Cum îmi afectează endometrioza viața sexuală

E surprinzător cât de puține știu chiar și doctorii despre endometrioză, având în vedere cât de răspândită e boala asta incredibil de dureroasă.

Persoanelor care suferă de această boală le crește țesutul care căptușește uterul în afara uterului. Iar boala asta afectează zece la sută dintre persoanele capabile să nască. (Cel mai des, țesutul se dezvoltă pe suprafața exterioară a uterului, pe tuburile falopiene, pe ovare sau oriunde în cavitatea pelviană, dar poate afecta și alte părți ale corpului.) Când persoanele care suferă de endometrioză au menstruație, acest țesut se rupe și sângerează, dar rămâne captiv în corp. Țesutul irită orice organ peste care crește, iar durerea e chinuitoare.

Videos by VICE

Endometrioza nu cauzează doar dureri menstruale puternice. Fiecare episod de sângerare internă poate da naștere la chisturi, leziuni sau cicatrici. Multe activități, printre care și sexul, pot agrava aceste răni interne oricând. Cam două treimi dintre persoanele cu endometrioză spun că au experimentat dureri mari în timpul sexului sau după sex. Natura și durata acestor dureri variază în funcție de loc, iritație, cicatrici și alți factori fiziologici sau psihologici. Unele persoane raportează dureri mai blânde, altele spun că durerile sunt agonizante și le deconectează de propriul corp. Unele persoane simt durere în timpul penetrării, iar pentru unele dintre ele, durerea continuă câteva zile după actul sexual.

În prezent, nu s-a găsit încă un leac pentru endometrioză, dar cocktailul potrivit de medicamente poate reduce sau chiar elimina durerile din timpului sexului asociate cu ea. Din păcate, doctorii nu iau în serios plângerile femeilor legate de dureri sau confundă simptomele cu cele ale altor boli, deci poate dura ani de zile ca pacientele să fie diagnosticate. Chiar și după diagnostic, durează mult până când o pacientă găsește cocktailul de pastile potrivit pentru ea. În același timp, boala se poate extinde în corp și e posibil ca soluția găsită să nu fie permanentă. Mulți doctori nici nu iau în considerare experiențele sexuale ale pacientelor când întocmesc planul de tratament.

Mai multe organizații au început să publice ghiduri care să ajute femeile să își gestioneze singure efectele bolii asupra vieții lor sexuale, dar puține femei și-au împărtășit poveștile personale legate de efectele endometriozei asupra sexului. De aceea, VICE a stat de vorbă cu Claire Watson, o femeie care suferă de endometrioză și are un grup de suport pentru persoanele care suferă de această boală, și cu partenerul ei stabil, Scott Watson, despre efectele bolii asupra vieții lor sexuale.

Claire: Când aveam 15 ani, am observat că menstruația mea nu era normală. Nu era neapărat abundentă, dar era dureroasă și neregulată. Trecea câte o lună fără să am menstruație, după care urmau trei sau patru menstruații într-o lună. Când am crescut și am început să fac sex, a devenit și mai dureros.

Durerea poate fi ca un junghi sau ca o pulsație. Uneori mă doare în timpul sexului, alteori după sex. Uneori, mă ghemuiesc de durere timp de trei zile. Și niciodată nu e la fel.

Timp de 16 ani, am fost la diverși doctori și toți mi-au zis că nu e nimic în neregulă. Mi-au zis că sufăr de depresie sau că doar încerc să obțin medicamente puternice de durere pe rețetă. Când mi-am făcut curaj să aduc în discuție sexul, doctorița mea de familie mi-a zis că e normal să ai dureri de la sex. După ce am auzit asta de atâtea ori, m-am gândit că poate chiar am depresie sau toleranță scăzută la durere. M-am gândit că poate e normal ca sexul să fie dureros.

Scott: La începutul relației noastre, cred că Claire încerca să ascundă cât de dureros era sexul pentru ea.

Claire: Într-adevăr. Pentru că mă temeam că Scott o să creadă că inventez. Apoi, după două luni de relație, am renunțat la pastilele anticoncepționale și m-am îmbolnăvit grav. Am fost internată la spital și mi-au făcut o laparoscopie și atunci m-au diagnosticat în sfârșit cu endometrioză. Nici nu mai auzisem acest termen până atunci.

Scott: Eu nici atât. La început ne-am bucurat că măcar știm care e problema cu Claire. Am crezut că vom găsi rapid un tratament. Dar când am ajuns acasă și am început să ne documentăm despre subiect, ne-am descurajat.

Claire: Inițial, i-am zis lui Scott că e mai bine să ne despărțim, că îi va fi greu cu sexul. Mă simțeam defectă că nu puteam face sex cât de des mi-aș fi dorit.

Scott: Mă trimitea să găsesc alte femei cu care să fac sex. Dar când te îndrăgostești de cineva, vrei să ajuți persoana respectivă, să fii lângă ea. Am vrut să găsesc soluții pentru viața noastră sexuală.

Claire: După luni de zile în care l-am ținut la distanță, am acceptat că atitudinea asta nu ne ajuta pe niciunul și că trebuia să vorbim deschis despre viața noastră sexuală. Cred că faptul că Scott are și el boli cronice l-a ajutat să mă înțeleagă mai bine. Dar tot a durat ceva până am putut vorbi chiar deschis despre sex, ca să găsim soluții. A trebuit să devenim mai calculați, să analizăm ce poziții sunt mai puțin dureroase și să le folosim pe acelea.

Dar din cauză că endometrioza e atât de imprevizibilă, uneori încercăm o poziție care era nedureroasă și se dovedește dureroasă. E foarte frustrant. În orice caz, am realizat că pozițiile în care am mai mult control asupra actului sexual mă ajută să limitez durerea, pentru că fac doar ce îmi e confortabil la momentul respectiv.

Scott: De obicei, Claire stă deasupra. O las pe ea să conducă. Dar tot e greu, când știi că îi poți cauza durere persoanei iubite. Sunt seri în care Claire își dorește sex cu penetrare în ciuda durerii și îi respect dorința, dar tot mă simt vinovat.

Claire: De multe ori, simt că plăcerea și intimitatea sexului merită să înfrunt durerea. Sexul nu e totul, dar e o parte importantă din relația de cuplu. Am tot felul de metode prin care reduc durerea, cum ar fi terapia prin căldură, pastile sau yoga. Dar uneori mi se pare că sexul n-a fost suficient de bun cât să merite durerea. Când se întâmplă asta, îi spun lui Scott și hotărâm împreună să luăm o pauză de măcar o săptămână.

Scott: Mereu mă gândesc la boala ei. Dacă vrea să facă sex și a avut dureri de curând, am grijă ca penetrarea să fie mai lentă sau să nu intru prea adânc. Și încerc să nu las toate grijile astea să ne strice cheful. Ocazional, experimentăm și sexul mai rapid sau mai brutal, la solicitarea ei.

Claire: Da, dacă n-am mai avut dureri de mult timp, ne dă încredere să mai experimentăm. Dar de obicei am dureri mari după. Din fericire, suntem împreună de mult timp și Scott îmi interpretează bine limbajul corporal, așa că imediat observă dacă mă doare ceva și schimbă poziția sau stilul. Sau facem pauză câteva momente.

Scott: Am învățat să și schimbăm de la sex prin penetrare la sex oral sau masturbare, după caz. Sexul fără penetrare e clar mai puțin dureros, dar chiar și atunci riscă să o doară din cauza contracțiilor orgasmului.

Claire: Da, orgasmele sunt și ele o sursă de durere.

Scott: Chiar și după ani de zile, încă nu știm exact cum să gestionăm această boală. Mereu realizăm că putem comunica mai mult și mai bine decât o facem.

Claire: Încă îmi e greu să accept că nu pot face sex cum am chef. E dificil să fii prezent și să te lași luat de val când ai dureri atât de mari.

Scott: Important e că am învățat să comunicăm despre asta.

Claire: Da, ne ajută mult sinceritatea.

Scott: Am învățat și să acceptăm că uneori avem probleme de comunicare sau că nu vom putea experimenta în sex toate lucrurile pe care ni le dorim.

Claire: Per total, aș zice că avem o viață sexuală sănătoasă, pe cât ne permite boala mea.