Cum am reușit să economisesc pe bani cu trucuri de pe TikTok

Cum economisești bani când trăiești într-un sistem stricat? Răspunsul: Foarte greu. Inflația crește în timp ce salariile rămân la fel, ceea ce înseamnă că majoritatea devenim mai săraci, chiar și dacă lucrăm în același job de ani de zile. Milenialii sunt prima generație care stă mai prost financiar decât cele dinainte.

Între timp, numărul de miliardari britanici a crescut după pandemie cu 20 la sută, iar experții ne spun TV că dacă renunțăm la Netflix și cafele vom putea să ne cumpărăm o casă. Sumbru, nu-i așa?

Să economisești bani poate părea la fel imposibil, dar pentru utilizatorii de TikTok, e mai important să fie proactivi decât să se plângă. Prin urmare, au început să împărtășească și altora tot felul de trucuri – hashtag-ul #MoneyTok are peste zece miliarde de vizualizări pe aplicație, în timp ce căutări similare precum #MoneySavingTips și #Savings au fiecare câte 1,4 miliarde de vizualizări.

Dar chiar funcționează? Ca să aflu, am ales patru trucuri virale de economisire și m-am ținut de fiecare câte o săptămână. Apoi am estimat cât de mult aș economisi dacă le-aș folosi timp de un an.

Chiar m-am distrat în timp ce le-am aplicat și le-am numit „mici provocări”, dar nu mă îndoiesc că ar fi mai greu de făcut pe termen lung și dintr-o necesitate disperată. Ca să fie clar, deși unele dintre aceste metode te forțează să conderi lux chestii ca ieșitul la bere cu prietenii, concertele sau cumpăratul de cafele, eu nu sunt de acord. Nu ești „praf la economisire” doar fiindcă ești lefter deși lucrezi toată ziua. Nu e vina ta, ci a sistemului.

1. Bani la saltea

Trucul ăsta e pentru cei mai în vârstă, fiindcă totul ține de bani cash, baby. Cu provocarea asta, îți scoți venitul în bani cash și-l separi în categorii diferite. Ca regulă generală, 50 la sută se duc către necesități, 30 la sută către ce-ți dorești și 20 la sută către economii.

Eu sunt freelancer, ceea ce înseamnă că venitul meu fluctuează drastic, dar momentan, fac în jur de 375 de lire pe săptămână. Asta înseamnă că am avut 187,50 de lire pentru chestii esențiale și 75 de lire pentru economii. Cât despre dorințe, am scos 112,50 de lire de la bancă luni și i-am pus într-un plic pentru acea săptămână. Ca referință, cheltuielile mele săptămânale pentru „luxuri” se învârt în jurul sumei de 150 de lire.

https://www.tiktok.com/@cashstuffingfix/video/7200501140860112174?lang=en

Țin minte că planificasem să ies în weekend, așa că am cheltuit mai puțin decât o fac de obicei în timpul săptămânii. Mi-am luat câteva cafele, mi-am comandat mâncare într-o seară și nu m-am lăfăit, dar când a venit ziua de vineri am avut probleme. După ce am cheltuit 15 lire pe un bilet la concert, am rămas cu un buzunar plin de bancnote și monede într-o locație care nu accepta cash. A fost foarte enervant. Din fericire, prietena mea mi-a cumpărat de băut și i-am dat banii cash ulterior.

Am ieșit la masă și la niște beri și sâmbătă seară, iar duminică dimineață îmi cheltuisem deja toată suma pentru „dorințe”. Am ajutat o prietenă la grădinărit toată ziua și, drept mulțumire, m-a servit cu prânzul. Partea asta de schimb muncă–mâncare n-a fost intenționată, dar m-a făcut să mă gândesc la moduri în care aș putea ajuta alte persoane în viitor și ce bunătate mi-ar putea aduce și mie.

Per total, a fost o modalitate bună de a economisi cash și să limitez ce cheltui, fiindcă am putut să văd fizic banii cash din plic cum dispar în timpul săptămânii. Am ajuns să economisesc 37,50 lire prin schimbarea obiceiurilor de cheltuire, pe lângă cei 75 de lire economisiți conștient. M-a ajutat să mă gândesc la planurile de viitor în timp ce cheltui bani în prezent. Faptul că în unele localuri se acceptă doar card e singurul obstacol.

Economii într-un an: 5.160 lire

Rating: 3/5

2. Provocarea 100 în plic

Dragi curățători de ferestre și dealeri de droguri, asta e o altă provocare de tip cash. Pentru ea, ai nevoie de un loc sigur în care să pui mulți bani cash și voința de a te supune zeilor situațiilor aleatorii.

În primul rând, numerotezi o sută de plicuri cu numere de la 1 la 100. Apoi le amesteci și le lași într-un sertar sau cutie. De două ori pe săptămână, scoți un plic și pui suma de bani care e scrisă pe el. Când am făcut-o, am scos numărul 57 miercuri și 96 duminică, așa că am economisit 153 de lire.

E o metodă destul de bună și îmi imaginez că te poate face să-ți păstrezi concentrarea ca să economisești săptămânal, dar se bazează pe ideea de a câștiga îndeajuns de mult ca să poți să-ți permiți să pui în plic săptămânal sume mari. Într-o săptămână poate fi vorba de 3 lire, dar în următoarea poate fi și 199. Dacă ai face asta timp de 50 de săptămâni (AKA ai trecut prin toate plicurile, câte două pe săptămână), atunci ai economisi 5.050 lire.

Sincer, totuși, dacă aș face asta pe termen lung, aș face ajustări ca să pot să lucrez cu venitul meu variabil. De exemplu, într-unele săptămâni aș selecta doar un plic. De asemenea, ar putea deveni enervant să scot cash de două ori pe săptămână, așa că poți face asta online folosind un number randomiser și apoi să transferi cantitatea aia de bani într-un cont de economii separat.

Economii într-un an: 5050 lire

Rating: 2/5

3. Rotunjirea

O mulțime de bănci oferă acum opțiunea de „round up” (rotunjirea tranzacțiilor) pe cont. Asta înseamnă că atunci când cumperi ceva cu 1,20 lire, se va rotunji automat la 2 lire și cei 0.8 se vor duce într-un cont de economii separat de pe contul tău. Când am făcut asta, cafelele m-au costat 4 lire și berile 7 lire, lucru care m-a făcut să scâncesc de fiecare dată când am observat. La finalul săptămânii am economisit 28,68 de lire fără niciun efort. Partea bună e că software-ul face asta pentru tine și dacă ai nevoie urgent de banii ăia, îi poți accesa imediat.

Economii într-un an: 1491,36 lire

Rating: 4/5

4. Provocarea fără cheltuială

Am zis să închei saga cu cel mai greu truc de economisire, dar posibil și cel mai distractiv – Provocarea Fără Cheltuială. Se cam explică de la sine: pe lângă lucrurile esențiale (precum mâncare, chirie, facturi și transport esențial) încerci să nu cheltui nimic timp de o săptămână.

Să fiu clară, asta nu înseamnă să zaci în casă toată săptămâna, să-ți pară rău pentru tine și să te gândești la tot ce nu-ți poți permite să faci. Am decis să-mi umplu săptămâna cu cât mai multe evenimente gratuite.

Trei avantaje totuși:

Locuiesc în Brighton, unde au loc o mulțime de lucruri culturale gratuite, de la concerte la expoziții și workshop-uri. Este, de asemenea, îndeajuns de mic încât pot să merg pe jos cu ușurință și locuiesc în centrul orașului. Ca freelancer, lucrez de obicei de acasă sau de la bibliotecă, așa că nu cheltui niciun ban pe transport. Sunt încrezătoare din punct de vedere social și îmi place în general să fiu în situații noi, să vorbesc cu necunoscuții și să-mi fac prieteni noi.

Duminică seară am cheltuit 81,13 lire pe mâncare pentru săptămâna care urma (mi-am permis și niște alimente mai simandicoase, fiindcă știam că urma să mănânc fiecare masă acasă) și apoi mi-am înghețat temporar cardul prin aplicația de banking.

Am muncit de la bibliotecă și mi-am luat prânzul la pachet, împreună cu cafeaua făcută acasă în timpul săptămânii. Și aparent, există o mulțime de lucruri moca de făcut în zona unde locuiesc. Pe parcursul celor șapte zile, am fost la o zi de seminarii despre fericire, un turneu de jocuri retro, o sesiune de respirație, o noapte de comedie, o sesiune de terapie cu sunet, un workshop de făcut colaje, trei expoziții de artă (și aveau și beri moca), o proiecție de film, o clasă de salsa și la o plimbare cu niște necunoscuți. A trebuit să închei provocarea după plimbare ca să iau un bilet de tren de 2,50 lire înapoi de unde ajunsesem. (Okay, mi-am luat și niște chipsuri.)

Am cheltuit un total de 88,28 de lire pentru toată săptămâna pe mâncare, biletul de tren și chipsuri. M-a ajutat să-mi dau seama că nu am nevoie mereu să cheltui bani ca să am experiențe noi și mișto, să cunosc oameni și să mă distrez. M-a scos și din rutinele mele obișnuite, lucru care m-a făcut să mă simt bine. Bineînțeles, ar fi dificil să fac asta în fiecare săptămână, dar cred că o dată pe lună merge.

Economii într-un an: 1.800 de lire (la venitul meu)

Rating: 4/5

Articolul a apărut inițial pe VICE Marea Britanie.