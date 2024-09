Câțiva dealeri de droguri mi-au povestit cum erau să fie prinși

Fotografiile autorului

Orice persoană lefteră care a cumpărat droguri la un moment dat s-a gândit că ar putea să și vândă. Pare jobul ideal. E ușor să te apuci, n-ai nevoie de experiență sau referințe, te simți cool printre prieteni și poți face mulți bani foarte rapid. E pastila de creștere a penisului din lumea joburilor – singura schemă de îmbogățire rapidă care va rămâne valabilă cât timp drogurile vor fi ilegale.

Bineînțeles, e o activitate foarte ilegală și, în funcție de ce droguri vinzi sau de locul în care trăiești, severitatea amenzilor și a acuzațiilor variază. Cine se apucă de vîndut droguri, trebuie să-și asume nișlte riscuri destul de mari. La urma urmei, după cum mi-au zis majoritatea dealerilor, nu toți dealerii sunt prinși, dar mulți trec prin situații limită din care scapă ca prin gaura acului. Ca să aflăm cum e să trăiești așa, am vorbit cu trei dealeri care au avut ciocniri cu poliția.

Dom

21 de ani

Toronto

A vândut coca, acum vinde doar iarbă

Prima oară am început să vând coca pentru că am încercat să mă las de ea când aveam 18 ani. Cu un an înainte de asta, trăgeam des la petreceri, dar la câteva săptămâni după majorat, am început să trag câte o liniuță înainte de muncă. Uneori băgam în loc de cafea.

Mă simțeam deștept și îmi ziceam că nu sunt dependent și că pot controla situația, dar la un moment dat am realizat că mă depășește și am hotărât să intru în afaceri ca să-mi schimb atitudinea. Am început să le vând prietenilor, după care am câștigat tot mai mulți clienți. Le-am dat și câtorva prieteni să vândă, dar nu știau să fie discreți, așa că am renunțat. Erau total neglijenți. Apoi am colaborat cu un tip care nu mă cunoștea. Îl foloseam doar pentru distribuție. El doar avea numărul meu și ridica marfa.

Încă eram la școală când făceam chestia asta și mai luam câte o liniuță din când în când, mai ales când simțeam nevoia să mă concentrez pentru examene. Într-o zi, am fost neglijent și am tras o liniuță în bibliotecă, în spatele unui teanc de cărți. Zece minute mai târziu, am observat șase gardieni care veneau spre mine și mă arătau cu degetul. Mi-a stat inima în loc. Am fugit până în baia pentru persoane cu handicap și am aruncat cele opt grame pe care le aveam la mine în budă. M-am prefăcut că avusesem o cădere nervoasă, așa că m-au lăsat în pace până la urmă.

După asta am devenit foarte paranoic. N-am mai putut vinde. Am mai făcut asta câteva luni, să strâng niște bani pentru școală, dar apoi m-am oprit. Acum vând doar iarbă.

Bell

28 de ani

Ontario

Vinde MDMA

La început, când m-am apucat de treaba asta, clienții mei erau petrecăreții din cluburile din Toronto. Situația s-a schimbat după răspândirea festivalurilor cu muzică EDM. Atunci am început să am tot mai mult succes.

În vara anului 2013, am umblat pe la toate festivalurile mari ca să fac vânzare, dar nu puteam să bag foarte multă marfă. Scoteam cam trei sute de dolari la un festival.

La Luminato și Digital Dreams am făcut un profit de 1900 de dolari, deci nu mă pot plânge, mai ales că m-am și distrat. La VELD mă așteptam să dau lovitura, așa că mi-am cumpărat niște bocanci Timberland și le-am făcut un compartiment în talpă unde am băgat drogurile. Am fost mândru de operațiunea mea, arăta perfect.

Dar când am ajuns la poartă, mi-am dat seama ce varză arătam. Eram în tricou, blugi și bocancii Timberland. N-aveam niciun bagaj, doar o sticlă de apă și un portofel. Nici nu adusesem pe nimeni cu mine. Toată lumea purta haine fluorescente, ochelari de soare haioși, teniși colorați, iar eu arătam chiar dubios prin contrast. Cum am ajuns la securitate, paznicii m-au oprit și mi-au cerut să-mi scot bocancii. Cum nu aveam niciun bagaj la mine, s-au gândit că ascundeam eu ceva.

S-au uitat la bocancii mei, i-au ciocănit, mi i-au dat înapoi, dar nu m-au lăsat să intru. M-au rugat să aștept la o altă ușă să vină un manager. Atunci am știut că am dat de dracu ‘. M-am îndepărtat cam cincizeci de metri de poartă și am început să alerg încet, după care am băgat o goană în toată regula până la mașină. Mă simt și acum ca un idiot pentru faza aia, dar e o amintire amuzantă.

Express

24 de ani

Ajax, Ontario

A vândut diverse pastile și cocaină. Pe vremuri vindea DMT.

Am început să vând când fratele meu mi-a cerut niște Ritalin și i-am zis să ia toată sticla. M-a întrebat: „Tu realizezi cât costă chestia asta, nu?” Și-a cam tăiat craca singur de sub picioare, pentru că aâpână la urmă i-am cerut bani pe ea, dar mi-a deschis ochii. Mi-am dat seama că puteam să vând pastilele pe care le primeam pe rețetă.

Nu e ideal să vinzi pastile primite pe rețetă, mai ales dacă ai nevoie de ele, pentru că primești o anumită cantitate pe lună și cererea e foarte mare. Studenții le vor în sesiune, ca să se concentreze mai bine, dar sunt și persoane dependente care nu au curaj să meargă la doctor ca să obțină o rețetă. Lor le vindeam cel mai des Vyvanse sau Adderall, la zece-douăzeci de dolari pastila. Mi le cumpărau pe toate.

Era un puștan care îmi cerea pastile mai des decât puteam face rost și într-o zi m-am întâlnit cu el în campus. M-a luat la rost că nu-i răspunsesem la mesaje și am încercat să-l liniștesc pentru că deja ridicase tonul foarte mult. Un polițist era în zonă și s-a apropiat de noi ca să ne întrebe ce s-a întâmplat. Iar nenorocitul ăsta de puștan cordit i-a zis: „Ăsta e dealer de droguri.”

Polițistul s-a uitat la mine foarte serios, dar nu avea motiv să mă percheziționeze, așa că a început să-mi pună întrebări și să-și ia notițe. Mi-a luat numele și adresa și apoi a plecat. După faza asta, am renunțat să mai vând. Făceam bani buni, dar am hotărât că nu merită riscul. Am căutat pe net ce consecințe ar fi fost dacă m-ar fi prins și m-am speriat. Ăla a fost pentru mine momentul în care m-am întrebat foarte serios dacă merită și am realizat ce mi s-ar fi putut întâmpla. Am preferat să mă opresc.

Traducere: Oana Maria Zaharia

