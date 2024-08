Fantezii sexuale vs. realitate: Povești neașteptate și lecții învățate

Fantezii sexuale după care te tânjești, fantezii erotice care te-ar face să faci sex mai des, mai mult, sau pur și simplu mici jocuri ale imaginației. Între acestea trei se deschide o lume întreagă. Doar că lucrurile sunt un pic mai complicate când vine vorba de a le pune în aplicare.

Poate lista ta cu fantezii erotice are o partidă de sex în trei cu vecinii tăi sau vrei să faci sex cu un străin pe un cal. Contează mai puțin, cert e că mai mult decât crezi cei din jurul tău le au și ei pe ale lor.

Oricum ar fi conturate dorințele sexuale, e interesant să știi că există o persoană care are șanse să apară în fantezii sexuale mai mult decât alții: partenerul romantic curent. Dacă ești singur, unul din foștii. E o concluzie la care a ajuns Justin Lehmiller, autorul cărții „Tell Me What You Want”.

În cercetarea lumii acestor fantezii erotice, și a triggerelor pentru ele, el a intervievat peste 4.000 de americani despre fantezii sexuale. Astfel a aflat că nouă din zece participanți au spus că au mai avut fantezii erotice despre un partener romantic curent. Dintre cei în relații aproape două treimi au spus că au fantezii dese despre partenerul lor.

Fantezii erotice, între rușine și plăcerea să faci sex

Probabil ai fost până acum în situația în care să vrei să faci mai mult sex în care să incluzi aceste fantezii sexuale, dar un sentiment de rușine te-a oprit. Cumva, e firesc. Când consideri că dorințele tale sexuale sunt neobișnuite, ciudate sau anormale, tinzi să le reprimi.

Astfel, aceste fantezii erotice ajung să fie explorate doar în propria minte, pe site-uri cu filme porno sau în căutări pe internet. Dar raportarea asta nu e sănătoasă. Dacă te simți rușinat sau vinovat în privința felului în care vrei să faci sex, asta ar putea rezulta în dificultăți sexuale.

În tot acest context, revin și reiau: majoritatea dintre noi avem cel puțin o fantezie sexuală. Totuși, deși e important să-ți urmezi dorințele, îmi place să cred că e mai bine ca unele fantezii sexuale să rămână doar fantezii.

Dincolo de ezitarea mea pe subiect, am vorbit cu cinci oameni despre cele mai penibile tentative ale lor de a-și îndeplini dorințele sexuale. Iată ce-a ieșit și vezi cu ce lecții se lasă pentru tine pentru data viitoare când faci sex.

FANTEZII SEXUALE DUBIOASE: „DUȘUL DE AUR”

FOTO: LIGHTFIELD STUDIOS / Adobe Stock

Ana —

În lista cu fantezii sexuale, nu am primit și nu am oferit niciodată un „duș de aur”. Conceptul în sine nu mi se pare în mod special excitant, dar îmi place să experimentez. Deci, când prietenul meu a sugerat să facem asta, am fost bucuroasă să încerc.

Amândoi eram cam confuzi de cum exact să începem, dar am fost de acord că ar fi mai bine să fie ceva spontan, fără să supra-analizăm situația. Într-o noapte, în timp ce el era pe veceu, am simțit că ăla era momentul. M-am urcat pe el și am făcut un pic de pipi.

El s-a excitat instant.

M-am hotărât să merg și mai departe, așa că m-am așezat pe bideul de lângă și am direcționat un jet mai ferm de pipi direct spre el. Totul s-a întâmplat destul de repede, dar mi-am dat seama că ceva nu era bine, atunci când a sărit ca mușcat de șarpe și s-a băgat repede sub apă. Aparent, îl nimerisem direct în ochi.

A doua zi, toată baia mirosea a urină și el avea ochii roșii. A fost un dezastru complet la momentul respectiv, dar acum ne amuzăm teribil pe seama întâmplării și am eliminat-o din lista cu fantezii erotice.

FANTEZII EROTICE CU SEX ÎN PUBLIC

FOTO: Xavier MARCHANT / Adobe Stock

Jamie —

Fosta mea prietenă avea un apetit sexual aproape intimidant, iar printre ce fantezii sexuale avea se regăsea și aceasta: să ne-o tragem în spații publice aglomerate. Asta înseamnă să faci sex la cinema, în cabine de probe sau în toaletele restaurantelor. Nu conta unde anume, atât timp cât era un loc cât se poate de public.

Asta nu a fost fantezia mea sexuală în mod deosebit, dar îmi plăcea, așa că în lunile în care am fost împreună, am ținut pasul cu ea. Ideea că puteam să fim prinși în act era foarte excitantă.

În realitate, dacă te prindea cineva nu era atât de distractiv. S-a întâmplat odată, când ea a sugerat să combinăm sexul în public, cu o altă fantezie de-a ei: să ne-o tragem cu un strap-on. Ea a ales parcarea unui supermarket din Barcelona ca locul crimei.

Nu o să mai intru în detaliile actului în sine, ci doar că făceam asta la capătul unor scări din parcare, iar eu stăteam capră cu un penis de plastic în fund. Ăla a fost momentul în care o familie cu trei copii a coborât scările. Părinții au început să țipe la noi și am fugit cât de tare am putut.

A fost unul dintre cele mai jenante momente din viața mea și mă simt groaznic pentru că e posibil să fi marcat pe viață trei copii inocenți.

SEX ÎN AVION PENTRU FANTEZII SEXUALE LA ÎNĂLȚIME

FOTO: Studio Romantic / Adobe Stock

Javi

Mă excit când călătoresc cu avionul și sexul sună a idee excepțională. Odată, când aveam o cursă lungă cu o prietenă, ea a fost pe aceeași lungime de undă cu mine. Așa că ne-am hotărât să ne îndeplinim în toaletă una dintre cele mai întâlnite fantezii sexuale.

Ea s-a dus prima și a lăsat ușa deschisă. După ce am intrat și eu, am încuiat imediat ușa. Toaleta era inconfortabil de îngustă și era clar că nu era concepută pentru două persoane.

Am încercat să stau jos, ca ea să se urce pe mine, dar efectiv nu era nicio poziție confortabilă ca să ne desfășurăm. Când am reușit să găsesc o poziție pe care s-o mențin cât de cât, au început niște turbulențe puternice.

Pilotul a rugat ca toată lumea să-și pună centurile, anunț pe care noi l-am ignorat. În schimb, turbulențele au fost cam greu de ignorat, mai ales că ne izbea de toți pereții toaletei.

Apoi însoțitoarele de zbor au ciocănit la ușă și ne-au spus că trebuie să ne întoarcem la locurile noastre. Mă simțeam claustrofob și nici măcar nu puteam să-mi aduc aminte de la ce naiba mă excitasem.

Am deschis ușa și ne-am întors la locurile noastre cât se poate de repede. Mi-a fost prea rușine să ridic privirea din pământ, ca să verific dacă cineva ne-a observat cum am ieșit împreună din toaletă.

MAI MULT SEX CÂND E SEX ÎN TREI, NU?

FOTO: terovesalainen / Adobe Stock

Patricia —

După ce l-am părăsit pe fostul meu iubit, simțeam ca și cum redescopeream sexul bun în viața mea. Am trecut de la o partidă de sex pe săptămână pentru că trebuia la mai mult sex, aproape în fiecare zi pentru că voiam. De asemenea, mă setasem să am parte de o partidă în trei, iar prietena mea cea mai bună, Eva, a zis că se bagă atât timp cât găsim un băiat de care să ne placă la amândouă.

Într-o noapte, pe când eram la petrecere în Valencia, am cunoscut un tip care se potrivea cerințelor și să bifăm acest punct de pe lista cu fantezii erotice. Am început să vorbim cu el și am menționat fantezia noastră sexuală: el a zis că se bagă.

A fost un pic ciudat la început, dar era entuziasmat, așa că toți trei am plecat din bar și ne-am dus la cămin, unde eu și Eva împărțeam o cameră.

Din moment ce era prima oară pentru toți, am decis să nu grăbim lucrurile și să mai bem ceva înainte. După câteva pahare, care ne-au trezit cheful, am început să ne sărutăm și eventual să ne futem.

Totul era super okay, până când Eva și cu mine am observat ceva gălbui care se scurgea din gura tipului. Era vomă. Aparent, tipul vomita în gură în timp ce făcea sex cu noi. Încă mi se face scârbă când mă gândesc.

FANTEZII EROTICE CU STRAP-ON ȘI PENETRAT PARTENERUL

FOTO: Volodymyr / Adobe Stock

Anahi —

De multă vreme îmi doream să găsesc un iubit care să fie deschis la minte în privința unui sex anal reciproc. Iar acum câțiva ani, a dat norocul peste mine. Am cumpărat un vibrator și un strap-on, cam la două săptămâni după ce ne-am cunoscut.

Norocul era că bifam și ce avea el printre alte fantezii sexuale, adică pegging. Dar nu am îndrăznit niciodată să-i menționez asta.

După un an de relație, am hotărât că e momentul să aduc asta în discuție, în timp ce făceam sex. A mers bine și doar că am vorbit despre asta ne-a excitat, așa că după ce-a terminat el a venit rândul meu.

M-am echipat cu un strap-on, iar el s-a pus în patru labe, în timp ce eu inspectam terenul. Ăla a fost momentul meu.

L-am penetrat, dar eram incredibil de entuziasmată și habar nu aveam ce trebuia să fac. Asta a fost o combinație nefericită, deoarece am fost prea brutală și am intrat prea adânc, într-un timp prea scurt.

El a țipat, moment în care am crezut că i-am sfâșiat complet anusul pe interior. Ne-am oprit, iar el s-a întors pe spate plângând. Am retras echipamentul înapoi în dulap, de unde nu cred că o să iasă prea curând. Și am închis și acest capitol cu fantezii erotice.

Articolul a fost publicat inițial pe 26 octombrie 2016. A fost actualizat cu un plus de claritate adus subiectului.