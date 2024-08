Am vorbit cu Ema Karter despre viața ca model OnlyFans în România

Ema Karter, 25 de ani, își dorea în copilărie să fie ca vedetele pe care le vedea acolo. „Mi-am dorit mereu să fiu cea din fața camerei. Poate a fost legea atracției că după câțiva ani chiar am ajuns acolo unde mi-am dorit.” Ea este în fața camerei atât în fotografiile și clipurile video pe care le încarcă pe OnlyFans sau Pornhub, cât și în fața celei pentru videochat. Și face asta de patru ani.

A ajuns chiar și vedetă. Cel puțin ceilalți o văd așa, cum a fost cazul unui curier care i-a livrat un pachet și care a sunat-o apoi din parcare s-o întrebe dacă poate urca să facă o poză cu ea. „Când a urcat, omul efectiv tremura. Și mi-a fost rușine. Mi-am zis: «Nu pot să cred că am ajuns în momentul în care un om tremură ca să facă o poză cu mine».”

Înainte de viața de acum, când ajunge să câștige și aproape 20 de mii de dolari pe lună, ea a fost o elevă bună – a luat bacul cu 9,50 – și o studentă la fel – a avut bursă de merit și-a fost șefă de promoție. „Când am venit în București, aveam 200 de lei pe lună, atât îmi dădea tatăl meu. Mi-am găsit un job normal, m-am angajat, dar și cu salariul, și cu bursa, tot nu făceam atât de mulți bani. Îmi doream să obțin mai mult. Poți să ai 10 pe linie la școală și să nu te satisfacă banii pe care îi obții, să vrei mai mult. Exact cum a fost cazul meu.”

Ce face acum i-a adus bani, i-a adus statut și considerabil de multă ură din partea celorlalți. În caz că vine ca o surpriză pentru tine, meseria asta – expunere în videochat, pe OnlyFans sau în filme pentru adulți – este puternic judecată de către oameni. Ema susține însă că vrea să le demonstreze că este un job ca oricare altul, care necesită muncă din plin ca să ajungi să te remarci.

Într-o zi cât de cât obișnuită de muncă pentru ea le răspunde celor de pe OnlyFans, este live pe videochat și o dată sau de două ori pe săptămână face content (videouri și fotografii). Acel conținut trebuie apoi editat și postat. „Sunt zile când muncesc cinci ore, pentru că sunt obosită sau nu am starea necesară, apoi sunt zile când ajung și la 15 ore. Depinde foarte mult de cum mă simt.”

Încrederea în sine

Activitatea ei, dincolo de bani și notorietate, a ajutat-o și cu încrederea în sine. Primește sute de complimente care-i zic ce frumoasă e, că are un păr superb, un zâmbet superb. „Sunt lucruri pe care eu nu le sesizam la mine.”

Când vine vorba de banii pe care îi face, Ema Karter susține că din ce câștigă își ajută și familia, și investește în viitorul ei sau direct în ea. O parte i-a băgat în operațiile pe care și le-a făcut. Pe subiectul ăsta spune că nu ar fi rămas în niciun caz sută la sută naturală. „Îmi doream să fac asta, dar când am venit în București aveam niște adidași rupți, nu aveam banii necesari. Așa c-am muncit ca să-i obțin și să fac asta.”

Ea nu era mulțumită de aspectul fizic, iar un capitol important îl ocupă problemele cu acneea. „E foarte greu să scapi de acnee. Eu n-am scăpat nici în ziua de azi și fac tot felul de tratamente, inclusiv injecții la nivelul feței. O să încep inclusiv unul cu laserul.” Prima operație a fost cea la sâni. „Îmi doream sânii mari, pentru că atunci când eram mică mă uitam la o telenovelă și fetele de acolo aveau silicoane. Mi-a rămas în minte treaba asta asta, îmi doream sâni așa, mari. Atunci aveam senzația că dacă ai sâni mari, ești frumoasă.”

În timp, felul în care se raportează la frumusețe s-a schimbat. „Cu timpul, făcând tot felul de lucruri, mi-am dat seama că frumusețea nu constă într-o pereche de sâni. Sau niște buze. Constă în cum ești tu ca om. Și am reușit să ajung la nivelul la care dacă cineva mă place, mă place exact așa cum sunt. Dacă nu mă place, înseamnă că nu e pentru mine.”

Viață, libertate și bani

Ai putea spune că în industria asta, față de altele, cu cât tragi mai mult, cu atât poți câștiga mai mult într-un timp rezonabil. Dar mai ales începutul trebuie să fie în forță. Ema Karter spune că atunci când a pornit lucra cât de mult putea ca să-și ridice conturile și să devină cunoscută, câte 10–12 ore pe zi în discuții cu membrii pe videochat. Acum mai stă cam două–trei ore.

În cei patru ani, în care în fiecare zi a vorbit cu membrii, spune că a ajuns să le învețe și problemele și chiar să înțeleagă mai mult bărbații, poate chiar să intuiască de ce iau anumite decizii. Ba a ajuns să repare și relații pe videochat. Avea un membru cu care vorbea și câte șase–șapte ore în privat. „Se certa cu soția lui mereu și noi stăteam și doar vorbeam despre problemele lui. Și am reușit să-l împac soția lui. Apoi n-a mai intrat. Am pierdut niște bani destul de frumoși, mi-a spus că-mi mulțumește și asta a fost tot.”

În alte ocazii ea e cea care renunță la membri. Spune că a ales să fie transparentă și sinceră cu ei, iar dacă ceva nu-i convine să oprească acea legătură. „Am blocat membri care îmi trimiteau banii, pentru că m-au deranjat. M-au sunat când eram la sală sau când eram cu familia. Nu au înțeles că totul este doar când sunt online.”

Meseria asta îi mai dă și libertatea de a fi oriunde în lume și de-a ține în continuare legătura cu abonații și membrii. „Timp pentru mine îmi pot lua exact când vreau. Dacă vreau să plec într-o vacanță, pot pleca. Pot lucra de oriunde și asta este foarte bine. Pot face content, pot urca poze, pot vorbi cu membri. Este foarte okay din punctul ăsta de vedere, doar că eu în ultimul timp nu prea mi-am luat o vacanță și timp pentru mine. Am alergat și am muncit foarte mult. Consider că acum este perioada când trebuie să trag. Când o să îmbătrânesc cu siguranță voi avea timp de vacanțe.”

În ultima vacanță în care a fost, înainte de-a vorbi cu noi, a fost în Grecia. Dar a fost vacanță pe jumătate. „Am stat șapte zile, dar în patru din ele am făcut content și în celelalte trei m-am relaxat.”

De la bani pornește și-o bună parte din hate-ul din online, că oamenii văd ce postează. În același timp, a identificat și-o ipocrizie la critici: dau cu hate, dar o urmăresc ca să vadă ce mai face.

„Majoritatea mă întreabă unde îți este demnitatea. Ți-ai cumpărat casă, dar demnitatea? Ai mers în vacanță, dar demnitatea? Mi se pare o aberație. Dar demnitatea celui care lucrează pe două mii de lei pe lună unde este? Demnitatea ține de tine ca om, cum ești. Nu neapărat un job te definește. Asta încerc să le explic oamenilor: poți să fii, nu știu, și director de bancă, să ai un salariu bun, dar tu să fii un om foarte rău, egoist, care nu iubește animale, oameni. Eu pot să fac videochat, filme pentru adulți, și să fiu o persoană bună, să fiu empatică cu cei din jurul meu.”

Relații, prietenii și faima ca Ema Karter

Părinții ei s-au despărțit când ea era mică, dar s-au înțeles cumva între ei ca pe ea s-o crească împreună. În prezent, are o relație bună cu familia ei și, legat de ce face acum, susține că tatăl său a fost mult mai okay decât mama, a înțeles despre ce e vorba și nu a fost deranjat. „El știe că alegerile mele sunt corecte și are încredere în mine.”

Cu mama ei a fost mai dificil, i-a fost mai greu să accepte ce face. Dar într-un final a înțeles și asta nu le-a afectat relația. „Mă înțeleg foarte bine cu mama acum, o consider prietena mea, îi spun orice.” Și din familie o altă persoană cu care se înțelege bine e verișoara ei. „Vorbim absolut orice, iar când am o problemă o sun și e acolo pentru mine.”

Spre alegerile din viața ei a mobilizat-o și copilăria care n-a fost una prea fericită sau ușoară. De unde stătea și până la prima mașină mergea cam o oră pe jos prin pădure. Și făcea naveta asta dus-întors în fiecare zi ca să ajungă la școală. „Știam că singura modalitate de a pleca de acolo este ca eu să învăț și m-am ambiționat să fiu cineva.”

La asta s-au adăugat și lipsurile, cum ar fi că nu își permitea haine, ci cel mai des le primea de la verișoarele ei. „M-a făcut să simt, cumva, o anumită frustrare când am venit la București între niște oameni care își permiteau și care se uitau la mine, așa, într-un anumit fel la mine. Treburile astea m-au făcut să-mi doresc să fac, să evoluez.”

Legat de altă curiozitate des întâlnită când vine vorba de modele OnlyFans sau de videochat, dacă le este ușor să aibă relații, Ema Karter susține că a avut o relație de patru ani și jumătate, în timp ce lucra în acest domeniu. „Când ne-am cunoscut i-am spus ce fac și a înțeles. Atunci făceam doar videochat. Între timp a intervenit și OnlyFans. Dar relația s-a terminat pentru că nu ne mai înțelegeam. Nu avea o problemă cu ce fac, dar pur și simplu relația s-a consumat. Și, culmea, eu eram foarte geloasă. Am decis să rămânem prieteni și avem o pisică împreună. Avem o relație ca doi oameni maturi.”

Tocmai pentru că oamenii nu percep activitatea asta ca pe un job cred că relațiile nu pot funcționa. Ema Karter vede în asta și o altă ipocrizie din partea bărbaților. Deși unora le e greu să accepte că unele femei fac asta, ei n-ar avea o problemă să vorbească cu mai multe femei sau chiar să aibă aventuri. „Ei vor să facă unele lucruri, li se par și normale, dar noi femeile să stăm, eventual, închise în casă, să nu vorbim cu nimeni. Nu mi se pare okay treaba asta. Până la urmă, este un job. Ai făcut filmarea sau ce ai de făcut, ai plecat acasă. Nu te implici sentimental.”

Deocamdată, nu vrea să înceapă vreo relație. Pe de o parte pentru că atunci când e îndrăgostită nu mai are timp de muncă, iar pe de altă parte că nu știe cu ce intenții ar veni partenerul. „Bărbații, când află ce lucrez și câți bani fac, pot avea intenții ascunse și nu mă încred într-un bărbat.”

Dincolo de relațiile sentimentale, nici cele personale cu alte femei nu i-au mers prea bine. Ema Karter susține că nu crede într-o prietenie foarte bună. „Am avut prietene bune când eram în liceu, în facultate, dar când am început să lucrez și să fac bani ele s-au îndepărtat, au intervenit minciuni, au vrut să-mi facă rău. Nu-mi plac lucrurile astea, așa că prefer să țin o distanță. Lucrez cu fete, colaborăm, ieșim la cafele, mergem în vacanțe, nu am nici o problemă. Dar nu le spun intimitățile mele.”

Au dus-o la decizia asta momente din trecut când a lucrat cu alte fete și cărora, cât lucrau împreună, le era cea mai bună prietenă, apoi situația se schimba. „Făceam content cu ele, făceau cinci sute, o mie de dolari, ieșeau câștigate. Dar când ieșeau în cluburi, la restaurante, nu mă chemau niciodată. În schimb, când rămâneau fără bani mă sunau: «Ce faci? Vrei să lucrăm? Vrei să ieșim?». Doar atunci când rămâneau fără bani. Și mie nu-mi plac lucrurile astea.”

Cu astfel de momente în viața ei, nu ar putea avea încredere într-o femeie. „Și nu aș da viața pe care o am acum pentru o prietenă sau pentru un iubit.”

Dincolo de relațiile personale, sunt cele cu ceilalți – fani, abonați, membri de pe videochat. Și cu astea vine și-o faimă care a pus-o de câteva ori în situații dificile. Ea nu se consideră însă vedetă. „Sunt un om modest și când mă oprește cineva pe stradă să facă o poză cu mine sau mă recunoaște m se pare foarte ciudat și îmi este rușine. Nu știu ce să spun, mă blochez.”

O astfel de situație mai ciudată a fost când se ducea la o prietenă și un tip care era la o shaormerie a început s-o strige și să-i spună că-i abonatul ei de pe OnlyFans. Altă dată un curier a vrut să facă o poză cu ea. A recunoscut-o, n-a spus nimic, dar după zece minute a sunat-o și-a întrebat-o dacă poate urca să facă un selfie. „Când a urcat, omul efectiv tremura. Și mi-a fost rușine. Mi-am zis: «Nu pot să cred că am ajuns în momentul în care un om tremură ca să facă o poză cu mine».” Iar în Germania, pe aeroport, un tip i-a trimis prin AirDrop o poză cu scris pe ea. I-a zis că-i cea mai frumoasă fată de-acolo și are cel mai frumos fund. Nu l-a văzut prin jur, dar a mai primit o poză prin care o întreba dacă are OnlyFans. I-a trimis și a devenit abonat. „Mi-a făcut și foarte mulți bani, dar nu am vorbit față în față. Eu nici acum nu știu cine era acel om.”

Apoi sunt momentele în care e întrebată de ceilalți ce face. Și le spune direct, iar ei se blochează. Taximetriștilor curioși, de exemplu, le zice că e actriță de filme pentru adulți. „Atunci se blochează. Se uită la mine și ori nu mai spun nimic, ori încep să mă întrebe cum e industria, dacă se fac bani. Oamenii sunt curioși.”

O situație similară a avut și la analize. Își face de fiecare dată înainte de o filmare și o femeie de la spital a întrebat-o de ce și le tot face la fiecare două săptămâni. Și i-a spus pentru ce-i trebuie: filme pentru adulți, ca lucrurile să fie în regulă. „Femeia a rămas șocată, nu știa ce să mai zică. De atunci nu mă mai întreabă nimeni nimic, s-au obișnuit. Mă văd și sunt eu cu analizele.”

Între videochat, OnlyFans și filme pentru adulți ce-o ține motivată să continue și să muncească e o ambiție combinată cu felul ei de-a fi, după cum se descrie: „o fire vulcanică, nu pot sta liniștită în pat să nu fac nimic.” Apar însă și momentele când e prea mult. A trecut și prin ele. „Am avut momente când efectiv am început să plâng, am clacat și am spus că nu vreau să mai aud de nimeni. Mi-am luat o oră, două, m-am calmat și am revenit la ce făceam. Nu există nimic care să mă împiedice să spun: «gata, nu mai fac!».”

Ce o face să continue e ambiția pe care zice c-o are încă din copilărie. Și când a avut Covid și-a spus că n-are timp să treacă prin boală, trebuie să facă video, să meargă la sală. Când a avut o entorsă la picior l-a pus în fașă și s-a dus așa la sală. „Ambiția este la mine pe primul loc și am fost ambițioasă să fiu cineva, să fac ceva.”