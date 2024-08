„Dușmanii” Gabrielei Firea: USR-ista care a dat Primăria-n judecată și a câștigat

În rubrica „Dușmanii” Gabrielei Firea discutăm cu activiști, politicieni de opoziție și posibili contracandidați ai doamnei la următoarele alegeri locale. Din 2016 încoace, oamenii ăștia-s pe baricade și luptă, uneori cu succes, alteori nu, împotriva „Voluntarizării” Capitalei.



Ana Ciceală este unul dintre cei mai activi membri USR în București. Cu o carieră de peste zece ani în mediul privat, actualul consilier general al Bucureștiului vine din „garda veche” a partidului, dacă poți spune acest lucru despre o organizație politică înființată de numai doi ani. Ana s-a remarcat în acești ani prin luările de poziție împotriva Gabrielei Firea și a aparatului din jurul său. Cea mai mare reușită a ei este procesul intentat și câștigat împotriva primarului general al Capitalei, în urma căruia companiile municipale au fost declarate ilegale.

Astfel, am decis să stau de vorbă cu Ana Ciceală despre experiența ei de până acum din Consiliul General, despre lupta zilnică pe care o are de dus împotriva „găștii PSD” din Primăria București, dar și despre ce intenționează să facă în 2020, la următoarele alegeri locale.

VICE: Cine este Ana Ciceală? Cu ce te ocupai înainte să ajungi la Consiliul General al Capitalei?

Ana Ciceală: Am venit în București în 2002, am terminat Filosofia, cu o diplomă în politică și etică. După facultate nu am lucrat în domeniul filosofiei și nici nu am intrat în mediul academic, ci în privat, la corporații. Prima dată am lucrat la Phillip Morris, iar timp de zece ani am lucrat pe postul de „country manager” pentru o corporație daneză. În principiu, am făcut management de proiect, de tranzacţii, după care am lucrat pentru o altă companie.

Şi cum e trecerea la politică?

Nu mă gândisem niciodată să intru. Prin 2014 am avut un fel de declic. Mi-am zis: ori rămân în oraşul ăsta şi lupt pentru el, ori plec din el sau chiar din ţară. Am cercetat posibilităţile de implicare, mi-am dat demisia din corporaţie, iar un an de zile, susținută de banii economisiți, mi-am permis să fiu timp de un an de zile voluntar la Asociaţia Salvaţi Bucureştiul. Apoi am fost angajată ca manager de proiect în proiectele Asociaţiei, care era condusă la acea vreme de Nicuşor Dan, înainte să înfiinţeze partidul. În vara lui 2015, am decis împreună cu alţi 39 de oameni să înfiinţăm alături de Nicușor partidul Uniunea Salvaţi Bucureştiul.

Cum a fost campania din 2016?

A fost destul de dură, mai ales pentru noi. Doar Nicuşor mai candidase în 2012, dar am învăţat din mers şi am avut foarte mult entuziasm. Ne-am dat seama că nu există alţi oameni care să se lupte pentru oraşul ăsta aşa cum o făceam noi. În stradă nu erau prezenţi nici măcar cei din PNL. Eram singurii care vorbeam cu oamenii şi îşi dădeau imediat seama că vrem să facem lucruri bune pentru Bucureşti: să nu mai fie atâta poluare, să rezolvăm traficul, infrastructura, să modernizăm oraşul şi, cel mai important, să oprim furtul de la primărie şi trocul de 29 de ani dintre PSD şi PNL.

Cum a fost tranziţia?

Pe lângă că este primăria lui Firea, este şi un haos în administaţie. Nu ştiu care sunt abilităţile ei în management, dar nu se văd. Vorbeşte foarte bine, dar nu face nimic. Îmi aduc aminte prima impresie vizavi de ceilalţi colegi de partide, la primele şedinţe. Oamenii aleşi pe listele PSD-ALDE votează împotriva bucureştenilor şi îi vezi că au acea mentalitate prin care nu vor să facă nimic pentru oraș. Mai mult decât atât, ne atacă pe noi, inclusiv fizic. Pe mine, pe Roxana Wring, Raluca Teodor, dar şi pe alţi colegi. Suntem bruscaţi, chiar şi de poliţia locală. Au fost multe episoade, şi continuă. Cu un limbaj vulgar, suburban pe care îl folosesc mulţi membri PSD.

La un moment dat, lângă mine stătea un polițist local îmbrăcat în civil, pe care l-am întrebat de ce stă atât de aproape de mine şi mi-a răspuns ca face asta pentru siguranţa mea, deşi la şedinţa Consiliului Primăriei, timp de un an jumate, nu a intrat nimeni altcineva în afară de noi, eram ca într-o fortăreaţă. Cam asta e administraţia Firea. După o vreme, viceprimarul Bădulescu (cu care-s în proces) a început să o jignească pe colega mea Raluca Teodor. Primul instinct a fost să filmez, pentru că acele cuvinte atribuite unui consilier general constituie infracţiunea de ultraj. În timp ce filmam, un consilier aflat în spatele viceprimarului a venit şi mi-a aruncat telefonul pe jos. A sărit peste mine şi colega mea şi ne-a lovit pe amândouă. Ne-am ales cu dureri de mână şi antebraţ. În tot acest timp, poliţistul local de lângă mine nu a făcut nimic.

E complicat să propuneţi proiecte?

De propus nu este greu, ci de dus proiectele-n şedinţă. Noi am făcut proiecte în toate domeniile, trafic, infrastructură, spitale, transport în comun, urbanism. Fiind în Comisia de Sănătate şi cea de Cultură, am mereu proiecte pe cele două domenii. Am propus în jur de 20, dar, din păcate, numai trei au ajuns pe ordinea de zi, două au fost votate şi oricum nu sunt puse în aplicare. Firea ne blochează dreptul la iniţiativă legislativă prin faptul că nu le pune pe ordinea de zi, ca ele să parcurgă procedura legală, să fie dezbătute, prezentate publicului. Noi, de exemplu, dacă suntem de părere că doamna Firea a propus un proiect bun, îl votăm. Vin şi proiecte bune din partea ei, problema e că nu le pune în aplicare, chiar dacă-s votate. De exemplu, renovarea secţiilor spitalelor sau dezvoltarea infrastructurii.

Care mai este situaţia acelor Companii Municipale, după decizia dată de instanţă?

Ele au fost înfiinţate în mod ilegal. Procesul a fost iniţiativa mea şi URS-ul a dus mai departe acest lucru cu o echipă coordonată de mine. Am obţinut anularea hotărârii de înfiinţare a acestora în instanţă, hotărârea este definitivă. Problema este că la acest moment doamna Firea refuză să le desfiinţeze în mod concret. Pentru asta-i nevoie tot de o hotărâre de consiliu, pentru a fi practic dizolvate de la Registrul Comerţului. Dacă cei de la PSD-ALDE nu votează asta, vor merge în continuare, chiar dacă nelegal, pentru că directorii nu mai au mandat să contracteze în numele companiei. Sediul social şi actul constituiv le-a fost anulat multora dintre ele. Atunci a trebuit să intentăm un alt proces pentru a se dizolva, ca un demers posterior hotărârii definitive a Curţii de Apel.

Şi aceste companii funcţionează în continuare, chiar dacă ele sunt nelegale?

Da, din punctul nostru de vedere funcţionează în mod ilegal. Funcţionează pentru că se pot sifona foarte mulţi bani. Sunt șase sute de milioane de euro. Sunt bugetate în continuare, din banii noştri. Ar fi trebuit să fie un capăt de linie pentru doamna Firea, care a propus acest model administrativ, deşi nu a fost prevăzut în programul de campanie, ci la un an după ce a preluat mandatul. A declarat că va fi ca la Viena, dar s-a dovedit a fi ca la Voluntari. Acea decizie a Curţii de Apel ar fi trebuit să fie un punct de finish pentru Firea. Nu înţelege, probabil, de la proprii avocaţi ce este legal şi ce nu. În tot acest timp, oraşul nu se dezvoltă.

Firea se plânge că nu sunt bani, unde este adevărul?

Asta-i o minciună crasă. Am făcut un calcul şi, în doi ani jumătate, au avut la dispoziţie cam patru miliarde de euro pe mână. Ce am câştigat de aceşti bani? Nimic. Lucrurile se înrăutăţesc pe zi ce trece şi stăm într-un oraş care se degradează. Nici proiectul cu autobuzele noi nu i-a ieşit. La acea licitaţie a participat şi Mercedes, dar au fost eliminaţi pe nişte detalii tehnice, în sensul că proiectul a fost făcut ca doar anumite firme să se încadreze. O practică PSD-istă clasică. Ne-am ales cu nişte autobuze noi, dar mai proaste decât cele vechi. Mulţi şoferi STB spun că preferă să meargă cu cele vechi, Mercedes, pentru că sunt mai fiabile, funcţionează la comenzi, nu se strică în trafic, nu rămân oamenii blocaţi în ele.

Despre lupta de putere dintre Firea şi Dragnea ce-mi poți spune? Cum se răsfrânge asupra bucureştenilor?

Primul aspect ar fi că se distrage atenţia de la degradarea orașului. Ei ce ceartă la TV şi noi suferim în fiecare zi. Suferă şi investiţiile, pentru că nimeni nu investește într-un oraş părăsit de cei care-l conduc. Totodată, Firea ascunde, prin această luptă cu Dragnea, faptul că nu-şi face treaba cum trebuie. Are două preocupări, una-i să sifoneze bani din buget pentru ea şi PSD, mai ales prin companiile de cultură, prin acele spectacole și târguri. Cea de-a doua e să-şi facă zi de zi imagine. Vine cu tot felul de ştiri false. Dacă vă amintiţi episodul cu Balena Albastră.

Sunt alegeri într-un an jumătate? Ce strategie veţi aborda? Pentru că cel mai sigur o să fie numai un singur tur.

Da, nu se va schimba nimic, chiar dacă se strâng semnături pentru modificarea legii, pentru că adoptarea unei alte legi depinde de majoritatea parlamentară. Ei vor doar să rămână la primării, atât PSD-ALDE, cât şi PNL.

Vom vedea cum ne vom înţelege după această alianţă pe care am făcut-o cu cei de la PLUS pentru europene. Alianţa se numeşte 2020 şi avem intenţia şi speranţa ca ea să meargă. Cu PNL-ul nu ştiu ce să vă spun pe Bucureşti. Din păcate, sunt atâtea dezastre pe care le face PSD, încât e greu să atragi atenţia şi asupra derapajelor celor de la PNL, dar există și ele. Sunt voturi care nu sunt la locul lor şi va trebui să analizăm vreo eventuală alianţă cu PNL-ul, pentru că este vorba de oameni şi de criteriile pe care le aplică. Vedem mereu ce voturi dau colegii liberali din consilii.

Care sunt cele mai mari probleme ale Bucureştiului?

Poluarea este o problemă foarte gravă. Restrângerea spaţiilor verzi contribuie şi ea la poluare. Traficul mai este o problemă. Noi avem adoptat un plan de mobilitate urbană, dar cei de la instituţiile abilitate nu au un document pe care să lucreze şi să spună: acestea sunt priorităţile, anul acesta vom face asta. Ok, mărim taxele pe parcare în centru, dar trebuie să oferim alternative.

Mai nou, doamna Firea vrea să dea patru milioane de Euro la Banca Mondială, ca să-i pună cap la cap toate strategiile Bucureştiului, deja adoptate şi făcute de 10-15 ani, să le integreze pe toate într-una singură. Termenul pentru acea mare strategie este undeva prin 2023. E ca la proști, e absurd.

O altă mare problemă e infrastructura. Dacă ai o infrastructură mai bună, cu un transport în comun funcţional, oamenii vor renunţa la maşinile personale, astfel traficul va fi mai mic şi va genera mai puţină poluare. Sunt şi alte probleme, groapa de la Chiajna, de exemplu. Agenţia de protecţie a mediului şi Firea spun că nu este în oraș și nu au ce face. Iar la Glina este un proiect pe fonduri europene, dar nu s-a finalizat nicio bucată din acel proiect. Este o fugă de responsabilitate şi de muncă. În momentul în care tu eşti preocupat să sifonezi bani prin companii şi pui funcţionarii publici să te acopere, dar şi să fii cât mai prezentă peste tot, ai vrea să faci şi restul de muncă, dar nu mai poţi, pentru că te-ai chinuit cu luptele politice și să-ţi acoperi legal sifonările.



Vlad Voiculescu spune că-i dispus să candideze la primărie. Tu eşti din vechiul USB şi unul dintre cei mai activi membri din Consiliu ai USR-ului? Te-ai gândit să candidezi?

Fiecare se gândeşte la ce se va întâmpla la anul, dacă vom candida şi cum vom candida, împreună sau separat. Nu s-au purtat discuţii între USR şi PLUS cu privire la un candidat, nici cu privire la Vlad Voiculescu. Noi, în USR, suntem democratici. În statut scrie că trebuie alegeri interne. Dacă nu avem o poziţie curată, cu oameni care luptă pentru oraş și care se unesc, şansele să batem PSD-ul într-un singur tur sunt mici. Oamenii votează cu acelaşi partid, chiar dacă promisiunile nu s-au respectat. Iar la o prezenţă scăzută la vot, contează ce anume se votează. Gabriela Firea a câştigat alegerile cu 12% din numărul total de votanţi.

Vreau ca atât eu, cât şi oamenii din jurul meu să trăim mai bine, pentru că vedem că se poate mai bine nu numai în afara graniţelor, ci, de exemplu, la Cluj, la Timişoara, Braşov, Oradea, Sibiu. Dacă nu reuşim să transmitem bucureştenilor că putem schimba oraşul, că putem să obţinem nişte lucruri care acum ni se par SF, oamenii nu vor veni la vot, pentru că n-am reuşit să-i convingem că există speranţă pentru acest oraş.

Ai luat în considerare o colaborare USR – PLUS şi PNL?

Dacă vom vedea că oamenii pe care îi promovează sunt alții şi că-i sancţionează cum trebuie pe corupţi. Dacă vrem să schimbăm orașul şi să-l scăpăm de PSD, trebuie să tranşăm luptele astea dintre partide.

Ce-ţi place la Bucureşti?

La un moment dat era un blog care avea ca motto „Bucureşti – the city we love to hate”. De când sunt la primărie, am ajuns să înţeleg de ce-l urăsc oamenii, fiindcă văd că nu se face nimic şi nimănui nu îi pasă de el. Totuși, îmi place să merg prin oraş, să văd că oamenii, care chiar dacă uneori au feţele posomorâte, totuşi se simt mândri. Este o efervescenţă aşa pozitivă, pe care am putea s-o folosim cu toţii dacă vrem să dezvoltăm şi să schimbăm oraşul. Îmi place că avem multe evenimente culturale, că ai de unde să alegi, să poţi întâlni foarte mulţi oameni din toate domeniile. Îmi place şi spiritul de iniţiativă de aici, care se manifestă mai mult în sectorul independent. Sunt foarte multe proiecte frumoase care se întâmplă în paralel de ce face primăria. Toate lucrurile astea pot fi folosite de o administraţie bună.

Unde vă vedeţi după 2020?

Eu cred că putem câştiga primăria. Eu mă vad în continuare la primărie (n.r. adică-n CGMB) şi USR-ul cred că se vede la primăriile din Bucureşti. Nu ştiu dacă le putem câştiga pe toate, dar două sau trei avem şanse. Poate fi câştigată Primăria Capitalei. Vreau să mă trezesc dimineaţa, să merg la primărie şi să lucrez cu echipe competente pentru oraşul acesta. Uneori e vorba despre nişte lucruri aşa, la mintea cocoşului, de bun simţ. Mulţi spun că va fi foarte greu, că vom avea parte de un feedback administrativ negativ, de inerţia aceea administrativă mare. Eu cred că oamenii se pot schimba foarte uşor. Le cerem celor din administrație să lucreze pentru ei și nu pentru politicieni. Pentru acest lucru cu siguranţă mă voi lupta!



Editor: Răzvan Filip