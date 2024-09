Povestea trupelor de vrăjitori care cântă în numele lui Harry Potter

În pragul lansării celui mai recent film Harry Potter, Fantastic Beasts and Where to Find Them, trupele vrăjitorești precum Swish and Flick scot noi piese despre baghete magice și vrăji.

Americanii cunosc New York-ul pentru tradiționalul hot-dog, piața imobiliară extrem de scumpă și politicienii corupți, dar marele oraș găzduiește și cea mai mare întâlnire mondială a fanilor Harry Potter, The Group That Shall Not Be Named.

Stacy Pisani e membră a acestui grup. Deși a crescut în afara orașului, în suburbia Yonkers, a început să meargă în Manhattan ca să se întâlnească cu fanii Harry Potter prin 2009. A cunoscut membri ai comunității care își făcuseră trupe și cântau despre magie îmbrăcați în robe. S-a îndrăgostit de wizard rock și, în 2008, și-a înființat propria trupă pe care a numit-o Swish and Flick.

„În Harry Potter și Piatra Filosofală, profesorul Flitwick îi învață pe elevi cum să-și miște baghetele corect pentru vraja wingardium leviosa,” mi-a explicat Pisani originea numelui. „Acțiunea corectă pentru vrajă e să-ți învârți și să fluturi bagheta prin aer (swish and flick).”

Trupa cântă într-un stil pe care Pisani îl descrie drept „hip-hop pentru tocilari și muzică dans combinată cu literatură Harry Potter scrisă de fani“. Deși JK Rowling n-a mai scris nicio carte Harry Potter din 2007, Swish and Flick a continuat să cânte. Și, datorită unei piese de teatru intitulată Harry Potter and The Cursed Child și a unei continuări a filmului numită Fantastic Beasts and Where to Find Them, interesul pentru wizard rock a crescut din nou.

Săptămâna asta am stat de vorbă cu Pisani despre noul ei film, despre perioada pe care a petrecut-o în comunitatea vrăjitorilor și despre trupele care au inspirat nașterea Swish and Flick.

Broadly: Cum suna wizard rock-ul când ți-ai înființat trupa?

Stacy Pisani: Wizard rock-ul tocmai înflorea. Existau mai multe trupe care erau în turneu, multe își lansaseră muzica pe MySpace, apăreau mereu proiecte noi și aveau loc concerte în toată țara.

Cum era să faci parte din comunitatea de fani Harry Potter în perioada aceea?

În 2007, când am devenit activă în comunitatea HP, cea din orașul meu era inexistentă. Am încercat să înființez primul grup al fanilor Harry Potter în Westchester County, New York. La prima întâlnire n-a venit decât o persoană. Dar Westchester e o suburbie în afara NYC, așa că m-am alăturat fanclubului Harry Potter din New York în 2007. Comunitatea HP din NY are evenimente lunar și o conferință mondială anuală numită MISTI-Con.

Cum ai aflat de wizard rock?

Când am început să cânt wizard rock, nu cunoșteam personal alte trupe de acest gen, dar mă conectasem cu ele pe MySpace și Facebook. După ce am început să merg la concerte ca fan și după ce am înființat trupa Swish and Flick, m-am împrietenit cu aceste trupe și în viața reală. Și pentru că e o comunitate formată din prieteni, am reușit să organizez multe concerte în NYC, inclusiv la NYC Wizard Rock Festival. Încă sunt prietenă cu toți oamenii pe care i-am cunoscut atunci și am continuat comunicarea cu celelalte trupe de wizard rock.

Ce te inspiră în afară de vrăjitorie?

Fac muzică electronică de la sfârșitul anilor 1990, cu mult înainte să înființez Swish and Flick, așa că mi-am folosit propria experiență muzicală ca să compun piesele Swish and Flick. Sunt inspirată de muzica new wave și britpop din anii ’80, hip-hop și R&B din anii ’90, MIA, Peaches și Lily Allen. Mai recent, m-au inspirat Disclosure, Years & Years, DJ Snake și AlunaGeorge.

Cum sunt concertele voastre?

Sunt foarte intense, iar cei care nu ne cunosc sunt surprinși de decorurile și mișcarea scenică. De obicei, Swish and Flick cântă în locuri unde publicul e pasionat de wizard rock, așa că toată lumea adoră muzica noastră. Întotdeauna sunt oameni care dansează și cântă alături de noi. Îmi place să implic și publicul în performance, iar ei abia așteaptă. Am avut spectacole cu doar douăzeci de oameni și concerte cu cinci sute de oameni. La toate încercăm să cântăm cu aceeași bucurie și energie.

Reușiți să vă câștigați existența din muzică?

Nu, dar nu pentru că nu am putea. Eu și partenerul meu avem amândoi cariere, plus că avem și copii, așa că e greu să avem suficientă energie ca să ne câștigăm existența doar din wizard rock. Ar însemna să renunțăm la joburi, să ne lăsăm copiii cu cineva și să plecăm în turneu. Ne-ar plăcea să facem asta, dar prioritățile noastre sunt joburile și copiii.

Ce diferențe sunt între albumele voastre?

Când am început să fac rap, o făceam în glumă. Când am înregistrat piesele Swish and Flick de pe primul album, rapul meu sună mai varză, mai bleg așa. Dar după ce am învățat să rapuiesc ca lumea, înregistrările au devenit mai serioase. Cât despre versuri, sunt cântece amuzante și absurde despre Draco Malfoy și despre cât de șmecheri sunt cei din familia Slytherin.

S-au împuținat fanii Harry Potter de când s-a publicat ultima carte?

Nu s-au împuținat deloc. Trupa noastră s-a înființat chiar după lansarea ultimei cărți. Iar fanii de atunci se țin tari pe poziții și în ziua de azi. Doar că nu se mai scrie în presă atât de mult despre ei.

Filmul Fantastic Beasts te-a inspirat să scrii piese noi?

Am scris o piesă despre el, dar nu pot spune că m-a inspirat cine știe ce. Interesul meu nu e doar pentru cărțile Harry Potter, ci și pentru literatura scrisă de fani și altfel de muzici în afară de wizard rock. Swish and Flick e doar o parte din ce fac.

Deci nu ți-a fost greu să faci piese noi chiar dacă n-au mai ieșit alte cărți Harry Potter?

Deloc. Există șapte cărți din care poți extrage idei la infinit. În plus, putem extrapola sau inventa lucruri care nici măcar nu s-au petrecut în cărți. Un cântec poate reprezenta un studiu de caracter pentru un personaj. Piesele noi nu trebuie neapărat să fie despre conținut nou, pot fi despre materiale scrise de JK Rowling acum 19 ani.

