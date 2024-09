Am încercat droguri ca Modafinil care te fac mai deștept ca să văd dacă devin geniu

Nootropicele („medicamente inteligente” sau stimulenții cognitivi) sunt practic opusul drogurilor recreaționale, pe care le iei ca să te distrezi mai bine. Drogurile deștepte le iei ca să lucrezi mai bine și mai mult, cum ai auzit deja de Modafinil. Într-o cultură deja obsedată de productivitate, nici nu cred că mai e nevoie să evidențiez faptul că o creștere a productivității cu ajutorul chimicalelor nu este deloc necesară, dar e și profund nedistractivă.

Asta am crezut eu despre nootropice, de fiecare dată când au apărut în fluxul meu de Facebook. Gen ca o altă schemă stupidă care să-i facă mai productivi pe bancherii deja stresați. Sau poate un alt supliment nutrițional de care nimeni nu are nevoie.

Însă am stat și m-am gândit: dacă sunt bune nu doar pentru bancheri? Cum ar fi dacă ar ajuta o persoană ca mine, genul creativ care scrie și face yoga și artă, să se concentreze mai bine și să fie mai productiv? Dacă ar putea ajuta persoanele dedicate evoluției conștiinței umane, să evolueze mai rapid? Mintea mea a început să deraieze spre viziuni amplificate cu Bernie Sanders și Noam Chomsky.

Am vrut să aflu de unde hype-ul pe Modafinil și altele similare

Primul nootropic, alternativă la Modafinil, pe care l-am încercat a fost un combo de la AlternaScript, OptiMind și RestUp. Aceste formule conțin un cocktail de substanțe nootropice și probabil poți să ghicești care-i stimulentul și care-i relaxantul. Pachetul a venit cu un pomelnic de informații și recomandări de dozaj. Productivitate la pachet.

În prima zi de OptiMind eram un pic mahmur și confuz de la schimbarea fusului orar. Speram ca instrucțiunile să-mi spună ceva de genul: „Fă cunoștință cu noul TU” și să-mi ușureze simptomele. Nu a fost așa. După vreo oră de când am luat pastila, aveam un sentiment neplăcut de prea multă cafeină. De asemenea, am stat pe budă încontinuu. Mi-am făcut treaba, dar nu am fost foarte productiv.

Următoarele două zile s-au desfășurat aproximativ la fel. M-am trezit și am luat pastila, după care m-am căcat. Am făcut lucruri, poate mai repede decât de obicei, dar în nici un caz mai concentrat decât în mod obișnuit. Nu am vrut să scriu. Nu am vrut să fac nimic creativ. Am evitat orice activitate care nu era repetitivă. Nu știu dacă RestUp chiar a funcționat, dar am dormit destul de bine. Dar eu mereu dorm bine, deci nu e nici cum.

În a patra zi de OptiMind am observat niște schimbări: simțeam că mă pot concentra mai bine. Am trecut prin lista de chestii pe care îmi propusesem să le fac demult. Am băgat șase ture la mașina de spălat și mi-am ordonat dulapurile din bucătărie în funcție de conținut. Eram super organizat, dar exercițiile mele de yoga au devenit absurd de structurate.

Eram extrem de atent cu studenții mei.

După ce am ținut un curs de două ore despre obiceiurile ayurvedice, soția mea m-a felicitat și mi-a spus: „A fost incredibil, te-ai concentrat pe subiect toată seara.” Nu mi se întâmplă foarte des asta. De obicei, încep să mă sting după o oră și jumătate de curs și întrebări, mai ales după nouă seara. Rahatul ăla chiar a funcționat.

A continuat să „funcționeze”, doar că nu și pe aspectul creativ, cum speram eu. E greu să fii un geniu literar când creierul tău rezumă toate sarcinile și acțiunile în pași bine structurați. Aș putea să „trăiesc în prezent”, dar doar dacă aș ști că prezentul e un pas necesar în evoluția narativei.

Practic, am petrecut o săptămână ca o mașinărie foarte organizată și productivă. M-am simțit ca pe Aderall, fără durerile corporale și reactivitatea emoțională. Într-un fel mi-a plăcut, dar mi-era dor de detaliile mai dulci ale vieții mele: ritmul relaxat al dimineților, esența praticii mele de yoga, impulsivitatea creativă.

Momentul în care am trecut la alt pachet de nootropice

Următorul combo de nootropice pe care l-am experimentat e de pe nootropics.com. Spre deosebire de pachetul de la AlternaScript, ăsta nu a venit cu instrucțiuni, doar cu cinci sticluțe de pastile albe. După ce m-am documentat un pic pe site-ul lor, tot nu am aflat ce și câte pastile să iau.

Mă simțeam un pic dubios să bat la cap oameni care-mi ofereau droguri gratis, dar, din moment ce jobul meu era să scriu despre ele, am sunat la serviciul de relații cu clienți de două ori și într-un sfârșit am primit un mail. Ei sugerau să consult site-ul lor și mi-au dat și o serie de posibile combinații de pastile.

Însă, mi-au spus să încerc fiecare pastilă pe rând, dar în același timp mi-au spus că pastilele funcționează cel mai bine în combinații. Totuși, au atenționat și că fiecare persoană reacționează diferit chimic. Practic, s-au asigurat din punct de vedere legal și m-au sfătuit cât mai vag cu putință.

Am decis să încerc Adrafinil, care este recomandat pentru atenție și concentrare și se ia o dată la două zile, plus L-Theanine, care se recomandă pentru relaxare și se poate lua zilnic.

Nu te joci cu Adrafinil. Eu am crezut că nootropicele sunt ca vitaminele: posibil să-ți priască, dar nu observi niciun efect. Nu e chiar așa. Chestia asta e ca speed-ul. Spre deosebire de OptiMind, care de abia s-a simțit ca un drog, Adrafinil era ca o stimulare neplăcută pe care nu puteam s-o opresc. Prima oară am luat o pastilă pe la nouă dimineața și mi-a fost foarte greu să adorm. Asta poate nu sună a mare lucru, dar eu de obicei mă culc o dată cu găinile.

A început să-și facă efectul în timp ce eram într-o vizită la grădiniță. Copiii de patru ani erau în formă bună, dar eu nu puteam să le dau atenție pentru că eram agitat și nerăbdător. Eram mult prea treaz să mă joc „Melcul castravete se duce la petrecere” (un joc pe care-l ador).

Deci, ce am făcut cu tot timpul ăla de luciditate extremă? În niciun caz să lucrez la romanul „Make America Great Again”. Nu am reușit să scriu nici măcar o propoziție. Scrisul e pentru oameni care au idei interesante și care au răbdarea să le sintetizeze în ceva pe care alți oameni ar putea înțelege.

Ocazie cu care am aflat și ce-i cu Modafinil

„Nu sunt deloc surprinsă de experiența ta”, mi-a spus Ilene Ruhoy, neurolog la Centru de Recuperare Neurologică, atunci când am întrebat-o de reacțiile mele. „Unul dintre metaboliții din Adrafinil este Modafinil, pe care-l folosim la tratamentele de narcolepsie.”

OK, deci poți cumpăra online pastile ca să tratezi narcolepsia, fără rețetă medicală? Pare total sigur.

„Toate nootropicele ar trebui consumate după o consultație medicală”, a spus Ruhoy. „Consumul mai multor suplimente ar trebui monitorizat, deoarece câteva prezintă profiluri ridicate de toxicitate și pot interacționa nu doar cu medicamente, dar și între ele. Eu vreau ca publicul să fie în siguranță.”

Deci e ca și cum aș lua speed. Același speed pe care ți l-ar da un doctor dacă adormi din senin și în locuri necorespunzătoare, iar eu nu sunt monitorizat de un doctor. Pe lângă asta, oamenii care mi-au vândut pastilele astea nu știu nimic despre mine și mi-au răspuns super vag la întrebări.

Și nici nu mă ajută să scriu mai bine.

Am ajuns la concluzia că oamenii care vând nootropice sunt ca niște dealeri de droguri. Nu am nimic cu ei și îmi plac drogurile, dar unii traficanți sunt mai buni decât alții. Unii vor să ai cea mai bună experiență posibilă (ca să continui să cumperi de la ei), alții vor să devii dependent (ca să nu ai de ales și să mai cumperi), iar alții îți vând oregano pe post de iarbă, ca să facă un ban.

Nu zic să nu consumați droguri inteligente, dar să vă alegeți cu grijă dealerul.