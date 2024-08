Ce se întâmplă de fapt pe platourile de filme porno

Consumul de pornografie pare un mod ideal de distragere a atenției de la haosul din jur. Și totuși, statisticile arată că oamenii s-au plictisit de sex în general. Iar acum ne întrebăm tot mai des cât de etice sunt filmele porno pe care le consumăm.

În 2020, a fost fondată platforma de pornografie etică CHEEX în Berlin de Denise Kratzenberg și Maximilian Horwitz și, din decembrie 2021, e disponibilă și în țara mea, Olanda.

CHEEX abordează pornografia dintr-o perspectivă nouă: Cum poți face filme porno excitante, dar și educative, incluzive și etice? Pe platformă, poți urmări ateliere de „pregătire anală”, poți asculta povești audio și poți vedea filme porno queer în care joacă actori cu identități de gen diverse, trupuri și etnii variate.

În plus, actorii spun că sunt plătiți bine pentru performanțele lor și regizorii țin cont de limitele lor.

Una dintre actrițele de pe CHEEX e olandeza Esluna Love (25 de ani). Lucrează în domeniul pornografiei de mulți ani și a jucat atât în filme porno mainstream, cât și în filme porno etice. Acest domeniu nou i-a adus multe schimbări: are o companie mult mai bună pe platou, iar plăcerea ei e foarte importantă.

VICE a vorbit cu ea despre diferența dintre platourile de filme porno mainstream și cele etice, despre motivele pentru care merită să plătești pentru filmele etice și de ce face videoclipuri pentru pregătire anală.

Esluna Love e actriță porno în domeniul pornografiei mainstream și etice.

VICE: Acum joci mai mult în filme porno etice, dar în trecut ai făcut multe filme porno mainstream. Cum ți-ai început cariera?

Esluna Love: Am fost abordată acum doi ani și jumătate de o companie germană, Ersties, care face filme porno de tip girl next door și female friendly, pe care le pot filma actrițele singure de acasă. Am făcut chestia asta o dată și a fost o experiență excelentă: organizare bună, echipă mișto și bani mulți.

Mi-a plăcut, dar nu am vrut să renunț la jobul meu full time pentru asta. Am hotărât să încerc cu OnlyFans ca sursă suplimentară de venit și să fac videochat. După asta, am făcut mai multe filme porno și, de un an, acesta a devenit jobul meu full-time. Mereu m-a preocupat evoluția sexualității mele. Până la urmă, am făcut tranziția de la ședințe foto erotice la filme porno. Mi s-a părut logic. Acum fac și filme porno mainstream, dar și etice.

Ce diferență e între ele?

În pornografia mainstream, totul e prezentat din perspectivă masculină. Și echipa e aproape în întregime alcătuită din bărbați. În timpul filmărilor, totul trebuie să fie curat și imaculat. Dacă ai scurgeri din vagin, trebuie eliminate ori pe loc, ori la editare.

În plus, trebuie să gemi în mod exagerat în timpul sexului. Odată, un regizor mi-a zis: „Hai cu orgasmul, termină acum!”. Mi s-a părut foarte inconfortabil, pentru că era primul film porno pe care l-am făcut împreună cu partenerul meu. Amândoi am fost de părere că a fost ciudat să facem sex în felul ăsta. După filmarea respectivă, am stabilit să joace altă fată alături de el pentru episodul următor. Apoi ne-am filmat noi singuri. Facem videoclipuri împreună pentru platforma CHEEX. Nu-mi place deloc să mă prefac, nu e stilul meu.

Îți place să simți plăcere, chiar dacă ești la job.

Da. Întotdeauna discut înainte cu actorii despre ce îmi place și ce nu, ca să am șanse mai mari să am orgasm. Există o diferență mare între pornografia etică și pornografia mainstream: în cea mainstream, nu prea există o discuție în prealabil între actori, în care aceștia stabilesc ce le place și ce nu le place să facă în timpul sexului. În pornografia etică există întotdeauna conversația asta. Așa că, atunci când trag filme porno mainstream, le trimit în avans actorilor cu care voi juca o listă cu lucrurile care îmi plac.

Ce reacție au când le trimiți lista asta?

Uneori spun: „Ah, drăguț, și mie îmi place chestia asta sau asta”. Dar alteori spun că nu-i interesează. Pentru unii actori care fac asta de mult timp, totul devine o rutină și efectiv nu le mai pasă ce se filmează. Dar eu cred că dacă vorbim înainte, ne asigurăm că vom avea o zi de lucru mai plăcută. Mai ales dacă ne vedem prima oară pe platou, înainte de filmare. Sexul ar trebui să fie cât mai plăcut posibil, nu?

Pornografia etică dă mult mai multă atenție comunicării. Primești scenariul cu câteva săptămâni în avans și ți se spune clar la ce ar trebui să te aștepți. Înainte de filmare, actorii discută despre ce le place și ce nu. După filmare, vorbim din nou despre cum ne-am simțit. În cazul filmelor porno mainstream, ți se zice: „Pa, la revedere, o să vezi filmul când o să apară!”.

De ce crezi că aceste conversații nu au loc în pornografia mainstream?

Producțiile mainstream sunt de obicei foarte mari și au un buget mare și asta înseamnă că nu au timp pentru relațiile dintre membrii echipei. Sunt zile în care programează patru scene într-o zi. Totul trebuie să ajungă pe ecran cât mai repede și mai eficient posibil.

Dar asta nu e cam inuman?

Eu n-am avut experiențe proaste. Când mi se pare prea aglomerat și lipsit de suflet, refuz oferta. Dar am auzit povești de la actrițe începătoare care au avut experiențe nasoale pe platou din acest motiv. Asta se întâmplă mult mai rar în pornografia etică, unde actorii au de obicei peste 25 de ani.

Crezi că vârsta e importantă?

Bineînțeles. Cred că ar trebui să ridice limita de vârstă de la 18 la 21 de ani. Când aveam 18 ani, eu eram foarte naivă și nu eram sigură de puterea mea. Când faci un film porno, ești vulnerabilă: ești dezbrăcată pe un platou, înconjurată de bărbați. Filmezi o scenă și apoi te întreabă deodată, fără să ai prea mult timp de gândire, dacă ești dispusă să filmezi și o scenă de sex anal pentru șase sute de euro în plus.

În serialul Netflix Girls Wanted, despre industria porno din America, e clar că actrițele primesc mai mulți bani dacă acceptă să fie umilite în fața camerei, de exemplu. Ai avut astfel de experiențe?

Onorariul pentru fiecare film depinde de câtă experiență ai, cât de populară ești pe rețelele sociale și câte vizualizări ai la videoclipuri. Pe multe site-uri porno, le poți da note actrițelor ca vizitator. Contează și notele alea. Deci, practic, nu contează cât de bine joci, ci cât de mult te place publicul mainstream.

Ai multe tatuaje. Crezi că și acesta e un motiv pentru care ești populară?

Am descoperit că nu mă încadrez în nicio nișă. Am tatuaje, dar nu atât de multe încât să mă caute oamenii special pentru asta. Nu mă încadrez nici la categoria de actrițe foarte tinere, dar nici la MILF. Nu am forme foarte accentuate, dar nu sunt nici fără forme. Sunt undeva la mijloc. În mainstream nu am multe clickuri și vizualizări. E o lume dură, ca și lumea modelingului. Pornografia e showbiz.

După părerea mea, există multe prejudecăți despre pornografia etică, gen că doar filmele porno mainstream pot fi hardcore și palpitante, iar alea etice sunt prea blânde și plictisitoare.

Nu e deloc așa. Și filmele porno etice au scene de BDSM sau gangbang, doar că toată lumea e plătită bine, iar comunicarea e pe primul loc.

Asta pentru că spectatorii plătesc pentru ele.

Da! Și ar trebui să normalizăm chestia asta. Dacă îți place să te uiți la filme porno, corect e să plătești pentru ele, așa cum plătești pentru Netflix.

Poți găsi filme porno gratis printr-un singur click. Crezi că oamenii o să fie vreodată dispuși să plătească pentru filme porno din motive etice?

Înțeleg că nu e o tranziție ușoară. Ca actriță porno și creatoare de conținut, încerc să vând ceva ce se găsește gratis peste tot. Dar am observat că oamenilor li se pare tot mai important să fie în contact cu actorii din filmele la care se uită. Încep să realizeze că sunt oameni reali, ca și ei, și că e normal să îi plătească. Cred că oamenii sunt tot mai conștienți de unde provin hainele și mâncarea lor, așa că de ce n-ar fi atenți și cum se fac filmele porno la care se uită?

Și OnlyFans a avut un rol important în tranziția asta, pentru că îi apropie pe consumatori de modele.

Absolut. Se vede că persoanele mai singuratice vor să aibă contact cu modelele. Nu găsești pe Pornhub genul de conexiune caldă și personală de pe OnlyFans.

Esluna Love

Încă ceva: crezi că pornografia are și un rol educativ?

Dacă te uiți la top 20 pe Pornhub, sunt filme de divertisment care au scopul să ajute oamenii să aibă orgasm. Tutorialele nu sunt populare pe site-urile cu filme porno gratis. Dar există și clipuri cu amatori care sunt autentice și needitate. E important ca oamenii să știe când un videoclip e făcut în scopuri de divertisment și când prezintă sex autentic.

Primele filme porno pe care le-am văzut au fost gratis, găsite pe net. Nu m-a ajutat nici educația sexuală primită la școală. Mă bucur că acum se discută mai mult despre gen și consimțământ, dar ar fi fain ca oamenii să învețe lucrurile astea și din filmele porno.

De aceea faci filme porno educative pe CHEEX? Cum funcționează chestia asta?

Am făcut câteva tutoriale. De exemplu, am explicat împreună cu partenerul meu cum se face deepthroat. E simplu. Mai întâi, persoana care are penis trebuie să facă duș. Apoi explicăm diverse tehnici, dar vorbim și de aftercare, grija pe care partenerii trebuie să o aibă unul pentru altul. Nu sărim nimic.

Am ținut un atelier de cunnilingus și unul pentru pregătire anală. În filmele porno mainstream, penisul intră tare dintr-o dată și anusul se deschide larg. Te uiți la multe din astea și te gândești că așa o fi normal, până când încerci și descoperi că nu e posibil. Am explicat treaba asta și într-un atelier online, unde privitorii puteau pune întrebări anonim în timpul sesiunii.

Ce îți cer oamenii cel mai des?

Eu pot face squirting și oamenii îmi cer des să fac asta. Multe femei cred că e ceva în neregulă cu ele dacă nu pot face asta. Le explic că nu toată lumea poate. Dacă ți se întâmplă, bine, dacă nu, iarăși bine. Nu obții nimic special dacă faci squirting. În filmele porno, de multe ori, squirting-ul nici nu e pe bune.

Ce crezi că ar trebui să se schimbe în pornografie?

Cred că actorii ar trebui să fie mai diverși și în filmele mainstream, ca etnie, forma corpului și gen. Și să nu fie fetișizați, pentru că sunt oameni, ca mine și ca tine.