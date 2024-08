Filmul Minionii 2 este adevărata capodoperă cinematografică a anului 2022

Nu am ales să văd Minions: The Rise of Gru – mai degrabă mi-a fost impus. Ca o persoană cronic online, am fost bombardată cu o avalanșă de poze cu minion-kinis (bikini cu ochi și guri de minioni), nesfârșite lamentări cu tematică Minion despre iubiri pierdute („mă uit la Minions singur fiindcă sunt departe de Gru a mea”) și indivizi îmbrăcați la patru ace care au dat năvală în cinematografe să vadă cel mai tare film al verii. După ce am văzut filmul, așa cum știam că trebuie, am ieșit din cinematograf ca un phoenix renăscut din cenușă, burdușită de popcorn și cu fața plină de la lacrimi, și am jurat că a doua zi o să mă duc la hipermarket să-mi cumpăr vopsea galbenă pentru corp.

Cultura meme-urilor cu minioni nu este nouă, dar valul de fanatism de vara asta anunță o nouă eră: întoarcerea în cinematografe a copiilor crescuți în pandemie cu abonament Netflix.

Este greu să ratezi trendul „GentleMinions” de pe TikTok, în care adolescenții se îmbracă la patru ace ca să vadă Minions în cinematografe. Minionii sunt dinamită – prezența lor rotundă, ciudată, punctată de sunete indescifrabile, este accesibilă tuturor vârstelor și amuzant de absurdă. De fapt, să te îmbraci la patru ace ca să-i vezi pe Minioni pare a fi o formă de respect față de capacitatea lor nealterată de a aduce publicul împreună.

De la lansarea filmului, clipurile cu participanții eleganți au strâns zeci de milioane de vizualizări pe TikTok. Unele cinematografe au început să refuze hoardele de copii bine îmbrăcați după ce mai multe grupuri s-au filmat aruncând cu banane sau agitându-se fața marelui ecran. Pe Twitter și pe Instagram, memarii veterani în Minioni (adică cei care au condus Tumblr în 2015) și-au unit forțele cu adolescenții pentru a pune stăpânire pe fiecare canal de social media cu replici și imagini cu tematică Minioni.

Are faima Minionilor de pe internet de-a face cu succesul din box office? Vânzările spun că da, probabil. Franciza Despicable Me a adus bani multă vreme pentru Illumination Entertainment; chiar și filmul cel mai slab al francizei, Despicable Me 3, a adunat 72 de milioane de dolari în weekendul premierei. Minions: The Rise of Gru a doborât recordurile de box office ca fiind cea mai valoroasă premieră de 4 iulie, încasând 125 de milioane de dolari în weekendul prelungit în SUA. Filmul a depășit cu mult așteptările și filmele Lightyear și Elvis și Top Gun: Maverick.

Am văzut originalul Despicable Me în cinematografe în 2010 când aveam nouă ani. Mi-a plăcut mult. M-a atras ideea de a fi diferit (în anul acela, m-am îmbrăcat în minion de Halloween). M-am întors cel puțin o dată pe lună ca să văd un nou film cu familia mea. Cinematograful, în mijlocul unui mall aproape gol, cu restaurante și un Starbucks era biserica mea, iar programul cinematografului, biblia mea.

Nostalgia mersului la cinema pre-COVID și dorința de a vedea un film de familie care să te facă să te simți bine și să nu te gândești la starea lumii arată de ce s-a creat toată nebunia cu Minions. Este lucrul care mi-a oferit același sentiment cald în interior pe care l-am simțit când am văzut pentru prima oară Despicable Me în urmă cu un deceniu.

Înainte ca generația GentleMinions să ia cu asalt TikTok-ul, experiența de a merge la cinematograf nu prea mi se părea că mergea postată online. Sigur, erau pozele pixelate cu prietenii pe care îi fotografiam în fața posterelor, clipurile mișcate cu mine și vecina mea îngânând cântece după ce am văzut Pitch Perfect 2 și biletele de intrare la filmele horror oribile pe care le-am văzut cu primul meu iubit și care acum zac lipite pe peretele din dormitor. Dar cinematograful era acel spațiu privat infinit și maleabil dintre școală și casă.

Odată ce a lovit pandemia, nu m-am mai uitat deloc la filme și am ales să stau în pat cu laptopul pe piept și să mă holbez la orice serial care mă prindea. Am început să fac binge watching și câte opt ore pe zi la seriale și să dau scroll nesfârșit pe TikTok, apoi pe Instagram Reels, când mi-am șters TikTok-ul ca să-mi protejez sănătatea mintală. Surorile mele s-au întors la cinematograf cu entuziasm făcând lobby părinților noștri pentru dreptul de a vedea Spider Man: No Way Home (la care mama a zis da, dar a subliniat că n-au voie mâncare și să vină imediat acasă după film).

No Way Home a fost primul indiciu pentru ce avea să urmeze, cu cele mai mari încasări pentru o premieră de weekend (260 de milioane de dolari) de la începutul pandemiei, și pe cale de a deveni al treilea film cu cele mai mari încasări obținute vreodată la box office-ul intern (după Star Wars: The Force Awakens și Avengers: Endgame). Publicul a răcnit, a râs și a plâns în grup pentru prima oară în doi ani, dar apariția tulpinii Omicron și lipsa lansărilor faimoase, potrivite pentru famili, au ținut publicul departe de cinematografe în următoarele câteva luni. Iar No way Home nu avea calitatea esențială care îi face pe Minions atât de grozavi: meme nesfârșite și certitudinea că Minions a fost în primul rând un film bun fiindcă așa l-a făcut internetul.

Înainte de Minions, nu am mai văzut un film în cinematografe de dinainte de pandemie – și nici nu mi-am dorit, pentru că mersul la cinematograf cu grija de acum este departe de weekendurile vesele din copilărie. Asta până când am deschis TikTok-ul unui adolescent care cumpăra 20 de bilete pentru prietenii săi ca să vadă cel mai recent film Minions și mi-am adunat colegii de apartament ca să mă reîntorc glorios la cinema.

Într-o sală plină, în care duhnea a transpirație, Old Spice și unt extra, m-am predat aplauzelor zgomotoase venite de la cinefili de toate vârstele îmbrăcați bine. A meritat din plin așteptarea.