Mi-am schimbat Facebook-ul în limba română și mi-am dat seama cât de penibilă e

Mi-au cerut băieții și fetele de la VICE să mă joc un pic cu Facebook în română, iar nu în engleză, cum îl am eu de obicei configurat, ca să analizăm puțin disonanța cognitivă generată în funcție de limbă. Știi, a existat școala aceea americană de lingvistică, Behaviorismul (Comportamentalismul), care spunea că, în realitate, suntem definiți de limba pe care o vorbim.

Am mers așadar la Settings și m-am pus să schimb limba. Româna e propusă acolo imediat după pulaar, o limbă din Senegal, despre care Wikipedia spune că nu trebuie confundată cu pular, o limbă din Guinea. Dar, mă rog, opțiunea pular nu există, oricum, așa că am pus settings mai întâi în pulaar și m-am pierdut, după care am revenit repede la română.

Videos by VICE

Calea pe care o ia româna de azi e una de infantilizare și colonizare culturală a individului. Să vedem:

News Feed = Noutăți

Hm, noutăți. Evident că nu dă bine din start, pentru că News Feed trimite mai degrabă la fluxul știrilor, dar hai mai departe. Messenger și Marketplace rămân Messenger și Marketplace. Acolo robotul de traducere s-a blocat.

Acum, încă de la începuturile informaticii și ale răspândirii în masă a computerelor, am găsit trist și revoltător felul în care terminologia englezească americană a fost împrumutată masiv la noi.

Citește și: Grupurile de Facebook pentru agățat, din România, sunt mai triste decât contul tău de Tinder

Acolo unde alte limbi, franceza de pildă, au tradus foarte natural mouse prin souris și hard disk prin disque dur, româna a luat englezismele în bloc. În loc să pui ceva pe birou, pui pe desktop. Și totuși, nu ar fi fost nimic ridicol să spui șoricel, în loc de maus. Nici nu știi ce plural să-i dai: mauși sau mausuri? Până și rusa îi zice șoarece, мышь, iar în bulgară e мишка. Șoarece sau șoricel peste tot. Nah… româna vrut maus.

La fel a fost și cu site, luat inutil din engleză. Exista deja românescul sit (din francez, site): sit arheologic, sit nuclear, peisaj încântător etc. Nu, a trebuit să luăm englezescul site, pronunțat sait, de nici nu știi cum să-i scrii pluralul: saituri, site-uri, siteuri?

Hai înapoi la Facebook configurat în română. Majoritatea traducerilor sunt platitudini înspăimântătoare. Home e Acasă. On This Day e În această zi. Hai, mă, totul a fost făcut prin Google Translate? La Follow ai două forme: Urmărește, iar când clickezi pe buton și ar trebui să devină Following este: Urmărești. Mersi, știu că sunt un stalker și un hărțuitor.

Citește și: Bărbatul care și-a dat foc într-un live de Facebook pentru fosta iubită

Pe lângă toate americănismele pomenite mai sus, care puteau fi evitate, mai vin și toate diminutivele. Româna de azi e o limbă care nu mai funcționează, vulgar, decât în modul minor. Că vorbim o limbă vulgară e o evidență care explodează de câte ori vine vorba despre sex.

Lexicul amorului e sărac și păstrat sub un capac de pudoare agresivă. Nu doar că ne ies din gură numai diminutive înjositoare, precum „pornache” (de parc-am căuta să ne protejăm prin ele), dar o stânjeneală permanentă impregnează discursul erotic, unul din puținele în care vorbitorul român nu îndrăznește să inoveze, ci doar se lasă vorbit (sau futut) de limbă.

La fel am pe lista urii: „Românica” (țara de unde vii), „un papa bun” (pentru mâncarea care îți place) și „iubi” (pentru persoana cu care împarți „papa bun de la Românica”).

Îmi tot spuneam că atunci când o să moară diminutiva generație de azi, dispariția lor o să fie o morticică, de crăpat demn nepărând nimeni în stare.

Ah, și mai este și iubibil. Sfat dezinteresat: femeia care îi spune unui bărbat că e „iubibil” ar trebui să știe că face o mare greșeală.

Iar când nu se vrea vulgar, discursul erotic alunecă inevitabil spre cel al competiției: de aceea am luat din franceză, și ne mulțumim cu ea, expresia: „o partidă de sex”.



În Facebook-ul românesc, chiar și Creează o postare pentru What’s on your mind, sau cum îi zice ăleia în engleză, sună ca dracu.

Postează ceva suna mult mai firesc. Dar ce e fascinant la limba asta nouă englezită a noastră este că își modifică și sintaxa. Nu doar că preia adverbe din engleză, de genul evăr: cea mai mișto postare evăr (ba chiar am văzut cel mai mișto post al tău ever), sau termeni engleziți inutili (spusesem de site, dar întotdeauna m-am bătut împotriva lui card: aveam carte de identitate, de muncă etc., dar acum avem card de bancă), însă vedem modificarea sintaxei prin folosirea inutilă a pronumelui personal. Îmi amintesc și acum momentul când am realizat asta: atunci când am văzut Bucureștiul împânzit cu reclama unei bănci: Primește cardul tău! transpusă limpede și vizibil din englezescul Get your card!

Citește și: Ce greșeli fac bărbații români când vor să agațe pe net

Așa a pornit chiar și în literatura de azi insuportabila manie de a folosi sistematic pronumele personal narativ chiar când personajul descris e singur în peisaj iar cititorul știe ca e singur: „El s-a așezat…. El a luat… El a băgat în gură”… deși știm că personajul e singur în cameră. Altfel zis, moda de a nu mai folosi pronumele atone: în loc de „primește-ți pedeapsa”, se scrie azi „primește pedeapsa TA” etc…

Cam asta despre Facebook în românește și despre noua limbă, dar ca să încheiem pe o notă de onestitate ar trebui să spunem că și în pulaar Messenger și Marketplace rămân tot Messenger și Marketplace.

În schimb te gondolezi de râs ca un cocoșat când vezi că Pokes în românește e Ciupituri. A trebuit să mă ciupesc singur, incredul.

Citește și alte texte de Dan Alexe:

De ce poți să înțelegi un pic limbile inventate din Game of Thrones, Avatar și Star Trek

Jihadul violurilor: cum a ajuns în România o manipulare urâtă din cauza presei leneșe

Cum să bei alcool fără să arăți ca un român de 60 de ani la 40