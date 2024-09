Am vorbit cu tineri din România care-și dau toți banii pe adidași să înțeleg de ce fac asta

Street fashion sau streetwear este cea mai populară și mai cool nișă de fashion pentru tinerii din țările astea dezvoltate, conduse (mai nou) de nebuni, ca SUA și Marea Britanie, dar cumva recent a prins și la noi, în țară, mai ales în combinația squatting slavs – hipsteri urbani. Ideea e că există deja o comunitate destul de mare în România, băieți și fete pe care îi vezi în videoclipurile alea cool. Și dacă vrei să arăți ca un millennial din Londra, Tokyo sau New York, îți trebuie pasiune și bani.



Grupul de Facebook Sneaker Market România are în prezent peste 20 de mii de membri din toată țara, însă evenimentele care să adune laolaltă pasionații au loc destul de rar și atunci doar în București (de exemplu: Sneakers & Burgers, Bazar Urban). În condițiile astea, o mână de oameni din Cluj au organizat un eveniment numit Kickin’ It care vrea să promoveze cultura sneakers și streetwear în România. Moda asta a străzii a fost încercată sub forma unui festival, CooltUrban, și anul trecut – au dat tonul băieții, cum s-ar zice. Acum au venit, însă, oamenii ăștia și au făcut o treabă cool, pe cont propriu.

Videos by VICE

La eveniment au participat reprezentanți ai scenei locale sneakers & streetwear, precum și colecționari și retaileri din București și din țară (Sneaker Industry, La Băieți, KIX, BUZZ, BumbagR, Shteki, Paranoia, West-Coast).

Am vorbit cu câțiva dintre participanți și organizatori pentru a afla mai multe despre ce înseamnă cultura asta și cât de departe poate merge pasiunea pentru sneakers.

Valentin Zaharia (Pacepa), ghettochic.ro

VICE: Cum te-ai decis să organizezi acest eveniment?

Valentin Zaharia: Din cauza faptului că nu s-a mai organizat CooltUrban, eu cu încă doi prieteni de pe SneakerheadRO am zis să încercăm anul ăsta să facem oarecum independent, fără să fim sub umbrela unui eveniment mai mare.

Ce pereche porți acum?

Sunt o pereche de Adidas modelul Eqt 93/16 x Concepts – „Boston” din pack-ul „The Heist”. E o poveste lungă în spatele acestei perechi, cromatica e inspirată de camera Muzeului Isabella Stewart Gardner din Boston, din care au fost furate 13 tablouri în anul 1990.

Ce se întâmplă aici mai exact? E un eveniment de retail, o expoziție sau o combinație între cele două?

Este și parte de expoziție, oameni care au venit cu perechi din colecțiile lor personale doar pentru a le expune, perechi mai speciale care nu se găsesc foarte ușor, și există și partea de vânzare. Plus că fiecare vine cu perechea proprie, încălțat, care i se pare lui că e reprezentativă pentru el sau pentru colecția lui – și asta e interesant de observat și un bun ice-breaker.

„Eu încep cu adidașii și, după aia, mă gândesc cu ce să mă îmbrac. Deci sunt foarte importanți.”

De unde a început pasiunea asta pentru tine?

Tot timpul mi-au plăcut adidașii și hainele pe care le vedeam la cântăreți, actori, sportivi din SUA și cred că de acolo a pornit un interes. În vremurilea alea nu existau la noi pe piață și atunci îți hrăneai pasiunea doar prin ce vedeai în reviste sau la televizor.

Cât de ușor a fost să găsești un loc pentru așa un eveniment nișat?

Am avut norocul să-l cunosc personal pe patronul Cotton Club, unde mai organizează tot felul de evenimente specifice. El chiar nu știa despre chestia asta a noastră, dar a fost foarte deschis din prima pentru că e un tip care sprijină inițiative nu foarte comune, ci chestii mai nișate, pentru anumite grupuri de oameni.

Cum a fost în prima zi?

A fost foarte bine, chiar mă bucur de ce a ieșit până acum. A fost așa ca o ieșire pe terasă cu prietenii, au venit oameni din București, din Timișoara, niște prieteni din Iași. Există interes din partea oamenilor pentru genul ăsta de evenimente.

Alex Mircean, SneakerheadRO

VICE: De când ai pasiunea asta?

Alex Mircean: De când am început să joc baschet, de prin clasa a patra. Atunci am pus ochii pe o pereche de Jordan care erau cu două numere mai mari decât ce purtam eu și am zis că trebuie să-i am neapărat. Și am luat-o până la urmă și a trebuit să port câte trei perechi de șosete ca să pot merge cu ei.

Față de anul trecut, a fost mai multă lume anul ăsta, mai puțină?

Și anul trecut a fost multă lume, dar a fost mult mai restrâns spațiul în cadrul CooltUrban, acum e mai mare, a evoluat eventul. În plus, anul ăsta lumea vine aici doar pentru chestia asta, anul trecut lumea a venit la CooltUrban și descoperea din întâmplare și standurile noastre.

Ce adidași porți acum și cum ai făcut rost de ei?

Ăștia sunt Yeezy 350 v2 Oreo, i-am luat din București. Nu prea poți să-i prinzi, se face tombolă pentru ei. Sunt în număr limitat, pentru modelul ăsta au fost disponibile 60 de perechi și s-au înscris câteva sute de oameni. Am o prietenă care s-a înscris împreună cu iubitul ei și au câștigat amândoi și așa am făcut rost de perechea asta – singura mărime 47 din tot lotul.

De obicei îți cumperi de pe net sau din magazin ?

De obicei lumea care are pasiunea asta își cumpără foarte mult de pe internet, pentru că nu se găsesc în magazinele din România. De exemplu, Supreme nu are magazine decât în Londra, Los Angeles, New York și în mai multe orașe din Japonia.

VICE: Cum ai ajuns aici?

Andrei: Prin prieteni. Suntem mai mulți oameni care împărtășesc pasiunea asta, noi avem un eveniment în București numit Sneakers & Burgers unde i-am chemat pe cei din Cluj și ei, la rândul lor, ne-au chemat aici.

Cum ți se pare că a ieșit eventul, mai fain sau mai nașpa ca ăla din București?

În București a fost mai mult un social Sunday, hai să bei o bere, să mănânci un burger și să vorbești despre sneakers. Și la Cluj e cam la fel, atmosfera e foarte faină.

La standul SneakerIndustry e și vânzare și parte de expoziție?

La standul nostru e mai mult parte de vânzare pe haine și de expoziție cu sneakers.

Citește și: Sectanții sinucigași care purtau doar adidași Nike originali

Care e range-ul de preț la un tricou Nike, spre exemplu?

Prețul pentru un tricou Nike e în jur la 150 de lei, produsele Nike au cam același preț în toată Europa, e prețul recomandat de brand.

Ce adidași porți acum și de unde pot să-mi iau și eu?

Sunt o ediție mai limitată cu Ronnie Fieg. Practic sunt prima pereche de Asics Gel Lyte 5 care s-a reîntors după mulți ani, că e un model retro de prin anii 90′. Nu se mai găsesc acum în retail, doar pe piața de resell.

VICE: Există o comunitate a pasionaților de sneakers în România?

Silvana: Organizăm evenimentele astea tocmai ca să putem să interacționăm cu aceiași oameni ca noi. Suntem siguri că există, dar în momentul de față, în România, nu li s-a dat ocazia să iasă la suprafață. Deci nu e vorba că nu există, ei sunt acolo, dar nu s-au adunat niciodată la un loc, și evenimentele de genul sunt un prilej ca ei să facă schimb de idei, resell, networking etc.

E limitat stilul ăsta doar pentru cei care se dau cu placa/role/bike etc.?

Nu, nu are nicio legătură. Oricum streetwear-ul și sneakers-ii fac parte din industria fashion, poate chiar high-end fashion, e deja o nișă de sine stătătoare, nu o găsești doar în skate park, ci peste tot în oraș la foarte mulți oameni care n-au treabă cu sporturile menționate.

SneakerIndustry are un canal de youtube (SNKRIND TV), și oamenii povestesc acolo despre ceea ce este important sau nu pentru ei în privința adidașilor. De exemplu, cineva poate îl adoră pe Spike Lee și își cumpără sneakers pornind de la chestia asta. Până la urmă, ăsta e doar un grup de persoane care sunt aduse împreună de aceeași pasiune, that’s all. Nu contează ce faci tu în general, ce alte interese ai, nu contează nici măcar cum îți alegi perechea, important e că ești pasionat de chestia asta și esti interesat să afli mai multe.

Cum împaci viața de zi cu zi cu stilul ăsta? Merge tot timpul, la orice tip de eveniment?

Noi, cei de la SneakerIndustry, ne îmbrăcăm așa mereu. Știi cum e, unii colecționează timbre, noi colecționăm adidași, asta e pasiunea noastră, asta ne place și facem asta full-time.

Radu Stuparu (Stupy), La Băieți

VICE: Cum ți s-a părut azi?

Stupy: Bă, e mult mai ok vibe-ul de Cluj decât vibe-ul de București. Asta și pentru că sunteți mai comunicativi, ca oameni. Bucureștenii vin, dacă vin, se uită și pleacă.

Au fost mai mulți oameni în București?

Ca număr sunt mai mulți acolo. Dar nu o iau pe ideea de clienți, dacă vorbim de oameni interesați de toată faza asta, sunt în Cluj destul de mulți care vin și se implică și comunică. Degeaba ai 500 care trec pe lângă tine și se uită doar, când poți să ai o sută care vin și interacționează cu tine, te întreabă una-alta, vor să afle mai multe.

Când a pornit pasiunea asta?

Prin 2012 – 2013. A început cu o pereche de Air Max 90, și am ajuns la 170-180 de perechi în prezent.

Dimineață cum te hotărăști cu ce te încalți când ai atâtea perechi?

Plec în două ore după ce mă trezesc, la modul ăla. Sunt genul de om care poate sta o oră să se gândească ce shoes își ia și cu ce tricou merg shoes-ii respectivi.

Când îți alegi cu ce te încalți, iei în considerare și confortul sau doar lookul?

Din punctul meu de vedere, eu mă cam gândesc ce treabă am și cât stau p-afară, în ziua respectivă. Din 170-180 de perechi pe care le am, probabil sunt vreo 25-30 comode pe care le-aș purta 12 ore în picioare. Per total, dacă ies câteva ore la bere, îi iau pe ăia mișto pe care vreau eu să-i port în ziua aia, dacă am de stat mai mult timp, îi iau tot pe ăia mișto, dar pe ăia mișto din ăia 25-30 care sunt și comozi.

Cât timp îți ocupă pasiunea asta?

Acum tot timpul mi-l petrec făcând chestii legate de asta. Am două zile de când nu mai am job, sunt liber profesionist, și da, cam asta fac full-time.

E scumpă treaba asta?

Nu știu dacă urma ca întrebare, dar pentru mine sunt 30 de mii investiți până acum, și nu în lei. Eu am luat o decizie recent și e o decizie din care trebuie să traiesc de acum în colo. Până acum nu știu dacă rămâneam cu vreun ban că până la urmă e pasiunea tuturor și erai mulțumit dacă îți scoteai perechile tale. Eu de multe ori la perechi super limited gen Yeezi sau Supreme, eram mulțumit dacă rulam 3-4 perechi ca să-i scot pe ai mei.

Crezi că o să ajungă Supreme și Yeezi corporații precum Adidas și Nike, gen să se vândă în mall-uri și să fie super mainstream?

Sunt două variante de marketing: ori oferi de toate pentru toți, și atunci omori tot de la resell până la produsul în sine. Iar a doua variantă e atunci când produsul e disponibil în timp limitat și puterea de cumpărare crește. Una e să vinzi produsul X instant și să faci profit instant, alta e să o arzi la modul că e veșnic acolo și omul nu mai e grăbit să cumpere, că n-are de ce.

Deci mare parte din nișa asta e bazată pe ineditul unui model și numărul limitat din stoc?

Eu deja trăiesc cu impresia că s-a ajuns la o saturație. Buba e că s-a ajuns la modele supraevaluate și oricum se vând cu aceleași politici de marketing. Piața e suprasaturată, sunt prea multe lucruri noi care apar. Acum 5-6 ani apăreau trei-patru chestii lunar, acum apar 50 pe lună.

„Nimeni nu-și cumpără 50 de perechi de shoes lunar, oricât de nebun ai fi.”

Cum de ai venit cu brandul La Băieți din București până în Cluj pentru event-ul ăsta?

Încercăm să dezvoltăm toată chestia asta în România. E un efort. Pentru mine, din București, să vin cu o dubă de marfă, și crede-mă că nu plec cu doi saci de bani acasă. E o cheltuială destul de mare, ne ajutăm, stăm unii pe la alții. E la modul ăsta, nu vii aici să faci bani.

Brandul nostru La Băieți încearcă să se implice în event-uri de genul, dar nu cu scopul de a face bani, ci pentru a promova cultura asta de streetwear & sneakers în România.

Dan Darolți, vizitator

VICE: Cum a început pasiunea asta?

Dan: Tot timpul mi-au plăcut sneakersii și adidașii. După ce am intrat pe grupul de facebook și am mai cunoscut niște oameni pasionați, am devenit și eu din ce în ce mai interesat de fenomen. Acum caut și eu, la rândul meu, vorbesc cu oameni despre asta, mă uit la tot felul de chestii noi care apar.



Câte perechi ai până acum?

Am cam zece perechi până acum, nu a început demult pasiunea asta. Eu nu prea mă pot despărți de ei, să-i vând sau să-i schimb. Îmi place să-i țin și să-i am, mă atașez de ei. Am văzut că baieții mai fac schimburi, mai vând, mie îmi place să-i colecționez pur și simplu.

Cât de costisitoare e pasiunea asta?

O vreme a fost ok, dar acum în ultimul timp pentru că tot au început să-mi placă mai multe modele, a devenit destul de costisitoare. Cu cât intri mai mult în jocul ăsta cu atât trebuie să investești din ce în ce mai mult, la un moment dat chiar te îngrijorează chestia asta. Dar când asta e pasiunea ta, nu contează banii, contează doar să fii tu mulțumit și fericit.