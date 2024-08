Femeile mi-au povestit cum au învățat să se masturbeze

Mai jos sunt niște fragmente din cartea „Cum o facem?”, în care jurnalista VICE Milou Deelen examinează viața sexuală a 14 femei olandeze faimoase – cu tot cu rușinea, frustrările și plăcerea care vin la pachet cu ea.

Cred că o viață sexuală bună începe cu cunoaștere de sine. Trebuie să știi ce îți place și ce nu, cum poți avea orgasm. Când au început să se masturbeze femeile cu care am vorbit? Mai țin minte cum a fost primul orgasm?

Lale Gül

„Aveam nevoi, dar nu vorbeam despre ele acasă. Cred că mama nici nu știe ce înseamnă masturbarea. Nu-mi pot imagina că o femeie de casă ca ea se masturbează noaptea. Cred că masturbarea nu e o opțiune pentru multe femei, pentru că sunt preocupate de copii și gătit. Nu văd sexul ca pe ceva de care se poate bucura o femeie, ci ca pe o sarcină de bifat de dragul soțului. Știu că multe femei n-au avut niciodată un orgasm. Eu primesc regulat astfel de e-mail-uri de când mi s-a publicat cartea.”

Tjitske Reidinga

„Tata a fost art director și ne aducea mereu haine de la ședințele foto mie și lui frate-miu. Mie mi-a dat un costum de Garfield roz și îmi amintesc că în costumul ăla m-am masturbat prima oară. Aveam 13 sau 14 ani și stăteam în pat și citeam revista Club. Era o revistă super cool, unde puteai trimite întrebări despre sex, ca adolescent. Când o citeam, mă simțeam păcătoasă. Îmi amintesc clar că mă simțeam vinovată când mi-a venit să îmi bag mâna în chiloți. Nu știu de ce îmi imaginam că toată școala o să știe a doua zi că m-am masturbat. Mă bântuia rușinea. Dar totuși, am dus-o până la capăt. M-am masturbat. Chiar și acum că vorbesc cu tine despre asta mă simt prost. Nu am niciodată astfel de conversații și mi se pare mare păcat că am rămas cu prostia asta în cap.”

Joy Delima

„Am pornit dușul la maximum, cu gândul să mă masturbez cu jetul de apă. Îmi plăcea mult să fac asta. Uneori, părinții strigau la mine: „Ce faci în duș?!” Mi-am cumpărat primul vibrator când aveam 18 ani. Evident că e o senzație pe care n-o poți reproduce cu mâna. Și pe termen lung, n-a fost chiar ok, pentru că foloseam numai vibratoare și mă uitam la filme porno. N-a fost un mod plăcut și sănătos să-mi descopăr corpul. Încă mă masturbez ca să mă ajute să dorm. Am orgasm rapid și mă culc, în loc să ascult niște porno audio mișto, de exemplu.

Primul meu iubit mi-a zis: Pot continua toată noaptea, până ai orgasm. Dar nu s-a ținut de cuvânt. S-a oprit înainte să termin. Odată, după ce eram împreună de opt luni, l-am rugat să îmi facă sex oral până termin. După ce m-a lins o oră și jumătate, am reușit. Am fost fericită să aflu că pot avea orgasm și cu altcineva, nu doar prin masturbare. Pe de altă parte, a fost nașpa că a durat atâta. De asta prefer dușul sau vibratorul.”

Emma Wortelboer

„La început, nu înțelegeam că trebuia să țintesc cu jetul spre clitoris, îl aținteam spre vagin. Îmi făceam spălături vaginale, efectiv. Și nu funcționa. Dar chiar și când mă stimulam manual, tot nu reușeam să am orgasm. Asta pentru că tot pe vagin mă concentram. Nu știam că clitorisul e cel mai important pentru obținerea plăcerii sexuale la femei. Până când am găsit un vibrator din ăla care îți suge clitorisul. A fost un orgasm atât de intens, era senzația pe care o căutasem dintotdeauna!

Cam atunci am început relația cu iubitul meu actual. Mi-a luat un an ca să pot avea orgasm cu el. Sfatul meu pentru femei: Încercați un vibrator măcar o dată, ca să știți care e sentimentul pe care îl căutați, și încercați să îl reproduceți cu degetele. Pe mine m-a ajutat să îmi dau seama când sunt aproape de orgasm și ce să fac ca să ajung acolo. Acum aplic asta și când fac sex cu altcineva.”

Sylvana Ijsselmuiden

„Nu puteam avea orgasm și le-am zis asta maică-mii și soră-mii când aveam 17 ani. Am fost la un sex shop și mama mi-a cumpărat un vibrator mic. Am avut orgasm imediat cu el! După ce am știut cum trebuie să se simtă orgasmul, am putut să le explic bărbaților ce îmi doresc. Din păcate, puțini s-au străduit cu adevărat.”

Kaouthar Darmonic

„Prin Dansul Zeiței, femeile învață să își contracte și să își relaxeze mușchii pelvieni: Cabasa. Acum patru mii de ani, femeile făceau asta ca să se recupereze după naștere și să scape de incontinența urinară. Eu făceam exercițiile astea de la o vârstă fragedă, de asta am avut orgasm când eram foarte tânără. Pe atunci n-am știut că e un orgasm, am realizat abia mai târziu. Prin dansul de care zic am stabilit conexiunea cu propriul corp. Știam exact ce îmi place și asta nu avea legătură cu sexualitatea, ci cu senzualitatea.

Și așa ajungem la un subiect dureros: Majoritatea femeilor olandeze nu au idee cum le funcționează corpurile. Nu își învață bărbații cum să le atingă, pentru că nici ele nu știu ce vor. Într-adevăr, cultura musulmană arabă/africană are multe dezavantaje, dar măcar sexualitatea feminină e mai personală și mai sănătoasă decât ce am văzut în Olanda.”

Rocky Hehakaija

„Primul orgasm a avut loc când m-am frecat de o jucărie mare Mickey Mouse. Îmi amintesc că am fost fascinată și am devenit dependentă de jucăria respectivă. Apoi am făcut sex cu o femeie care nu a avut răbdare cu mine și n-am reușit să am orgasm. Din fericire, la scurt timp după relația cu ea, am cunoscut pe stradă o femeie cu care am făcut click imediat. Am ajuns acasă la ea, în mansarda părinților ei, și am făcut sex tot weekendul. A vorbit foarte deschis despre felurile în care femeile pot face sex satisfăcător una cu alta. M-a învățat tot felul de lucruri despre sex oral, scissoring și să refuz când nu îmi place ceva.”

Cum o facem? (în original Hoe doen we het?) a fost publicată pe 10 mai la Editura Het Spectrum Publishers.