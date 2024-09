Am întrebat șoferi Uber din România despre ce experiențe nasoale au avut cu taximetriștii

După ce acum vreo două săptămâni am aflat că liderii taximetriștilor sunt fierți de supărare din cauza firmelor de ridesharing și vor să organizeze proteste la Guvern și Parlament, am vrut să văd dacă șoferii Uber se simt cumva amenințați. Nu de alta, dar unii dintre partenerii Uber din București și-au luat deja porția de înjurături sau, mai rău, niște ouă și făină aruncate pe parbriz de niște taximetriști nervoși. Pe scurt, supărarea taximetriștilor e că șoferii Uber le fac concurență neloială pentru că nu plătesc licențe de transport și alte dări la stat. Adică fac taximetrie, dar fără să respecte regulile taximetriei.

Treaba e destul de complicată, prin Cluj unii parteneri Uber au și fost amendați de poliție pentru taximetrie ilegală și probabil că lucrurile vor rămâne încordate până când activitatea asta de ridesharing va fi reglementată într-un fel. Ca să aflu cum e situația de la sursă, am vorbit cu câțiva șoferi Uber din România, care mi-au spus că și ei și-ar dori o lege care să le explice exact ce au voie să facă și ce nu. Cei mai mulți dintre ei nu au vrut să apară cu poză fix pentru că se tem de repercusiunile aduse de persecuția asta a șoferilor Uber.

Theodor, de 22 de luni la Uber

VICE: Cum merge? Rentează?

Theodor: Anul trecut am tras linie… a fost bine. Au fost și bonusuri, ca la început. La început a fost pe persoană fizică acum ne-au obligat să ne facem firmă sau PFA.

Ai avut probleme cu taximetriștii? Te-ai simțit amenințat?

Posibil să fi avut însă taximetriști printre clienți. E o bănuială după felul în care puneau întrebările.

Te trăgeau de limbă?

Nu e nimic de tras de limbă, nu am secrete, fiecare are o fișă, un istoric de activitate. Totul e la vedere.

Câte ore faci pe zi?

Cinci-șase ore pe zi, mai am și un alt job. Acum de sărbători merge treaba, facem niște bani.

Dar certuri cu taximetriști nu ai avut?

Singura întâlnire de gradul trei a fost când am avut promoția cu WV Tiguan, aveam un sticker lipit pe mașină pe care scria Uber. Am oprit în Centrul Vechi și doi-trei taximetriști au venit încet spre mine. Probabil că le-am atras atenția, că scria Uber pe mașină. Le-am spus atunci clienților să ne grăbim. Nu am intrat în niciun conflict.

Ce părere ai de ce spun taximetriștii, că faceți taximetrie ilegală?

Cred că este o neînțelegere la mijloc. Nouă Uber ne-a pus o platformă la dispoziție. Clientul plătește cu cardul, banii se duc la Uber care-și reține 25%, apoi ne trimit nouă diferența. S-a format o comunitate de oameni care apreciază tehnologia. Oameni care nu mai vor să aștepte să vorbească la telefon, să comande un taxi, să fie puși pe așteptare etc.

Tu crezi că faci taximetrie sau altceva?

Nu fac taximetrie, ci transport de persoane. Îmi pun întrebarea dacă ar merita să stau opt ore pe șosea. Eu am nevoie de un program flexibil. Ce fac nu e taximetrie.

Ai fi de acord cu reglementarea activității pe care o faci?

Sigur. M-ar ajuta, ar evita discuțiile. Ar trebuie să scrie negru pe alb ce avem voie și ce nu.

Ai fost oprit de poliție?

Da, de mai multe ori, mai ales când fac curse de noapte. Am fost oprit de filtre de poliție. Nu aveam însă pasageri, am spus că sunt partener Uber, dar nu m-au întrebat altceva, mi-au pus etilotestul, atât. În plus, nu am de ce să mă feresc. Eu plătesc taxe. Totul este cu istoric, se vede tot ce fac.

Taximetriștii anunță proteste împotriva voastră.

Cred că este o neînțelegere. Trebuie să ții pasul cu ce vrea consumatorul. Ei trebuie să-și rezolve problema asta, nu comunitatea Uber.

Ștefan, partener Uber din mai 2016

Fotografie de Mircea Topoleanu via M-am angajat șofer la Uber, în București, ca să înțeleg de ce vor dispărea taximetriștii

VICE: Câte ore lucrezi pe zi?

Ștefan: Două-trei ore, maximum cinci. Nu pot să stau prea mult, că mă doare spatele. În 2013 mi-am rupt coloana, nu pot să fac altceva ca să trăiesc, acum strâng bani să plec din țară. Vreau să-mi găsesc în altă parte o viață mai bună.

Ai avut probleme cu taximetriștii?

Am avut o singură problemă, acum vreo patru-cinci zile în zona AFI-Cotroceni. Un taximetrist a vrut să mă oprească în trafic și era și un polițist acolo. Nu am oprit, pentru că se știe că sunt unii taximetriști pe mână cu polițiștii. Noi știm chestia asta și, când se întâmplă, sunăm la 112. Vine poliția rutieră și nu are ce să ne facă.

Știi că taximetriștii spun că voi faceți taximetrie ilegală?

Nu fac taximetrie, trei-patru curse pe zi nu e taximetrie. Oricum ideea Uber este să ai un job și să-ți completezi veniturile cu ajutorul Uber.

Plătești impozite?

Da, normal. Am o asociație și sunt partener Uber prin asociație. Plătesc 20% la stat. Din câte știu doar așa acceptă Uber, nici pe PFA nu cred că mai primesc din 2016 (în realitate, poți deveni partener Uber prin intermediul unui PFA).

Crezi că ar trebui reglementată legal activitatea asta?

Nu ar trebui să mă întrebi pe mine asta, ci pe Uber și pe stat. Eu plătesc TVA, trebuie să plătești la stat TVA de 20%, dacă vrei să faci Uber. Eu nu văd de ce altă reglementare ar mai fi nevoie.

Taximetriștii spun că le faceți concurență neloială, că voi nu plătiți licența de taxi..

Dar nu au și o problemă că cer o sută de euro pentru o cursă de la aeroport? Hoțul strigă hoții cum ar veni. De ce să plătesc licență de taxi? Eu nu folosesc locurile de parcare pentru taximetriști. Și apoi nu fac taximetrie.

Și RCA-ul plătit de taximetriști e mai mare.

Da, din două curse la aeroport și-au scos RCA-ul. O fi mare RCA-ul lor, nu zic, dar să se certe cu statul, nu cu mine. Eu nu am nimic cu taximetriștii, ei au ceva cu noi. Am auzit că săptămâna trecută au spart parbrizul unui coleg.

Te-a oprit vreun polițist să te întrebe dacă faci taximetrie?

Da, la aeroport, dar am spus că duc niște prieteni și m-au lăsat în pace. Nu au cum să ne dea amendă, pentru că ce facem noi nu e reglementat. Eu o să-mi iau oricum atestat de taximetrist, pe banii mei. Anticipez că, la un moment dat, o să se reglementeze în vreun fel și e bine să fiu pregătit. Oricum s-ar putea ca acolo, în țara în care plec, să-mi trebuiască atestat, că tot Uber vreau să fac.

Bogdan, partener Uber de o lună și jumătate

Fotografie de Jake Kivanç via Poveștile șoferilor Uber despre cei mai de rahat clienți ai lor

VICE: Câte ore faci pe zi?

Bogdan: Ies doar seara, din când în când. Nu știu dacă s-ar putea spune că-mi suplimentez veniturile. Dacă stai și calculezi, motorină, uzura mașinii, impozite, nu prea rămâni cu ceva. O fac mai mult de plăcere, din plăcerea de a conduce, de a sta de vorbă cu oamenii. Seara poți să conduci în București, ziua traficul e absolut infernal. Uneori e plăcut, pentru că și oamenii care apelează la Uber sunt oameni care sunt pasionați de tehnologie. Afli lucruri interesante.

Deci nu faci mari bani din Uber.

Am înțeles că înainte se făceau bani. Acum trebuie să ai firmă, plătești impozite. Eu plătesc și impozit pe firmă și pe salariul pe care mi-l dau pe firmă. La o mie de lei salariu, firma plătește în total 1 700 lei.

Ai avut probleme cu taximetriștii?

Nu am avut. Am auzit că au fost ceva probleme în centrul vechi și la aeroport. Știu care e problema lor. Șoferii de Uber nu fac banii taximetriștilor, hai să fim serioși. Nu știu cine de la Uber stă 12 ore în trafic, să-și facă mașina personală praf, în condițiile în care tariful de la Uber e aproape modic. Nu ia nimeni pâine de la gura taximetriștilor, și-o iau singuri când refuză unele curse sau cer prea mulți bani pe o cursă. Eu am și alt job și seara, când plec de la muncă dau drumul la aplicație ca să mai iau pe cineva.

Taximetriștii spun că le faceți concurență neloială, că plătiți mai puține taxe.

Problema lor trebuie să fie cu statul, nu cu Uber. Și eu plătesc taxe. Și, pentru că mașina e pe firmă, plătesc RCA de 680 de lei, deci mai mult decât dacă ar fi persoană fizică.

Ai fost oprit de poliție?

Am fost oprit, dar nu mi-au făcut nimic.

La Cluj șoferii Uber au fost amendați.

O chestie total aiurea. Cum apare ceva bun în România, cum trebuie să se strice. Eu cred că Uber e o treabă bună. E o cerere mare în București de curse și taximetriștii nu o pot onora.

Ai vrea să se reglementeze legal activitatea voastră?

Sigur, de ce nu? M-ar ajuta. Am auzit însă că o licență în București ajunge la câteva mii de euro. Foarte mult. Asta e problema, taxele mari.

Mihai, șofer Uber din martie 2016

Fotografie de Jake Kivanç via Poveștile șoferilor Uber despre cei mai de rahat clienți ai lor

VICE: Câte ore pe zi lucrezi la Uber?

Mihai: În general, seara, după job, după șase seara sau în weekend.

Merită efortul?

Da, în general merită.

Ce părere ai de nemulțumirile taximetriștilor la adresa voastră?

Îi înțeleg că plătesc taxe mari, RCA mai mare. Pe de altă parte, și Uber are rolul ei. Le dă posibilitatea unor oameni, aflați poate în situații speciale, șoferi, pensionari, să obțină niște bani, pe care altfel nu i-ar obține. Oameni care au o mașină bună, curată, și sunt decenți.

Tu ai avut vreo problemă cu taximetriștii?

Eu personal nu. Am făcut însă peste 1 600 de curse până acum și am întâlnit clienți nemulțumiți de taximetriști. Cred că doar zece la sută dintre cei care s-au urcat la mine în mașină îi apreciau pe taximetriști.

Dar cum ai aflat? Ai făcut un sondaj?

Clienții au adus vorba, că ce bine că există Uber, că a apărut o concurență de genul ăsta. Ziceau că nu mai suportă ca, înainte să se urce într-un taxi, să fie întrebați unde merg să li se refuze cursa, că era prea aproape și așa mai departe. Aș putea scrie o carte despre nemulțumirile oamenilor la adresa taximetriștilor.

Chiar și eu am pățit-o când mă duceam la aeroport, mă grăbeam, ploua și am chemat un taxi. Când a auzit că merg la aeroport, mi-a zis că nu are rovignetă, deci nu poate merge. M-a încurcat teribil, pierdeam avionul. M-am urcat în mașină, am mers până la Casa Presei după care am luat un taxi de acolo.

Te-a oprit vreodată poliția? Știi că la Cluj șoferii de Uber au primit amenzi.

Nu m-a oprit. Știu că s-au dat amenzi, pe de altă parte cred că lucrurile ar trebui lăsate să fie reglate de cerere și ofertă. Statul ar trebui să fie doar arbitru. Adică nu e puțin lucru că o mie de oameni sunt parteneri Uber, din care trei sute poate sunt pensionari și șomeri și acum au ce mânca.

Știi că taximetriștii spun că voi, de fapt, faceți taximetrie mascată. Tu ce zici?

Acum, daca iei legea taximetriei ad litteram, fac taximetrie. Depinde cum pui problema. Dar statul ar trebui să intervină și să reglementeze, să creeze legitimitate și de o parte și de cealaltă.

Un taximetrist poate să ne reclame pe noi la poliție, dar eu unde pot să-l reclam pe el când refuză cursa sau cere prea mulți bani?



La Protecția Consumatorului.

E cuvântul meu contra cuvântului lui. Ar trebui să-l filmez pe ascuns, mai complicat.

Tu ai vrea să se reglementeze activitatea Uber?

Sigur. Acum tariful în București e de 1,30 lei/km. În martie, când am intrat eu, era 1,65, după care a tot scăzut. Eu aș vrea să fie reglementată, chiar să primesc licență de transport, deși nu cred că se poate. Nu vreau să stau cu frică că mă oprește poliția, sau îmi bate ANAF-ul la ușă. Cred că sunt foarte mulți la Uber care vor să se reglementeze activitatea lor.

De ce crezi că taximetriștii au aruncat cu ouă în voi?

Treaba asta mi se pare ca și cum patronii micilor magazine de cartier ar fi ieșit să spargă geamurile la Mega Image. Dar nu a spart nimeni geamurile la Mega Image, chiar dacă unii probabil, cu magazine mici, au trebui să închidă. Concurența trebuie să te facă să fii mai bun. Eu, dacă aș fi patron de firmă de taxi, i-aș strânge pe șoferi și le-aș spune: „Ok, acum avem concurență, trebuie să fiți mai buni, mai civilizați”. Concurența nu poate fi oprită. Poți să oprești Uber-ul doar temporar, cum s-a întâmplat în alte țări. Dar nu definitiv.

Chiar și Uber sunt de acord că e nevoie de legislație în România

Studiu IMAS comisionat de Uber în 2015

Marea problemă în acest moment, cea care le dă apă la moară și taximetriștilor, e că activitatea Uber nu e reglementată. Nu e numai problema firmei americane, dar și a celorlalte companii care fac ridesharing. A existat o tentativă a unui parlamentar PSD, Lucian Șova, dar lucrurile au rămas tot în punctul mort, vorba șoferilor.

Chiar și un sondaj realizat de IMAS, la comanda Uber, arată că 90 % dintre utilizatorii și partenerii Uber cred că este necesar sprijin legislativ pentru ridesharing.

„Suntem de acord cu reprezentanții asociațiilor din industrie că este nevoie de o definire corectă a serviciilor noi, precum cele oferite de Uber și de o reformă a legislației în domeniu. Este și recomandarea Comisiei Europene.În plus, tot mai multe state europene își adaptează legile pentru a oferi consumatorilor mai multe opțiuni, iar șoferilor parteneri un cadru mai clar în care să desfășoare aceasta activitate ocazională”, explică Alexandra Corolea, purtător de cuvânt la Uber.

Nu știu unde va duce conflictul ăsta dintre firmele de taximetrie și șoferii Uber, cert este însă că Uber-ul crește, nu numai în București, dar și în alte orașe. Compania americană se laudă în acest moment cu peste 150 de mii de utilizatori în România, după cum mi-a mai spus Alexandra Corolea. E totuși ciudat să nu existe o lege care să așeze această activitate în niște șabloane. Și care să prevină și transformarea Uber într-o taximetrie mascată, așa cum de altfel reclamă asociațiile transportatorilor. Poate ne-ar ajuta și pe noi, locuitorii acestui oraș sufocat de trafic, să trăim mai decent, nu toată ziua cu fundul în mașină. Sau poate nu. Dar măcar merită încercat.

