Fanii Warhammer ne-au arătat cele mai mari opere ale lor

E greu să intri în lumea Warhammer. E plin de termeni și cifre și expresii care n-au absolut niciun sens pentru cei care nu-s deja prinși în universul cu Space Marines, Eldar și Necroni. Dar pentru neinițiați: practic, e un joc de masă pentru care jucătorii colecționează și pictează o grămadă de figurine, care alcătuiesc armatele pe care vor să le poarte-n bătălie.

Mai întâi a apărut Warhammer Fantasy Battle, apoi – în 1987 – Warhammer 40k, sequel-ul futurist a cărui acțiune se petrece în mileniul 41 după Hristos. Întrucât 40k împlinește 30 de ani anul ăsta, m-am dus la un campionat – Marele Campionat 40k de la Londra – ca să stau de vorbă cu oamenii despre cele mai de preț figurine Warhammer pe care le dețin și să-i întreb de ce-și dedică atât de mult timp jocului

Andy Burrage, 34

VICE: Povestește-mi despre figurina ta preferată de Warhammer

Andy: E unul dintre Chaos Helldrakes-ii mei pe care l-am convertit pentru campionat.

Pentru cei care nu joacă Warhammer, ce e un Helldrake?

E un dragon de metal al Haosului, mare, fioros, zburător. Închipuie-ți un dragon din metal – practic, e un demon zburător. Sunt supărați băieții. Deloc prietenoși.

Tu ce obții din jucatul de Warhammer?

Păi, mă joc de mai bine de 20 de ani, de când eram puști. M-am trezit într-un grup de prieteni de la școală care deja jucau. La început a fost mai mult o chestie socială, înainte să mă prindă partea cu pictatul. Chiar am lucrat un pic pentru companie, pentru Games Workshop. Am avut ocazia să călătoresc prin țară și să cunosc tot felul de oameni. Dar de când am plecat de la companie, Warhammer a rămas un mod excelent de a păstra legătura cu oamenii. Sunt aici oameni pe care-i cunosc de 20 de ani; fără Warhammer, poate fi dificil să ții legătura atât de mult timp cu oamenii. E varianta mea de pasiune pentru fotbal: ne vedem, bem mai mult de câteva beri și ne jucăm Warhammer. M-a ajutat să păstrez legătura cu toți oamenii mei preferați.

Jamie Robson, 29

Povestește-mi despre modelul tău preferat.

Jamie: Probabil e Telion în speeder-ul lui. E oarecum o piesă convertită și-mi place foarte mult ideea că Telion e acest sergent epic care a urcat în ierarhie – ar fi putut să devină căpitan dar, în schimb, el zice, gen: „Nu, o să rămân acasă și o să antrenez recruți noi” și își dă mai departe cunoștințele.

Ce ce joci, colecționezi și customizezi figurine Warhammer?

Mă joc de când aveam 12 ani și îmi place foarte mult pentru că mi se pare o modalitate bună de a comunica cu alții și de a mă implica în multe grupuri. Prin intermediul evenimentelor mari, cum e ăsta e extraordinar să stai de vorbă cu mulți oameni. Eu fac parte dintr-o echipă de YouTube care se cheamă Tabletop Tactics și care participă la campionate. Am fost la Praga, în Gibraltar și prin alte locuri cu echipa. Ce-mi place foarte mult e senzația de comunitate și relaxare. Eu lucrez în lumea teatrului și de multe ori am pauze mari între spectacole, așa că îmi umple timpul – am un spațiu de pictat în birou. Mai e și senzația aia de realizare de la finalul zilei, după ce am pictat o armată întreagă.



Deci care-i piesa ta preferată din armata ta?

Matt: E un Nemesis Dreadknight. Cumva, e un fel de dioramă în sine. Am făcut-o în așa fel încât să arate ca și cum trage în țeapă un Hive Tyrant. Nemesis Dreadknight-ii seamănă cu walkerii din filmele Alien, dar e un pic mai ficționalizat și mai exagerat.

Tu ce obții din jucatul de Warhammer?

Am început să mă joc pur și simplu pentru că-mi dădea ceva de făcut cu prietenii când eram mult mai tineri. Apoi ne-am mutat cu toții, cum se-ntâmplă, unii au intrat în Marină, și rar am mai avut ocazia să ne întâlnim. Cu toate astea, am continuat cu toții să ne jucăm Warhammer, pentru că ne dădea un pretext să plecăm pentru câte-un weekend ca ăsta și să geek-uim după pofta inimii. Îmi mai place și partea cu pictatul și convertitul și probabil îmi petrec mult mai mult timp făcând asta decât jucându-mă.

Martin Sandford, 34

Care e modelul tău preferat, Martin?

Martin: Probabil Stormsurge-ul meu. E, gen, această creatură uriașă, gargantuescă din joc. E o platformă masivă, bipedă, pentru arme de foc. Pe scurt, e o armă uriașă cu picioare. E aici ca să devasteze miniaturile adversarilor. Surge-ul face parte din armata Tau, una dintre rasele cele mai noi din galaxie. Dar au evoluat tehnologic mai repede decât toate celelalte rase. Armele și armurile lor progresează mai repede decât toate celelalte.

Și de ce te joci Warhammer?

Bună întrebare. Evident, pentru că e competitiv – aspectul competitiv care te face să-ți dorești să-ți bați adversarul. Pictez miniaturi de ani și ani de zile, așa că e ceva ce-a evoluat de la sine pur și simplu. Când eram mic mi se părea greu de jucat din cauza tuturor regulilor, așa că îmi petreceam timpul pictându-le. Pe măsură ce avansezi în vârstă, e foarte terapeutic să stai pur și simplu în casă să pictezi. Știam că mai joacă cineva, am jucat câteva jocuri și e încă o chestie de pe lumea asta la care să te întreci.

Jason Griffiths, 38

Ce model îmi arăți?

Jason: E o Valkyrie din Garda Imperială. E un zburător – un transportor. A fost conceput ca să poarte până la 12 combatanți pe câmpul de luptă. E un vehicul rapid și face parte din Marina Imperială, duce demnitarii de colo-colo și lasă trupele de elită sau veteranii în zonele nasoale, unde nu vrea să se ducă nimeni altcineva, ca să se poată duce să omoare niște orci sau mizerii de Haos. Știi ce zic? Orice-i trebuie împăratului. Te ajută să eviți să fii împușcat de rachete.

De ce te joci Warhammer?

Mie unul îmi place să joc ca om, drept pentru care sunt cu gărzile. Îmi place enorm ideea că omul se duce în mileniul 41 ca să se confrunte cu orcii, Tyranizii și demența. Și ideea de a te duce doar cu Lasgunul, care e practic doar un băț, și de a zice: „Frate, o să te omorâm!” Parcă-i și văd pe sergenții ăștia hârșiți care zic: „N-avem ce face cu un singur tip rămas cu Lasgunul, dar dacă vă strângeți zece și trageți împreună în același lucru, sunteți mortali.” Știi ce vreau să spun? Mor după chestia asta. În plus, sunt și-o grămadă de oameni super mișto și-mi place enorm să joc cu oamenii care-s foarte buni. O să zic, gen: „A, m-au bătut”, dar îmi place mult ca provocare de a învăța să fiu mai bun. Garda Imperială are atât de multe unități, iar unele dintre ele sunt foarte specializate. În ultimii ani m-am distrat enorm testând diverse strategii.

Ross Burridge, 24

Care e modelul tău preferat?

Jason: Ăsta e un Stompa mare. E un orc. Închipuie-ți că iei mai multe bucăți de metal și le faci terci una cu cealaltă, adaugi niște lipici, niște arcuri, niște șuruburi; practic, e o grămadă de gunoi. Merge în față și trage foarte prost în chestii, dar dacă chiar le nimerește, în general le omoară destul de nasol. Uită-te la el: e cel mai nasol model din istorie, pentru că atunci când încerci să-l miști, pur și simplu nu se mișcă. Dar, pe de altă parte, ca regulă, când dai 5 sau mai mult cu zarul, ridică alt model și-l aruncă cât colo. Omoară instant și vehiculele.

De ce joci jocul?

Îmi place să dau cu zarul. Îmi place să împopoțonez. Îmi plac regulile… de fapt, nu-mi plac regulile, la ora actuală sunt cam nasoale. Dar iese în curând ediția a opta. Îmi place senzația. Îmi place cum arată modelele. De fiecare dată când te duci la un campionat, poți să vezi câte-o idee dementă nouă pentru o conversie. E destul de tare și când câștigi, deși nu prea mi se-ntâmplă. Am venit pentru asta din Suedia – comunitatea mă ajută să călătoresc.

Jacob Olsson, 19

Povestește-mi despre piesa ta preferată.



Ross: Este un Cavaler Imperial Gallant. Cavalerii Imperiali sunt niște grupuri de familii și, practic, ei aduc roboții mari pe câmpul de luptă.

De ce te joci Warhammer?

Îmi aduce foarte multă bucurie. Îmi place să joc jocuri cu prietenii și chestii de genul – e destul de distractiv să colecționezi modelele și să le pictezi. Pot să arate super, super bine dacă stai mult pe chestia asta. Am început să mă joc când aveam vreo 12 ani, m-am oprit cam pe la ediția a doua și m-am reapucat pe la ediția a cincea. Unul dintre prietenii mei a început să se joace din nou și ne-a întrebat și pe noi, ceilalți, dacă vrem să ne reapucăm.

Justin Hill, 45

Ce model îmi arăți?

Justin: E un Xiphon Interceptor. E un luptător interstelar, conceput să doboare alte nave aeriene. Nu e prea bun în lupta cu unitățile terestre, iar azi nu s-a descurcat prea bine.

Tu ce obții din faptul că faci parte din comunitatea Warhammer?

Mă joc cam de când aveam vreo zece ani, cam de când a apărut hobby-ul ăsta. Eram mai mult pictor decât jucător. Asta e una dintre chestiile super mișto la lumea asta, are atât de multe aspecte. Fiecare are armata lui și-și creează o poveste pentru armată, apoi se joacă cu armata proprie și-și dedică mult timp gândindu-se la asta. E un hobby foarte social, trebuie să interacționezi cu adversarul. Eu sunt scriitor, iar stilul ăsta de viață poate să fie adeseori foarte solitar, așa că faptul că mă joc mă face să merg la evenimente. De fapt, chiar și scriu despre Warhammer. Cariera mea literară mainstream e ca autor de romane istorice, scriu cărți despre 1066 – cel mai nou, Viking Fire, a fost numit una dintre cărțile Times ale anului. Dar mi s-a părut că e o șansă excelentă de a aduce universul la viață. Și ce privilegiat sunt pentru că pot să colorez pe lumea asta și să spun că așa contribui eu. Cea mai recentă a apărut anul trecut și se cheamă Storm of Damocles.

Sean Sullivan, 32

Ce modele îmi arăți?

Sean: Păi, eu am venit tocmai din Noua Zeelandă și, din păcate, n-am avut prea mult loc în valiză, așa că a trebuit să adaug ceva la armata mea de Necroni. Ceva ce-ar ajuta armata, dar ar și încpăea în valiză. Sunt conversii – nu-s cele mai reușite picturi, dar arată extraordinar. Au funcționat foarte, foarte bine și i-au ajutat pe Necroni până la capăt. Practic, Necronii sunt Terminatorii din filmele vechi. Nu le plac chestiile. Sunt o dinastie destul de veche, așa că egiptenii se trezesc, sunt supărați pe viață și se duc pe capul altora. Sunt niște răi buni.

De ce ai călătorit în jurul lumii pentru chestia asta?

Am călătorit în toată lumea și e un mod foarte bun de a cunoaște oameni. Tipi de treabă și te distrezi bine. Asta contează cel mai mult – dacă nu poți să te distrezi, atunci de ce să te mai ții de hobby?