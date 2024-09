De ce încă nu fac sex oral

Am fost întrebată de multe ori în ultimul an: „Hei, tu nu eşti tipa aia care nu suge pula?”. Se întâmplă pe la petreceri. Când aştept să comand o băutură la bar. Pe Tinder. Poate că n-ar trebui să mă surprindă, din moment ce, în martie anul trecut, am anunţat tot internetul că nu ofer blowjoburi. Sincer, nu credeam că o să fie aşa mare scofală.

Se pare că m-am înşelat amarnic. În articol, scrisesem că mă cam săturasem de anii în care bărbaţii se aşteptau să le sug pula fără să returneze favorul. Dacă bărbaţii se aşteaptă la un orgasm din orice aventură – fără să fie nevoiţi să returneze favorul – atunci urma să fac acelaşi lucru.

Oricât mi-ar displăcea să fiu asociată cu felaţiile (sau mai degrabă cu lipsa lor), mă bucur că am început o discuţie reală despre nedreptatea care apare în schimbul plăcerilor din timpul sexului între parteneri heterosexuali. A fost terapeutic să scriu despre asta. Sunt mai puţin furioasă decât eram atunci şi mult mai fericită cu mine însămi şi cu abordarea pe care o am vizavi de sex. Şi, deşi e ciudat modul în care bărbaţii îmi scriu pe Tinder ca să-mi spună că ştiu cine sunt eu – fata fără felaţii – partea bună e că îmi cunosc poziţia şi treabuie să o accepte, într-un fel sau altul.

Dar uite care e faza: de când am scris articolul ăla, am mai supt pula. Vă rog, armatelor de hateri, nu luaţi asta ca pe un soi de victorie. Am jurat că nu mai sug pula aşa cum am jurat că nu mai mănânc niciodată o baghetă întreagă. În sinea mea, ştiam că se va mai întâmpla asta la un moment dat. Acum, când decid să ofer o felaţie, se întâmplă în cazuri speciale – spre exemplu, când partenerul meu şi-a găsit timp să-mi dea limbi, să mă facă să termin şi să-mi respecte nevoile sexuale. Ofer felaţii când sunt binemeritate. Problema e că asta se întâmplă foarte rar.

Dacă un bărbat mă face să mă simt ca un cântec de la The Weekend, n-o să-i sug pula. Dacă nu-mi răspunzi la mesaje, nu meriţi să-mi pun gura pe pula ta. Pe de altă parte, dacă un tip mă tratează ca pe o femeie, îmi respectă nevoile şi mă satisface mai întâi pe mine, sigur, mă voi gândi şi eu la el. Dar partea grea e să ajungi acolo.

Penetrarea e grozavă, dar indiferent cât de lungă, curbată sau groasă e pula ta, la mine nu funcţionează. Şi e valabil pentru multe alte femei. Fie munceşti la clitoris, fie nu iese. Cu alte cuvinte, dacă fac sex cu un tip şi nu-i sug pula, el poate să termine oricum. Dacă facem sex şi nu-mi mănâncă pizda, eu nu pot termina.

La câteva luni după ce am scris acel prim articol, mă vedeam cu un tip care refuza să mă lingă de fiecare dată când îi ceream asta. Scuza lui? Face asta numai când e într-o relaţie serioasă. În acelaşi timp, s-a făcut clar înţeles că se aşteaptă să-i sug pula. Nu părea să înţeleagă sau să-i pese de evidenta ipocrizie.

De atunci, am învăţat să pun piciorul în prag. Recent, m-am întâlnit cu un fost iubit, care venise în vizită din provincie. După nişte giugiuleală, m-a întrebat dacă am un prezervativ. I-am spus că vreau să mă lingă mai întâi şi mi-a răspuns: „După ce facem sex.” Am mai auzit replica asta, iar de obicei rezultatul e că tipul devine brusc „prea obosit” să mă satisfacă. I-am spus că aş prefera să înceapă cu asta, pentru că oricum va fi în avantajul amândurora dacă facem sex, dar mi-a răspuns că nu vrea. Aşa că am plecat.

A trecut prea mult timp în care cunnilingusul a fost evitat. Aud tot timpul bărbaţi care spun: „Nu e pentru mine.” Dar când o femeie a decis să reacţioneze la fel vizavi de suptul pulii, a devenit subiect de controversă. Dacă trebuia să devin purtătoarea de cuvânt a cunnilingusului pentru ca lucrurile să se schimbe, aşa să fie.

Sigur, totodată am realizat că refuzul felaţiilor e o decizie un pic extremistă, motiv pentru care mi-am încălcat propria regulă. Am făcut felaţie prima dată la un an după ce un tip pentru care aveam sentimente puternice m-a lins în aşa fel încât m-am gândit serios să-i cumpăr o medalie. Nu eram într-o relaţie, dar lucrurile se îndreptau în direcţia aia şi primeam de la el atenţia şi respectul cuvenite între doi parteneri de cuplu. Când i-am supt pula, am simţit altceva decât simţisem în situaţii similare din trecut. Mi-a plăcut să-l mulţumesc, pentru că şi lui i-a plăcut să mă mulţumească.

Felaţiile sunt un privilegiu, nu un drept. Când bărbaţii vor începe să-şi dea seama de ce e nevoie ca femeile să fie satisfăcute, voi suge pula fără să mă plâng. Până atunci însă, voi continua să mă văicăresc.

Traducere: Alexandra Andrieş

