Am vorbit cu extremistul din Noua Dreaptă, cu nume de străin, care era să fie parlamentar în România

La alegerile din 11 decembrie a candidat pe liste și un partid care voia să bage în Parlament mai mulți membri închiriați de la Noua Dreaptă. Am dat de el când scotoceam prin listele de candidați propuși de acest partid care a luat, din fericire, doar 1,1% duminica trecută.

Îți vorbesc despre ANR, Alianța Noastră România. Partid politic nou, condus de Marian Munteanu, fost golan și aproape candidat la locale, în iunie, dar la care au renunțat până la urmă liberalii. Doar că de data asta nu Marian Munteanu este buba, chiar dacă omul are bube cu carul, de la colaborarea cu Securitatea dinainte de 1990 până la afinitatea sa deja cunoscută pentru fascismul românesc.

Buba este că acest ANR a vrut să trântească în Parlamentul României un personaj cât se poate de obscur, cu identitate dublă de l-ar face gelos și pe John Cusack în Identity. Omul ăsta este și membru al Asociației Noua Dreaptă (nu al partidului, spune el) și are legături, din tinerețe, cu partidul extremist german, NPD.

Pe lista candidaților la Camera Deputaților, în Teleorman, la poziția 36 ar fi trebuit să stea un nume cât se poate de dubios: Swen Philippe Moritz. Doar că a fost respins pentru că ANR nu a avut nicio femeie pe lista de la Camera Deputaților așa cum o cere legea.

Cele trei identități cu care se joacă Swen, candidat de Teleorman

Fotografia de profil de pe pagina de Facebook a lui Swen Philippe Moritz

Și nu, n-am nimic cu el că-i neromânesc, ci mă gândeam inițial că e vreun pseudonim, așa că am făcut ceea ce ar face oricare om de bună credință: l-am vânat prin Google.

La prima strigare: Swen Philippe Moritz apare că CEO al firmei Luatel. La o căutare ceva mai atentă, îl regăsesc într-un text pe blogul unui membru al partidului Noua Dreapta, Mihai Țuburlui, supărat pe acest „neamț evreu”, implicat în „afaceri ilegale și escrocherii” cum îl descrie omul. Nu iau în serios balivernele unui nebun, dar verific totuși și aflu că Swen Philippe ar mai avea o identitate de care se folosește „când are nevoie”.

Prin urmare îl caut sub celălalt nume, menționat pe blog, Ion Geblescu.

Îl găsesc taman în Germania, într-un text publicat pe site-ul Agenției Federale pentru Educație Politică, o instituție subordonată Ministerului de Interne German. Aici nu e chiar Ion Geblescu, ci Swen Moritz Geblescu. Am amețit cu atâtea identități.

Numele său apare într-un studiu care poartă titlul: „Armata rasei albe – Neonaziștii și extremiștii de dreapta în Europa de est”.

Swen e liantul dintre Noua Dreapta și grupurile extremiste din Europa

Ion Geblescu de la Noua Dreaptă. Fotografie preluată de aici via Noua Dreaptă

Interesul meu se intensifică brusc, când îmi dau seama că Ion Geblescu aka Swen Philippe Moritz este prezentat drept unul dintre oamenii de legătură dintre extremiștii de dreapta din România și grupările neonaziste și de extremă dreaptă din toată Europa. În 2006, omul a fost liantul dintre neo-legionarii noștri și neo-naziștii din Germania (Nationaldemokratische Partei Deutschlands-NPD).

La congresul Partidului Național-Socialist German din 11 noiembrie 2006, Swen Moritz Geblescu transmite mesajul de salut al Noii Drepte (din România):

„Dușmanii noștri operează la nivel global. Doar naționalismul creștinesc, modern și european poate fi răspunsul la imperialismul secolului 21″, spunea Geblescu în fața delegaților neo-naziști, citat de site-ul Agenției Federală BPB.

Tot atunci Swen Motritz Geblescu și-a exprimat și îngrijorarea că „peste 50 de ani în România vor trăi mai mulți țigani decât români”.

BPB dă și câteva detalii din viața acestui personaj. „Geblescu a studiat la München și a servit doi ani în Armata Federală a Germaniei.” Alte detalii mai găsești pe blogul Braunzone Bundeswehr, care analizează prezența extremiștilor de dreapta în rândurile armatei germane.

Din profilul lui de Facebook aflu că orașul său natal este Hanovra (Germania), unde a făcut și școala, c-a studiat jurnalismul în München și economia la București, iar din 2011 este căsătorit și trăiește în capitala noastră.

Dar activitatea sa politică, camuflată în spatele celor două-trei identități, spune multe despre el. Agenția Federală de Educație Politică descrie în același text, publicat în 2007:

„Noua Dreaptă este membră în Frontul Național European (ENF) (informație confirmată și în presa din România), care a luat ființă în ianuarie 2003 cu ocazia unei adunări a mișcării fasciste spaniole La Falange. Din ENF fac parte diferite grupări și partide de extremă dreapta din Europa de est și de vest, care încearcă să colaboreze la nivel european. Și NPD-ul german face parte din Front.”

Geblescu face parte din formațiunea de extremă dreapta Noua Dreaptă și reprezintă organizația la întâlnirile naționaliștilor europeni.

La așa-numitul „Congres European al Tineretului” organizat pe 17 februarie 2007 de „Tinerii Național-Democrați” din Germania, organizația de tineret a partidului neonazist NPD, a luat cuvântul, ca invitat, și Ion Geblescu.

Geblescu s-a plimbat prin Europa să recruteze extremiști

În urmă acestei întâlniri, Geblescu le mulțumește organizatorilor pentru invitație și buna găzduire. Am găsit asta într-o corespondență electronică dintre Geblescu și Jens Pühse, însărcinatul cu relațiile externe ale NPD-ului, pusă la dispoziția presei germane de hackeri anonimi.

„Voiam să răspund deja de ceva vreme și să vă mulțumesc încă o dată, și în numele lui Tudor (probabil Tudor Ionescu, șeful ND), pentru ospitalitate și pentru întâlnirea de succes cu numeroși naționaliști europeni”, îi scria Ion Geblescu la 23 februarie 2007 funcționarului NPD.

Din aceleași documente reiese că Geblescu s-a sfătuit cu Jens Pühse în legătură cu organizarea întâlnirii extremiștilor de dreapta la București, câteva luni mai târziu, dar și despre racolarea extremiștilor bulgari în Frontul Național European (ENF) sau despre aderarea grecilor de la Zorii Aurii la platforma extremist-naționalistă.

În Germania, Partidul Național-Democrat se află oficial sub observația Oficiului Federal pentru Protecția Constituției („Bundesverfassungsschutz”), echivalentul german al Serviciului Intern de Informații (SRI). Și organizația de tineret a partidului are același statut în actele serviciului secret. În urma unor dezvăluri ale legăturilor partidului cu grupări criminale neo-naziste, guvernul german a inițiat o procedură de scoatere în ilegalite a acestui partid. Procedura se află în acest moment încă în derulare.

ANR colcăie de candidați închiriați de la Noua Dreaptă

Se pare că partidul lui Marian Munteanu mustește de extremiști aduși de la Noua Dreaptă, dar nici unul dintre ei nu prezintă o biografie palpitantă și cu atâtea semne de întrebare ca Swen Philippe Moritz – Geblescu.

Swen se trage din mamă româncă și tată neamț. Așa că mi-a zis că partidul ANR nu e deloc neo-fascist sau de extremă dreapta tomcia pentru că e tolerant cu oameni care nu-s sută la sută etnici români.

Dar ca să înțeleg mai bine cine e Swen și care-s legăturile cu partidul care vrea „Statul Creștin Român“, am vorbit cu el și l-am confruntat cu toate treburile astea de care ți-am mai sus.

Le-a negat pe rând, în ciuda dovezilor.

VICE: Faci parte dintr-un partid de extremă dreapta, care are și-un astfel de discurs.

Swen: Nu este un discurs de extremă dreapta. Acum, oricum dumneavoastră, cei de la VICE, aveți o direcție pe care mergeți, o să scrieți ce vreți. Dar ANR nu mi se pare un partid de extremă dreapta. Și Marian Munteanu are multă toleranță. Într-adevăr e un om conservator, patriot, creștin. Lucruri care vouă și ție nu-ți convin.

M-ai înțeles greșit. Nu asta e problema, că e Marian Munteanu un creștin.

Eu m-am născut în Germania. Familia mea din partea mamei a suferit mult din cauza comuniștilor, iar 1989 a fost un moment care a avut un efect emoțional foarte puternic. În `90, Marian Munteanu a fost o foarte mare speranță. Iar când am auzit că va candida, m-am decis să-l susțin.

Totuși, extremiști cu acte se regăseau pe lista ANR. Au fost și câțiva candidați care fac parte din Noua Dreaptă.

Eu nu o consider extremistă. ANR a avut un program în șapte puncte care trebuia respectat, iar cei de la ND au semnat că merg pe linia asta.

Care e legătura ta cu ND?

Eu am fost indignat că după `90 comuniștii au preluat puterea în România. Iar eu, după ce mi-am terminat stagiul militar în Germania, am venit în România pentru a mă implica politic. Aveam 21-22 de ani și eram mai idealist. Atunci l-am cunoscut pe Tudor Ionescu care înființa ND. Dup-aia m-am întors la studii în Germania. Iar de atunci, când am venit înapoi în țară, am continuat legătura cu ND. Dar nu am nicio funcție oficială.

Dar Ion Geblescu există? Un nume pe care l-am găsit și în presa germană, asociat cu numele tău.

Nu te aud foarte bine…

…. de ce te-ai folosit de numele lui Ion Geblescu?

M-am gândit să-mi iau un nume românesc: numele familiei mele românești, să am nume dublu. Dar până la urmă n-am făcut asta. Dacă cineva a dat de acest nume, este vorba despre o perioadă de câțiva ani. Au trecut mulți ani de când mă foloseam de acel nume. Tu ce-ai găsit în presa germană?

BPB scria că tu sau Ion Geblescu ai fi omul de legătură între ND și NPD-ul german.

Nu, nu, asta nu e adevărat. Știu articolul despre care vorbești, dar nu e adevărat.

Dar există și imagini cu tine și cei de la NPD sau alți extremiști din Italia.

Nici n-aș putea spune că mă cunoșteam cu ei. În 2007 sau 2008, am fost invitat la un congres NPD în Germania, ca reprezentant ND. Și o dată în Italia. M-au rugat cei de la ND să mă duc pentru că vorbeam limba. Asta a fost singura mea legătură cu NPD-ul german.

Din articolele din presa germană se deduce că ar fi mai multe legături. V-ați fi întâlnit de mai multe ori ca Ion Geblescu.

Tu o să scrii ce vrei, dar eu îți garantez că ne-am văzut o dată și n-am mai ținut legătura cu vreun alt partid. În cazul ANR-ului, nu s-a luat niciodată în calcul vreo discuție, iar NPD nu ar fi sub nicio formă un partener pentru Marian Munteanu. E un partid extremist, anticreștin și pro-rus. Sunt trei elemente diametral opuse doctrinei ANR.

Deci cu cei de la NPD nu te-ai mai văzut nici când au venit ei la București?

E posibil ca ei să fi venit la București, dar eu nu m-am văzut niciodată cu ei.

„Il rumeno Geblescu Swen” scrie site-ul ăsta italinesc cu neonaziști.

Dacă mă iau doar după doctrina ANR, valorile ar fi cumva ok, dar dacă mă iau după cele ale ND, nu mai e nimic ok acolo. Nu e posibil să negi Holocaustul ca Ion Coja.

Ion Coja nu este membru ND. Eu nu cred că ND are ceva împotriva evreilor. E o mare prostie.

Un titlu ca „Trimite vechile partide la abator” e profund antisemit.

Asta s-a publicat pe ND?

Da, poți verifica online. E ND un partid antisemit?

Nu, nu e un partid antisemit.

Ion Coja este antisemit?

Ion Coja ar putea sa fie antisemit, da.

A fost o greșeală să mergi la Congres în Germania?

Nu, n-am făcut nimic rău. Am fost și am ascultat ce au zis ei acolo.

Ai luat și tu cuvântul. Ai spus că România va fi populată în câțiva ani doar de țigani. Se înțelege că trebuie luate măsuri.

Eu nu am zis că trebuie luate măsuri. Doar că în România, în viitor, țiganii vor fi majoritatea. Asta e adevărat.

Nu spui așa ceva doar ca să fie spus. Nu la un congres al unui partid extremist de dreapta, în Germania.

Asta cu țiganii este o realitate. NPD-ul ce problemă să aibă cu asta?

Păi, nu ei, dar se pare că are ND, altfel nu vorbeai despre asta.

Am zis asta pentru că noi nu avem o problemă cu imigrația, în România. Nici acum, nici în 2007, dar avem una cu minoritatea țigănească.

Deci e doar o constatare.

Tu te aștepți ca eu să zic că toți trebuie duși în Sibera, dar nu am zis așa ceva. Lucrul care nu-mi convine mie este că ei sunt un popor aparte care trăiește în toată Europa și foarte mulți la noi. Iar mie mi se pare urât să asimilezi un alt popor. Vezi, eu am 38, fac 39 de ani, nu mai văd lucrurile cum le-am văzut la 21 de ani. Ce încerci tu acum este să mă desenezi cum am fost atunci.

În ceea ce privește ANR, eu am fost un simplu candidat, din Teleorman, pe locul 36, care până la urmă nici n-a mai reușit să candideze.

Acum scrie tu ce vrei.

