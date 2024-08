Femeile care fac armurile din Game of Thrones

Pe o zi caniculară, mantia grea şi îmblănită a lui Jon Snow îţi aminteşte cât de departe în nord se află Westeros faţă de India. Materialul din care e făcută e atât de gros, că poţi să-l foloseşti ca pânză de cort. E o ţesătură deasă, densă şi grea din bumbac. Costumul lui Ned Stark, atârnat lângă cel al lui Jon Snow pe o bară de umeraşe într-o sală bine luminată, cu haina lungă din piele, vesta, cămaşa de lână şi cămaşa de corp, se potriveşte tot ca nuca în perete cu vara din India. Ne aflăm într-o fabrică din Noida, un oraş industrial din apropiere de Delhi, cunoscut pentru locuinţele ieftine, atmosfera de mahala şi bandele criminale.

Rashi Goil e o tânără de 23 de ani, asociată la afacerea familiei, RS Windlass & Sons, o firmă care produce obiecte de recuzită şi produse sub licenţă pentru producţii hollywoodiene de top, printre care şi Game of Thrones. Stă lângă o masă lungă şi lată într-o sală care e şi showroom, şi depozit, şi-mi povesteşte cum a ajuns să lucreze pentru cel mai popular serial de televiziune. Între noi, pe masă, sunt reproduceri de „Longclaw” (sabia lui Jon Snow) şi „Ice” (sabia lui Ned Stark). Par făurite din oţel valyrian veritabil, până-mi zice să pun mâna pe ele şi degetele intră uşor în spuma moale de cauciuc. Sabia e o copie produsă sub licenţă, care se foloseşte la jocuri de roluri (Live Action Role Play). „Nu se observă nicio diferenţă de la distanţă”, îmi zice zâmbind.

Videos by VICE

Săbii şi armuri pentru jocuri de roluri la atelierul din Noida



Compania Windlass a fost înfiinţată în 1943, la Dehradun, un orăşel aflat la poalele munţilor Himalaya, de către Ved Prakash Windlass, străbunicul lui Goil şi patriarhul familiei. Acesta a înfiinţat Windlass Steelcrafts ca să producă khukri-uri (un fel de macetă nepaleză) pentru armata Indiei Britanice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Compania e acum cel mai mare producător de săbii, scuturi, armuri, cuţite şi baionete, aprovizionând armatele din mai multe ţări, dar şi industria filmului şi a televiziunii.

Citește și Cele mai bune meme și glume apărute după ultimul episod din Game of Thrones

În 1996, familia a înfiinţat o afacere cu costume de epocă, achiziţionând două firme americane, Atlanta Cutlery Corporation şi Museum Replicas Ltd din Georgia. Aceste două companii se ocupă de contracte, în timp ce producţia se desfăşoară în India. Pentru Game of Thrones, Pradeep Windlass, care se ocupă de afacerea din America, a vizitat platourile de filmare din Irlanda, unde s-a întâlnit cu designerul de costume Michele Clapton şi designerul de armuri Augusto Grassi şi a examinat îndeaproape recuzita şi costumele din serial. Reproducerile create la Noida trebuie să fie cât mai precise, să folosească aceleaşi materiale şi ţesături şi să aibă aceleaşi detalii.

O femeie care lucrează la fabrica Windlass din Noida



Windlass a fabricat obiecte de recuzită de platou pentru producţii importante ca Batman Begins, Chronicles of Narnia, Indiana Jones, Pirates of the Caribbean, The Tudors, Skyfall, The Walking Dead, precum şi armuri şi coifuri pentru primele sezoane din Game of Thrones, având contracte pentru produse fabricate sub licenţă cu filme ca 300, Assassin’s Creed, Gone With The Wind, Kingdom of Heaven, Harry Potter, Lord of the Rings, The Mummy Returns, Troy şi altele . Dar firma a devenit cunoscută în India abia în urma colaborării cu Game of Thrones.

„După ce-am început colaborarea cu Game of Thrones, a început şi presa indiană să se intereseze de munca noastră”, zice Goil. Pentru o ţară care produce vreo două mii de filme pe an, în peste 20 de limbi, o asociere pentru produse sub licenţă nu e cine ştie ce ştire şi abia dacă există o piaţă de desfacere acolo. Dar în India, ca şi pe restul mapamondului, Game of Thrones are foarte mulţi fani, chiar dacă nişa e limitată la publicul vorbitor de engleză din marile oraşe. Un raport al TorrentFreak, o publicaţie de file sharing, a arătat că India a fost a doua ţară din lume după numărul de descărcări ilegale ale serialului la începutul sezonului 6, anul trecut, reprezentând 9,7% din trafic. (Primul loc a revenit Australiei.)

Rashi Goil alături de trei costume din Game of Thrones



Compania nu e foarte cunoscută în India şi lucrează exclusiv pentru piaţa americană şi cea europeană. „Când eram mică şi veneam în vizită la fabrică, mă întrebam mereu cine ne cumpără costumele elaborate şi accesoriile”, spune Goil. Clienţii sunt fani devotaţi din întreaga lume, în marea lor majoritate colecţionari, amatori de filme şi seriale şi cosplayeri.

„E o afacere foarte nişată şi depinde foarte mult de succesul filmului. Ne-a mers foarte bine cu filmele care au prins la public, cum ar fi seriile Harry Potter şi Lord of the Rings, dar au fost şi cazuri în care am investit mii de dolari într-un proiect şi am rămas cu marfa nevândută, fiindcă filmul a avut încasări sub aşteptări”, afirmă într-un e-mail preşedintele Atlanta Cutlery Corporation, Pradeep Windlass.

Femei care lucrează la fabrica Windlass din Noida



Goil îmi arată showroomul. E o feerie de costume. Mantii şi robe, veste şi tunici, fuste şi kilturi, cămăşi din pânză şi corsete, rochii de epocă, din materiale luxoase cu împletituri extravagante, din catifea, satin sau mătase, toate sunt înghesuite în zona costumelor de epocă. Majoritatea sunt pentru festivaluri medievale din Europa şi Statele Unite. În secţiunea dedicată Hollywoodului sunt costume de Jedi din Star Wars, o rochie verde luxuriantă ca cea purtată de Vivien Leigh în Gone With The Wind şi colecţia Harry Potter, care se vinde cel mai bine: roba neagră de Gryffindor cu blazonul brodat, roba cenuşie a lui Albus Dumbledore care se asorta cu barba şi, pe un manechin, rochia mov purtată de Hermione la Yule Ball, cu volane de mătase şi şifon.

Vizităm atelierul unde aproximativ 150 de muncitoare taie, cos, brodează şi fac ultimele retuşuri la costume. Perioada din an dinainte de Halloween e foarte încărcată, căci cererea pentru costume creşte foarte mult. Un lot de rochii verzi de mătase e gata de livrare. Goil răspunde rapid la întrebările angajaţilor. Directoarea de producţie, Jaya Sayal, o tânără care se pricepe de minune să găsească materialele potrivite, îmi arată şireturile din piele de pe costumul lui Ned Stark, un detaliu la care femeile din fabrică au devenit experte. „Toate detaliile complicate sunt făcute manual, de către femei”, spune Sayal.

Rashi Goil la atelierul fabricii Windlass din Noida

Goil spune că meseria ei nu e aşa de minunată cum pare la prima vedere. „Prietenele mă invidiază pentru munca mea, că îmi petrec zilele într-o lume de basm. Dar e greu. Trebuie să mă gândesc la lucruri gen, unde găsesc eu în India nasturi de sidef în nuanţa care-mi trebuie?”

Grăbindu-se să ajungă la o şedinţă, mărturişeşte că n-a apucat să vadă cel mai recent sezon din Game of Thrones. „N-am avut timp”, spune cu un zâmbet uşor amar. „Dar am înregistrat toate episoadele.”