De ce mai facem sex?

Îți amintești când ai avut prima oară orgasm de la masturbare? Acum explorezi pur și simplu pe-acolo jos și-n secunda doi, o lume nouă și nepământeană de emoții îți eclipsează percepția senzorială și eliberează explozii de delicii necunoscute până atunci, o paradigmă nouă și magică, o dimensiune despre care habar n-aveai că există. Primul orgasm de la masturbare e un miracol. Cele care-i urmează sunt învierea.

Pentru mine, masturbarea e calea universului de a-mi spune: „Îl conții pe Dumnezeu. Conții mistere. Conții capacitatea de a crea ceva frumos din nimic.” De multe ori, după o experiență sexuală mediocră cu un partener, m-am gândit: Păi de ce n-am rămas eu acasă, să mă masturbez și să mănânc snacksuri? Chiar și-n timpul celor mai bune partide de sex, trebuie adeseori să mă masturbez ca să ajung la orgasm. Uneori, persoana cu care sunt se poate simți un pic exclusă. Un partener m-a întrebat dacă m-ar ajuta dacă ar ieși din cameră. Altul a spus că arăt ca Houdini în timp ce încearcă să evadeze dintr-o celulă de tortură subacvatică. Unul a zis că a simțit că vaginul meu încerca fizic să-i dea afară penisul, în timp ce el se străduia să mi-o tragă și eu mă masturbam.

Știu că nu toată lumea e la fel de introvertită, disociată sau prinsă în strânsoarea dulce-amară a unei vieți interioare fantastice și epice, așa, ca mine. Dar întrebarea rămâne: de ce, în condițiile în care avem porno din belșug, și-o să avem și roboți sexuali în viitorul apropiat, jucării care simulează cunnilingusul și o pereche sănătoasă de mâini, de ce ne mai obosim să căutăm futaiuri dincolo de propria noastră persoană? M-am hotărât să pun această întrebare unor persoane creative pe care le cunosc.

„Cred că rămân în continuare o grămadă de motive: o pornire biologică veche de mii de ani: teama de singurătate; sexul (bun) tot e mai bun decât să ți-o iei la labă; ținutul în brațe; teama de inteligența artificială; roboții sexuali sunt probabil plictisitori și lipsiți de creativitate; inteligența artificială încă nu stăpânește limbajul, deci probabil nu se pricepe la vorbitul murdar; oricât urăsc oamenii alți oameni, în adâncul sufletului iubesc sau cel puțin au nevoie de alți oameni și nu pot să trăiască fără ei”, spune muzicianul, scriitorul, artistul și colaboratorul ocazional VICE Kool A.D.

„Sexul e atât o forță stabilizatoare, cât și una destabilizatoare”, spune comediantul Jaboukie Young-White. „Pornhub-ul nu m-a făcut niciodată să simt că ar trebui să-mi curăț în profunzime camera cu 20 de minute înainte să mă uit. Masturbarea nu m-a făcut niciodată să mă uit la poze în care mi-a fost tag-uită mâna în ultimii trei ani. Până când inteligența artificială, realitatea virtuală sau ce-o fi, n-o să poată reproduce nuanțele care trec de experiența fizică a contactului sexual, fututul n-o să dispară.”

Înțeleg. Nimeni nu e singur, deși credem că vrem să fim.

„Am putea să facem o analogie cu muzica”, spune scriitorul Christopher Zeischegg, cunoscut și ca fost interpret de porno, sub numele de Danny Wylde. „Poate că e extraordinar să-mi văd formația preferată cântând cântecul meu preferat într-un club micuț. Mai ales când aveam 15 ani… Dar acum, piesa mi s-a blocat în cap și tot ce mai am e YouTube-ul și un iPhone. Tot mai am parte de ceva plăcere când ascult stream-ul single-ului ăluia online, digitizat și comprimat – e cam ca atunci când te masturbezi timp de două minute la un clip de pe PornHub, nu? Cu cât îmbătrânesc, cu-atât am nevoie de mai multă stimulare. Altfel, pur și simplu nu-mi pasă. Mi-o iau la labă si continui să lucrez sau mă duc să mă culc sau ceva. E la fel când ieși să vezi o formație. Procesul de a te îmbrăca și de a ieși la un concert live și de-a aștepta în cine-știe-ce club de căcat e-atât de enervant în zilele noastre, în pula mea, încât trebuie să-mi pese FOARTE mult de rezultat.”

Nu mai pare să mai existe la fel de multă rușine pe tema masturbării ca pe vremea când m-am dedat eu obiceiului pentru prima oară acum multă vreme, dar îmi amintesc propria-mi confuzie adolescentină pe tema asta. La 13 ani, mi-am pierdut cea mai bună prietenă, când a decis brusc că masturbarea e scârboasă și n-o să mai facă așa ceva (înainte, recunoscusem amândouă că ne masturbăm și experimentaserăm cu revistele Playboy ale lui taică-su). Peste câțiva ani, am cunoscut o tipă cool, sexy și care călărea. Era foarte deschisă pe tema faptului că se masturba și când spunea asta, nu se lua nimeni de ea. Ea m-a inspirat să încep anul școlar cu o nouă atitudine, că ar trebui să fiu mândră de obiceiul meu.

„Cred că faptul că nu te judecă nimeni e cea mai mișto chestie la porno”, spune Alissa Nutting, autoarea genialului roman Made for Love, în care protagonista fuge de la soțul ei, mogul în tehnologie (care folosește o mașinărie pentru orgasme și vrea să-i implanteze un chip în creier), ca să se ducă să stea cu tatăl ei (care are o relație intimă cu o păpușă sexuală). „Uneori e greu să treci printr-o explicație cu un partener – «Deci, eu n-aș vrea niciodată, de fapt, s-o fac, dar am orgasm așa», sau «Aș vrea să fac asta doar în aceste circumstanțe ipotetice, cu o brunetă care are acest tip anune de personalitate în sistemul Myers-Briggs», sau «Mă excită dacă mă gândesc c-o face acest detectiv din Law & Order: CI.» Poate fi mișto să ai pur și simplu chestiile tale dubioase solo. Și poate chestiile tale dubioase solo și chestiile tale dubioase cu altă persoană se suprapun complet sau parțial, dar nu cred că există tot timpul suprapunerea asta. Chestiile de la care ai orgasm pe cont propriu pot fi complet diferite.”

Scriitoarea, artista și designerița de jocuri Porpentine Charity Heartscape îmi trimite pe privat un fel de paradox budist sub formă de listă numerotată, ca răspuns la întrebare.

„1) A făcut cineva vreodată sex cu altă ființă umană?

2) Oamenii vor ceva ce le depășește înțelegerea. Vor să nu știe ce-o să se întâmple în continuare.

3) Sexul pare să fie parte dintr-o convalescență eternă, galactică și continuă. Îmi place să fac sex cu mine cu alte persoane. Să o țin de mână, ca să nu mă aspire gaura neagră. Nu există leac pentru când ești transformată-n sticlă, dar există susținere tandră.

4) Cam ca și starea actuală a roboților sexuali, eu sunt ridicol de distrusă și a mă fute pe mine e o crimă împotriva naturii.”

Și eu mă mai simt uneori ca și cum a face sex cu un partener e ca și cum aș face sex cu mine însămi – dar am și companie. În contrapunct, am experimentat sesiuni de masturbare care au părut mai intime și mai tandre decât sexul cu un partener. Când mă uit în urmă, îmi amintesc de sacrificii pe care-a trebuit să le fac pentru mult-iubita mea masturbare. În tabere, mă prefăceam bolnavă ca să fiu trimisă la infirmerie peste noapte: doar ca să am un loc retras unde să mă masturbez. Cu toate astea, deși masturbarea poate să fie un efort, relațiile pot fi și mai dificile.

„Ca femeie cisgen, am avut parte de suficiente futaiuri nasoale încât masturbarea nu-i doar mai sigură din punct de vedere emoțional și fizic, ci e clar și mai rapidă și are o rată mult mai mare de satisfacție”, spune artista Addie Wagenknecht. „Sexul a fost întotdeauna centrat pe bărbații cisgen. Gen, când își dă el drumul, s-a terminat și pentru femeile cisgen e vorba doar despre nevoile bărbatului. Atâtea femei cisgen fac atât de mult sex prost sau se combină și au relații complexe și bușite, încât roboții sexuali pur și simplu elimină bărbații din ecuație. Obținem ce ne trebuie, când ne trebuie, fără să fim nevoite să ne gândim la BTS-uri sau dacă el are atitudine de stalker. Dar de ce mă fut cu bărbați? Unde îmi ajunge vaginul mi se duce și inima. Nu fac sex în afara unei relații din cauza asta, deci, pentru mine, sexul e complet nedisociat de intimitatea emoțională într-o oarecare măsură. Nu le pot separa cu ușurință.”

Mă întreb dacă pe mine inima mă mână în continuare să fac sex cu alții. E adevărat că uneori masturbarea poate să fie tristă și să te însingureze. Din când în când, mă uit la un film porno cu doi oameni frumoși și mai uit că e porno, dar apoi îmi aduc din nou aminte și mă apucă melancolia. Mai există și singurătatea pe care pot s-o simt după un orgasm pe cont propriu, când mă simt în mod special izolată existențial. Asta mi se poate întâmpla mai ales dacă m-am dedat vreunei fantezii romantice și tânjesc ca obiectul visurilor mele să mai fie acolo și după ce mi-am dat drumul.

Însă, sentimentele astea de tristețe și izolare cosmică nu-s nici pe departe asociate doar cu masturbarea. Unele dintre cele mai profunde momente de deconectare de alte ființe umane le-am resimțit imediat după ce am terminat de făcut sex nașpa cu cineva.

„Eu clar cred că subconștientul/mentalitatea colectivă e articulată să ne facă să credem că sexul e mișto sau special doar atunci când e cu altcineva, când, sincer, de cele mai multe ori e cam nașpa să te fuți cu cineva, pentru că majoritatea oamenilor nu știu să comunice despre sex sau nici măcar să-și provoace unul altuia plăcere (MAI ALES când sunt cu un partener nou)”, spune artista Molly Soda. „Acestea fiind zise, nu cred că sexul cu un partener e întotdeauna despre a avea orgasm cât e despre a mai avea pe cineva acolo. Cred că, din punct de vedere cultural ne așteptăm să primim multă validare din a face sex cu altă persoană – știi tu, auzi oameni care se plâng că nu și-au mai «tras-o» demult, faze de genul ăsta. Cred că simțim colectiv un soi de mare presiune de a fi mai activi sexuali decât ne dorim chiar noi înșine să fim.”