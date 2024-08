Cum am renunțat să mai fiu un incel și chiar să-mi placă de mine însumi

Celibatarii involuntari s-ar putea să nu-ți spună niciodată despre perioada când erau inceli. Dar nu toți incelii rămân tăcuți pentru totdeauna.

Subreddit-ul r/IncelExit este o nouă comunitate pentru incelii care încearcă activ să părăsească forumurile dedicate lor și să renunțe la modul de gândire adesea caracterizat de misoginie, milă și ură de sine. Este un loc unde incelii pot să pună întrebări fără să fie judecați. Mulți inceli îl folosesc fiindcă sunt în căutare de oameni care să le schimbe perspectiva, sau poate că vor să audă mesaje care sunt mai pozitive decât nebunia de care au parte pe forumuri.

Ben, creatorul Incel Exit, obișnuia să intre pe un alt subreddit numit r/IncelTears, unde oamenii fac mișto de inceli. „Foloseam sub-ul pentru amuzament, dar am început să dau peste oameni care promovau hărțuirea incelilor. Nu mi-a convenit. După ce am realizat că prin ce făceam eram un bully am decis să creez Incel Exit”, spune el. „Este un loc unde oamenii care vor să încerce să iasă din comunitatea de inceli pot să discute fără teamă că vor fi agresați.”

Mulți au a zis că Incel Exit i-a ajutat să-și schimbe viziunea asupra lumii, dar să părăsești comunitatea asta și să-ți schimbi complet perspectiva asupra vieții poate fi dificil. Asta depinde adesea de ceva mai mult decât de ce se întâmplă în online.

Uite câteva mărturii de la oameni care au reușit să vadă lumina de la capătul tunelului.

„O perioadă lungă de timp doar intram pe Reddit ca să fac scandal și să mă văicăresc”

Reddit e confortabil. Eram un tocilar, nu am fost la nicio petrecere până în ultimul an de liceu și nu am făcut sex până în primul an de facultate, deci învățam lucrurile astea din poziția unui outsider social.

Forumurile blue pill sunt pentru a face mișto de cele red pill. Inițial postam chestii pe forumurile blue pill ca să iau la pulă ce ziceau incelii. La un moment cineva m-a întrebat: Cum de ești un incel acum, când obișnuiai să faci mișto de tot rahatul ăsta? I-am răspuns: Lucrurile se schimbă. A fost o adevărată călătorie.

Era o tipă, în vârstă de 32 de ani, care locuia cu mama și cu tatăl ei vitreg, nu avea prieteni și începuse să strângă pisici. M-am îndrăgostit tare de ea, dar m-a refuzat. Am mai încercat 18 luni mai târziu și iar m-a refuzat. În loc să mă gândesc că nu este persoana potrivită pentru mine, m-am atacat. Beam tot timpul și mi-am pierdut toate interesele. O perioadă lungă de timp doar intram pe Reddit ca să fac scandal și să mă văicăresc.

În principal intram pe alte postări care-mi aminteau de propria situație și ziceam lucruri de genul: „Da, tipa e o panaramă, vrea un Chad”. Îi vedeam pe alții cum o luau pe cărări și voiam să-i încurajez fiindcă nu m-am simțit niciodată confortabil să vorbesc cu oamenii în viața reală, pentru că e al naibii de rușinos.

Apoi am început un nou job în educație și m-a ajutat să umanizez din nou femeile. Modul cum mă tratau la muncă era atât de mișto încât nu am putut să-mi mai mențin persona de pe internet. M-am simțit ca un idiot să intru înapoi online și să postez tampenii. Eram ca și cum trăiam o viață dublă. A trebuit să mă potolesc.

Pe forumuri chiar ai parte de sentimentul de comunitate și de putere. Te validează. Nu e un loc pentru gândire critică, este o cameră cu ecouri unde oameni își confirmă fricile. Incelii au impresia că aspectul exterior e totul, dar am observat că nu așa stă treaba. Tipii ăștia nu sunt atât de urâți precum cred și dacă ar avea o conexiune bună cu o femeie reală ar fi surprinși de ce ar fi ea dispusă să facă pentru ei. Am avut recent o relație, iar un incel mi-ar fi spus că nu aveam aceeași rasă sau înălțime și că nu ne potrivim pe baza aspectului. Dar relațiile sunt mult mai complexe de atât. – Kevin, în vârstă de 32 de ani

„Cred că ține mai degrabă modul de gândire de acum decât de virginitate”

Am făcut sex și cu bărbați și cu femei, deci în mare, din cauza asta nu mă mai numesc incel, dar cred că ține mai degrabă de modul de gândire de acum decât de virginitate. Am folosit forumurile de inceli mai mult prin 2016. Stăteam pe ele și mai multe ore deodată, creau dependență. Mi-au afectat cu siguranță modul de gândire și mi-au oferit o perspectivă asupra lumii mai toxică, însă am continuat să revin.

Nu-mi mai amintesc ce anume m-a făcut să intru pe ele. Cred că a început când căutam sprijin pentru anxietatea socială și în timp am dat peste ele. Faptul că aveam o comunicare regulată cu femeile m-a ajutat să părăsesc forumurile, la fel și că am prietene. Atitudinile mele s-au schimbat în timp. Treaba cu red pill chiar m-a îndepărtat de comunitatea de inceli din moment ce a atât de lipsită de speranță și nu poți în niciun fel să ieși din asta. Simt că stereotipurile legate de genuri mi-au făcut rău, iar inceli le întăresc.

Când am făcut sex pentru prima oară am realizat că nimic nu s-a schimbat. O bună bucată din viața mea am crezut că sexul e ceva magic, dar nu-i așa. Acum, că m-am culcat cu mai mulți oameni, știu că, dacă nu ești compatibil sexual cu cineva, poate fi foarte neplăcut. Sexul nu e atât de important, dar mulți oameni, inclusiv eu, chiar simt nevoia atingerii intime, precum îmbrățișările, ținutul de mâini și alinturile. Mulți bărbați nu au parte de asta în afara unei relații romantice, iar asta poate să-ți dăuneze sănătății mintale.

În copilărie puteai fi numit gay dacă-ți îmbrățișai prietenul de același sex, așa că am învățat cumva să nu mă apropii prea mult de bărbați. Fiindcă nu-mi înțelegeam sexualitatea mi-a declanșat o mulțime de frici și nesiguranțe. Obișnuiam să mă tem că dacă îi consideram pe unii tipi sexy însemna că nu am voie să am date-uri cu femei. După ce m-am educat mai mult am realizat că sexualitatea este foarte non-binară. Cred că mulți inceli ar putea avea un fel de homosexualitate reprimată pe care nu știu cum s-o gestioneze. Am observat că unele comunități de inceli pot fi foarte homofobe de asemenea, lucru care le întreține ura de sine internalizată și negarea. – Jake, în vârstă de 19 ani

„Simțeam că aveam nevoie de inceli”

Era prin aprilie sau mai în timpul pandemiei când am început să folosesc din ce în ce mai mult Reddit. Am auzit pentru prima oară de inceli pe Reddit fiindcă cineva care dădea sfaturi de relație proaste a fost făcut incel ca insultă. Am căutat să văd ce însemna acel cuvânt și am descoperit oameni care semănau cu mine. M-am uitat la toți termenii și am început să postez.

Incelii de acolo nu găseau pe nimeni cu care să se culce și eram convins că nici eu nu puteam găsi pe cineva. A fost drăguț să cunosc alți oameni care se simțeau la fel. Îmi plac prietenii mei, dar cred că ei puteau găsi cu ușurință o parteneră, deci nu puteam să vorbesc cu ei despre asta. Simțeam că aveam nevoie de inceli. Am început să postez despre cât de frustrat eram de femei și că mă simțeam trist și singur.

Faptul că se punea atât de mult accentul pe cum arăți m-a liniștit, fiindcă te făceau să crezi că n-are rost să-ți faci griji, că ai o explicație de ce ești în situația respectivă. Nu trebuie să te simți prost că nu-ți dai seama de potențialul tău, fiindcă nu ai unul.

Am împărtășit prietenilor unele idei de pe forumuri și nu le-au plăcut. Atunci am realizat că s-ar putea să nu merg în direcția care trebuie și am vrut să mă opresc. Dar tot intram și ieșeam de pe forumuri. Intram pe ele când mă simțeam rău. Am păstrat asta secret.

Câteodată mă întrebam cine greșea: prietenii mei sau oamenii de pe internet? Decizia a fost ușoară. Nu urma să-mi părăsesc prietenii din viața reală. Când am decis asta, am ieșit de pe unele forumuri de inceli și am intrat pe Incel Exit unde am început să pun întrebări. Am auzit de el fiindcă incelii ziceau ce porcărie e, dar în final m-a ajutat mai mult decât forumurile de inceli. Aveam o nevoie disperată de energie pozitivă pe atunci. Mi-a plăcut.

Dacă nu descopeream Incel Exit aș mai stat în forumurile pentru inceli mai mult, dar cred că aș fi reușit să ies. Nu mai cred că nu am potențial. Acum am speranță. – Alex, în vârstă de 18 ani

*unele nume au fost schimbate