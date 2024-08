Poveștile tinerilor despre ce rol au jucat filmele porno în descoperirea sexualității lor

Să deschizi o fereastră incognito din când în când și să dai drumul la un film porno: mulți oameni fac asta. De exemplu, în România, consumul de Pornhub a explodat în timpul pandemiei. Conform unui sondaj realizat de de Volkskrant, 40 la sută din olandezi se uită în mod regulat la filme porno. Poate că procentul e chiar mai ridicat, fiindcă aceeași cercetare arată și că oamenii preferă să nu vorbească despre consumul lor de pornografie – peste 60 la sută dintre cei care se uită la filme porno nu vorbesc despre asta cu nimeni.

Într-un fel e chiar păcat, fiindcă poate fi foarte educativ să auzi de la alții ce cred despre pornografie și ce rol joacă ea în viața lor – și să vorbească despre toate lucrurile pozitive și negative. De aceea am vorbit cu patru tineri și i-am întrebat ce înseamnă pentru ei filmele porno în 2022.

Videos by VICE

Povești despre filme porno și rolul lor în explorarea sexualității

Tammie

Tammie Schoots, în vârstă de 26 de ani, activistă transgender și formatoare de opinie

Când mă uit la filme porno, caut în mod special cupluri de amatori care se iubesc fiindcă nu am parte de asta în viața mea. Tânjesc după un partener, dar nu apare niciodată. Ca femeie trans mi se pare și mai de neatins. Deci e în principiu un substitut pentru ceva de care nu am parte.

Înainte de operația de confirmare a genului, căutam mai mult termeni precum „shemale” și „tranny”. Mereu am încercat să caut filme porno care au un fel de poveste de dragoste în ele. Așa am văzut pentru prima oară că cineva era intim cu o femeie trans (înainte de operație). Am fost foarte surprinsă că e posibil. Asta mi-a oferit un strop de speranță. Deci și pe mine mă pot iubi oamenii.

Bineînțeles că e super toxic să te uiți la porno pentru asta. Nu ăsta e scopul. Dar cumva sunt și recunoscătoare filmelor porno. Ca tânără, a fost singurul loc unde puteam învăța despre sex. Am vrut doar să aflu cum naiba pot gestiona sentimentele de dragoste și atracție. Dar nu am avut părinți care să-mi spună cum funcționează pentru mine și am avut numai prietene cis. Asta m-a făcut să mă simt foarte singură în timpul dezvoltării sexuale.

Nimeni n-a înțeles prin ce treceam, iar pornografia a fost singurul loc în care mă puteam vedea din nou pe mine. Nu aș spune că a fost neapărat bine, dar cel puțin m-am putut oglindi.

Rosalie

Rosalie van der Wolf, în vârstă de 27 de ani, directoare Melkweg Expo și poetă

Mă uit la filme porno pentru relaxare și câteodată pentru inspirație pentru viața mea sexuală. De obicei mă uit la ele singură, dar dacă am încredere în cineva, îmi place să mă uit și în timpul sexului. Este excitant să afli care-ți sunt dorințele sexuale așa.

Videoclipurile la care mă uit sunt mereu prietenoase cu femeile, fiindcă nu-mi place să văd interacțiuni sexuale care sunt foarte brutale. Atunci nu mi se întâmplă nimic fizic.

Mă uit și la multe filme porno cu lesbiene. E un fel de explorare pentru mine, fiindcă nu știu încă dacă îmi plac numai bărbații. Cred că mă ajută să mă uit la imaginile astea, fiindcă observ cum reacționează corpul meu la ele. Dacă nu m-aș uita la ele, s-ar putea să știu mai puțin despre ce simt.

Pentru mine, filmele porno obișnuiau să fie un fel de așteptare la care voiam să mă ridic. Înainte să fac sex, am crezut că ar trebui să arate așa. Odată ce am început să fac sex, am fost foarte nesigură fiindcă nu arăta niciodată la fel ca în clipuri. Acum mă uit la ele pentru relaxare. E un fel de iubire de sine, îmi ofer un moment pentru mine și-mi descopăr propriul corp.

Mai cred că e și o modalitate bună ca să-ți dai seama dacă ai un anumit kink sau fetiș. Mi s-a întâmplat de câteva ori. Probabil că n-aș fi intrat într-un sex shop dacă nu m-aș fi uitat la filmele porno.

Lucas

Lucas Braak, în vârstă de 20 de ani, ilustrator queer și designer

Nu m-am mai uitat la filme porno de mult timp. Mama are o aversiune pentru ele, deci în copilărie auzeam des că e ceva greșit. De asta m-am simțit murdar când m-am uitat pentru prima oară. Acum nu mă mai simt deloc ciudat, dar mi-a luat mult timp.

S-a schimbat când am avut un partener în urmă cu aproape un an și jumătate. Suntem foarte deschiși unul cu celălalt și vorbim și despre asta. Apoi am aflat că multă lume se uită la filmele porno și că nu e ceva ce fac numai bătrânii perverși. Acum fac artă despre sexualitate și gen, ca oamenii să înceapă o discuție cu mine despre asta. Cred că depinde de persoanele din jurul tău.

Acum mă uit mai mult la filme porno cu lesbiene. Asta fiindcă partenerul meu și cu mine avem amândoi vulvă. Este bineînțeles diferit pentru toată lumea, dar mi se pare dificil să mă uit la lucruri pe care nu le experimentez eu. Atunci simt un fel de detașare.

Ocazional mă uit și la filme cu persoane trans, dar pericolul este că să fii trans în sine este adesea foarte sexualizat. Așadar, caut ceva bun, ca să mă simt confortabil și să mă uit la un produs care a fost făcut într-un mod respectuos. Dar dacă mă uit la un video în care apar, de exemplu, cicatrici de la mastectomie, mi se pare extra excitant. Așa mă văd și pe mine.

Varjanare Rustenberg*, în vârstă de 20 de ani, studentă

La început, filmele porno au fost pentru mine mai mult o sursă de informare. Obișnuiam să caut ce fel de sex există și cum funcționează. M-a făcut și să mă gândesc ce s-ar putea să-mi placă ulterior. Acum a devenit mai mult o unealtă pe care o folosesc ca să mă masturbez.

Fiindcă am început să mă uit la filmele porno la o vârstă fragedă, am dezvoltat o imagine că sexul este despre plăcerea masculină. De atunci am început să mă uit la videoclipuri în care nu se pune problema așa. De exemplu, acum mă uit la filme în care și femeia are orgasm. Asta caut în mod specific. Din fericire, imaginea pe care o aveam înainte în minte a dispărut.

Obișnuiam să cred că așa e sexul, dar acum știu că poate funcționa. Asta fiindcă am început să mă documentez. E drăguț, fiindcă la început mi-a fost chiar frică să fac sex fiindcă m-am gândit: dacă mă culc cu cineva și vrea să-mi facă lucruri din astea? Nici măcar nu știam că sunt niște actori care joacă. Acum nu-mi mai e frică.

Cred că ar trebui să fie explicat în școală ce sunt site-urile porno și că e ok să te uiți pe ele. Ar trebui și să fie accentuat că nu e real, dar că poate fi făcut așa. Ești liber/ă să faci ce se simte bine pentru tine și pentru partenerul/a tău/ta.

*Varjanare a preferat să nu apară în poză.

Articolul a apărut inițial în VICE Țările de Jos.