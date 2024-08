Festivalurile românești pe care să-ți spargi banii, de la Untold și Electric Castle până la Miez

Odată cu Sunwaves și Beach, Please a revenit și sezonul festivalurilor, după doi ani de incertitudine. Așa că ți-am pregătit o listă ca să vezi pe ce-ți poți sparge banii și creierii vara asta, cronologic. Ce alegi și cum alegi ține de tine, eu-ți zic doar că ai putea foarte bine să alegi festivalurile în funcție de ce oraș vrei să vizitezi. Asta dacă nu ți-ai făcut planul în funcție de luni.

În orice caz, nu puteau lipsi de pe listă Untold, Electric Castle sau Summer Well – și dintr-o dată ai bifat Cluj de două ori și București cu Buftea. Apoi, poate vrei să descoperi și Timișoara cu Vest Fest – mare grijă, nu-i best fest. A zis cineva Ada Milea, Paraziții și Bucovina în același loc? Da, se poate. Cum la fel de bine se poate, lângă București, să fie un festival și cu hip hop, și cu muzică lăutărească – se întâmplă la Miez. Parcă-s anii ‘90 pe care nu i-am trăit niciodată: „băieții mei ascultă doar hip hop și manea”.

Festivalurile care se întâmplă în România 2022, cu pr€țuri, date și locuri

Miez

Când e Miez: 20–22 mai

Cât e abonamentul la Miez: 129 de lei

Unde e Miez: București, pe șoseaua Străulești nr. 22, pe malul lacului

Iată un festival care se află la prima ediție și are un line-up complet românesc. Fiecare zi are o tematică diferită, iar paleta de genuri muzicale cuprinde muzica electronică, disco, rap, rock, lăutărească și poezie – cum ai putea să te plictisești? Astfel, pentru prima zi dai 30 de lei și ai muzică disco alături de Eugen Rădescu, Jiji Lazăr și Mircea Matei. A doua e intitulată „FunkRock Hotel”, costă individual 70 de lei, și-i aduce pe scenă pe Șuie Paparude, Paraziții, Vama, Niște Băieți, Dan Gerosu și DJ Serbănesku.

În a treia zi, numită „Miez”, îi ai pe White Mahala, Taraful de Caliu, Damian Drăghici, Iulian Văcărean și Ligia Keșișian pentru 50 de lei.

Catedral

Când e Catedral: 20-21 mai

Cât e abonamentul la Catedral: 179 de lei

Unde e Catedral: Grădinile Palas din Iași

Tot la prima ediție e și Catedral, care are loc la Iași și prezintă un line-up care nu sună rău deloc. Sevdaliza, Milky Chance, Theophilus London, Alexandrina sau Zimbru sunt doar câteva dintre numele confirmate — apropo, line-up-ul e curatoriat de cei de la Summer Well și are loc în cadrul Romanian Creative Week.

În plus, organizatorii promit o scenă impresionantă construită din lumini, proiect realizat de o echipă coordonată de artistul vizual Andrei Cozlac, laureat cu două premii UNITER pentru video mapping.

Saga

Când e Saga: 3–5 iunie

Cât e abonamentul la Saga: 593 de lei

Unde e Saga: Arena Națională

Vedere de la festivalul Saga 2021. Imagine: Saga

Pe 11 martie, Saga îi căra pianul lui Tom Odell și-i ducea pe amândoi în Gara de Nord ca să cânte pentru refugiații din Ucraina. O zi mai târziu, a avut loc mini-festivalul caritabil WE ARE ONE. Dacă nu ți-ai luat bilet atunci, mai ai o șansă în perioada 3–5 iunie, când are loc festivalul propriu-zis – deși, în fine, nu mai e aceeași cauză nobilă, dar muzica rupe în continuare.

De la deep house cu Black Coffee, până la electro cu Afrojack, Saga are un line-up diversificat în ceea ce privește EDM. N-au fost încă anunțați toți artiștii, dar până acum știi sigur că o să te rupi pe Marshmello, Acraze, Salvatore Ganacci și Fisher. Trei zile de acces general te costă 593 de lei, dar mai ai și opțiunea aceluiași tip de bilet, dar cu +, dacă vrei acces pe Ravepit la scena techno – adică stai aproape de DJ și-ți bubui sănătos urechile. Apoi, ai abonamente de două zile la 420 de lei și de o zi la 222 de lei.

Insula Fest

Când e Insula Fest: 10–12 iunie

Cât e abonamentul la Insula Fest: 236 de lei

Unde e Insula Fest: Zaga Zaga, un resort din Delta Siretului

Al doilea eveniment anual care zdruncină Vrancea. Headlinerii acestui festival sunt BUG Mafia, Smiley și Subcarpați, iar în line-up îi mai găsești și pe Nane, El Nino, The Motans, Argatu’, Killa Fonic și Spike. Site-ul oficial al festivalului completează enumerația de artiști cu „+mulți alții”. Nu știu exact ce înseamnă asta – dacă urmează să fie anunțați sau sunt elemente surpriză –, dar un lucru e cert, ăsta e locul oricărui nostalgic înfocat de hip hop-ul românesc.

Vest Fest

Când e Vest Fest: 10–12 iunie

Cât e abonamentul la Vest Fest: 189 de lei

Unde e Vest Fest: Aeroportul Utilitar Cioca din Timișoara

Artiști din cele mai populare genuri muzicale, dar din lumi diametral opuse, vor împărți o scenă. Vest Fest îi aduce în același loc pe BUG Mafia, Alternosfera, Amuly, Lună Amară, Nane, Azteca, Bucovina, Coma și Rava. Un abonament de trei zile costă 189 de lei, dar poți economisi 40 de lei dacă mergi cu un grup de alte patru persoane și vă luați Presale Gang (756 de lei).

Neversea

Când e Nervesea: 7–10 iulie

Cât e abonamentul la Neversea: 662 de lei

Unde e Neversea: Constanța, plaja Neversea

Vedere de la Neversea. Imagine: Neversea / Facebook

Cel mai mare festival de pe plajă din Europa revine după ce, în 2021, pandemia i-a pus bețe în roate și a fost amânat. Ediția a patra Neversea se desfășoară anul acesta între 7 și 10 iulie, în Constanța. Alan Walker, Alesso, Black Eyed Peas și Steve Aoki fac să merite ăia 662 de lei pe care i-ai dat pe bilet. Bine, poți să dai și 712, dacă vrei să fie risk free, sau 1285 de lei pentru abonament VIP.

În altă ordine de idei, pe scena techno și house îi găsești pe Amelie Lens, Paul Kalkbrenner, Milo Spykers și pe Richy Ahmed. Pentru râvnacii de drum&bass, dubstep, rap și trap, Neversea îi va avea, printre alții, pe Zeds Dead, Malaa, Dub FX & Woodnote. Artiștii români sunt și ei, bineînțeles, prezenți, iar printre ei se numără: Azteca, Deliric x Silent Strike, Macanache, Rava și Nane.

Toppick

Când e Toppick: 8–10 iulie

Cât e abonamentul la Toppick: 318 lei abonamentul, iar biletul pe o zi – 159 de lei

Unde e Toppick: Summer Camp Brezoi

Toppick e fix ce-ți trebuie între atâtea technoase. E ceva mai light, un festival la care ai putea merge și cu ai tăi fără nicio problemă. Îi aduce pe scenă, printre alții, pe Carla’s Dream, Delia, The Motans, Lupii lui Calancea.

Electric Castle

Când e Electric Castle: 13–17 iulie

Cât e abonamentul la Electric Castle: 687 de lei

Unde e Electric Castle: Castelul Bánffy din Bonțida, Cluj

Electric Castle bagă ceva frumos anul ăsta. Imagine: Electric Castle / Facebook

Încă un gigant al festivalurilor românești care-ți oferă șansa să spargi toate economiile într-o zi pentru experiență și muzică. Twenty One Pilots, Gorillaz, Disclosure, Peggy Gou și Aurora sunt câteva dintre numele mari care vor cânta pe scenele de la Electric. Bineînțeles, de la noi nu lipsesc (și foarte bine fac) Subcarpați, Vița de Vie, Zdob și Zdub și Delia. Un abonament obișnuit e 687 de lei, dar ai și opțiunea de bilet pentru cei sub 21 de ani, care e ceva mai ieftin – 489 de lei. Un bilet normal pentru o zi costă 271 de lei, iar același bilet, dar premium costă 642 de lei.

Open Air Blues

Când e Open Air Blues Festival: 19–24 iulie

Cât e abonamentul la Open Air Blues Festival: 477 de lei

Unde e Open Air Blues Festival: parcul central Brezoi, Vâlcea

Printre toate festivalurile astea axate pe EDM și artiști locali, Open Air Blues e ca o gură de aer proaspăt. Reprezintă cea mai mare adunare de artiști și public blues din România și anul ăsta o aduc pe Beth Hart. Ține șase zile, timp în care vor urca pe scenă artiști de blues, blues-rock, jazz și funk din întreaga lume, cum ar fi Eric Gales, Larkin Poe, Samantha Fish, Blues Pills, Elles Bailey și Dana Fuchs.

Artmania

Când e Artmania: 22–24 iulie

Cât e abonamentul la Artmania: 450 de lei

Unde e Artmania: Sibiu, Piața Mare

Spectacolul și arta se îmbină și-ți oferă o diversitate artistică prin expoziții, lansări de carte, proiecții de filme și muzică live. Festivalul promovează toate formele de manifestare artistică inspirată de cultura muzicii rock. Printre trupele care vor concerta în Piața Mare din Sibiu se numără Meshuggah, Mercyful Fate, Transatlantic, Cult of Luna și Testament.

Șaraimanic

Când e Șaraimanic: 29–31 iulie

Cât e abonamentul la Șaraimanic: 250 de lei + camping 40 de lei

Unde e Șaraimanic: Summer Camp Brezoi

Muzicii lăutărești i s-a dat în sfârșit atenția pe care o merita prin festivalul Șaraimanic. Printre tarafurile care-ți vor umple inima de bucurie și nostalgie, se numără Ionică Minune, Marian Mexicanu și Simion Bogdan-Mihai și Lăutarii de Mătase. Evenimentul îmbină muzica lăutărească cu ritmuri specifice unor popoare precum Africa și America Latină, iar la atmosferă contribuie și DJ autohtoni ca Guts, Abasc și Iorga.

Rockstadt

Când e Rockstadt: 3–7 august

Cât e abonamentul la Rockstadt: 527 de lei

Unde e Rockstadt: Râșnov

Cetatea Râșnov e casa genului metal încă din 2013. Anul acesta, Rockstadt revine în perioada 3–7 august cu un line-up care satisface majoritatea subgenurilor heavy metal, printre care black, groove, extreme, thrash, metalcore, folkcore, melodic death, blackened death. Un abonament costă de la 527 de lei până la 790 de lei, iar biletele pe o singură zi sunt 250 de lei, în afară de cel din prima zi, care e 150 de lei.

Untold

Când e Untold: 4–7 august

Cât e abonamentul la Untold: 787 de lei

Unde e Untold: Cluj Arena, în Sala Polivalentă și în parcul din zonă

În fața stadionului din Cluj, unde Untold face spectacolul mare. Imagine: Untold / Facebook

Supranumit cel mai mai mare festival de muzică din România, a șaptea ediție din Untold îți pune pe tavă un line-up eclectic, cumva. Pe scena principală vor urca, printre alții, Alok, Above & Beyond, David Guetta, G-Eazy, Lost Frequencies și Steve Aoki. Ai și scenele techno, hip hop și drum&bass, progressive house, psy și euphoric hardstyle, care reunesc artiști ca Amelie Lens, Borgore, Malaa și Andrew Rayel.

De pe meleagurile noastre vin Deliric și Silent Strike cu Orchestra Muse, Grasu XXL & Guess Who, Macanache și Nane. Un abonament full pass te duce de la 787 de lei pentru cel obișnuit, până la 1 682 de lei, dacă vrei la categoria VIP.

Summerwell

Când e Summer Well: 12–14 august

Cât e abonamentul la Summer Well: 575 de lei

Unde e Summer Well: Domeniul Știrbey

Summer Well aduce niște „maimuțe arctice”. Imagine: Summer Well / Facebook

Summerwell a reușit întotdeauna să îndeplinească dorințele fiecărei categorii de oameni, în special a celor care-și pierdeau boemi vremea pe Tumblr acum vreo zece ani. I-au adus pe cei de la The Neighbourhood în 2016, The 1975 în 2019 și, în sfârșit, anul ăsta ai ocazia să plângi pe Do I Wanna Know de la Arctic Monkeys, live. Printre alții, festivalul îi va găzdui și pe Nothing But Thieves, Jungle, Inhaler, Roosevelt, Alice Merton și Sad Night Dynamite. Urmează o informație care te poate afecta emoțional: nu sunt puse în vânzare bilete pentru o singură zi, dar ai la dispoziție abonamente Full Pass la 575 de lei.

Stonebird

Când e Stonebird: 14–18 august

Cât e abonamentul la Stonebird: 250 de lei

Unde e Stonebird: Corbii de Piatră, Argeș

Festivalul care crește pulsul oricui trecut de 40 de ani, copiilor lor, copiilor copiilor lor și tinerilor care strigă din străfundurile plămânilor când bagă cineva Ziua Vrăjitoarelor la vreo zi de naștere. Stonebird nu e prea cunoscut de publicul larg pentru că locația îl ajută, dar nu prea. La poalele munților Făgăraș se adună în fiecare an câteva sute de oameni ca să asculte live cele mai îndrăgite trupe de rock din România. În 2022 de exemplu, festivalul celebrează primele cinci ediții și îi aduce pe scenă, printre alții, pe Cargo, Dirty Shirt, Phoenix, Bucovina, Trooper și Iris.

Maris Fest

Când e Maris Fest: 19–21 august

Cât e abonamentul la Maris Fest: 250 de lei abonamentul și 90 de lei biletul pentru o zi

Unde e Maris Fest: Transilvania Motor Ring, Târgu Mureș

Ai atâtea festivaluri care-ți alimentează pasiunea pentru motoare, printre care Stonebird și Bikers For Humanity, dar uite unul unde îți găsești locul și dacă nu-ți plac neapărat moshpit-urile sau să dai din cap pe Straja. Line-up-ul se potrivește cu preferințele oricui. Ai Subcarpați, Paraziții, Dirty Shirt, Bucovina, Bucium, Carla’s Dreams, La Familia, dar și Ada Milea și Fără Zahăr.

Mențiune: prețurile se vor mai modifica, iar în unele cazuri sunt influențate direct de cursul valutar între leu și euro. Le-am trecut pe cele valabile la momentul publicării articolului. Totodată, sunt cele oficiale, nu de la diverse platforme care intermediază vânzarea.