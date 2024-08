De ce mesajele cu aluzii sexuale pot fi considerate înșelat

Oricine s-a uitat vreodată la un serial ştie că cea mai nasoală parte când ai făcut ceva rău e că ai ascuns adevărul. („Faptul că mi-ai ascuns că vorbeşti cu fosta înseamnă că încă o iubeşti! N-aş fi avut o problemă cu faptul că vă daţi mesaje dacă îmi spuneai şi mie!”) Secretele implică vinovăţie. Evident că e naşpa să înşeli, fie că ascunzi chestia asta sau spui adevărul, dar în ambiguitatea epocii tehnologice în care e la ordinea zilei să facem sexting şi să ne dăm mesaje personale cu tot felul de oameni, definiţia infidelităţii e neclară. E nasol să-i trimiţi cuiva o poză cu fundul tău sau un mesaj platonic cu „mi-e dor de tine” la 2 noaptea? E ok să-ţi dai mesaje intime zilnic cu o persoană care ţi-a mărturisit dragostea ei pentru tine la un party acum trei luni, când aţi stabilit că rămâneţi doar prieteni apropiaţi?

Eu zic că da, poate că e ok. Dar atunci când facem asta, trebuie să fim guvernaţi de onestitate şi comunicare. Dacă ascunzi mesajele astea de partenerul tău – sau ştii că partenerul tău ar fi deranjat să găsească un dickpic pe telefonul tău, atunci se cheamă că înşeli. Dar dacă tu şi iubitul sau iubita ta aveţi un aranjament relaxat în care aţi hotărât că e ok să faceţi sexting cu alte persoane şi că asta vă poate înflăcăra relaţia, atunci e grozav. Mi se pare super tare.

Videos by VICE

Deci care ar fi limita? O femeie într-o relaţie monogamă mi-a zis că i s-ar părea dureros dacp ar descoperi că iubitul ei îşi trimite regulat mesaje emoţionale intime fără ca ea să ştie. Cel mai tare ar deranja-o faptul că nu ştie. „Nu cred că aş considera că mă înşeală, dar, sincer, nu ştiu ce se mai cheamă înşelat în ziua de azi”, mi-a zis ea prin e-mail. Ar fi ok să-ţi informezi partenerul că există în viaţa ta şi alte persoane importante şi că te-ai bucura să le accepte. Mi se pare de-a dreptul imbecil să ne imaginăm că putem avea o relaţie emoţională intimă cu o singură persoană, oricum.” A încheiat mailul cu „Te pup, multă dragoste!” (Dacă era tip, s-ar fi considerat că şi-a înşelat iubita pentru că mi-a scris asta??)

Citeşte şi: Cum au ajuns tinerii din noua generaţie să se înşele între ei

O altă femeie într-o relaţie stabilă mi-a zis că s-ar simţi tulburată dacă partenerul ar avea o relaţie emoţională online cu o altă femeie fără ştirea ei. „Dacă aş şti că vorbeşte pe reţelele sociale cu o fată cu care are interese comune, chiar dacă e vorba de discuţii non-sexuale, m-aş simţi ameninţată, pentru că sunt destul de geloasă şi fără încredere în mine, dar n-aş considera că m-a înşelat. Aş vorbi cu el despre asta şi aş încerca să-l înţeleg.”

„Pentru mine, o relaţie înseamnă să poţi împărtăşi totul cu cineva, emoţiile, nesiguranţele, obiceiurile proaste”, a zis ea. „Dacă aş afla că face asta şi o ascunde de mine, aş fi dărâmată. Dacă ar fi sincer şi nu ar vrea să înşele, partenerul şi-ar dori ca persoana respectivă să facă parte şi din viaţa mea.”

Sammera Sullivan, terapeută specializată în relaţii, e neiertătoare cu relaţiile intime construite în secret în afara relaţiei. „Implicarea emoţională cu o altă persoană decât partenerul sau partenera se cheamă înşelat”, a zis ea. „Fie că e vorba de sexting, texting sau orice fel de mesaje, e o violare a încrederii şi loialităţii faţă de partener. Respectul şi încrederea sunt priorităţi în orice relaţie sănătoasă, iar dacă le erodezi, e greu să le reconstruieşti la loc.”

Citeşte şi: Cât de mult îți poate salva infidelitatea relația

Dar, aşa cum o relaţie emoţională intensă poate face loc înşelatului fizic, această logică poate fi alunecoasă. Oare trebuie să-i spui partenerului de câte ori ai o discuţie semnificativă cu cineva? E nerezonabil să-ţi doreşti prietenii – chiar şi ambigue – în afara relaţiei monogame pe termen lung?

„La urma urmei, conceptul de relaţie onestă e diferit pentru fiecare. Fiecare cuplu ar trebui să-şi stabilească propriile graniţe ale monogamiei”, mi-a zis o prietenă. Şi sunt de acord. „Pentru că dacă pe partener nu-l deranjează, nu se cheamă înşelat. Dar dacă îl deranjează şi faci asta pe la spatele lui, atunci e înşelat.” Un prieten gay care are o relaţie deschisă mi-a zis că şi el simte la fel. „Am văzut dickpics pe telefonul iubitului meu, dar mi s-a părut ok că n-a încercat să le ascundă de mine”, mi-a zis el. „De multe ori, ne trimitem nuduri pe care ni le trimit alţii. Dar m-aş simţi nasol dacă ar ţine fotografiile alea într-un folder secret cu parolă. Atâta timp cât suntem sinceri, nu se cheamă că ne înşelăm. Secretele distrug o relaţie, din punctul meu de vedere.”

Cum eu nu sunt într-o relaţie stabilă, nu mă gândesc prea des la înşelat. Dar primesc destul de des mesaje intime sau sexy de la bărbaţi necunoscuţi care sunt în relaţii sau chiar căsătoriţi. Aş fi şocată dacă partenerele lor ar bate palma cu ei după ce mi-au scris: „Anunţă-mă dacă eşti vreodată în zonă ;)”. N-o să uit niciodată o conversaţie pe care am avut-o cu un comedian timp de o săptămână, pe Tinder, acum trei ani. Deja făceam planuri să ne întâlnim, când mi-a zis că are o relaţie la distanţă, dar că e o relaţie deschisă. Când i-am cerut detalii, mi-a dezvăluit până la urmă că prietena lui nu ştia că el are Tinder sau că el consideră relaţia deschisă. Tipul şi-a şters contul, iar eu am urlat în duş. Dacă a înşelat-o? Eu zic că da. Nu numai că avea intenţia să ne întâlnim ca să ne-o tragem, dar a şi ascuns asta de iubita lui pentru că ştia că nu e ok.

Citeşte şi: Am urmărit Insula Iubirii ca să înțeleg ce înseamnă iubirea și înșelatul la români

Merită repetat: Nu e neapărat un lucru rău să flirtezi pe reţelele sociale. Să recurgem la filosofia franceză. Simone de Beauvoir, care a numit relaţia ei deschisă de 51 de ani cu Jean-Paul Sartre „singurul succes indubitabil al vieţii mele”, ne poate ajuta să înţelegem că infidelitatea are loc doar atunci când partenerii au încălcat graniţele pe care le-au stabilit împreună. Sartre şi de Beauvoir au stabilit nişte parametri care le permiteau să facă sex şi să flirteze cu alte persoane. Dar dacă tu nu ai termenii ăştia stabiliţi în relaţia ta prin contract verbal, şi eşti în căutare de aventuri romantice sau sexuale pe internet, poate că ar trebui să te întrebi cât de sănătos e să fii într-o relaţie în care te simţi nevoit să minţi partenerul sau partenera. În cartea The Prime of Life, de Beauvoir vorbeşte despre magia eliberatoare a onestităţii:

„Aveam amândoi un singur scop: să îmbrăţişăm orice experienţă şi să fim martori unul la experienţele celuilalt. Uneori, asta a însemnat să urmăm căi diferite, dar fără să ne ascundem niciodată descoperirile unul de celălalt. Când eram împreună, ne uneam voinţele atât de puternic pentru scopul comun, încât şi după momentul despărţirii rămâneam tot ca unul. Ceea ce ne lega, ne dădea şi libertatea; iar în această libertate eram cel mai apropiaţi posibil.”

O femeie care urmează să se căsătorească mi-a zis că una dintre regulile ei e să se întrebe: „Ce ar zice partenerul meu dacă ar vedea mesajul ăsta?” Dacă nu te simţi confortabil la gândul ăsta, atunci e o problemă. Practic, regula e să nu fii un căcănar dubios şi nesincer. Dar legea asta nu se aplică la orice. De exemplu, dacă te masturbezi regulat la fotografiile unui singur supermodel, mai bine ţii asta pentru tine. Unele lucruri e mai bine să fie doar ale tale.