology. În schimb, o facem treptat, când o scânteie transformă o prietenie sau o relație relaxată în ceva sexual și serios. De fapt, doar șase procente dintre adolescenții care au relații romantice au zis că s-au combinat la scurt timp după ce s-au cunoscut.

S-au spus multe despre McDonaldizarea relațiilor – epoca în care contează doar viteza și eficiența. Și, deși nu cred că Tinder ucide neapărat dragostea, cred că poate ar trebui să dăm swipe un pic mai lent și să investim mai mult în sentimentele celorlalți. Doar pentru că după ce ai respins pe cineva, îți apar alte o mie de persoane, nu înseamnă că nu există posibilitatea să-ți placă o persoană pe care ai respins-o înainte. Poate că fix persoana aia o să fie cea care te face să ștergi aplicația.

Urmărește-o pe Kari Paul pe Twitter.