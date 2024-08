Detalii din backstage despre artiștii de la Electric Castle 2019

Organizatorii festivalului Electric Castle (EC) au anunțat chiar acum primele trupe cap de afiș la ediția de anul viitor. Dacă ești clujean, cel mai probabil nu ai fost surprins să afli că Florence And The Machine, 30 Seconds to Mars și Bring Me The Horizon vor cânta la Bonțida în 2019. Asta pentru că orașul e plin de afișe alb negru cu numele acestor trupe, fără alte detalii.

Campania asta a dat naștere mai multor zvonuri și speculații, dar mulți au presupus corect că-i vom vedea la EC, pentru că se potrivesc cu stilul eventului. Acum a venit și confirmarea oficială. Trupa de indie pop Florence and The Machine va concerta pentru prima dată în România. 30 Seconds To Mars, proiectul lui Jared Leto, actor și dublura lui Jesus Christ, revin după ce au concertat în București în 2014. Bring Me The Horizon va cânta pentru a doua oară la EC, probabil ca să-și ia revanșa, după ce show-ul de acum doi ani a fost sub așteptări, din cauza corzilor vocale afectate ale solistului. La două luni după, de-abia mai putea să vorbească.

Videos by VICE

Pe lângă headlineri, EC a anunțat și alte trupe. Multe din zona rock, gen Metric, The Vaccines sau trupa metalcore While She Sleeps, dar și destule nume din zona electronică, cel mai mare fiind Boys Noize, un producător german care a lucrat cu Skrillex, Benga sau Virgil Abloh. Tommy Cash, trapperul estonian cu cele mai faine/ciudate videoclipuri ever, revine și el la Bonțida.

Am vorbit cu Andi Vanca, Head Of Communications la Electric Castle, ca să aflu mai multe detalii despre line-up și posterele misterioase din Cluj.

VICE: S-a vorbit destul de mult în online despre posterele afișate prin Cluj. Ce feedback ai primit?

Andi Vanca: Posterele au început să apară acum o săptămână, în toată țara. Am vrut să facem ceva diferit, iar campania a prins foarte bine. Mă așteptam să trezească reacții puternice, dar nu să fiu invadat de telefoane și mesaje. Cineva mi-a zis că știe din trei surse că trupele vor fi la Electric Castle, dar niciuna dintre ele nu era din echipa noastră. A doua zi s-a răzgîndit, a spus zică că știe sigur că va fi un festival nou la Târgu Mureș. Lumea a mers foarte departe cu speculațiile.

Cum de v-ați gândit la Florence and The Machine?

Vrem să îi aducem la Electric Castle de foarte mult timp. Sunt cea mai cerută trupă pe pagina noastră de Facebook. A fost greu să facem rost de booking, am negociat câteva luni, iar acum Vor cânta vineri, 19 iulie. Iar 30 Seconds To Mars o să concerteze duminică, 21 iulie.

30 Seconds to Mars au mai cântat la noi, în București. Pregătesc un show special pentru Bonțida?

Da, va fi o producție foarte mare. Vor veni inclusiv cu un catwalk de 30 de metri, pentru care va trebui să modificăm scena. Jared Leto vrea să meargă printre fani. Asta pe lângă luminile și toată butaforia de pe scenă. În plus, 30 Seconds To Mars va ține și o sesiune de Meet & Greet, organizată de fan clubul lor, în backstage. Vom anunța și biletele, pentru fanii care vor dori să-i cunoască.

Bring Me The Horizon revin la Electric Castle, în contextul în care primul concert a fost afectat de problemele solistului la corzile vocale. Crezi că de data asta o să sune mai bine?

Eu cred că da. Și-au schimbat destul de mult stilul pe noul album, care urmează să apară în ianuarie. Dar îți dai seama deja din primele single-uri. Cred că asta l-a ajutat foarte mult pe solist. Eu i-am prins și la Sziget, la scurt timp după concertul de la noi, și era clar că avea probleme cu corzile vocale. Între timp i-am văzut la Reading Festival , în 2018, și sună mult mai bine.

Pe lângă headlineri, ați anunțat multe alte trupe. Pe cine nu ar trebui să ratăm?

Eu nu aș rata Viagra Boys, o trupă de punk pe care trebuie să-o vezi live. Au un show foarte energic. Este o evoluție firească pentru genul ăsta de muzică la Electric Castle, după ce în anii anteriori i-am adus pe Slaves și pe Idles. Recomand și pe oamenii de la Chinese Man, un trio francez pe care am vrut să-i aducem de foarte mulți ani, dar nu s-au aliniat planetele.

Sigur se vor găsi hateri care să spună că trupele rock nu se potrivesc cu festivalul. Care e profilul Electric Castle la ediția a șaptea?

La fel ca în fiecare an: eclectic. Ne-am dus în direcția asta încă de la ediția a doua. Da, mai sunt oameni care se plâng că festivalul e prea axat pe rock, dar o să dai de genul ăsta de persoane peste tot. Și cei care spun că nu avem destui artiști din zona electronica se înșală. Chiar și la ediția de anul viitor vor fi mulți artiști de muzică electronică.

Mai sunt headlineri de anunțat?

Momentan, ăștia sunt headlinerii Electric Castle 7. Vor mai fi alte anunțuri de trupe, dar nu pot să spun că vom mai avea headlineri. Însă orice se poate întâmpla.

Editor: Ioana Moldoveanu