Femei din România mi-au povestit experiențele lor cu drogurile, sexul pe marijuana și paranoia

Cum era piesa aia a lu’ Holograf? Și băieții plâng câteodată. E, uite așa, și femeile fumează iarbă, iau X sau și-o dau pe etnobotanice câteodată. Da, în loc să stea la oală sau să se-aplece în patru labe ca să te satisfacă pe tine, femeile preferă să facă o școală, să aibă un job decent, o carieră și să mai stea din când în când cu burta-n sus și să fumeze iarbă.

Drogurile au devenit o formă de divertisment și relaxare în societatea românească, la fel cum fac parte din toată lumea civilizată. Că există extreme și că nimeni nu-ți zice că trebuie sau e ok să te apuci de ele e altceva, dar adevărul e că mai toate festivalurile și cluburile din România stau într-un fel sau altul sub semnul narcoticelor. Dar se vorbește destul de rar despre experiențele femeilor cu ele, în mare pentru că încă mai sunt tabuuri d-alea de Pazvante Chioru că femeia e obligatoriu să fie un monument al purității în vreme ce bărbatul poate să fie cât de junkist vrea.

Am vorbit cu românce de vârste și ocupații diferite despre prima lor experiență cu drogurile, iarbă, MDMA sau etnobotanice, despre cât de bun e sexul după fumat, dar și despre paranoia din tripuri și frica de poliție și experiențele nasoale, ca să înțelegi ce riscuri te așteaptă.

RALUCA, 24 ani

VICE: Când a avut loc, și cum a fost prima ta experiență cu drogurile?

Raluca: Clasa a noua, după ceva concurs de istorie. Aveam în anturaj o colegă care crescuse câteva plăntuțe pentru uz propriu și ne-am dus să sărbătorim că luasem amândouă locul întâi. Am stat pe malul râului, am pipat un pai și după aia, I shit you not, am văzut cum s-a dezvoltat orașul și tot ce s-a întâmplat în el de pe la 1700 încoace. Vedeam ca și când eram într-un tren și mă opream în gări diferite, și fiecare gară era alt timp. Cel mai tare trip ever. După aia nu am mai avut chestii așa intense.

Ai incercat și altceva în afară de iarbă?

Nu prea, nu sunt mare fan droguri, prefer alcoolul. Dar am mai luat din când în când speed pe la petreceri techno, etnobotanice atunci când a fost hype-ul (dar nu le recomand nici celui mai mare dușman al patriei), și am luat pastilele mamei unei prietene (tot tipa cu care am pipat prima oară). Maică-sa era diagnosticată cu schizofrenie și nouă ni s-a părut o idee bună să vedem ce se întamplă dacă îi luăm medicamentele. Nu pot să zic că am simțit ceva special, mai mult o distorsionare a spațiului, dar nu m-am omorât după senzație.

Ai avut vreodată probleme cu oamenii legii?

Eu personal nu, dar pe o bună prietenă de-a mea a luat-o DIICOT-ul când cumpăra, a trebuit să plătească o amendă de 700 de lei (asta se întampla prin 2012). Nici cu dealerii nu prea am tangență, locuiesc într-o zonă destul de remote cât să ne creștem fiecare cât credem că avem nevoie, fără să vină garda peste noi. La prietena asta la bunici ne-am făcut grădină în liceu. Că nu prea ai cum să ajungi acolo, mergi cu mașina pe un drum de căcat și după mai ai câțiva kilometri de mers pe jos. Și bunică-sa era mega cool, avea grijă de plante, le-a pus la uscat. We were lucky. Cred că am cumpărat maximum de 5 ori de când consum. Știi vorba aia, pe apă și pe iarbă nu se dau bani.

În afară de prima ta experiență când ai zis că ai simțit altfel timpul, ai dat-o vreodată în paranoia?

Pe iarbă nu am dat-o niciodată în paranoia. Singura chestie un pic dubioasă a fost când am crezut că m-a condus un cățel acasă, ca să îmi dau seama când am ajuns că de fapt nu era niciun cățel, mi-l imaginasem eu. L-am mai văzut după aia de câteva ori, l-am numit Freezy, că era o iarnă rece. După aia o perioadă mi-o dădeam uneori nașpa, că nu eram sigură dacă ce văd eu chiar există, sau e o situație gen Freezy.

Cea mai neplacută experiență a fost când am fumat înainte de ora de latină. Cum s-a dilatat timpul, am simțit că am stat cinci ore să analizez Catilinarele lui Cicero. Și mai aveam și explozii de râs pe care nu le puteam controla. Cred că s-a prins profa, dar cum era o femeie de treabă, trecută și ea prin viață, nu am avut probleme cu ea.

Ce-ți place să faci când fumezi?

Nu pot să zic că îmi place să fac ceva anume, pur și simplu ce aș face în mod normal. Mă ajuta super mult în facultate când învățam, muzica parcă sună mai bine, dacă sunt singură scriu sau desenez, sexul e tare fain când sunt amândoi pipați. În rest chestii normale și random. Ultima oară când am fumat m-am uitat la Flapjack și nu am reușit să înțeleg cum alea pot fi considerate desene pentru copii.

Te vezi fumând și la 60 de ani?

În principiu mă văd făcând cam tot ce fac și acum. Dacă o să mă țină plămânii și o să am de unde, God’s speed, cum se spune.

ELENA, 26 ani

VICE: Prima ta experiență cu drogurile?

Elena: Pretty late aș zice, 20 de ani. Dar a fost simpatic, cu o prietenă bună care mai încercase. A fost totul neplanificat și superfun.

Ajunsesem la niște prieteni de-ai ei, am băut ceva împreună, iar după ce ne-am amețit un pic am ajuns cu prietena mea și-un pai în baie. Ne-am așezat în cadă și eu am încercat să fumez. Problema era că eu nici măcar nu știam să trag în piept. Prietena mea îmi tot zicea că fac risipă, că-l ard degeaba, așa că trăgea ea în piept și îmi sufla mie ca să nu mă mai înec.

Tot ce îmi mai amintesc e că ne-am întors acasă la mine pe jos, dintr-o zonă destul de bizară a orașului. Am făcut vreo trei kilometri în noaptea aia de ianuarie, doar pentru că ‘we felt like having a night walk’. Ne-am distrat, am avut niște conversații semi retarde și deep, și ne-am făcut ceva poze. It was a good night.

Ai experimentat și cu alte droguri în afară de cannabis?

Da. A fost insightful ca experiență. E interesant că după am început să înteleg oamenii care consumă mai bine. Poți să îți dai seama după dacă cineva o face pentru experiența în sine, dacă se refugiază în asta sau dacă s-a apucat doar pentru că a devenit o modă.

Chestiile pe energie îți dau asta și cam atât. Ai doar toată energia din lume și simți că ești capabil să faci orice în momentul ăla. Dar în rest nu-ți stimulează mintea deloc. Dacă vrei s-o arzi la o petrecere 14 ore, își face treaba.

And then there’s the love drug, cum îi spun unii. Care cred că îți dă o experiență mult mai complexă, cumva simți că dă volumul la minimum la toate emoțiile și trăirile negative. Iar aici e foarte important și ce faci și cu cine o faci. Poate să îți facă o ieșire la o petrecere mult mai intensă, să simți muzica într-un mod în care nu ai mai simțit-o până atunci.

Cum e cu dealerii, cu poliția? Ai avut vreodată probleme?

N-am avut niciun fel de probleme. Dar nici nu îmi place deloc să fac eu asta. Cred că am văzut prea multe filme și mi-am creat o imagine aiurea, așa că refuz să-i întâlnesc.

Paranoia și canabisul sunt buni prieteni. Ai avut vreo experiență nasoală până acum?

Yes they are! Dar cred că ține de tine cum reacționezi și de cum reușesti să îți conduci starea să te simți mai bine. Și mai mult, ține de tine să știi cât să consumi ca să fie o experiență bună. E ca la alcool, dacă bei prea mult (sau ce nu trebuie), o să ți se facă rău.

Chiar de la început am avut și eu o experiență nasoală, din categoria „ce-i prea mult strică”. Ieșisem cu niște prieteni, totul bine cu veselie și hlizeală, până a venit cineva cu ideea să mai facem unul. Iar după ăla, mi-am dat seama că răsare soarele, că ar trebui să merg acasă să mă schimb că încep munca. Pe urmă mi-am dat seama că în starea în care eram, nu era o idee prea bună să mă iau și să plec. Și am stat așa vreo 20 de minute (cred eu), timp în care încontinuu rulau filme nasoale în capul meu, până mi s-a făcut rău. Mi-am revenit rapid, și după încet încet și mintea mea a realizat că e momentul să mă calmez dacă vreau să mă pot transporta singură acasă.

CARMEN, 51 ani

VICE: Când ai fumat pentru prima oară iarbă?

Carmen: Prima oară în viața mea când am fumat marijuana a fost la 50 de ani, alături de fiica mea. Am fumat trei seri la rând cu ea, și cred că mi-a fost suficient pentru tot restul vieții.

Cum ai ajuns să fumezi cu fiica ta?

Știam că ea mai fumează recreațional, pentru că nu s-a ascuns niciodată de mine, și mi-a spus și mie „hai, mamă, nu vrei să încerci și tu?”. Mi-a trimis câteva documentare cu diferite cazuri în care planta canabis a fost folosită pentru a trata diferite boli, atât la copii cât și la adulți. Apoi am început să mai fac și eu căutări pe internet. Și, spre surprinderea mea, am citit despre călugări care fumau marijuana să își activeze glanda pineală, să poată intra în contact cu lumea pe care noi nu o vedem. Adevărata lume, pentru că viața asta pe care o trăim noi e o închipuire în fapt.

Descrie-mi cum a fost.

Așa, în seara respectivă mi-a arătat cum se rulează o țigară cu marijuana și cum să fumez. Eu sunt fumătoare înrăită, fumez de la 28 de ani câte un pachet pe zi. E mult, știu. Nu te uita așa la mine. Dar chiar și așa mi-a fost greu să inhalez fumul de la început. Mă ustura pe gât, și gustul acela puternic mă făcea să vreau apă continuu. Ea tot îmi zicea, trage adânc, ține în piept, nu-i da drumul ca la fumul de țigară. După câteva fumuri adânci și niște priviri ghidușe de la fiică-mea, am început să simt o senzație de amețeală. Dintr-o dată mi s-au îngreunat mâinile și picioarele, și m-am speriat puțin.

Ea mi-a spus că e perfect normal să mă simt așa și că nu are cum să mi se facă rău, că e doar iarbă, e naturală, și ar trebui să fumez un munte cât mine de mare ca să mor. Tot am zis că mă documentez să văd dacă e intr-adevăr așa sau nu. Dar m-am liniștit. Ea mă tot întreba dacă simt ceva, fericire, extaz, dacă îmi vin tot felul de idei. Eu închideam ochii de fiecare dată când inhalam, încercând să-mi activez glanda pineală. Nu am reușit, din păcate, cred că aș mai fi avut nevoie de practică.

Ce ați făcut după ce ați fumat?

Nu mai știu cât am fumat în prima seară. Dar râdeam ca o nebună, și fiică-mea alături de mine. Și am avut o poftă de mâncare, ceva de speriat. I-am zis eu ei, iarba asta nu e bună că te-ngrași de la ea, dacă tot mănânci așa pe nerăsuflate. Eu normal seara după ora șapte sau opt nu mai mănânc nimic. În seara aia am mâncat lasagna rămasă de la prânz, apoi a făcut fiică-mea clătite cu nutella.

Noaptea, pe la unu, ne-am dus amândouă în bucătărie și am mâncat niște prăjituri. Unde au intrat toate, nu știu. Râdeam ca proasta, pur și simplu, nu știu de ce râdeam, dar râdeam. Nu m-am mișcat de pe canapea, acolo am stat aproape toată seara până mi-a făcut ea patul și m-am culcat. Mi s-a făcut cald, apoi sete, apoi iarăși cald. Mă tot gândeam oare când trece efectul? Tot timpul ăsta, fiica mea cea dragă se uita la mine și îmi urmărea fiecare mișcare, să se asigure că nu mi-e rău.

Ți s-a făcut rău?

Nu mi-a fost rău, am fumat și a două seară, a fost bine, și am fumat și a treia seară, atunci parcă m-au luat căldurile mai tare. Și aia a fost. N-am reușit să-mi activez glanda pineală. Nu știu cât or fi fumat călugării ăia, dar la mine nu a mers.

Mai vrei să mai încerci și altă dată?

Dacă o să mai fumez? Nu cred, am fumat cât să-mi ajungă toată viața.

GEANINA, 24 ani

VICE: Când ai descoperit iarba?

Geanina: Prima oară când am fumat a fost și prima oară când am făcut sex. Sexul a venit primul, iarba a fost ca un bonus. Aveam 18 ani, nu experimentasem niciodată, când aveam ocazia mai strecuram câte-o sticlă de alcool de-acasă și luam câte un prieten cu mine și beam prin cimitire. În seara aia, după ce mi-am pus-o pentru prima oară, îmi zice tipul cu care eram că a primit un mugure micuț de la cineva și că l-a ținut să-l fumeze cu mine. A deschis sertarul, a scos o cutie mică de aluminiu cu niște abțibilduri pe ea, și acolo în cutie, frumos împăturit în staniol era mugurele. L-am fumat dezbrăcați în pat, puțin surprinși amândoi de cum evoluaseră lucrurile. Atunci am descoperit că iarba și sexul merg foarte bine împreună.

Ai zice că fumezi mult?

Când am fumez, când n-am nu fumez. Face bine la sănătate, zic eu.

Ai avut vreodată probleme cu poliția?

În țară n-am avut niciodată probleme. În schimb, când am stat în Londra am locuit într-un cartier în care, dacă ieșeai seara după ora 19 pe străzi, te lovea un miros de iarbă, ceva senzațional. Acolo fumau alții în plină zi, la colț de stradă, în fața cafenelelor.

Ăștia pe care îi vedeai cum fumau erau ca niște clone de-ale lui Bob Marley, dreaduri, cămăși colorate, the works. Pe stradă n-am fumat, doar în parc odată cu o prietenă, înainte de a merge la facultă. Și mi s-a întâmplat apoi să fiu cu un prieten pe la periferia Londrei, ne plimbam pur și simplu și fumam niște țigări rulate – acolo n-ai nicio șansă să supraviețuiești ca fumător dacă nu treci pe rulat tutun. Și trecem noi la un moment dat pe lângă doi polițiști, un tip și o tipă care patrulau, și în momentul în care ajungem în drept cu ei, ne miros, ca să vadă dacă fumam iarbă sau nu. Din fericire pentru noi, erau doar niște amărâte de țigări. Dup-aia am fumat doar în casă.

Tipa asta cu care mă mutasem în chirie m-a învățat ce-nseamnă să fumezi all green. Când făcea câte un joint baban știam că trebuie să-mi eliberez toată seara. Îmi plăcea să mă uit la ea când rula, eu n-am talent la așa ceva, cu două mâini stângi n-ai cum, și eram pur și simplu fascinată de întreg procesul. Știa tot felul de șmecherii, cum să lege câte două foițe, le făcea lungi, nici prea subțiri nici prea groase, făcea niște joint-uri absolut superbe. Era măiestrie ce ieșea din mâinile ei.

Fiecare experiență e una plăcută?

Am avut o singură experiență mai nasoală pe când eram la început, și-mi cam dădeam în cap cu fiecare ocazie pe care o aveam. Eram cu gagiul, mă întorsesem în țară, în vacanța de iarnă, și-am plănuit noi câteva seri de fumat, cu filme, pizza și de toate.

În prima seară ne-am dat în cap rău amândoi. Făceam câte un joint, puf puf and pass. Pe el l-a luat imediat, pe mine mai greu, așa că i-am zis să-mi facă unul doar mie. La care el îmi spune, cu un rânjet idiot pe față: „Vezi că dacă ți se face rău, nu chem ambulanța”. Atât mi-a trebuit. Mi-am dat filme, dacă chiar mi se face rău, și ăsta nu cheamă ambulanța, ce drac’ mă fac? M-am albit dintr-o dată la față, m-a luat o durere cruntă în zona abdominală, și-am țipat la el să-mi aducă ceva în care să vomit că n-ajungeam la baie.

A alergat după găleata de la mop, din baie, mi-a dat-o în brațe și s-a dat la o parte. Și bine-a făcut, că în momentul în care am început, nu m-am mai oprit. Zici c-am fost în Exorcistul. Jet după jet, era un flux continuu de vomă, de parcă ar fi dat careva drumul la robinet și-a uitat să-l mai închidă. Când încercam să-mi iau și eu fața din găleată, că nu mai suportam mirosul, mă lovea din nou alt jet. Am ținut-o așa vreo cinci minute. După asta m-am simțit super, stomacul mă durea puțin ce-i drept, și abdomenul tot încordat era, dar fierea se golise, și eu eram în continuare high. Gagiul s-a dus frumos și-a golit găleata, care era pe trei sferturi plină, iar eu am rămas crăcită pe canapea, cu ochii-n tavan. Tot în seara aia mi-am drogat și pisicul. Dar asta-i altă poveste.

Ce-ți place cel mai mult să faci când ești fumată?

Orice. Dar lista activităților favorite include pizza și clătite, filme, și sex, evident. Chiar mă gândeam într-o noapte după o partidă zdravană, de ce-i așa mișto sexul când ești fumat? Din cauză că ți se intensifică simțurile și totul e la superlativ? Sau devii cumva mai bun? Sau pur și simplu e bun, la fel cum e orice chestie pe care o faci când ești fumat, ceea ce înseamnă că și dacă e proastă partida, ție tot bună ți se pare. Habar n-am.

Crezi că vei fuma și la bătrânețe?

Până atunci sper să mă las de fumat, mă refer la țigări. Nu cred că o să mă mai țină plămânii, dar sper că până atunci voi fi învățat să gătesc cu marijuana. Gen, știu că se pot face tot felul de condimente pe care le poti adăuga apoi în mâncare, poți face unt cu marijuana la fel cum ai face unt cu ierburi. Îți dai seama ce bună ar fi mâncarea? Master Chef aș fi.

BIANCA, 23 ani

VICE: Fumezi des marijuana?

Bianca: Nu pot să zic că am așa multă experiență. Deși am încercat, nu prea a avut efect la mine sau dracu’ știe. În schimb pot să zic că îmi place cum miroase iarba la maximum și că mi-e dor să văd pe cineva cum face un cui mic. Aici în Budapesta, unde sunt acum, îs înconjurată doar de fete cuminți, n-ai cu cine. Doar că se bea, și aia hardcore.

Alte droguri ai încercat?

Am încercat la un party ceva pill, o buburuză. Dar am mușcat doar puțin. Altă dată parcă m-a luat somnul de la ce luasem, iar odată m-am trezit cu un chef nebun de dans, și m-am tot plimbat de la un party la altul, că erau ambele în Unirii. Țin minte că l-am înnebunit pe tipul de la garderobă. La un alt party techno la care am fost cu un prieten, am mușcat jumătate din ceva boabă, dar m-am simțit super blană, am și băut înainte, am stat până la opt dimineața la party. Super seară. A fost unul din cele mai tari party-uri la care-am fost.

Cu dealeri sau cu poliția ai avut vreodată probleme?

Nu am avut niciodată treabă cu dealerii, când am luat sau fumat ceva era de la prieteni, dar la ceva party la o hală, era plin de gărzi și eram cu un prieten bun care își dăduse cu ceva, și am stat mult cu el. Atunci m-am panicat puțin că oriunde mergeam garda venea după mine. Erau doi civili, nu dansau, cu berea-n mână și se vedea de la o poștă că nu erau acolo să se distreze, si că aveau alt scop. Mă fucking enerva că și la ToiToi (WC) au venit după mine. Atunci m-a luat puțin cu paranoia și când nu au fost pe fază am plecat acasă, oricum a fost nașpa party-ul.

Te-a luat vreodată cu paranoia?

Doar odată, când din greșeală am vorbit cu un prieten la telefon de iarbă și după o săptămână încă îmi dădeam filme că sigur cineva a ascultat conversația.

MONA, 22 ani

VICE: Prima ta experiență cu drogurile?

Mona: În clasa a 12-a, venise sora-mea din Amsterdam de revelion și mi-a oferit niște iarbă, am zis „why not?” Oricum pe atunci fumam Winchester și nu m-o luat prea tare.

Ai încercat și alte droguri în afară de canabis?

Am luat biluțe de speed (nu știu dacă așa li se spune), e genul ăla pe care îl înghiți în loc să îl tragi pe nas, în rest marea parte au rămas doar idei, momentan rămân la alcool și canabis.

Ai avut vreodată probleme cu dealerii sau cu poliția?

Nu am avut niciodată probleme, pentru că nu am fost la dealeri, iar ceea ce am consumat în mare parte a fost din ce au adus alții. S-a întâmplat doar de câteva ori să cumpar, dar la fel, de la prieteni.

Paranoia și canabisul merg mână-n mână câteodată. Ai avut vreo experiență nasoală până acum?

Nah, pentru că n-am nimic de ascuns. Singura paranoie pe care am simțit-o a fost de la faptul că aș putea fi prinsă, nu prea sunt genul care să meargă cinci kilometri în pădure doar ca să fumez un pai. În rest am consumat mereu cu măsură, nu cred că am făcut vreodată exces.

Ce-ți place să faci când fumezi?

Îmi place să fac chestii creative și să mă uit la chestii mind-fuck. Știu că odată m-am uitat la un videoclip cu copaci și am stat undeva până într-o oră uitându-mă la el, puteam să jur că mă vedeam cum mă plimbam printre copaci. Prăjiturile în schimb mă fac să râd de nu mă mai pot opri.

O să fumezi și la 60 de ani?

Bineînțeles, adică nu mă văd pe o bancă cu alte babe comentând despre oricine trece pe stradă. Atâta timp cât nu îmi afectează sănătatea și nu mor până atunci, o să fumez și cu nepoții cel mai probabil.