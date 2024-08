Am vorbit cu DJ-ul român care face mișto de publicul lui cu George Michael

Cu toții apreciem un trolling bun. Sunt puține lucruri pe lumea asta care-mi oferă mai multă plăcere decât niște oamenii trollați. E o bucurie să vezi mixul de dezamăgirea și nervi de pe fața lor. La urma urmei, totul e o glumă, dar sunt oameni care reacționează diferit la treaba asta. Mai ales dacă vorbim despre un public de la un show de EDM, spre exemplu. Trolling-ul e cu atât mai satisfăcător, pentru că vorbim despre niște oameni ușor de păcălit. Să fim serioși, majoritatea habar nu au de ce se află acolo.

Sunt sigur că ai văzut videouri cu un DJ care lasă muzica să meargă într-un loop infinit, în timp ce oamenii din public tot așteaptă drop-ul care nu vine niciodată. În mare parte, un set e format dintr-o serie de drop-uri. Dacă modifici un pic formula, ai mari șanse să lași o masă de oameni într-o depresie. Mai ales dacă au consumat ceva înainte, ceea ce cu siguranță o să le afecteze starea de spirit. Dar pentru omul care se uită acasă la clip, toată treaba o să i se pară haioasă. Pentru că e. Cât timp nu ești în public, e fuckin awesome.

Videos by VICE

De aceea am râs bine și când am văzut că un DJ din Cluj-Napoca își trollează publicul. Și o face într-un mod corect. În timp ce lumea e în extaz pe piesa DC Breaks – Swag, DJ Shiver bagă „Careless Whisper“, o piesă de la George Michael, care de fapt e de la Wham, dar YouTube rescrie istoria. E o bucată care nu ar trebui să fie mixată niciodată, ceea ce face ca toată treaba să fie genială. Uite despre ce vorbesc:

Adevărul e că nu prea am văzut astfel de trolling pe la noi, așa că am zis să-l sun pe Shiver și să vorbim mai multe despre cea mai faină dumă din lumea muzicii electronice din România:



VICE: Cum de ți-a venit ideea să-ți trollezi publicul?

DJ Shiver: Ideea e luată din State. Sunt câteva filmări, cred că vreo două-trei pe tot Facebook-ul și YouTube-ul în care niște DJ, nu știu exact cine îs, chiar înainte de drop bagă „Careless Whisper”. Dar eu am asociat-o cu altceva, plus că eu nu o mixez ca și ei, deci nu e o idee luată 100%. Ei lasă piesa, după care o opresc și bagă înapoi beat-ul, bla, bla, bla. Eu chiar fac un loop pe care-l bag în DC Breaks – Swag. Deci nu e doar o glumă, e și o chestie muzicală acolo.

Și care a fost motivația ta?

Voiam să văd dacă am un public care acceptă glume. Tot timpul am avut glume prin set-uri. Spre exemplu, când a explodat internetul cu faza cu John Cena, am mixat treaba aia live. Atunci am văzut cam în ce orașe prinde și în care nu. Sunt glume de 9Gag, dar eu așa îmi dau seama ce public am. Cu siguranță că dacă pune un DJ de techno treaba asta nu o să prindă deloc. Deși Ricardo Villalobos pe cât e el de nebun mai bagă o dumă din asta. Ideea e că trebuie să ai control total asupra publicului. Dacă ei se simt bine când faci o glumă de genul și nu vine nimeni să-ți dea o sticlă în cap, atunci ăla e publicul tău. Știi că ai oamenii tăi care te cunosc.

Când ai început să-ți trollezi publicul și cam de câte ori ai făcut-o?

Chiar când am conceput set-ul pe anul ăsta. Deci undeva prin martie. Cred că am făcut-o de vreo 20 de ori. Dar nu m-am gândit să o filmez. Am zis să fie o glumă ca faza cu John Cena. Când mi-a dat seama că dacă o postez pe Facebook îmi crește reach-ul, am zis să o folosesc ca o chestie de promovare. Eu nu prea am cu ce să mă promovez. Nu-s producător, sunt un DJ care bagă muzică și atât.

De ce „Careless Whisper”?

Eu o pun pentru că a fost în Deadpool. Cu toate că lumea nu o ascultă acasă, după ce a apărut filmul, toată lumea o făcut conexiunea. E practic cântecul lui. Era peste tot în film faza cu Wham, pentru că piesa e de fapt de pe un album Wham. Chiar și la final când o săruta pe aia, i-a pus piesa pe telefon. Când am văzut faza aia plângeam de râs. Mi-am șters lacrimile cu tricoul în cinema.

Dacă ar fi să schimb piesa aș pune ceva de genul Celine Dion. Și Steve Aoki a pus o piesă de la ea la Untold și mi s-a părut cea mai bună dumă ever. Și toată lumea s-a prins că e o glumă. Adică, nah, e Celine Dion, de ce ai pune așa ceva?

Ce reacții ai avut din partea publicului?

Eu aș împărți publicul din România în trei categorii: publicul super serios, foarte comercial și cel de mijloc. Tot timpul am avut grijă să stau pe mijloc. Oameni care nu-și mănâncă creierii în fiecare zi cu ce piesă a apărut dar nici nu-s pe mainstream. În mijloc găsești oamenii faini, care râd la glumele astea.

La început când am făcut-o, cred că a fost în Timișoara, nu a prins. Era un pic cam „WTF is this?”. Publicul timișorean, chiar și ăsta mai tânăr, e foarte serios. Ei vor să intre într-o poveste și nu pică bine să le strici flow-ul. Am venit eu glumeț cu 9Gag music și chestii de genul și nu a mers. Dar măcar nimeni nu a venit cu sticle în cap. În rest, a prins foarte bine duma asta, mai ales după ce am postat primul clip pe Facebook.

Dacă nu a prins prima oară, de ce te-ai decis să continui?

Că sunt foarte încăpățânat. O să merg mai departe cu ideea mea, indiferent ce se întâmplă. Am văzut ce înseamnă să primești o sticlă în cap, dar tot fac cum vreau eu. Plus că nimeni nu a venit la mine după show să-mi zică să nu mai bag „Careless Whisper”. După ce am postat înregistrarea pe Facebook, toată lumea s-a prins că e o glumă și nu are rost să ia prea în serios set-urile mele. Eu vreau ca lumea să meargă la petrecere și să zică „bun, urmează Shiver, urmează să ne distrăm”. Atât.

Ai primit reacții negative în online?

Foarte mulți mi-au scris mesaje că nu-s normal. În ideea că risc foarte mult prin chestia asta. Să nu iau bătaie și ceva de genul. Le poți vedea și în comentarii la videouri. Mulți au scris „nu ți-e frică de o bătaie?” dar nu mi-e frică. Știu ce public am. Și nu mă duc la evenimente unde nu știu ce public am. Nu mă duc la experimente.

O să devină o chestie comună la show-urile tale? O să continui gluma?

Da. De fapt o să fie din ce în ce mai multe glume. Mai nou am început să pun și multe secvențe din filme. Spre exemplu, pe Michael Scott din The Office cu faza asta. Pe ăla îl pun deja de trei ori într-un set. În caz că l-ai pierdut prima oară, o să-l mai auzi de două ori. Să mă asigur că ai prins duma. Aș vrea să bag cât mai multe elemente din filmele hollywoodiene super comerciale. Diferite elemente funny pe care lumea să le zică mai departe.

Da faza cu „Careless Whisper” o să rămână în set-ul meu. O să devină un trend la mine în set. Nu o să scot piesa niciodată. O să fie un trademark pentru mine. Vreau să fiu DJ-ul român care face lumea să râdă. Un stand-up music show în care mixez piese.

Crezi că există un public în România pentru așa ceva?

E foarte mic, dar hai să-l creștem. Hai să le arătăm la oameni că o petrecere poate fi o petrecere în adevăratul sens al cuvântului. Vreau să fac toate petrecerile să fie fun. Nu sunt DJ în România care fac ce fac eu, deci nici publicul nu e obișnuit. Dar sunt sigur că vor apărea mai mulți. Mai ales DJii tineri, care vor merge pe partea asta de trolling.

Nu ți-e frică că o să fii considerat o glumă de către public și colegi?

Ba da, dar să nu uităm că eu mai bag și cu pseudonimul Ethylen. Nu poți să ataci o persoană care în același timp bagă muzică techno cu care vrea să spună o poveste. Practic mă apăr prin al doilea nume de scenă. Am observat că atunci când bag cu Ethylen oamenii se așteaptă la altceva. Lumea vrea să intre într-o altă stare, unde nu ar prinde bine o glumă. E ca și cum ai merge la un film romantic și la un moment dat apare un tip care bagă stand-up comedy. Strică tot cheful.

Când bag cu Shiver, de obicei petrecerile sunt pe modul fun. Toate piesele trebuie să aibă ceva care să-ți dea o stare de bine. Am și faze din filme. La un moment dat îl bag pe Arnold care zice „get to the chopper” și tot felul de chestii de genul. Ca să fie un set fun, un pic de caterincă, nu vreau să o dau la modul serios. Vreau să fiu DJ-ul măscărici. Dar cu Ethylen sunt foarte serios. Și pot convinge orice public în primele 30 de minute că-i așa.