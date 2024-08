Femeia care s-a deghizat în bărbat ca să intre la o petrecere gay cu sex

Menționează numele „Svetlana” la oricare dintre petrecerile gay internaționale și șansele sunt ca, dacă persoana cu care vorbești nu a fost la unul din after-party-urile ei faimoase, probabil că măcar tot a auzit de ea.

Faimoasa femeie născută în Siberia și-a clădit reputația prin petrecerile cu sex pe care le ține peste tot prin lume, de obicei după evenimente majore din cluburi, când zece, 20 sau mai mulți tipi se duc într-un apartament închiriat și fac sex până nu mai pot.

Svetlana, care e o femeie cis și clar nu se limitează sexual, a descoperit că are o fascinație cu sexul gay când a ajuns într-un club pentru homosexuali din Vauxhall în 2001, după ce un cuplu hetero pe care îl vizita în Londra i-a tras clapa. Primul lucru pe care l-a văzut când a ajuns pe ringul de dans a fost sărutul dintre doi bărbați. Altă dată, a ajuns acasă cu doi tipi. Acolo i-a urmărit cum făceau sex și așa i s-a deschis o nouă perspectivă asupra explorării sexuale.

Deși a mers la evenimente pentru fetișuri gay, cum ar fi HustlaBall, exista o petrecere la care nu reușea să intre: Snax din Berghain, dedicată numai bărbaților, care se ține de două ori pe ani la cel mai cunoscut club din Berlin. Până acum.

Acest interviu a fost editat pentru lungime și claritate.

Svetlana deghizată, sărutând un amic.



VICE: Snax este sfântul graal al cluburilor de sex.

Svetlana: Mereu am vrut să merg acolo. Am deschis un grup Snax pe Facebook când eram foarte disperată și încercam să intru în legătură cu organizatorii. Prietenii mei cunosc câțiva oameni care lucrează acolo, dar mi-au spus să renunț pentru că nu am nicio șansă să intru.

Spune-mi despre deghizarea ta în bărbat.

Cu vreo zece zile înainte m-am gândit: Căcat, o să mă duc acolo. Trebuie să port ceva care să mă facă să par bărbat.

Mi-am comandat o perucă și o barbă făcute din păr real, la prețul de 150 de euro fiecare. Unul dintre tipii din grupul de pe Facebook mi-a spus despre un magazin trans din Amsterdam care este specializat în produse de schimbare de gen. Aveau proteze peniene și veste ca să-ți ascunzi sânii.

Am sunat la magazin și mi-au spus că aveau un penis, dar nu arăta foarte realist. Ca să mi-l livreze în Paris la timp pentru Snax, trebuia să dau curierului datele cuiva din Amsterdam, așa că mi-am contactat prietenii care erau de acolo și plănuiau să vină în Berlin. Mi-a luat șapte ore, dar într-un final am găsit pe cineva. Acum, fără niciun mișto, pe tip îl cheamă Jesus! Deci Iisus urma să-mi aducă penisul din Amsterdam în Berlin de Paște!

Pare multă tevatură doar ca să intri într-un club.

M-am tot uitat pe magazine online ca să văd cât m-ar fi costat dacă le-aș fi luat din Berlin: geaca de piele, cizmele, pantalonii, protecția pentru penis și mânușile mă duceau la 1 400 de euro! Apoi machieuza voia 780 de euro pentru perucă și barbă. Era prea scump. Așa că mi-am contactat toți prietenii care veneau în Berlin, ca să-mi împrumute haine.

Ai făcut multe planuri.

Da, dar apoi am realizat că vesta nu avea să fie trimisă la timp, așa că a trebuit să cumpăr niște bandaje de la farmacie ca să-mi înfășor sânii. M-a durut îngrozitor la început, dar după 15 minute a fost OK. Nu am realizat că peruca urma să-mi fie livrată după câteva săptămâni, fiindcă era făcută la comandă. Până la urmă am fost la mai multe magazine ca să găsesc ceva, dar nimic nu arăta cum trebuie. Toate erau chestii sintetice ieftine pentru femei.

Svetlana își aranjează barba



Nu poți purta o perucă de plastic la Snax.

Nu! Așa că am cumpărat o mască de piele neagră pe care să o port pe față în loc de perucă.

În noaptea cea mare m-am întâlnit cu prietenii în apartamentul pe care îl închiriasem în Kreuzberg. Unul mi-a aranjat barba cu lipici și arăta bine. Doar că m-am gândit: Dacă îmi cer să-mi dau jos masca, am belit-o. Apoi a venit un prieten care-și purta părul în coc și m-am gândit: La dracu, pot să fac același lucru. Va trebui doar să privesc bodyguardul în ochi, să-i dau biletul, să-mi deschid geanta ca să se uite în ea și voi fi bine.

Penisul fals era în pantaloni?

Da, îl fixasem sub chiloti.

Ai avut emoții când stăteai la coadă să intri?

Nu, am fost ok. Fumam, vorbeam cu alți oameni și-mi schimbam vocea să fie mai gravă.

A ghicit cineva că erai femeie?

Nu, nimeni. Am stat la coadă aproximativ 45 de minute și când am ajuns la ușă m-au lăsat să intru imediat, fără nicio problemă.

La ce te gândeai când ai intrat în club?

După ce am intrat am ajuns într-un loc imens din apropierea garderobei unde se schimbau tipii. Am dat peste un amic rus, Igor, care mi-a făcut un tur al clubului. Eram foarte curioasă când treceam prin camerele întunecate. Tensiunea, energia sexuală, era fix ce așteptam! Muzica era extraordinară, nu poți asculta așa ceva altundeva.

Svetlana deghizată

Cum ai descrie Snax pentru cineva care nu a fost niciodată acolo?

Vin tipi din toată lumea ca să se fută pentru 20 de ore. Încercam să-i explic mamei: poate să plouă, să fie frig, ei stau la coadă și câte trei ore doar ca să intre în club și nimic nu-i poate opri.

Ce-ți place când te uiți la bărbații gay în timp și-o trag?

Energia, tensiunea. Când vezi o femeie care face sex cu iubitul ei, nu știi niciodată dacă îi place pe bune. Tipii fac ce le place. Dacă nu le place, nu o vor face.

Deci ai stat acolo câteva ore și apoi noaptea s-a încheiat când ai fost rugată de paznici să ieși după ce au realizat că ești femeie, nu?

Le-am spus prietenilor să ne plimbăm. Am văzut un amic și l-am luat de mână. S-a uitat la mine și m-a împins. I-am spus: Ce dracu, sunt eu, Svetlana! Apoi m-a recunoscut, s-a entuziasmat și mi-a strigat numele în gura mare foarte fericit. Aia a fost.

L-au auzit paznicii?

Da. Cred că știau de mine de pe grupul de Facebook. Paznicul m-a luat de mână și mi-a spus să ies. L-am întrebat de ce. Mi-a spus că femeile nu au voie acolo. Au fost cu toții foarte drăguți cu mine. M-a întrebat cum am intrat și i-am spus că la fel ca toți ceilalți. Apoi m-a întrebat de cât timp eram înăuntru și i-am zis că de trei ore. Au venit și alți tipi să se uite la mine. Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o din asta este că nimic nu e imposibil. Am reușit. Toată experiența, chiar dacă nu am stat la party și m-au dat afară, a fost despre tot acest proces și cât de mult și-au dorit prietenii mei să fiu acolo cu ei.

