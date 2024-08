De ce îți vinde Samsung telefonul ăsta „cu clapetă” cu peste 1.000 de euro

Sunt deja câțiva ani de când telefoanele au ajuns să se îndoaie și să nu fie o problemă. Samsung e probabil cel mai cunoscut producător care vinde așa ceva. A început cu Fold, pe care-l îndoi pe verticală, și-a continuat cu Flip care pare telefonul cu clapetă adus în anii ăștia.

Samsung a lansat noi versiuni: Galaxy Z Flip5 și Galaxy Z Fold5. Unul mai scump decât altul, dar cel dintâi ar putea fi o alegere mai hip și mai utilă decât un telefon clasic. Le-am văzut pe ambele înainte de lansarea oficială ca să le zic și altora ce-i cu ele, dincolo de materialele de marketing.

Samsung a făcut Flip5 să-ți încapă în orice buzunar

Samsung Galaxy Z Flip5 are un preț recomandat de 6.000 de lei (adică la unele magazine poate fi mai scump sau mai ieftin). E cam cât oricare alt telefon premium de pe piață, diferența e că pe ăsta chiar îl poți ține mai ușor în buzunare. Ecranul e la fel de mare ca la alte telefoane, iar pe față are un display secundar să vezi diverse notificări sau widgeturi fără să mai deschizi telefonul. Da, treburile astea pot fi și personalizate.

Folosește Android, interfața arată ca la toate celelalte modele Samsung pe care le-ai văzut sau folosit și are o balama ca să se și îndoaie.

De ce există un telefon ca Flip5? Nu mai e o surpriză că telefoanele au cam atins vârful. Devin tot mai performante, cu camere tot mai bune, dar la nivel de design asta a fost. Nimeni nu-și permite să facă ceva extraordinar de ciudat, cum erau telefoanele acum 15–20 de ani (‘member Nokia 7280 care arăta ca un ruj și părea total inutil?). Așa că telefoanele au devenit pliabile.

Față de oricare alt telefon, asta oferă cel de la Samsung: îl cari mai ușor cu tine și ai niște controale hands-free. Îl pui pe ceva, te filmezi, te pozezi mai ușor, stai într-un video call mai simplu. Devine utilă treaba asta după ce o faci de câteva ori, în special pentru selfies.

Câteva specificații importante — ecranul de pe față are 3,4 inci, cel din interior are 6,7 inci; camerele principale sunt de 12 MP (wide și ultrawide), cea de selfie de 10 MP; are 8 GB memorie RAM și 256 sau 512 GB stocare; are încărcare rapidă și 5G, rezistă la apă.

Galaxy Z Fold5 există ca să ai o tabletă fără să ai o tabletă

Prima tabletă Samsung avea 7 inci. Acum un ecran de dimensiunea asta nu mai înseamnă nimic. Ziceam însă de Fold, c-a fost primul telefon al companiei cu ecran pliabil. A ajuns la a cincea generație și are un ecran interior de 7,6 inci. E o tabletă pătrățoasă în miniatură.

Fold5 pornește de la un preț de 9.400 de lei și știi de ce-l cumperi când îl cumperi. Sau pur și simplu ai bani și-ți place ideea, nu judec.

Are ecran pe interior, are pe exterior, are multe camere și suport pentru un stylus S Pen ca să desenezi fără talent sau chiar să-l folosești la ceva util. Are chiar și o carcasă în care un astfel de pen intră fără probleme.

Dacă iei telefonul în serios, și-l cumperi ca să-l folosești pe bune, livrează cam tot ce vrei.

Are multitasking ca pe laptop, deși, da, ecranul e mai mic, are diverse aplicații care-s optimizate să folosească cum trebuie ecranul mai mare și ideea de fold și este probabil cel mai bun telefon dacă stai mult în conferințe video. Îl îndoi, îl pui pe ceva și asta e. La fel la streaming video.

E la fel de bun ca oricare alt telefon premium, cu la fel de multe camere foto, doar că ăsta se și îndoaie și-ți dă două ecrane pe care să faci ce-ai tu de făcut. Este, totodată, cel mai incomod de folosit dintre toate telefoanele, dacă vrei să-l folosești deschis. Cum ziceam, e o tabletă în miniatură. Dar nu pentru confort în utilizare îl iei, ci pentru ce oferă pe lângă.

Câteva specificații importante — ecranul de pe față are 6,2 inci, cel din interior are 7,6 inci; are o cameră de selfie de 10 MP, una ultrawide de 12 MP, una de 50 MP wide, una telefoto de 10 MP și încă una de 4 MP sub ecran; are 12 GB memorie RAM și stocare de 256, 512 GB sau 1 TB; are încărcare rapidă, e rezistent la apă și e dual SIM.

De ce Samsung și alții au ajuns să lanseze telefoane pliabile

La aproape trei decenii de când telefonul clapetă era peste tot, acum e iar peste tot – dar mai bun, mai rezistent, mai util că poți sta pe TikTok cu el. Inovația aici e cum faci un display să se îndoaie, cum faci telefonul să reziste la apă și cum te asiguri că ecranul ăla nu se arde mai repede decât altele.

Pe scurt, avem telefoane pliabile pentru că tehnologia este, în sfârșit, disponibilă ca ele să existe.

Nu înseamnă că toată lumea va trece pe pliabile, deși Flip5 are câteva avantaje fără să ridice prețul prea mult. E un moment de reinventare a designului telefoanelor cu elemente din trecut. Flippables ca denumire sună oribil și probabil că nu va prinde, dar produsele în sine sunt utile.

Acum par un pic bizare.

De ce s-ar îndoi? De ce o cută pe mijlocul ecranului? Da’ dacă te așezi aiurea pe el? Toate sunt nedumeriri întemeiate, dar irelevante pentru popularitatea sau dispariția lor. Deocamdată, par cool și par dorite de utilizatori. Mai contează să fie și rezistente cel puțin un an sau doi cât să-ți justifici achiziția. Și generația a cincea de la Samsung pare ce trebuie. Zic asta și după ce-am văzut prima generație din fiecare.

Legat de prețuri, da, Fold5 e scump. Dar e ca și cum ai avea două telefoane într-unul — sau cam așa ceva. Nici Flip5 nu e ieftin, dar performanțele și opțiunile pe care le oferă îi justifică prețul. Unde mai pui că și arată cum arată. În caz că n-ai fost atent până acum, sunt deja ani buni de când mia de euro e standardul de preț pentru telefoane top.