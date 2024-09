Oamenii care susțin că au fost răpiți de extratereștri mi-au desenat experiențele lor

Te-ai întrebat vreodată cine dracu ‘ a venit cu ideea ca extratereștrii din filme să semene cu oamenii – dar cu capul mare, ochi demenți și corp slinos? Eu m-am întrebat de multe ori și chiar mă enervează ; dacă îți place ideea de viață extraterestră, de ce ai fi atât de leneș când vine vorba să-ți imaginezi cum arată? Mă depășește faza.

Am căutat pe Google să aflu care-i faza, dar n-am găsit niciun răspuns satisfăcător. Așa că am hotărât să contactez câteva persoane care susțin că au avut o întâlnire de gradul III, ca să-i rog să-și deseneze experiența. Am sperat că măcar una dintre ele va desena un extraterestru care să nu semene cu o broască. Nici măcar o persoană n-a desenat un extraterestru altfel. Te las pe tine să decizi dacă asta le face poveștile mai credibile sau conceptul de extratereștri umanoizi mai puțin stupid.

Iată desenele, cuplate cu niște scurte interviuri cu „răpiții de extratereștri”.

Desenul lui Louise despre experiența ei

LOUISE, 56 DE ANI

VICE: Când ai fost răpită?

Louise: S-a întâmplat în 1997 – aveam 37 de ani pe atunci. M-am trezit în mijlocul nopții, paralizată. În dreapta mea erau doi extratereștri mici. Nu știu de ce, dar nu mi-era frică. M-au ridicat deasupra patului și am levitat spre fereastră. În clipa următoare, m-am trezit pe o masă foarte rece, înconjurată de cei doi extratereștri mici și o a treia creatură, mult mai mare, care stătea la picioarele mele. Avea trupul neclar, dar mi-am dat seama că o mai văzusem într-un coșmar cu douăzeci de ani în urmă. Cu ajutorul terapiei prin regresie, am realizat că, de fapt, mă mai vizitaseră în trecut, iar eu credeam că sunt niște fantome dintr-un vis care se tot repetă.

Ce au făcut?

M-au inseminat artificial și, când am revenit în pat, am știut că sunt însărcinată. N-aveam cum să fiu, pentru că purtam sterilet și tocmai treceam printr-un divorț. Dar când am fost la ginecolog, acesta mi-a confirmat că eram însărcinată. Cu o noapte înainte să fac avort, m-am rugat la Dumnezeu și la fecioara Maria să mă ajute. În ziua următoare, m-am trezit fericită. Am anulat avortul.

Cum crezi că te-au inseminat?

Cred că au luat spermă de la fostul meu soț și apoi au modificat ADN-ul. Am trei copii, dintre care doi au apărut pe lume prin acest procedeu. Ambii sunt foarte precoce. N-am suferit deloc în timpul răpirilor. Dacă aceste creaturi ar fi vrut să ne facă rău, ne-ar fi atacat până acum.

Desenul lui Stéphane despre experiența lui

STÉPHANE, 41 DE ANI

VICE: Salut, Stéphane. Ce poți să-mi spui despre răpirea ta?

Stéphane: S-a întâmplat pe 24 martie 2010, după încheierea schimbului de noapte la spitalul unde lucrez. Pe la ora 4 dimineața, am condus mașina spre poartă, când am fost orbit de o lumină puternică. Într-o clipă, m-am trezit altundeva – eram pe un munte, la poalele căruia se afla un lac. Deodată, a apărut în cer o navă spațială, iar din pământ emana o lumină și mai puternică. Asta e tot ce-mi amintesc. Apoi m-am trezit iar în mașină și tocmai treceam de poartă. Când am ieșit, m-au abordat niște polițiști care mi-au zis că mă căutau. Se pare că dispărusem de trei zile. N-am idee ce s-a întâmplat.

Ai văzut extratereștri?

Nu cred, dar pe munte am văzut niște ființe care păreau oameni, dar n-am văzut foarte bine. Nu-mi amintesc fețele lor. Cred că ființele astea ne pot distrage mintea și ne pot face să ne gândim la altceva.

Ți-au rămas urme fizice?

Timp de o lună, am avut pe mâna dreaptă trei puncte în formă de triunghi, cu doi centimetri între ele – ca o arsură care nu se mai vindeca. De la experiența aceea, am sentimentul că sunt privit.

Desenul lui Émilie despre experiența ei

ÉMILIE, 57 DE ANI

VICE: Îți amintești ce ți s-a întâmplat?

Émilie: Aveam 17 ani și iubitul meu a dormit la mine în noaptea aceea. Mama ne-a permis să dormim în sufragerie – tata nu ne-ar fi lăsat niciodată, dar în noaptea aceea era în schimbul de noapte și nu era acasă. Ne-am petrecut seara împreună, toți trei, pălăvrăgind în sufragerie. La un moment dat, am auzit niște izbituri repetate, pe care mama și iubitul meu nu le auzeau.

Ne-am culcat pe la miezul nopții. Inițial, zgomotele s-au intensificat, apoi s-au auzit mai înfundat. Iubitul meu n-a auzit nimic și a adormit instant. Eu eram îngrozită și simțeam că timpul se oprise în loc. Am închis ochii și, când i-am deschis din nou, am văzut mai multe creaturi mici, cu glugă pe cap, în jurul patului. Nu le puteam vedea fețele.

Și iubitul tău n-a simțit nimic?

Am încercat să-l trezesc, dar n-am reușit. Așa că am fugit din sufragerie și m-am închis în camera mea. Câteva minute mai târziu, am auzit cheia în ușa din față – era 7 dimineața și tata se întorsese de la muncă. Trecuseră șase ore în care nu știu ce s-a întâmplat. Asta a fost cel mai traumatizant.

Ce ai făcut în ziua următoare?

Am fost atât de supărată pe iubitul meu că nu s-a trezit încât m-am despărțit de el și de atunci nu l-am văzut. Dar nimeni nu s-a trezit din cauza zgomotului – nici bunica, nici mama, nici sora mea, care erau și ele în casă. Mi-a luat mult timp până am îndrăznit să povestesc cuiva ce s-a întâmplat. De la experiența aceea, mă simt ca un șoarece de laborator, ca și cum am fost folosită și violată.

Desenul lui Myriame despre experiența ei

MYRIAME, 60 DE ANI

VICE: Descrie-mi, te rog, experiența.

Myriame: S-a întâmplat în 1987, în timpul unei vacanțe la Chamonix, în Alpii Francezi. Chiar înainte să adorm, am auzit un clic. Când m-am trezit, am văzut că cerul se deschisese deasupra mea și de sus pornea un cablu care era conectat la organele mele genitale. În jurul cablului pluteau două ființe mici. Nu puteam să-mi mișc decât ochii și nu înțelegeam ce se petrece.

Nu eram obișnuită cu acest sentiment – sunt programator și sunt foarte pasionată de astronomie. Sunt membră a Comisiei Astronautice Franceze – societatea aviatică franceză. Știu totul despre fenomenele spațiale, dar n-am înțeles nimic din ce mi s-a întâmplat.

Ai idee ce ți-au făcut?

Da, am făcut niște ședințe de hipnoză cu un hipnoterapeut. M-am văzut întinsă pe o o masă într-un dom transparent imens, unde eram acoperită de o substanță gelatinoasă. Erau în jur ființe mai mari și ființe mai mici, iar cablul era în mine – ajungea până la rinichi și mă durea. Am levitat o vreme în jurul mesei și m-am simțit incredibil.

Ai menționat că îți amintești și o a doua experiență.

Da, s-a întâmplat în aceeași cabană, altădată. De data asta am observat o navă spațială neagră pe cer. Apoi m-am trezit într-un dom cu niște extratereștri mici și unul mare, care semăna cu o călugăriță. Stătea la capătul mesei și mi s-a părut că încerca să mă consoleze. A funcționat. Nu m-am putut mișca și nu știu ce mi-au făcut, dar am trecut printr-un tunel de lumină și m-am trezit înapoi în pat. Na, asta a fost.

*Numele lui Émilie a fost schimbat.

Traducere: Oana Maria Zaharia

