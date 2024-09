Fast and Furious e telenovelă pentru pretențioșii care nu bagă Suleyman Magnificul

Indiferent de calitatea filmelor the Fast and the Furios, ele vor fi urmărite la infinit. Deși noile apariții ale francizei sunt apreciate pentru schemele bombastice (și de-a dreptul tari) de accidente cu mașini, chiar și cele mai bune critici fac aluzie la scenariile slabe și dialogul de lemn.

Dar echipa de producție și actorii au îmbrățișat filmele astea din tot sufletul, mai ales Vin Diesel. El sărbătorește Marțea Toretto pe Instagram, unde postează imagini inspiraționale din filme. El a spus că Furios 7 ar fi trebuit nominalizat la Oscar. Atunci când l-au băgat și pe the Rock în franciza Fast Five, Vin Diesel a declarat că a fost un moment emblematic din cinematografie.

Filmele the Fast and the Furious seamănă cu o telenovelă elaborată, scrisă, produsă și regizată în întregime de bărbați. Femeile din seria de filme se încadrează în două tabere: cele figurante (care nu au nimic de spus, dar au alte calități posterioare – Slashfilm a numărat 137 de cadre benevole, cu femei din primele șapte filme), care pivotează la petreceri sau la cursele cu mașini și mai sunt femeile cool, care țin pasul cu băieții, în mașinile lor tunate.

Letty (Michelle Rodriguez) conduce și repară singură mașina, plus participă la curse. Mia (Jordana Brewster) se îndrăgostește de Brian (Paul Walker), deși Dom (Vin Diesel) nu este de acord cu asta și întemeiează o familie. Gisele (Gal Gadot) împarte pumni în stânga și-n dreapta, în timp ce Han (Sung Kang) o urmărește cu admirație.

Femeile astea sunt esențiale de la bun început pentru jafurile lor, dar tot se simte un dezechilibru dintre sexe în franciza asta. Totuși, publicul filmelor este unul diversificat, iar atât bărbații cât și femeile se îmbulzesc la cinema. De ce?

Pentru că filmele astea împrumută tehnici brevetate de telenovele. Valabil pentru orice franciză mai de durată, filmele the Fast and the Furious au mărit miza constant pentru a menține publicul interesat, ceea ce înseamnă că povestea este atât de întortochiată încât a devenit din ce în ce mai absurdă.

Brian, care era agent FBI sub acoperire ce se infiltrează în gașca de contrabandiști condusă de Dominic Toretto aduce aminte de scenariul din Days of Our Lives. Cronologia seriei este alambicată (Fast and the Furios din 2006, Tokyo Drift are loc de fapt după Fast & Furious 6 din 2013), similar cu retrospectivele și schimbările cronologice din Passions. În al patrulea film Fast & Furios, când Letty este considerată moartă, ni se divulgă că ea, de fapt, era amnezică și lucra împotriva găștii, la fel cum Ryan Lavery din All My Children a suferit de amnezie și a pierdut patru ani din viață.

Diesel a făcut chiar și un scurtmetraj de 20 de minute, unde prezintă în detaliu nunta lui Dom cu Letty, într-o tentativă ostentativă de a alipi scenariile și golurile cronologice. Filmul scurt prezintă un scenariu asemănător cu nunta legendară a lui Luke și Laura din General Hospital. Singura răsturnare de situație pe care franciza a ratat-o e dacă descoperim că Roman (Tyrese Gibson) are un frate geamăn malefic.



Dar cea mai mare schemă împrumutată din telenovele de către filmele Fast and Furios e bazată pe alianțele schimbătoare ale personajelor. În cele opt filme s-au tot învârtit oameni atrăgători în maiouri strâmte, dar felul în care interacționează între ei sau cu publicul se schimbă în funcție de scenariul și răsturnările de situație introduse.

În primul film, ai fi putut spune că Dom și gașca lui sunt răufăcătorii, iar Brian eroul. În Fast & Furios, Brian a renunțat la FBI ca să-l ajute pe Dom să iasă din închisoare. Atunci când Luke Hobbs (Dwayne Johnson) a intrat prima oară în schemă, ca agent special, scopul lui era să aducă gașca de contrabandiștii în fața justiției.

Acum, el e un fost amic de-a lui Dom, care l-a contactat ca să-l ajute să demonteze niște planuri teroriste. În Furios 7, Deckard Shaw (Jason Statham) era pornit să omoare gașca, în ideea de a-și răzbuna fratele, dar pe la sfârșitul filmului The Fate of the Furious, Shaw este un fel de dădacă pentru fiul lui Dom.

Nu doar motivația personajelor se schimbă, dar par aproape indestructibili, cu un arsenal infinit de abilități care-i ajută să iasă din orice încurcătură. În punctul ăsta, practic sunt ca niște super eroi care bușesc mașini la viteze de sute de kilometri pe oră, sar din mașini în mișcare, se bat brutal și, totuși, la sfârșitul zilei de abia au câteva zgârieturi. Ei au devenit hackeri internaționali, experți în arte marțiale, chimiști organici și tehnicieni militari, asta pe lângă faptul că pot conduce foarte repede.

La sfârșitul oricărui film din franciza asta, gașca se adună pentru un grătar în familie, întărind ideea că epicentrul motivațional al filmelor este relația lor. Motivul pentru care telenovele reușesc să păstreze publicul interesat timp de decenii este faptul că majoritatea se centrează în jurul unei familii numeroase, sau al unui grup de prieteni dintr-un oraș mai mic, cu vieți încâlcite și istorii complexe. Publicul rămâne angajat cu nerăbdare fix datorită scenariilor absurde.

Deci să mai bage vreo două filme: vreau să văd mai multe scamatorii cu mașini care sar de pe zgârie-nori sau cum Ramsey (Nathalie Emmanuel) este pasată dintr-o mașină în alta, în timp ce acestea fac gogoși pe șosea. Vreau să-i văd pe Hobbs și Shaw (Jason Statham) cum se luptă să iasă dintr-o închisoare de beton, cum bat măr toți figuranții și scapă fără nicio zgârietură.

Într-adevăr, filmele astea sunt ridicole în cel mai bun mod posibil. Franciza The Fast and the Furious e o poveste în episoade, care urmărește același grup de persoane de-a lungul anilor și cum se lovesc de tot felul de probleme fantastice. Deși Diesel a spus că The Fate of the Furious e primul film dintr-o trilogie, concepută să încheie seria cu al zecelea film, eu aș fi OK dacă ar continua să facă filmele astea până pe patul de moarte.

Eu vreau să apuc Fast 26, unde Dom și Hobbs se întrec în scaune cu rotile prin complexul de pensionari din Miami, în timp ce Letty stă într-o mașinuță de tuns iarba, îmbrăcată cu un maiou adecvat vârstei și cu o Corona în mână. Sper să nu se oprească niciodată franciza asta.

