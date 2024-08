Șase persoane mi-au spus ce a fost în capul lor când și-au înșelat partenerii

Înșelatul este în general considerat păcatul numărul unu într-o relație romantică. În ciuda acestui lucru, este încă incredibil de comun. Majoritatea oamenilor recunosc că au fost înșelați într-un fel sau altul, dar mai greu dai de oameni care să recunoască că au înșelat.

Deci unde naibii se ascund acei oameni?

Frica de a fi considerat permanent „persoana care înșală” este omniprezentă. Nu e deloc surprinzător, având în vedere natura umană de a menține prejudecățile și că am creat o cultură în care nu avem conversații sănătoase despre înșelat. Dar dacă evităm în totalitate să vorbim despre asta și dăm la o parte dorința oamenilor de a se confesa, nu ajutăm cu nimic rezolvarea problemei.

Am vorbit cu șase persoane despre cum și-au înșelat partenerii romantici. Cum s-a întâmplat, de ce au făcut-o și cum s-ar simți dacă ar fi înșelate acum.

MICHELLE

She/Her, în vârstă de 27 de ani

VICE: Poți descrie relația în care erai atunci?

Michelle: Relația în care am înșelat a fost reciproc exclusivă și relativ nouă, eram împreună de aproximativ jumătate de an înainte să înșel. Chiar și când a aflat, am rămas împreună aproape trei ani în total.

Poți explica situația în sine?

L-am înșelat fizic și emoțional cu managerul meu de la job, care clar n-ar fi trebuit să se culce cu o tipă în vârstă de 19 ani. S-a întâmplat o dată înainte ca iubitul meu de atunci să afle. M-am culcat cu tipul de mai multe ori după, dar până atunci deja treceam din pauză în pauză cu iubitul meu.

Nu e o scuză, fiindcă regret profund că am înșelat, dar cred că n-ar fi trebuit să mă mai împac cu fostul fiindcă era obsedat de alte tipe când era cu mine. Acea nesiguranță combinată cu propriile mele probleme de abandon, fiindcă am avut un tată absent, au fost groaznice.

Cum te-ai simțit după ce s-a întâmplat?

M-am simțit maniacă. După ce m-am culcat cu el am avut cel mai mare val de adrenalină. Freud avea dreptate, nimic nu se compară cu o fată cu probleme paterne care se culcă cu un bărbat mai în vârstă și cu care n-ar trebui.

Și cum a aflat iubitul tău?

Plănuiam să-i spun, dar i-am mărturisit unei prietene ce s-a întâmplat, fiindcă eram foarte confuză. Am avut încredere în ea fiindcă știa de traumele mele trecute. Dar în schimb, s-a îmbătat, a bârfit despre ce am făcut, au aflat oamenii greșiți și apoi și fostul.

Am recunoscut imediat când m-a confruntat după ce a auzit bârfele.

Care e relația ta de acum cu fostul?

Fostul meu era abuziv emoțional și îi spunea celei mai bune prietene de-ale mele despre alte tipe de care-i plăcea în timp ce era cu mine, așa că l-am părăsit în urmă cu aproape cinci ani. Singura mea greșeală a fost că l-am înșelat.

Ai mai făce asta din nou?

Nu, cred sincer că nu voi mai înșela niciodată. Sunt mai vindecată acum, iar iubitul meu de acum, care știe despre faptul că am înșelat atunci, este atât de sănătos și bun pentru mine.

Cum ai reacționa acum dacă te-ar înșela cineva?

Aș pleca cu siguranță. Acum îmi protejez copilul interior și mă vindec, deci nicio tipă sau tip nu-mi va strica asta.

JAMES

He/they, în vârstă de 28 de ani

VICE: Poți descrie relația în care erai atunci?

James: Ok, relația era cu primul meu iubit. Eram într-o relație exclusivă de lungă durată. Doar că începusem să facem partide în trei. Evident că discutasem despre faptul că lucrurile erau mai deschise, dar se petreceau tot timpul împreună. Dar n-am discutat oficial dacă ne deschidem către alte persoane sau dacă facem asta și pe cont propriu.

Și cum ai ajuns să înșeli?

Când s-a întâmplat, eram împreună de aproximativ un an și jumătate. L-am înșelat cu un prieten comun de-al nostru. A fost un înșelat emoțional, aș spune, dincolo de faptul că ne-am giugiulit în mașina lui, dar nu am avut niciodată niciun fel de contact sexual fizic.

S-a întâmplat de mai multe ori, întotdeauna cu aceeași persoană. Pe atunci, iubitul meu trecea prin mai multe probleme emoționale legate de încrederea în sine. Am simțit că nevoile mele emoționale nu erau îndeplinite în relație. Și mă tot apropiam din ce în ce mai mult de prietenul nostru comun.

Cred că mă atrăgea și ideea de interdicție. Asta a făcut lucrurile mai sexy. Și cred că, fiindcă m-a incitat sexual, m-a determinat să vreau mai mult din acel sentiment.

Cum te-ai simțit în legătură cu ce făceai?

Ei bine, am fost născut și crescut catolic, deci cu multă vinovăție catolică.

Ai vorbit cu iubitul tău despre asta?

I-am spus, inclusiv că nu era nimic fizic. Așa că, pe atunci, am crezut cu naivitate că nu o să fie mare scofală. A fost evident foarte supărat. Și persoana cu care l-am înșelat era prieten comun, deci știa că eram într-o relație exclusivă.

Ai considerat asta înșelat?

Cred că pe atunci n-am crezut că este înșelat. Dar fiindcă m-am maturizat și fizic și emoțional și am o mai bună înțelegere a cerințelor emoționale ale unei relații monogame de lungă durată, da. Aș considera că pe atunci am înșelat.

Mai ai o relație cu acel iubit de atunci?

După zece ani, încă mai suntem buni prieteni. Am vorbit despre asta, i-am cerut iertare și nu mai e o problemă așa mare acum. A durat o perioadă, dar în timp ne-am reconstruit prietenia.

Ai mai înșelat de atunci în vreun fel?

Nu, n-am mai făcut-o. N-aș mai face-o niciodată.

Mi s-a mai întâmplat cu alți iubiți de-ai mei, dar eu am fost cel înșelat. A fost mai fizic, nu doar înșelat emoțional, sau cred că i-aș putea spune înșelat digital. Sexting, etc. M-a făcut să mă simt foarte nasol din perspectiva încrederii în mine însumi și m-a făcut să mă simt și mai rău pentru ce am făcut cu ani în urmă.

Deci consideri că experiența te-a schimbat?

Cred că acum înțeleg mult mai bine ce presupune partea emoțională ca să fii într-o relație, cu atât mai mult într-una monogamă. Înțeleg mult mai bine cum arată o relație sănătoasă. Și asta nu e întotdeauna asociată cu monogamia.

Am fost cu parteneri și sunt în mod specific cu un partener în ceea ce aș numi o relație oarecum monogamă. Totul se rezumă la un dialog deschis. Și atâta timp cât dialogul este sincer, știm amândoi ce se întâmplă și cum ne simțim.

Nu e rușinos să te simți gelos, este o emoție normală. Nu e de asemenea rușinos să te simți inconfortabil cu un scenariu în care un partener face ceva cu altă persoană, fie emoțional, fie fizic. Dar din nou, cheia sunt acea deschidere și sinceritate reciprocă. În ambele scenarii din trecut, și când am înșelat și când am fost înșelat, nu exista o deschidere în relație despre ce vrem amândoi sexual, intim sau emoțional unul de la celălalt și de la alte persoane. Și aia a fost problema.

MATT

He/him, în vârstă de 24 de ani

VICE: Poți să descrii relația în care erai?

Matt: Aveam 19 ani. Era o relație exclusivă de doi ani și un pic. A fost prima noastră relație serioasă pentru amândoi, și monogamă. Și practic, a fost super bună și sănătoasă timp de doi ani, dar a devenit foarte toxică în ultimele trei-patru luni.

În ce fel era toxică?

Nu mai eram îndrăgostit de ea și mi-a luat ceva să realizez ce se întâmpla. Și apoi, când am realizat în sfârșit că probabil nu mai e o relație sănătoasă pentru noi, am încercat să mă despart de ea. Dar eram prea laș și fricos la vârsta aia ca să o fac ca lumea.

Poți să elaborezi la ce te referi că „ai încercat să te desparți”?

Da, mi-a luat prea mult timp ca să-mi fac curaj s-o fac. M-am gândit la asta timp de două luni, ceea ce e groaznic.

Când am spus în sfârșit că vreau să mă despart de ea, a fost atât de tristă încât am mai rămas împreună. Și apoi am mai avut două sau trei luni de relație total nesănătoasă. Nu mai exista încredere fiindcă știa că vreau să mă despart de ea, chiar dacă încă nu înșelasem.

În ce fel ai înșelat-o?

Cred că, în anumite moduri, am înșelat-o emoțional și fizic. M-am distanțat atât de mult din relație încât am început să flirtez cu altă persoană, aceeași persoană, o perioadă. Și da, apoi am înșelat-o fizic, am făcut sex cu altă femeie.

Cum s-a întâmplat înșelatul?

Am avut un party la care m-am îmbătat foarte tare, la modul că nu mi-am mai amintit nimic și m-am trezit lângă cineva de dimineață. Nu-mi amintesc deloc sexul în sine, am plecat grăbit. Dar am vorbit cu ea ulterior să înțeleg ce s-a întâmplat de fapt. Dar chiar dacă s-a întâmplat când eram mort de beat, evident că situația s-a clădit cu luni înainte.

Sincer, am fost șocat de dimineață. Cred că n-am simțit nimic în acea primă zi.

I-ai spus iubitei tale de atunci?

Da, am petrecut o zi cu ea înainte să-i spun. Recunosc, am încercat să-mi dau seama ce dracului am făcut. Un fel de scenariu similar cu Hangover Part One.

Ai fost stresat despre cum va fi când îi vei spune?

Ei bine, o să sune destul de nasol, dar am fost cumva eliberat. Nu eliberat în sensul că am fost fericit sau că m-am simțit bine că am înșelat. Dar sinceritatea s-a simțit bine fiindcă atunci era foarte evident că trebuia să încheiem lucrurile. Dar m-a și distrus puțin.

Tot scenariul și faptul că am făcut asta mi-au afectat încrederea în mine o perioadă lungă după. Am decis să nu mai fiu cu nimeni timp de trei ani și jumătate.

Cum e relația ta de acum cu persoana pe care ai înșelat-o?

Avem o relație foarte bună. Și aș spune că suntem în continuare cei mai buni prieteni. Dar a durat până să ajungem aici. La început m-a urât preț de cam trei luni. Apoi am început din nou să vorbim, mai mult ea a inițiat discuția. I-a fost dor de mine și vorbea despre faptul că vrea să fim din nou împreună, dar nu era un lucru sănătos. Încetul cu încetul ne-am reclădit prietenia fiindcă încă ținem unul la celălalt.

Ai mai făcut-o de atunci?

Să înșel pe cineva? Aproape că m-a ucis, deci nu.

Ce părere ai acum despre înșelat?

Nu m-a făcut să fiu empatic în legătură cu înșelatul. Fiindcă până la urmă, n-aș fi înșelat dacă eram o persoană bună de la început și m-aș fi despărțit de ea când ar fi trebuit.

Ai vreun sfat pentru cineva care a înșelat și nu știe cum să gestioneze asta?

Asumă-ți. Dacă ai înșelat sau înșeli și partenerul/a nu știe, trebuie să fii sincer. Fiindcă până la urmă, dacă ții secret, relația nu e sinceră, chiar dacă sunteți amândoi fericiți. Nu i-ai dat celeilalte persoane alegerea să fie într-o relație pe care o înțelege în totalitate.

GABBY

She/Her, în vârstă de 24 de ani

VICE: Câți ani aveai când s-a întâmplat?

Gabby: Pai, s-a întâmplat de mai multe ori. Dar prima oară a fost când aveam 19 ani. Iar a doua oară un an mai târziu.

Cum s-a întâmplat prima oară?

A fost din răzbunare. Eram cu primul meu iubit, el m-a înșelat primul și apoi l-am iertat și am mai rămas cu el încă șase luni. Am crezut că mi-a trecut supărarea, dar când mi s-a oferit oportunitatea, m-am culcat cu altcineva. M-am despărțit de el a doua zi sau următoarea săptămână.

Și a fost similar a doua oară?

Nu. A doua oară eram cu un tip mult mai în vârstă decât mine. Intenția noastră era să fie o relație casual, mai mult din cauza diferenței de vârstă, dar ne-am îndrăgostit. Sau în retrospectivă, aș spune că poate ne-am obișnuit unul cu celălalt. Ne-am distrat mult și relația noastră părea să se învârtă în jurul petrecerilor. Dar era una exclusivă și monogamă.

Cât timp ați fost împreună?

11 luni.

Ce anume a dus la înșelat, cum s-a întâmplat?

Nu a fost clar o situație premeditată. Altcineva, pe care îl cunoașteam bine, mi-a spus că e interesat sexual și romantic de mine. Cred că a avut mai mult de-a face cu măgulirea și emoția momentului. Am ajuns să facem sex, apoi am repetat figura.

Cred că a doua oară când am făcut-o a fost fiindcă eram amândoi vinovați. Am împărtășit aceeași vinovăție. Dar în același timp, tot a fost mișto.

Și persoana pe care ai înșelat-o știa?

Nu știa.

Cum te-ai simțit imediat după?

Am simțit vinovăție. Dar, simultan, și încă nu știu dacă a fost ceva ce am construit cumva sau dacă a fost un proces sincer de gândire, nu eram îndrăgostită de persoana cu care am înșelat, ci am considerat că sunt îndrăgostită de persoana pe care am înșelat-o. Deci în mintea mea pot separa o greșeală fizică de una emoțională.

Nu m-a făcut să mă simt mai bine, dar m-am simțit sigură pe sentimentele mele și că nu trădasem romantic persoana cu care eram.

Dar persoana pe care ai înșelat-o a aflat vreodată?

Da.

Cum s-a întâmplat?

A avut un fel de intuiție, chiar și pe atunci. Dar abia ani mai târziu după ce s-a încheiat relația noastră am vorbit despre asta. M-a întrebat direct dacă s-a întâmplat și i-am spus adevărul.

Ai decis să nu-i spui atunci?

În mod egoist, știam că ar însemna mai mult pentru el decât pentru mine. Și nu am vrut ca ceva care mie mi se părea atât de mic să-l rănească.

Când te uiți acum în urmă, crezi că ai mai face-o din nou?

Nu dau la o parte posibilitatea că aș mai face acea greșeală. Dar cred că am crescut și am devenit o persoană mai sinceră.

Și cum te-ai simți sau ai răspunde dacă te-ar înșela cineva? Ți-a oferit o altă perspectivă faptul că ai înșelat?

Cred că da, cred că aș fi mult mai înțelegătoare decât alte persoane. Dar cred că depinde de situație. Sigur n-am un obraz atât de gros încât să nu fiu rănită. Cu toate astea, înțeleg acum cum se pot petrece astfel de lucruri.

LEWIS

He/Him, în vârstă de 37 de ani

VICE: Spune-mi cum ai înșelat.

Lewis: Fusesem într-o relație de lungă durată de cinci ani care se încheiase. Apoi, în următoarea relație am fost primul iubit al acestui tip și nu era o relație foarte echilibrată. Nu cred că l-am iubit la fel de mult cum mă iubea el, sau sigur n-am crezut asta. Iar după șase luni am aflat că m-a înșelat.

Și atunci am realizat cumva că îl iubeam fiindcă m-a rănit destul de rău și nu credeam că o să mă doară. Și i-am înțeles gândirea, nu am fost foarte atent și nu i-am oferit atenția pe care ar fi trebuit să i-o ofer unui partener.

Dar la scurt timp după, am avut și eu oportunitatea să fiu infidel. Și cred că n-am fost conștient de nivelul de resentiment pe care l-am interiorizat pentru ce a făcut. Deci cumva am văzut situația ca pe o șansa gratuită ca să fac ce vreau.

Cum au evoluat lucrurile de acolo?

Amândoi ne-am culcat cu alte persoane, a fost o mentalitate foarte infantilă și defensivă. Ne-am despărțit pentru scurt timp și apoi ne-am împăcat, fiindcă cred că ne-am panicat. Dar ultimele luni în care am fost împreună ne-am purtat oribil unul cu celălalt. Cumva ne-am distrus unul pe celălalt.

I-ai spus că te-ai culcat cu alte persoane sau a aflat pe altă cale?

Mi-am lăsat messengerul deschis pe computer când am plecat la muncă și mi-a văzut mesajele cu tipul ăla. Dar cred că n-a vrut să facă caz din asta fiindcă tocmai ne împăcaserăm după ce el mă înșelase.

De ce ați rămas împreună, chiar după ce ați aflat de înșelat?

Cred că pur și simplu nu voiam să fim singuri. Dar clar nu voiam să fim împreună. Așa că amândoi „ne-am iertat” în teorie, dar practic nu.

De asemenea, relația mea anterioară a fost mai lungă și nu ajunsesem la cinci ani pe calea ușoară. Așa că eram pregătit să privesc lucrurile în mare. Abia când am început și eu să înșel am realizat că nu trec peste asta.

Având perspectiva din ambele părți, dacă te-ar înșela cineva acum, cum crezi că ai răspunde?

Cred că ar depinde de relație. Cred că dacă ar fi o relație de doar câteva luni, mi-ar fi clar că persoana respectivă nu e atât de implicată și serioasă ca mine. Dacă relația ar fi mai profundă, atunci cred că sunt mai multe lucruri de luat în vedere.

Majoritatea oamenilor nu înșală de dragul de a înșela. Cred că, în general cu bărbații, totul se rezumă la inabilitatea noastră de a ne exprima nevoile, dorințele și sentimentele. Așa că mulți bărbați distrug ceva în loc să se confrunte cu ceea ce au nevoie să gestioneze. Vor fi prinși înșelând ca să li se dea papucii și astfel să nu mai fie sinceri cu ce simt.

Așa că, dacă acum aș fi într-o relație serioasă de lungă durată, ar trebui să văd de ce s-a întâmplat înșelatul, cu cine și dacă încă are loc. Nu mai privesc situația în alb și negru.

JESSICA

She/her, în vârstă de 22 de ani

VICE: Cum era relația ta?

Jessica: Eram împreună de aproape un an și jumătate și locuiam împreună. A fost genul ăla de relație cu un început foarte pasional și mișto. A fost o relație exclusivă de lungă durată. Apoi ne-am mutat împreună și a început să devină puțin dubioasă.

El era indisponibil emoțional, iar dacă încercam să discut orice cu el, îmi spunea că dramatizez. Așa era situația când l-am înșelat.

Cum s-a întâmplat?

Fusesem prietenă cu unul dintre prietenii lui ani de zile înainte să-l cunosc pe el. Începuse să devină sprijinul meu emoțional când mă certam cu partenerul meu. De fiecare dată când lucrurile o luau pe cărări, mă duceam să cer ajutorul prietenului acela. Și cred că asta m-a adus la înșelat. A început cu am nevoie de acest tip de suport emoțional. Apoi, după un timp s-a transformat într-un lucru fizic.

Prima oară când s-a întâmplat avusesem o ceartă urâtă cu partenerul meu. Încercam să-i explic că ceva ce mi-a zis m-a rănit foarte tare și a început să-mi spună că am înțeles complet greșit totul și că sunt nebună.

Îmi amintesc că am ieșit din bloc și m-am plimbat o perioadă să mă gândesc ce ar trebui să fac. Într-un final, am ajuns acasă la prietenul nostru.

Am stat cu el și cu colegul lui de apartament, fără să știu ce fac și cum să explic. Și aia a fost prima noapte când înșelatul a devenit fizic și am făcut sex. Și s-a întâmplat de mai multe ori după aceea cu aceeași persoană. Eram complet conștientă tot timpul că practic aveam o aventură.

Cum s-a simțit după ce s-a întâmplat?

M-am simțit oribil. Prima oară când s-a întâmplat, m-am gândit că nu-i voi spune niciodată partenerului. Am simțit și mult regret și confuzie, fiindcă prietenul cu care m-am culcat era cineva pe care cunoșteam de cinci ani și nu mai avusesem acest tip de relație fizică.

I-ai spus partenerului tău?

Nu i-am spus, dar a aflat câteva luni mai târziu. A citit mesajele dintre noi de pe telefonul meu și apoi mi-a dat papucii.

Nu m-am simțit grozav să fac asta nimănui, dar până la urmă chiar nu mă înțelegeam cu partenerul meu. Iar cu persoana cealaltă da, dar nu voiam să mă despart de partenerul meu.

Cum e acum relația cu persoana pe care ai înșelat-o?

Am ajuns până la urmă să discutăm despre asta și chiar să fim din nou împreună timp de încă un an și jumătate. Și a fost cumva ok o perioadă, dar nu s-a îmbunătățit.

Ne-am despărțit în urmă cu câțiva ani și nu mai vreau să-l văd. Cred că n-a realizat niciodată că a fost destul de abuziv emoțional când eram împreună. Dar m-a iertat pentru că l-am înșelat, ceea ce e chiar admirabil.

Ai mai face-o din nou?

Nu cred că aș putea sau aș mai face-o vreodată. Fiindcă cred că pot acum să-mi exprim mult mai bine într-o relație nevoile și ce vreau de la bun început, ca să nu mă prind într-o situație și să rămân blocată.

Cum te-ai simți dacă te-ar înșela cineva?

Cred că m-aș simți destul de trădată, de asta nu cred că e ok. Dar cred și că există mereu un motiv pentru care persoanele înșală. Așa că aș vrea să știu ce le-a determinat să o facă.

Ce sfat ai dat altei persoane care a înșelat?

Cred că e foarte important să nu rămâi blocat în sentimentul că ești o persoană oribilă fiindcă ai făcut-o. Nu cred că există multe persoane care o fac ca să fie oribile cu cineva.

Cred că înșelatul este unul din lucrurile alea ce țin de faptul că am pus monogamia pe un asemenea piedestal în societate încât îl considerăm unul dintre cele mai mari păcate pe care le putem comite. Dar poți ierta dacă lucrezi la asta. Și sper ca oamenii să ajungă acolo într-un final.