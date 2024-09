Femeile care vor să-ți înșeli partenera

Pentru majoritatea oamenilor, e oribil să afli că partenerul te înșală. Mulți am trecut prin asta și, indiferent dacă relația a supraviețuit sau nu, senzația inițială de trădare nu poate fi depășită ușor.

Dar există unele femei pentru care infidelitatea e excitantă. Mor să ispitească bărbații și să-i îndepărteze de iubitele lor. Se folosesc de aplicații și de site-uri de agățat ca să-și întâlnească prada în relație serioasă, pe care apoi o invită la întâlniri și sex și îi cere să-și mintă partenera ca să țină totul în secret. Sunt așa-zisele distrugătoare de relații, care au un fetiș pentru asta și, conform celor cu care am discutat, pare să se aplice la tipele hetero care-și caută bărbați hetero în relații monogame.

Conform unui studiu din 2017, numărul de persoane care-și înșală partenerii a scăzut în ultimii zece ani, iar milenialii practică asta mai puțin decât generațiile mai bătrâne. Asta poate să aibă legătură și faptul că definițiile noastre pentru infidelitate s-au schimbat. Relațiile deschise și non-monogamia etică sunt în creștere, cu unul din cinci americani care spune că a fost într-o relație non-monogamă. Feeld, o aplicație numită „Tinder pentru sex în trei”, are peste două sute de mii de utilizatori săptămânal, mulți dintre ei cupluri care umblă împreună pe aplicație. Relațiile deschise nu sunt același lucru cu înșelatul dintr-un singur motiv: infidelitatea presupune să minți.

Am descoperit prima dată tipul ăsta de fetiș când o tipă i-a făcut o propunere partenerului meu de șapte ani, prin Feeld. I-a explicat într-un mesaj că: voia tipi în relații serioase care să se vadă cu ea la hotel pentru sex. Important era ca partenerele lor să nu știe de întâlniri, spunea ea. Mai voia și să filmeze ca să-i trimită clipurile soțului ei căruia îi plăcea să facă pe voyeur-ul.

Iubitul meu a refuzat-o și mi-a arătat mesajele. Inițial m-am enervat: deși nu e ok să te iei de fetișul cuiva dacă are consimțământ, ceva părea diferit aici. Fetișul ăsta implică lipsă de sinceritate și impact emoțional negativ. Tipele care sunt înșelate nu-și dau de fapt consimțământul. Dar am decis să aflu mai multe. Până la urmă e nevoie de două persoane ca să înșeli. Poate mă grăbeam în judecată.

Pe Reddit există un thead r/adultery în care sunt comentarii de la zeci de femei cu fetișul ăsta. „Îmi place la nebunie”, a scris una. „Ador secretul, adrenalina.” Dar erau și multe femei care spuneau că se simt vinovate pentru ce făceau. „Uneori îmi vine să bat în retragere”, a scris una. Alta a recunoscut: „Uneori mă lovește vina rău de tot.”

Am luat legătura cu Melissa Vitale, directoarea pe comunicare de la NSFW, un club de sex privat din New York. NSFW se mândrește cu politica sa de consimțământ (unul dintre sloganurile lor e „consimțământul e sexy”). Am vrut să văd ce crede Melissa despre fetișul ăsta și dacă, la fel ca mine, o face să se simtă ciudat. „Cred în karma unei relații”, mi-a zis la telefon. „Dar consider că înșelatul e mereu din vina partenerului, nu a celeilalte femei. Persoana care e într-o relație are responsabilitatea, să fiu sinceră.”

Melissa a întâlnit câteva femei care sunt distrugătoare de relații și, deși n-ar face așa ceva, le înțelege motivația. „E un tabu, e interzis, iar atracția nu vine din înșelatul în sine, ci de la adrenalina că poți fi prins. E ca o formă de rebeliune.”

M-a pus în legătură cu Amanda, care o ardea cu bărbați infideli de 18 ani, până când a decis acum doi ani că ar vrea să înceteze. Acum e într-o non-monogamie etică. I-am zis ce părere am despre fetișul ei. Mi-a recunoscut că răspunsul meu îi e familiar.

„Reacția ta inițială e standardă”, a scris într-un e-mail. „Am auzit-o de atâtea ori: Cum poți să-i faci asta unei alte femei? Eu am crezut mereu că persoana care înșală greșea. Deși mă simțeam ca un complice la infidelitatea ei, la finalul zilei totul se rezuma la ei doi.”

Am întrebat-o care a fost abordarea ei. De ce o ținea din relații în relații cu bărbați care înșelau? „Dinamica asta duce la teama de a fi prins sau la a ține un secret. Creează o legătură dincolo de sex.”

Mi-am întrebat câțiva prieteni gay, queer și non-binari dacă au auzit până acum de fetișul ăsta, pentru că pare că-i asociat cu relațiile heteronormative. Cel puțin așa s-a aplicat la Amanda, care a fost încurcată exclusiv cu bărbați heterosexuali monogami pentru două decenii.

Gigi Engle e o instructoare de sex a cărei carte All the Fucking Mistakes: a Guide to Sex, Love and Life spune multe despe sexul feminist, plăcerea femeilor și dublul standard. Am întrebat-o ce crede despre fetișul distrugătoarelor de relații și tipele care devin așa ceva. „Conceptul în sine de cealaltă femeie s-a format din perspectiva societății asupra faptului că sexualitatea masculină nu poate fi îmblânzită și că nu se pot abține”, a explicat ea într-un e-mail. „Ba pot și ar trebui ca fiecare persoană dintr-o relație să fie responsabilă de acțiunile sale.”

Societatea sare să condamne femeile când vine vorba de sex. Rușinea sexuală e mult mai prezentă la femei decât la bărbați. Am realizat că și eu gândeam așa când am sărit să o judec pe tipa aia de pe Feeld. Dacă facem toți așa, în contextul în care și bărbatul are aceeași putere de decizie, nu e ok. Chiar dacă nu-i normal să-ți înșeli partenerul, imaginea ispitei trebuie pusă sub semnul întrebării. Poate că fetișul ăsta e primul pas.

