Lu-K Beats și NANE au venit pe-un OZN ca să-ți dea lumea peste cap cu EP-ul ăsta

Despre noul val de trap se vorbește mult. Că, vezi, domn’e, nu e rap. E o imitație din afară. O mutație. Ăștia nu vorbesc de cartier. Ba vorbesc! Dar pentru 2021, nu pentru 1999. Că la fel cum se schimbă cartierul, așa se schimbă și ăia care cântă despre el și muzica odată cu ei. Despre NANE se vorbește la superlativ. E tipul ăla de trapper la care te raportezi pentru ce înseamnă muzica asta în 2021. Poți să-l urăști sau să-l iubești pentru ce cântă. Pentru că a pus „coarda” în gura întregii țări. Dar e top.

Și când face piesele alea care bubuie, NANE îl are mereu în spate pe Lu-K Beats, creierul Șatra B.E.N.Z. și artizanul unora dintre cele mai mișto piese trap – și nu numai – care au ieșit în România. Zici Lu-K, zici și PRNY, Dem, Rava, Alberto Grasu, NOSFE, Super ED, Keed, Liviu Teodorescu și tot așa. He the boss pe producție și cine ascultă atent îi recunoaște amprenta. Iar acum se reinventează încă o dată, sub aliasul Starseek.

Videos by VICE

Oamenii noștri au lansat un EP cu cinci piese experimentale, le-aș spune eu, dar la total alt nivel, care nu înseamnă doar trap. Mi-a luat ceva să interiorizez și să percep filmul lor per total. Și probabil așa ți se va întâmpla și ție.

Așa că ce urmează e o impresie la prima mână despre Chapter 1, EP-ul de cinci piese, cu cinci stiluri muzicale diferite, lansat de Lu-K Beats aka Starseek cu NANE.

Capitolul 1: Muzica viitorului

Pe ceea ce pare a fi primul capitol al unui viitor șir de EP-uri de genul, auzi și pop nebun care merge pe radio, infuzii de rock sau rap clasic. Iar partea cea mai șmecheră e că toate piesele au clipuri animate de maestrul Cuscrew, în care cei doi apar ca niște extratereștri (sau starseed creatures, huh?), care sunt și filme de sine stătătoare, dar dacă le dai play unul după altul formează un scurtmetraj. That’s some shit!

„Cuscrew e un zeu, da! Lucrasem înainte cu el la niște filtre. Dar după ce am văzut ce a făcut cu NANE, am prins încredere că poate să livreze și ideea asta”, povestește Lu-K Beats. „Prin NANE s-a ajuns la el. Când i-am povestit ideea, a zis «Da» pe loc, după care a livrat fix ce am vrut să fie. Am ales animații pentru că a fost mai ușor de implementat ideea, deși a durat un an până când clipurile au fost gata. Așa s-a completat pachetul albumului.”

Îl auzi pe Lu-K cum dă ceva într-o limbă doar a lui, pe „Novida” – că doar de-aia apare ca extraterestru, iar pe NANE îl simți în diverse ipostaze. De la NANE care pe aceeași „Novida” are timbrul vocal potrivit pentru o piesă pe radio la NANE care parcă te cheamă la un mosh pit pe piesa „ATCCLN”. Îl mai poți auzi și pe NANE ăla clasic din 2008, despre care toată lumea întreabă (sanchi!), dar cu versuri de 2021, pe „Lean”.

În tot filmul lor nebun cu extratereștri, „Garga” și „yC.E.O.” vin să deschidă și să închidă la fix un montagne russe de stări, statement-uri, vibe-uri și beat-uri care nu au cum să nu te convingă să mai dai play încă o dată.

„Tot ce se aude pe EP-ul ăsta nu s-a mai auzit până acum. Ăsta e scopul, da. La fel a fost de fiecare dată când am venit cu ceva nou. Cu Șatra, cu Killa, cu genurile muzicale astea noi pe care eu aleg să le experimentez primul și să trag greul după mine”, mai spune Lu-K Beats.

N-o să analizez fiecare piesă în parte. Pentru că fiecare judecă și percepe diferit orice ascultă. Ți-am zis, mie mi-a luat ceva vreme să simt tot vibe-ul lor, dar îți garantez că odată ce intri în lumea plină de alien stuff și culoare o să rămâi acolo și o să vrei să știi deja când se lansează Capitolul 2 din nebunia asta.

„Am de gând să fac EP-uri și cu alți artiști. De-aia ăsta cu NANE se numește Chapter 1. Pentru că Chapter 2, 3, 4 și așa mai departe o să fie cu artiști diferiți. Nu știu cu cine o să fie al doilea. Aștept să iasă primul, să vadă lumea, să primesc feedback. Oricum mulți s-au autoinvitat. Am opțiuni. Trebuie să văd cum se leagă următoarea aventură, cum ar veni. Deci, da, or să mai fie. Cu artiști de la Seek, dar și din afară”, a confirmat Lu-K Beats.

Când noul aduce clonele în față

În contextul ăsta, ce mai e de spus celor care tot întreabă „Când, bro, când o să sune și muzica noastră ca în afară?”. Păi, boss, e deja acolo. Doar că încă nu ai înțeles asta. La nivel de producție, clipuri, versuri, marketing, ambalaj, personaje, povești, cartiere, verde, Gucci și alte branduri scumpe suntem acolo. Avem trapperi care sunt vârfuri de lance pe feliile lor. Că nu avem noi norocul să fie limba română la nivelul limbii engleze, asta e altă poveste. Dar să zici că muzica nu-i ca aia de-afară? Dacă asculți EP-ul lui Lu-K cu NANE o să-nțelegi că te-nșeli amarnic.

Partea nasoală la treaba asta e că dacă unul duce jocul la nivelul următor apar și alții care vor să facă la fel ca ei. Sau zic că ei au început totul. Sau copiază fără să știe? Nici noi nu știm. Așa s-a ajuns și la una dintre piesele de pe album.

„Clonele sunt fix oamenii ăia care ori arată ca NANE, ori cântă ca NANE, ori se poartă ca el, ori îi fură versurile. Sau care se îmbracă precum el. Care îi iau dumele sau vorbele. Clonele sunt ăia care îți copiază munca și dup-aia se comportă de parcă ei au făcut chestia aia. Aici, îți dai seama, toată lumea are clone. Până și tu, chiar și eu. Dar mai ales NANE, care e cel mai mare artist urban și nu numai de la noi și are multe povești și facts-uri privind clonele astea care sunt mu*ste”, crede Lu-K.

„Nu mai pot să fac doar beat-uri trap pentru că așa e la modă”

După cum am mai zis, pe Chapter 1 muzica lui Lu-K Beats nu mai înseamnă doar trap. „Făceam beat-uri trap de prin 2010-2011; lumea abia acum a început să facă trap”, zice el. „Mie mi s-a luat de sound-ul ăla, de BPM-ul ăla. În ultimii trei-patru ani sunt aceleași beat-uri. Ca beatmaker nu mai pot să fac la fel ca ceilalți. Mereu am abordat lucrurile așa. Când simțeam că nu trebuie să fac ceva, chiar dacă era la modă, nu mai făceam. Făceam ce simt. Și uite că ce am simțit eu și cum am văzut muzica s-a adeverit.”

„Încerc să mă autodepășesc, ăsta e scopul conștient și inconștient. Dar treaba asta vine natural, nu mă chinui deloc. Pur și simplu nu mai pot să fac doar beat-uri trap pentru că așa e la modă.” – Lu-K Beats

De acum o să auzi și de Starseek, dar și de Lu-K Beats

Poate te întrebi ce urmează după acest EP experimental. Încă unul, clar. Dar și un joc cu lumea asta nebună a Starseek? Poate și asta.

„I-am dat mesaj lui NANE să-l întreb cât a durat să-și facă jocul Nanalien. Mi-a zis că șapte luni. Pfff! Trebuia să mă gândesc dinainte. Dar ar merge! Că există toată premisa, personajele. Ar fi păcat să nu fac treaba asta. Ar fi ușor să fac un joc Starseek, mai ales după ce vezi clipurile. Sigur vin idei”, îmi zice Lu-K.

„Ce pot să-ți zic e că Starseek o să fie alter ego-ul meu de acum. Dar nu full option. O să mai scot chestii prin Lu-K Beats care nu o să aibă treabă cu asta. Aveam nevoie să ies din fazele asta cu «Cum o dau», Lu-K Beats, Șatra B.E.N.Z. și tot ce am scos până acum. Orice aș fi scos sub Lu-K Beats ar fi fost comparat cu chestiile astea. Am evoluat și muzical și spiritual. Unele aspecte poate nu se intersectau cu Lu-K Beats”, conchide el.

EP-ul „Chapter 1” poate fi ascultat integral pe Spotify.