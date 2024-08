Un tip misterios ține în viața industria filmelor porno în care apare un monstru marin

Articolul a apărut inițial pe VICE US.



Există un gen obscur de porno în care un actor îmbrăcat într-un costum penibil de monstru marin profită sexual de actrițe porno îngrozite.

Există mai bine de o sută de clipuri cu această nișă fetișistă de porno pe diverse site-uri, filmate de diferite echipe de producție. Dar, în fiecare videoclip, se folosește același costum, făcut de Zagone Studios din Illinois. Videoclipurile nu sunt produse de studiouri tradiționale de divertisment pentru adulți, ci fac parte dintr-o industrie de filme porno făcute în casă, comandate de clienți particulari.

Multe din filmele astea cerute de consumatori sunt cu fetișuri pentru picioare, incest fals, face-sitting, adaptări după filme SF și alte categorii de fetișuri mai populare. Însă genul de porno cu monstru marin se deosebește de restul deoarece pare să fi fost comandat de un singur om.

„E doar un singur tip german”, a spus Guda*, care se ocupă de Bitch Slap Studios și videoclipurile cu „monștrii, extratereștrii, super eroine”, Xxxtremecomixxx. Guda mi-a explicat că acest om misterios „a cheltuit cine știe câți bani”, pentru a produce posibil toate filmele porno existente cu monstrul marin.

E greu de spus cu certitudine dacă omul ăsta este singura persoană care a creat porno-ul cu monstrul marin, dar se știe că el creează majoritatea conținutului. E greu de spus câte filme a comandat super-fanul, deoarece unele comenzi nu sunt de vânzare, iar altele sunt greu de găsit. Însă Cory Chase, care conduce studio de porno Cory Chase Customs, spune că el a făcut în jur de două duzini de filme în ultimii ani.

Guda, care lucrează și ca producător, regizor și actor, a făcut din 2009 până în prezent, în jur de cinci duzini de filme pentru omul ăsta. De asemenea, Guda mi-a mai spus că unul dintre colegii lui, care obișnuia să aibă propriul studio porno, iar acum lucrează pentru Bitch Slap Studios, a lucrat cu persoana în cauză de și mai mult timp. Însă Guda nu a putut să-mi spună câți ani sau câte filme a produs.

Cu scoruri de la o sută la 15 mii de dolari, studiouri de porno la comandă pot face aproape orice și-ar putea dori un fetișist (gen, porno cu necrofilie), atât timp cât clientul le oferă câteva specificații și banii în avans pentru a acoperi costurile. În cazul ăsta, acest fan misterios trimite producătorilor, cum e și Guda, un scenariu cu detalii despre cum ar trebuie monstru să se fută, plus costumul de la Zagone Studios.

(Când am contactat via mail studioul Zagone, ca să întreb dacă erau conștienți că unul dintre costumele lor a devenit laitmotivul unei sub-categorii de porno fetișist, un membru din echipa de vânzări și marketing a răspuns: „Noi nu știam că unul dintre costumele noastre de monstru marin era folosit în filme pornografice. Sperăm că actorii se simt confortabil în costum, că e ușor de purtat și că publicul se bucură de frumusețea artistică a costumului.”)



Am vrut să vorbesc direct cu fanul misterios și să aflu ce mai exact îl place la monstrul marin futăcios. Așa că am rugat câteva dintre studiourile care au lucrat cu el să-i transmită cererea mea pentru interviu. Din păcate, dar de înțeles, el a refuzat să vorbească despre aceste videouri sau despre interesul față de scenariile pe care le trimite. Nici producătorii cu care am vorbit nu s-au gândit să-l întrebe ce anume îl excită la monstrul marin. El pur și simplu trimite notițe, costumul (dacă studioul nu are deja unul) și un mail cu clarificări când e nevoie.

Totuși, Bitch Slap Studios mi-a oferit notițele trimise de acesta, pentru o filmare recentă de o oră, care oferă un pic de lămurire. „Eu vreau doar cadre deschise în poziția misionarului, fără poziții complicate. Doar multe cadre cu poziția clasică”, scrie în notițe. „Ori toată fata și monstrul, mai mult fata și un pic din monstru, dar niciodată mai mult monstru și doar un pic din fată.” El specifică în mod deosebit ca fata să fie goală pe toată durata filmării. El vrea să vadă cât mai mult din bust și de asemenea să poate să-i vadă și fața.

E OK și o filmare erotică, în care actorii se prefac că fac sex. Dar dacă se vede penisul, el preferă ca echipa de producție să folosească un dildo monstru (ceva similar ca cele de pe Bad Dragon). Se pare că cel mai important lucru e să vadă cum reacționează femeia față de monstru.

Până la urmă, rezultatele finale diferă mult de la studio la studio, în special atunci când vine vorba de interpretarea monstrului. În clipuri precum The Horny Monster from Beyond (2014), Peachy Keen Films, un studio de la care am găsit mai bine de treizeci de filme cu monstrul marin via canelele lor de distribuție, personajul pare mai destins, monstrul gesticulează destul de mult și țipă „Nya nya!”.

Guda joacă rolul mai serios, cu mârâituri și amenințări în Sea Monster Got Me (2017) sau Out of the Abyss (2017). Chase, care deseori joacă rolul monstrului, folosește un strap-on verde deschis pentru futaiul din The Swamp Monster Attacks (2016). Pe de altă parte, studio-ul Chris Corner, are doar un actor porno care etalează penisul lui uman de sub pantalonii negri purtați cu un tricou cu monstru în filmul A Monster Rape (2016). (Ăsta este singurul video cu monstru pe care l-am găsit de la Chris’ Corner, deși arhivele lor nu sunt ușor de găsit.) Deși videoclipurile lui Chase prezintă mereu o penetrare cu un vibrator, Guda și ceilalți de obicei se rezumă la o simulare de futai.

Însă se pare că fanului nu prea îi place atmosfera mai umoristică. „Eu vreau un vibe horror fără un comportament amuzant din partea monstrului”, scrie el în același formular de comandă. Specificațiile despre detalii din film implică ca monstrul să mârâie și să ragă. Actrița este „îngrozită, plânge, imploră și se zbate. Ea urăște asta și se vede, dar îl lasă să profite de ea din frică. Priviri evidente de șoc, teroare și frică…Monstrul este excitat de frica ei!”



Nu se știe ce-l excită pe clientul din spatele filmelor porno cu monstrul marin. Însă fiecare producător pe care l-am intervievat despre fetișurile cu monștri (există o categorie mai vastă cu filme porno cu vampiri, vrăjitoare) suspecta că dorințele clientului se trag probabil de la un film horror văzut în adolescență. În cazul ăsta, probabil că a văzut o bestie care răpea o fecioară îngrozită la început, dar care se supunea forței animalice a bestiei, gen Dracula, King Kong sau Creature from the Black Lagoon, ce ar putea să fie o experiență erotică formativă. Pare destul de logic, deoarece aceste creaturi și filmele aferente sunt deseori cu o încărcătură sexuală. Teoretic, conexiunea dintre bestie și erotism se înrădăcinează și devine un factor excitator mai târziu în viață.

Mark Griffiths, un expert în psihologia fetișurilor sexuale de la Nottingham Trent University, a confirmat această explicație speculativă. El mi-a spus: „majoritatea cercetărilor despre originile fetișurilor sugerează că se formează în copilărie și adolescență via asocierile a ceva sexual cu un fetiș care nu este considerat în mod normal sexual.”

Orice a determinat obiceiurile acestui fan de atâția ani, probabil că menține în viață această sub-categorie de porno.

Chase a spus că, în ultimii ani, comenzile lui au scăzut. Guda dă vina pe tarifele mai mari pe care le impun studiourile din cauza pirateriei și competiției acerbe. „El comandă doar de la noi atunci când avem un model local de care-i place, pentru că e mai ieftin”, a spus Guda, decât să plătească să aducă o actriță din Los Angeles, Miami sau New York pentru o săptămână de filmări.

Cu toate acestea, studiourile s-ar putea să nu ducă lipsa atât de tare. Conform tuturor persoanelor cu care am vorbit, care au purtat costumul, aparent e super cald în el și nu prea ai vizibilitate, ceea ce îngreunează chiar și simularea unei partide de sex. În plus, implică mârâit și jucat un rol convingător de monstru, în timp ce încerci să te freci de cineva. „Am avut un model care purta costumul și care a renunțat din senin”, își aduce aminte Guda, „pentru că ura costumul.”

Deși Chase spunea că vânzările de porno cu monștrii sunt destul de bune în general, Guda notează că scenele cu monstrul marin nu prea se dau. Cel mai bun clip al lui are cam 80-90 de descărcări în cinci ani. Probabil că mai mulți oameni au accesat videoclipul via copii piratate, dar asta de abia acoperă salariile pentru echipa de producție și actori, care depășesc bugetul fanului. Pentru el, această sub-categorie iese pe zero, în cel mai bun caz.

Practic, dacă vreunul dintre acești fani iese de pe piață, cel mai probabil că porno-ul cu monstrul marin o să dispară. Într-un fel, asta face sub-categoria deloc impresionantă: nu a început un trend, nici nu a trezit dorințe sexuale la scară mare sau să schimbe percepțiile despre sexualitate a unui public nișat. Însă demonstrează cât de discontinu este modelul de porno la comandă. Tot ce-ți trebuie e o singură persoană cu ceva bani și un anumit fetiș. Dacă are timp și chef, poate umple piața de conținut, ceea ce pare pentru consumatorii porno ca și cum dorințele lor individuale sunt mai populare decât în realitate.

„Câteodată mă întreb ce anume îi atrage pe consumatorii de porno la comandă”, spune Guda. „Probabil că pot născoci tot felul de teorii absurde despre chestia asta”. El continuă să spună că cel mai bine e să nu te gândești prea mult la asta și să te lași purtat de val.

*În lumea fetișistă, câțiva interpreți, producători și regizori preferă pseudonime. În cazurile astea, am folosit poreclele lor preferate.

