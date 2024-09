O rusoaică mi-a vorbit despre suta de euro dată de ambasada Rusiei pentru „Cumințenia pământului”

Dharia Zhukova. Fotografie din arhiva personală

„Zeflemea”, „umilință”, „propagandă”, „insultă”, „mișto”, „scuipat”, „bani lipiți pe frunte ca la nuntă”. O ploaie de venin a căzut în ultimele zile peste ambasada Rusiei la București după ce au anunțat oficial că au donat o sută de euro pentru campania „Cumințenia pământului” și au lansat un clip în care ne învață „istoria adevărată” și ne spun că e timpul să o învețe și copiii noștri.

Mulți au somat Guvernul român să refuze donația și să răspundă acid, preferabil și cu vreo câteva înjurături. Ministerul Afacerilor Externe a ales altă cale, a ironiei fine, și a acceptat suma: „Apreciem contribuția Ambasadei Federației Ruse la recuperarea patrimoniului național românesc și o încurajăm să continue această abordare.”

Dacă te uiți la cele peste trei sute de comentarii de sub postarea Ambasadei Rusiei referitoare la donație, nu ai nevoie de mai mult ca să afli ce cred românii despre gestul rușilor.

Dar eu am vrut ca ei să afle altceva. Ce crede un cetățean rus stabilit în România despre reacția țării sale mamă la campania „Cumințenia pământului”? Care e opinia sa despre o dezbatere aprinsă din țara în care trăiește, cauzată de țara în care s-a născut și în care a fost școlit? În ce termeni citește clipul? Ce semnificație crede că are donația? Așa că am vorbit cu Daria Zhukova, 26 de ani, traducător și meditator de limba engleză, care împlinește în curând un an de când trăiește în România.

VICE: Când ai venit pentru prima dată în București și cum ai decis să te stabilești aici?

Daria Zhukova: Nu mi-am imaginat niciodată că voi trăi în România. Tot ce știam era că există această țară, că are capitala la București și alte câteva informații generale învățate la geografie. Dar căile Domnului sunt misterioase și s-a întâmplat să-l întâlnesc pe soțul meu român acum câțiva ani, în Cipru. Lucram amândoi acolo, ne-am îndrăgostit și ne-am căsătorit. A trecut ceva timp și ne-am hotărât să ne întoarcem în țara sa natală și am venit aici anul trecut, în octombrie. Asta e povestea. Nu am mai fost aici înainte, deci asta a fost și prima vizită, am putea spune.

De unde ești, din Rusia? Cum a fost copilăria ta acolo?

Sunt de origine din Moscova. M-am născut și am trăit acolo. Toată copilăria mea a fost în anii 90, acei ani minunați și, în același timp, înfiorători. Au fost minunați pentru că după ce USSR nu a mai existat, oamenii au obținut libertatea, și înfricoșători, pentru că nu știau ce să facă cu toată acea libertate. Și atunci au început vremurile distrugerilor și ale infracțiunilor. Toate aceste aspecte au influențat economia Rusiei și am avut criză după criză. Dar știi povestea. Oamenii au supraviețuit cum au putut, prin toate mijloacele posibile. Cei care au fost mai vicleni au intrat în guvern, ceilalalți au fost nevoiți să meargă mai departe cum au putut. Familia mea este din rândul celorlalți.

Ai simțit vreun fel de manipulare în școală?

Am studiat la două școli din Moscova. Și nu am avut niciun fel de propagandă. Dar, în timpul anilor mei de școală, era plin de corupție pe față, ca să spunem așa. Auzeai des cum profesorii strângeau bani pentru niște echipamente școlare și apoi brusc directorul școlii apărea cu o mașină nou-nouță. Cel puțin așa a fost la cea de-a doua școală. În liceu, am simțit că se schimbă lucrurile în bine, ceea ce avea în mare parte legătură cu reforme făcute de guvern. Au crescut salariile profesorilor în timp și nu a mai fost corupție, au renovat școala și era cumva cool să studiezi acolo. Numai după ce am absolvit am început să aud povești similare. Iar ceea ce se întâmplă acum în școlile rusești nu e bine. De exemplu, au inclus puține noi materii, cum ar fi Religia, dar au scos Astronomia. După cum îți poți imagina, așa au început să manipuleze copiii. Nu îmi place ce se întâmplă în școlile rusești acum.

În ce notă ai citit donația de o sută de euro făcută de Ambasada Rusiei pentru campania „Cumințenia pământului”?

Păi, cunoscând situația de ambele părți, permite-mi să analizez într-un mod obiectiv. Cu toate acestea, trebuie să spun că îmi e puțin rușine pentru că țara mea mamă, care este cunoscută a fi înțelegătoare și generoasă, a dat o sumă atât de mică, de o sută de euro, pentru o cauză atât de importantă și de nobilă. Dar, în același timp, văd în această donație a ambasadei un fel de răspuns la reacția Guvernului României referitoare la sancțiunile economice impuse Rusiei acum câțiva ani de Uniunea Europeană. Din câte îmi aduc aminte, Lazăr Comănescu, ministrul Afacerilor Externe, a declarat că nu este momentul să se discute nici măcar posibilitatea ca aceste sancțiuni să fie ridicate. Mi se pare că este o legătură directă între aceste două aspecte.

Ce părere ai despre video-ul făcut public de Ambasada Rusiei? Din punctul tău de vedere, care crezi că este mesajul pe care oficialii ruși încearcă să îl transmită?

Videoul este plin de semnificație. Evident, arată importanța istoriei pentru fiecare națiune, fiecare țară, fiecare individ. Și Rusia împărtășește toată mila și suferința cu toți cei care au suferit în timpul războaielor. Dar se pune întrebarea dacă ne amintim adevărata istorie. Nu este un secret că în zilele noastre există o încercare de a rescrie istoria și de a scoate Rusia din schemă. Brusc, nimeni nu-și mai aduce aminte cine a eliberat Europa de fascism. Spun asta pentru că vreau să mă înțelegi corect. Rădăcinile subiectului pe care îl atingem aici sunt mult mai adânci decât relațiile dintre Rusia și România. Lucrurile merg mai departe de atât. E mai degrabă vorba despre espre relațiile dintre Rusia, Europa, Ucraina și, probabil, chiar și SUA.

Dar mulți români, inclusiv istorici, au găsit donația umilitoare și batjocoritoare, iar despre video au spus că este propagandă. Nu crezi că au motive suficiente să creadă că asta a fost intenția Rusiei?

Cum am mai spus, mă simt rușinată pentru că Rusia recurge la astfel de șmecherii. Și sigur că un asemenea sentiment al românilor este întemeiat. Și eu m-aș simți jignită. Dar, pe de altă parte, nu pot să spun că este progagandă în adevăratul sens al cuvântului, este mai degrabă un răspuns pentru toată Europa, nu doar pentru România. Și mesajul pare să fie ceva de genul: adevărata istorie ne-a făcut aliați, aduceți-vă aminte asta și nu ce vă învață UE acum. Să fim serioși, toate aceste clipuri conțin și un mesaj ascuns. Nu putem fi superficiali când ne uităm la ele. Și, repet, subiectul ăsta e mai profund decât ce discutăm noi acum.

Eu aș vrea să spun că mi-ar plăcea ca oamenii – românii, rușii, și toți ceilalți, să își aducă aminte că tot ceea ce fac guvernele noastre nu este ceea ce noi, oamenii, facem. Hai să fim buni unii cu alții și hai să gândim cu propriile noastre minți. Poate atunci lumea va deveni mai bună și mai unită.

Se tem oamenii din Rusia să vorbească deschis politică sau să posteze comentarii negative la adresa Guvernului pe Facebook?

Rusia este acum o țară deschisă. Este mai deschisă ca niciodată și în toate modurile posibile. Suntem liberi să vorbim și să ne exprimăm opinia. Dar trebuie să fie doar o opinie și nu o chemare la acțiune, ceea ce este deja ilegal. Ai auzit ce s-a întâmplat anul ăsta la alegeri? Oamenii puneau diferite mesaje împotriva Guvernului în buletinele lor de vot, cerând un guvern mai drept. Acele poze ale buletinelor de vot sunt share-uite liber pe rețelele de socializare. Și nimeni nu îi vânează pe acești oameni. Cred că este un bun exemplu de cât de liberi putem să ne exprimăm și să ne împărtășim opiniile.



Daria în București

Dar mi-a fost foarte greu să conving ruși care locuiesc în România să vorbească public despre acest gest al ambasadei. Am primit răspunsuri de genul „pot să comentez propriile mele acțiuni, dar nu pot să vorbesc despre acțiunile altora”. Dar toate acțiunile guvernului meu nu sunt acțiunile mele. Asta înseamnă că nu ar trebui să le comentez?

Cred că acei oameni fie se tem să-și exprime părerea, fie pur și simplu nu cunosc subiectul. În primul caz, pur și simplu nu vor să se implice în mizeria politică pe care o putem vedea acum, mai ales cei care locuim peste hotare. Iar în cazul al doilea, nu vor să arate că nu știu despre ce este vorba. Să nu uităm că rușii, oriunde ar fi, rămân tot ruși și nu știu pe niciunul care ar vrea să strige în gura mare și să le fie publicată atitudinea negativă împotriva propriului guvern. Din punctul meu de vedere, asta este o reacție normală. E la fel ca în cazul românilor care nu sunt mulțumiți cu acțiunile guvernului lor, dar tot protejează interesele țării lor în fața lumii, din simplul motiv că le este țara natală.

Care este părerea ta despre clipul original?

Îl văd ca pe oricare alt clip de promovare. Făcut de români, pentru români. Sigur că și aici e un fel de manipulare. Dar este manipulare pozitivă cu o componentă emoțională puternică.

Iar Guvernul vrea ca oamenii să-și aducă aminte istoria și vrea ca ei să participe la campania prin care le va fi înapoiat ceea ce este al lor, al țării lor. Cealaltă întrebare este cum este interpretată această informație de fiecare persoană care vede clipul. Conștiința unei societăți este construită de noi și nu de cineva din afară.

