Poveștile femeilor hărțuite sexual pe care n-o să le auzi niciodată

La început m-au șocat penisurile. În depoziții și dosare de caz, tot apăreau: pizza calzone în formă de penis, ciocolată, produse de patiserie, statuete, dildo-uri, săpunuri, desene cu marker magic. Femeile povesteau că le-au găsit în dulăpioarele de la muncă, în sertarele biroului, pe pereții de la baie. Acum, oi fi eu o lesbiană naivă, dar înainte să mă apuc să documentez hărțuirea sexuală acum 15 ani, habar n-aveam că bărbații sunt atât de atașați de ideea de a intimida femeile cu puțulicile, atât în persoană cât și în absență. Dar după ce mi-am croit drum prin destule hârțoage legale, mi-am făcut o impresie de momentul în care stau s-apară penisurile și câteodată am râs cu voce tare când au apărut, în mod inevitabil.



Nu, de fapt nu e amuzant. Dar încearcă tu să petreci săptămâni sau luni afundându-te în abuzurile brutale comise împotriva femeilor la muncă și vezi dacă nu-ți fute simțul umorului. Pentru că, evident, penisurile false erau cea mai mică parte din problemă. Amenințările fizice, pipăitul în grup, urmăririle, abuzurile sexuale – alea erau părțile nasoale.

Tot ce vreau să spun e că nu sunt deloc surprinsă de numeroasele aluzii de hărțuire sexuală și în mai multe cazuri, de viol, care i-au fost aduse lui Harvey Weinstein. Nu pentru că știam eu ceva în plus; sunt departe rău de a fi insider la Hollywood. Dar evident că există bărbați puternici la Hollywood care-și iau drept pradă femei tinere vulnerabile, pe care le folosesc și le aruncă la gunoi ca și cum ar fi batiste, nu oameni. E parte din viață pentru femeile din toate industriile din America.

Cazul Weinstein ține atenția presei la modul impresionant parțial și pentru că implică vedete – așa cum a fost cazul și cu acuzele de abuz în serie împotriva lui Bill Cosby, respectiv a lui Bill O’Reilly. Dar cât dăm noi click prin articolele cu măceluri îngrozitoare, în care ni se dau detalii despre cum acest tip anume a otrăvit viețile și carierele prea multor femei, n-am nicio îndoială că mii de bărbați mult mai puțin celebri fac același lucru unor zeci de mii de femei care se încăpățânează să-și câștige existența la job-uri mult mai puțin glam. O fac chiar acum, din Silicon Valley până-n câmpurile noroioase de roșii din Florida. Victimele lor n-o să țină niciodată prima pagină a ziarelor, dar femeile alea își vor pierde timpul, energia, oportunitățile, pacea sufletească – și veniturile – oricum.

Uneori, bărbații ăștia acționează pe cont propriu. Alteori dau un ton toxic întregului loc de muncă, de la biroul directorului până-n magazinele francizate, amenințând în mod regulat femeile cu abuzul. Pentru materialele la care am lucrat chiar eu, am dat peste abuzatori care erau manageri asistenți la lanțuri de fast food, profesori universitari și CEO, pompieri și polițiști, dentiști și medici. Companiile acuzate au creat un întreg lanț de magazine (Rent-a-Center, care a plătit 47 de milioane de dolari într-un proces civil colectiv intentat de 5 000 de femei din toată țara) cu ferme uriașe și niveluri industriale vaste. Am vorbit cu femei care aveau sindromul șocului post-traumatic atât de intens încât au schimbat complet domeniul. Una, care fusese super ambițioasă la fostul job, s-a întors la studii ca să învețe o meserie nouă, în care nu trebuia să vorbească niciodată cu o altă persoană live. Am vorbit chiar și cu o femeie care s-a pensionat prematur pe caz de boală, ca să nu mai muncească deloc.

Dar mai e o chestie esențială, pe care am dedus-o lucrând cu Evelyn Murphy, la cartea ei din 2005, Getting Even, care explora prăpastia de salarizare pe genuri din SUA: da, pipăitul în serie, apucatul cu mâna, forțatul și abuzul asupra femeii e scârbos, crud și penal. Dar e și scump. Când trebuie să-ți aperi integritatea corporală și emoțională zilnic salariul suferă – uneori un an, doi, cât te ferești de șef sau de colegi și te simți umilită pentru că nu te-ajută nimeni, și uneori permanent, cum a fost cazul femeilor pe care se presupune că le-ar fi pus Weinstein pe lista neagră secretă.

Cei mai mulți dintre noi știu că abuzul sexual – de care Weinstein e acuzat și pe care-l neagă – e un delict. Dar hărțuirea sexuală e un delict civil, conform Titlului 7 din Legea Drepturilor Civile din 1964. Mai exact, e o ofensă adusă dreptului la muncă sau cel puțin așa a stabilit precedentul istoric stabilit de Curtea Supremă în 1986, în cazul Meritor vs. Vinson. În acel caz, o femeie și-a dat în judecată angajatorul, pentru că managerul ei insista să „o scoată în oraș” și o forța să aibă relații sexuale cu el. (L-a acuzat și de viol). În decizia unanimă, Judecătorul Șef Rehnquist a scris: „Fără îndoială, când un superior hărțuiește sexual un subordonat, din cauza sexului persoanei subordonate, supervizorul acela «discriminează în baza sexului persoanei».” A continuat prin a explica de ce e ilegal, când e „«îndeajuns de grav sau de răspândit» astfel încât să modifice condițiile de muncă [ale victimei] și să creeze un mediu de lucru abuziv.”

Mulțumită parțial acelui caz, în timpul audierilor pentru nominalizarea lui Clarence Thomas din 1991, cultura americană mainstream a fost măcar pe termen scurt informată pe subiectul ororilor hărțuirii sexuale. Anita Hill a depus mărturie sub jurământ că Thomas – care-i fusese șef la Comisia pentru Drepturi Egale la Angajare, nu oriunde – făcuse referire (explicit) și încontinuu despre abilitățile sale sexuale și căutase să aibă o relație cu ea, ceea ce el a negat. Dar Hill a primit mii de scrisori de la femei care-i mulțumeau pentru că au adus problema în discursul public și, pe parcursul următorilor câțiva ani, câteva cazuri similare depuse la EEOC au atras atenția. Inspirată de mărturia lui Hill, o jurnalistă abilă de investigații pe nume Florence Graves (mărturisire completă: e fosta mea șefă) a muncit ca un câine luni întregi ca să obțină declarații oficiale de la foști angajați ai lui Bob Packwood, un cunoscut senator American din Oregon, pentru The Washington Post, în care să-l acuze de comportament abuziv continuu. Jurnalista Susan Antilla a scris Tales from the Boom-Boom Room despre epidemia de hărțuire de pe Wall Street, în care detaliază cum bărbații care se ocupau cu vânarea femeilor în facultate, în frății, și-au menținut skill-urile.

Ori de câte ori ies una-două femei cu povești de acest gen și sunt dispuse să facă declarații oficiale, indiferent cât de sinistru ar fi puse la stâlpul infamiei pentru ceea ce fac, în mod inevitabil urmează și altele, care spun că li s-a întâmplat și lor fix același lucru – aceeași metodă, aceeași abordare. Pentru că bărbații care se simt îndreptățiți să abuzeze femeile nu se mulțumesc niciodată cu o singură dată. Când am vorbit săptămâna trecută cu Antilla, părea chiar mai blazată de cât mine. Printre altele, mi-a spus că de fiecare dată când a revenit la un loc de muncă unde hărțuirea sexuală fusese odată în floare, situația a părut să se îmbunătățească pe termen scurt, câtă vreme firma apărea la știri sau era monitorizată de un tribunal, pentru o înțelegere legală într-un caz – înainte de a aluneca fix la loc. Deosebirea, zice ea, e că firmele respective devin mai bune la a se apăra de tribunal, după o primă interacțiune cu legea.

Dacă arunci scurt privirea la ultimul comunicat de presă de la EEOC, ți se sugerează că la zece ani după ce m-am aruncat eu în domeniu, totul se-ntâmplă la cam orice tip de job. Anul ăsta, procurorii federali au dat în judecată sau au primit amenzi de la francizele IHOP, un Chipotle din California, un Restaurant Rosebud, un Dollar General, un restaurant Applebee’s, un colos al penitenciarelor private și alții. Apoi mai există un proces pe rol, împotriva Sterling Jewelers, în care sute de femei au afirmat că au fost hărțuite sexual la toate nivelurile companiei, din toată țara. (Compania a negat acuzațiile.) Chiar vara asta, Ford a încheiat o înțelegere prin care se obligă să plătească 10,125 milioane de dolari pentru hărțuire rasială și sexuală la două fabrici, ceea ce-mi amintește de un caz uriaș, la nivel de fabrică (a se citi: abuz sexual în camera de producție), la care s-a ajuns la o înțelegere în 1999 la… Ford.

Unele lucruri s-au schimbat – în primul rând, opinia publică. Astăzi, 87% dintre americani consideră că hărțuirea sexuală la locul de muncă e o problemă, iar 42% consideră că e o mare problemă, conform unui sondaj recent realizat de Third Rail cu OZY-Marist, care a constatat că al doilea număr s-a dublat față de cel din 1986, din urma unui sondaj realizat în 1986 de Time/Yankelovich Clancy Shulman.

Conform site-ului EEOC, între 1997 și 2010, numărul de acuzații de hărțuire sexuală au scăzut la nivel național cu circa 25%, ceea ce a semnalat o posibilă schimbare în direcția bună. Și doar una din cinci angajate ale statului federal a declarat c-ar fi fost hărțuită sexual în ultimii doi ani, conform celui mai recent (și titrat) sondaj de la Merit Systems Protection Board; acum doar 20 de ani, cifra asta era mai aproape de una din două. 18% tot e îngrozitor, dar e pe jumătate la fel de îngrozitor ca 44%.

OK, da, sunt cinică. Rebecca Traister a scris un articol tulburător despre cum a așteptat 20 de ani ca să scrie marele articol despre povestea Harvey Weinstein – și despre cum bănuiește că a ieșit abia acum pentru că e mai bătrân, fragil și nu mai are puterea pe care o avea în trecut, în timp ce unele dintre femeile pe care se presupune că le-ar fi abuzat sunt mai celebre decât el, cum ar fi Gwyneth Paltrow și Angelina Jolie. Majoritatea muncitoarelor au mult mai puțin capital social decât cei care le abuzează – sau decât, să zicem, Ashley Judd. După cum mi-a declarat pentru Getting Even procurorul regional al EEOC-ului din perioada respectivă, Adele Rapport: „Uneori văd un leu care se uită cum trece în fugă pe lângă el o turmă de gazele, vede una care șchioapătă în spate și o urmărește pe aia. Gen, poate femeia aia e vulnerabilă pentru că e mamă singură și nu-și permite să-și piardă slujba, poate e vulnerabilă pentru că trece printr-un divorț dificil, poate că a fost abuzată mai devreme în viață.”

Femeile pe care se presupune că le-ar fi amenințat Weinstein or fi fost vulnerabile într-un mod super strălucitor – putea să strice cariere într-un mediu destul de rarefiat. Dar schema e aceeași, oriunde te-ai afla pe scara economică. Și cât timp bărbații ăștia abuzivi se fac mai neprețuiți (sau mai amenințători) într-o industrie decât femeile tinere și vulnerabile pe care au tendința să le abuzeze fără discriminare, industria o să plătească femeile să plece și-o să păstreze bărbatul.

Asta lasă publicului posibilitatea de a asculta poveștile astea abia după ce femeilor ăstora li s-a distrus sufletul, portofelul și viața. Și, nu, asta nu-i deloc haios.