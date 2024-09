Poveștile tragicomice ale tinerilor români la întâlniri

La întâlnirea asta, pare că totul e în regulă pentru moment. Fotografie de Courtney Carmody, via Flickr

Că ai 20 sau 40 de ani, sigur ai avut parte măcar de-o întâlnire în viaţa asta. Probabil că excepție fac cei care au o relaţie stabilă încă din şcoala generală, iar puţin mai târziu şi-au jurat credinţă eternă și la primărie. Dar astea nu sunt cazuri prea dese, mai ales la tinerii din ziua de azi.

Pe de altă parte, băieţi şi fete, hai să lăsăm deoparte atitudinea de masculi alfa sau inabordabile şi s-o spunem drept: cu toții am dat-o în bară la măcar un date. Ce-i tare e că putem să jonglăm cu astfel de experienţe, încât să putem face un mix între penibilitate şi amuzament. Nu de alta, dar ca să ai ce povesti prietenilor la o bere sau mai multe.

Ca să-ți dau curaj, am mai jos câteva poveşti tragicomice în care e posibil să te regăseşti:

ȘI-A DAT DEMISIA DE LA JOB ȘI HABAR N-AM DE CE

Fotografie via Flickr

„Am cunoscut-o pe Facebook pe tipa asta. Am vorbit o vreme, după care am ieşit la prima întâlnire în club. Ne-am împrietenit cu oamenii de acolo, ne-am pus pe băut, ne sărutam, mâinile noastre se plimbau în mai toate locurile «neortodoxe». Pe la patru dimineaţa, am plecat spre casa mea. În taxi, am stat îmbrăţişaţi şi ne-am sărutat fără oprire. Am ajuns la mine, am băut ceva, după care ne-am aruncat în pat şi am început să ne dezbrăcam. Aveam o chimie tare mişto. Am ajuns în punctul în care am rămas în pielea goală amândoi şi urma să o facem.

Dintr-o dată, ea se panichează şi se îngălbeneşte la faţă, după care mă împinge şi-mi spune că nu mai vrea să facem nimic şi s-o las să plece acasă.

WTF, FEMEIE, ESTI OK?! Am încercat să văd ce se întâmplă, însă cu viteza luminii s-a îmbrăcat şi a plecat din casă la prima ora a dimineţii, nu dăduse bine nici răsăritul. Imediat am sunat-o, tone de mesaje, dar nu mi-a mai răspuns. Câteva zile chiar m-am simţit ciudat, pentru că nu înţelegeam ce dracu’ se întâmplase şi nu reuşeam să obţin o explicaţie. Dar am trecut rapid peste.

Apoi, într-o zi normală de la job, am aflat că avem o colegă nouă în firmă. Am vrut s-o salut, ca între colegi, nimic mai mult. Bat la uşă, o deschid, iar ea era cu spatele. Când se întoarce, rămân mască. Tipa era noua colegă. Pe lângă noi, erau şi alţi colegi, aşa că doar i-am urat «Bine ai venit!». A doua zi, n-a mai venit la job. Habar n-am nici până azi ce a avut femeia aia.” (Ionuţ, 28 de ani)

M-AM ÎMBRĂCAT CU ROCHIȚĂ ȘI TOCURI CA S-O ARD PRIN CARTIER

Fotografie via Pixabay

„Mă ştiam din vedere cu un tip din cartier. Am vorbit o vreme pe Facebook, după care am stabilit să ieşim la o întâlnire. M-am aranjat la păr, m-am îmbrăcat într-o rochiţă şi în picioare aveam tocuri. Până la urmă, m-am pregătit ca la o ieşire în oraş, că aşa stabilisem cu el, mai ales că mi-a zis c-o să vină cu maşina. Deci, mă gândeam că vom merge către un pub cu maşina lui.

Când mă vede, el se uită mirat la mine şi mă întreabă din ce motiv m-am îmbrăcat aşa. Sincer, am luat-o ca pe-o glumă. Mi-am zis doar că vrea să facă puţină caterincă. Faza e că nu am mers în niciun pub, ci am stat toată întâlnirea în cartier, în maşina lui şi cu uşile deschise, ca mari golani ai cartierului ce eram noi. Asta în timp ce eu eram pe tocuri şi machiată ca de-o ieşeală.

Totuşi, am apreciat ceva la el: faptul că a fost rafinat şi nu mi-a propus să spargem şi-o sămânţă. Vorba aia, ca băeţii! Ziua următoare mi-a reproşat că am figuri, pentru că-i răspund greu la mesaje.” (Ruxandra, 23 de ani)

AM CONFUNDAT-O CU ALTĂ TIPĂ ȘI S-A SUPĂRAT PE MINE

Fotografie via Weheartit

„Agăţasem o tipă într-un club. Am făcut schimb de numere de telefon, însă, sincer să fiu, eram puţin alcoolizat când am vorbit. După câteva zile, am sunat-o şi a rămas să ne vedem la o cafea. Povestea asta se întâmpla acum aproape 15 ani, când telefonia mobilă era la început. Acum, ţi-e mult mai uşor să găseşti o tipă pe Facebook, în caz că uiţi cum arată. Pe drumul spre locul de întâlnire, în mintea mea era haos. Nu-mi mai aminteam cum arată tipa. Făceam tot felul de portrete în care să-mi dau seama felul în care are părul sau culoarea ochilor, dar nimic. Băi, ştii cum e să ai un negru total?!

Am ajuns la locul de întâlnire şi am văzut o tipă aranjată, care se uita-n stânga şi-n dreapta, ca şi cum aşteaptă pe cineva. Nici n-am stat pe gânduri şi m-am dus la ea, aveam feelingul că pe mine mă aşteaptă. N-apuc bine să intru în vorbă cu ea, să o întreb dacă mă aşteaptă de prea mult timp sau ceva în genul ăsta, că fix în momentul ăla se poziţionează cineva între spatele şi lateralul meu. Am văzut cu coada ochiului asta, dar n-am băgat de seamă.

Era o tipă care asculta cum îi spuneam primei fete că-mi place cum s-a îmbrăcat pentru mine. Logic, asta din spate era tipa cu care eu trebuia să mă văd. Ca să-mi demostreze cât de penal am fost, a scos o pastilă din geantă şi mi-a întins-o: «Ia pastila asta, cu mine trebuia să te vezi. PA!». Am alergat după ea să-mi cer scuze, dar n-a vrut să stea la discuții.” (Paul, 38 de ani)

M-AM ALES CU TREI COASTE FISURATE

„Aveam peste 20 de ani, iar ea aproape 30. Ne cunoscusem în cercul social cu care umblam atunci. Ne-am dat întâlnire în Centrul Vechi, iar pe drumul spre local am vorbit, doar că lucrurile erau pe dos faţă de cum ştiam eu. Nici n-am intrat bine, că deja ne contraziceam pe diverse chestii. În fine, vine ospătăriţa, comandăm nişte vin. La un moment dat, era atât de enervant ce se-ntâmpla, încât i-am zis ceva de genul: «Dacă nu-ţi place, poţi să pleci».

Nu mă aşteptam chiar să se ridice şi să plece, dar nici nu am tras de ea să rămână, că era penibil. Încă nu venise comanda când ea s-a ridicat val-vârtej de la masă, aşa că am plecat în urma ei şi eu. Mă întâlnesc pe drum cu chelneriţa. Îmi cer scuze şi îi spun că ne-am hotărât să mergem în altă parte, deci să anuleze băuturile. În timp ce-mi îndreptam picioarele către ieşire, tot auzeam în spatele meu că bolborosea: «Păi şi vinul cine-l plăteşte?!».

Tipa cu care am venit deja ieşise. Când dau şi eu să deschid uşa, fix atunci vine un piccolo şi mă prinde agresiv de spate, ameniţându-mă cu bătaia. Îmi spune c-am plecat fără să plătesc şi că d-aia face aşa. Orice discuţie logică cu el ar fi fost degeaba, aşa că-i spun să-mi dea drumul, că plătesc. Asta în timp ce mă tăvăleam cu el în văzul lumii şi dărâmam mesele, fără ca cineva să intervină. El o ţinea pe a lui şi, între timp, au mai apărut un ospătar şi un tip de la pază. M-au băgat într-o cameră, m-au pus pe burtă şi au început să mă lovească cu picioarele. Într-un final, au chemat şi poliţia locală. Evident, nu s-a concretizat nimic, pentru că dreptatea era la mijloc, în ciuda cămăşii mele rupte.

Per total, am ratat o tipă atrăgătoare fizic şi m-am ales cu trei coaste fisurate.” (Raul, 24 de ani)

„HAI SĂ FIM DOAR PRIETENI”

Fotografie via Wikimedia

„Am cunoscut o tipă la o petrecere de ziua unui prieten, acum vreo doi-trei ani. Am stat apropiaţi toată seară unul de altul, însă ea a plecat devreme, aşa că i-am luat numărul de telefon ca să ne vedem în altă zi. La scurt timp, am ieşit la un suc. Mergea foarte fain şi căutam orice pretext ca să ne atingem, ba chiar ajunsesem să stăm şi îmbrăţişaţi. Când am văzut că lucurile sunt ok, m-am aplecat s-o sărut. Ce-i drept, cam stângaci, pentru că-mi plăcea tipa şi aveam multe emoţii. Ea m-a respins și mi-a zis că e prea devreme pentru asta.

Apoi, a urmat a doua întâlnire. Colac peste pupăza, acelaşi scenariu, iar la sfarşit mi-a spus un lucru pe care nu vrea să-l audă niciun mascul alfa: «Ar trebui să rămânem doar prieteni». I-am spus că nu mă interesează asta şi nu vreau să rămânem prieteni, fiindcă sunt atras de ea. Timp de două luni n-am mai vorbit, însă într-o noapte m-am trezit cu un telefon de la ea. Mi-a spus să iesim să bem ceva, chiar în noaptea aia. Am acceptat, cu gândul c-a înteles cum stă treaba, mai ales că mergeam să bem. Dau a treia oară s-o sărut, dar ea mă opreşte şi-mi zice, puţin ameţită de la alcool: «Sper că n-o să incerci, din nou, să mă săruţi. Pentru mine eşti doar un prieten.» M-am enervat şi-am plecat de acolo. Imaginează-ţi cât de dubiosă a fost faza asta. M-a făcut s-o iau pe jos din centru până în Berceni, la patru dimineaţa.” (Alin, 23 de ani)

Citeşte şi: Cum să agăți tipi (un ghid scris de băieți pentru tipe)

SĂ-MI DAI ŞI MIE BANII PENTRU CAFEA

Fotografie via Wikimedia

„Am ieşit cu o tipă pe care o cunoscusem întâmplător în metrou. M-a călcat din greşeală pe picior, iar de acolo am pornit o conversaţie. Ne-am văzut în Oktober şi am băut o bere. Ne-am sărutat şi am vorbit chestii despre noi. Nu pot să spun că-mi displăcea tipa, dar nici nu mă făcea să sar în sus de entuziasm. Habar n-am dacă avea impresia că eu am faţă de bancă, însă, din când în când, spunea că nu prea are bani şi că-şi doreşte să aibă. Dume de genul ăsta.

După întâlnire, a venit nota de plată. Nu-s deloc genul să plătesc la prima întâlnire, indiferent de tipă, pentru că, dacă am ieşit împreună, nu înseamnă ca eu îi fac ei o favoare, ci e jumi-juma. Mi-am scos banii, iar ea s-a făcut că-şi scoate portofelul din geantă. Se tot văicărea că nu-l găseşte şi scotocea în geanta. Ca să vezi, cu greu l-a găsit, însă avea doar bancnote mari. În fine, n-am mai stat la taclale şi m-am oferit eu să plătesc.

Pe drumul spre metrou, i-am spus că am nevoie de banii pe care i-am dat, aşa că o rog să schimbe, ca să mi-i dea înapoi. Oricum, n-aveam de gând să mai ies cu ea. Nu se aşteapta la aşa ceva, dar asta meriţi dacă te aştepţi ca altcineva să-ţi plătească. În final, a strâmbat din nas şi a schimbat. Dacă nu făceam asta, nu mai aveam ce să-ţi spun ţie acum.” (Mihai, 24 de ani)

TIPUL CU CARE AM IEȘIT FLIRTA CU ALTELE, DE FAȚĂ CU MINE

Fotografie de Incase, via Flickr

„M-am lăsat convinsă de-o prietenă sa-mi dau întâlnire aranjată cu un tip. Doar văzusem nişte poze cu el, fără să fi vorbit vreodată. Pe parcursul întâlnirii, el mi-a reproşat că sunt prost crescută, pentru că fumam. Era nesuferit, așa că eu băgam ţigară de la ţigară, ca să-i fac în ciudă. Până la urmă, i-am dat mesaj unei prietene să mă sune şi să-mi spună c-a intervenit ceva şi trebuie să plec. M-a sunat şi eu m-am scuzat că trebuie să plec urgent. Ştii ce mi-a spus tipul la plecare?! «Ar trebui să citeşti o carte de bunele maniere».

Altă dată, am ieşit cu un tip de pe Facebook. Era drăgut fizic şi părea că am ce să vorbesc cu el, doar că-n realitate era cam libidinos. Flirta cu alte tipe în timp ce noi eram la întâlnire. La un moment dat, în timp ce ne beam cafeaua, el flirta nesimţit cu o tipă din spatele meu. Chiar nu ştiam cum să reacţionez și m-am întors instinctiv să văd ce se petrece. Am zis ok, poate mi se pare mie. N-am dat importanţă, iar el se comporta ca şi cum i se părea normal. Apoi, acelaşi lucru cu chelneriţa, iar când am plecat din pub, tipul vorbea cu mine, dar ochii îi erau fixaţi spre alte tipe. (Mădălina, 24 de ani)

