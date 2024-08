Ce să vezi, să citești și să asculți cât stai închis în casă

Munca de acasă a părut mereu o glumă. Să-ți îndeplinești toate sarcinile – mai repede și mai bine – cu bonusul că scapi de șefii și colegii enervanți. Și apoi, când vine cu adevărat ziua cea binecuvântată, te lovește realitatea. E epidemie de coronavirus. Zilele se transformă în săptămâni și știi sigur că o să te îndopi cu mâncare, o să te simți obosit fără motiv și n-o să te dai jos de pe canapea. Nu te minți: ești o lepră și în zilele bune, iar acum suntem în zilele cele mai rele.

Fie că te autoizolezi din cauza epidemiei sau lucrai de acasă dinainte, iată o listă cu chestii culturale pe care ar trebui să le consumi. Totul e la un click distanță. Distracție plăcută!

DE VĂZUT

Inside No.9

Micul grup de oameni cărora le plac a) prostiile oribile pentru tocilari ca Lemony Snicket, b) comicul de caracter, care implică mult efort, o să adore Inside No. 9. Dacă nu ești genul ăla de persoană, tot ar trebui să-i dai o șansă serialului ăsta dubios. Episoadele sunt independente unul de celălalt, durează douăzeci de minute și fiecare dintre ele se petrece într-o lume diferită. Te țin cu sufletul la gură: un episod e despre o farsă care iese prost, altul are tot dialogul în pentametru iambic. Niciunul dintre prietenii mei n-a auzit de acest serial, probabil pentru că nu e pe Netflix. – Hannah Ewens

Captură din „Parasite” via Neon/CJ Entertainment



Orice film de Bong Joon-ho care nu e Parasite

Dacă ți-a plăcut și ție Parasite, la fel ca întregii elite de la Hollywood care n-a înțeles că filmul e o critică directă și personală a întregii ei existențe, atunci o să-ți placă și celelalte filme ale lui Bong Joon. Lupta de clasă, exploatarea și corupția sistemică și spirituală sunt baza filmelor regizorului sud-coreean, care adoră umorul negru. Încă nu le-am văzut pe toate, dar îți recomand al doilea film al lui Bong, din 2003, Memories of Murder, o adaptare superbă a unei piese de teatru despre primul criminal în serie din Coreea, care a terorizat un orășel rural în 1980 și n-a fost prins niciodată. – Emma Garland

Lovesick



Mă uit o grămadă la Netflix pentru job și pot spune cu mâna pe inimă că cea mai tare chestie de pe platforma aia e Lovesick, un serial de trei sezoane care s-ar putea să fie una dintre cele mai bune comedii romantice făcute vreodată. Premisa e simplă: Dylan încearcă să informeze toate persoanele cu care a făcut sex că are chlamydia. Ce urmează e amuzant și super dulce. Crede-mă că ai nevoie de așa ceva în perioada asta. – Lauren O’Neill

Pandemic: How to Prevent an Outbreak

Dacă vrei ceva care să-ți distragă atenția de la epidemii de boli infecțioase, atunci serialul ăsta – care e disponibil pe Netflix – nu e pentru tine. Dar dacă ești ca mine și preferi să știi tot ce se petrece, atunci documentarul ăsta în șase părți prezintă o perspectivă concisă și iluminatoare asupra persoanelor care lucrează la vaccinuri, prevenirea epidemiilor și tratarea bolilor infecțioase. Se concentrează în special pe gripă și a fost filmat chiar înainte să înceapă nebunia cu COVID-19, ceea ce e un pic dubios, dar te va ajuta să realizezi că suntem mai pregătiți pentru epidemii virale decât pare în momentul de față. – Daisy Jones

DE ASCULTAT

Podcastul lui Oprah

Când mă simt super de căcat, îmi place să îi ascult pe oameni vorbind despre cum și-au revenit din cele mai proaste momente ale vieții lor. Face bine la suflețel! Până acum, probabil ai ascultat toate podcasturile mari, așa că de ce n-ai merge până la capăt și n-ai asculta și podcastul lui Oprah? Invitații ei sunt incredibili, de la popstaruri precum Lady Gaga până la Michelle Obama și Brene Brown. E genul de chestie pe care trebuie s-o asculți când ești deprimat pentru că n-ai mai ieșit din casă de două săptămâni și ești disperat după vitamina D și niște mișcare. – Ryan Bassil

Podcastul Nocturne, Imagine Press



Nocturne

Nocturne e unul dintre podcasturile mele preferate. E produs impecabil, relaxant fără să plictisească, și n-are nicio treabă cu coronavirus (în caz că știrile despre epidemie te fac anxios). Fiecare episod are legătură cu noaptea. De exemplu, unul e despre cum e să fii o bufniță extremistă care urăște lumina zilei, iar altul e despre un oraș norvegian în care soarele nu răsare niciodată. Deja s-au adunat peste cincizeci de episoade pe parcursul a șase ani și nu-mi vine să cred că n-ai auzit niciodată de podcastul ăsta. – Daisy Jones

Don’t Touch Your Face

Dacă anxietatea epidemiei te-a cuprins și pe tine, dar vrei să rămâi informat despre coronavirus și răspândirea lui, Foreign Policy au înființat un podcast numit Don’t Touch Your Face. Până acum, gazdele, dintre care unul are o voce foarte liniștitoare pe stilul lui Stephen Fry, au răspuns la întrebări precum „de ce unele țări au un număr atât de mic de persoane infectate?” sau cum putem supraviețui în autoizolare?”. Așa arată jurnalismul de calitate. Îți recomand să-l trimiți oricărui boomer din familie care sharuiește meme-uri vechi cu statistici despre Corona și se plânge că media propagă isteria. – Hannah Ewens

Reply All, mai ales cel mai recent episod despre un cântec pop pierdut din anii ’90

Reply All e un podcast despre internet în care gazdele, PJ Vogt și Alex Goldman, încearcă să răspundă la întrebările și problemele ascultătorilor. În cel mai recent episod, “#158 The Case Of The Missing Hit”, încearcă să ajute un bărbat din California să identifice un cântec pop pierdut din anii ’90 și, pe parcurs, reușesc să-și facă toți urmăritorii să plângă.

Problema e după cum urmează: bărbatul – un producător de filme pe nume Tyler Gilett – își amintește perfect versurile și melodia unei piese din copilăria lui, dar nu poate identifica melodia propriu-zisă. A căutat pe Google bucăți din versuri: nimic. I-a întrebat pe toți cei din jur dacă și-o amintesc: nimic. Internetul nu i-a oferit niciun răspuns. Pe măsură ce investigația se complică, episodul devine tot mai mult despre altceva: o poveste emoționantă despre idiosincrasiile memoriei, sentimentalism și probabil cel mai important moment cultural pentru Barenaked Ladies de când au apărut în coloana sonoră a filmului American Pie în 1999. – Emma Garland

DE CITIT

„My Instagram”

Poate că inițial am citit versiunea scurtă a acestui eseu pe The Guardian, dar acum am o grămadă de timp liber. Editoarea Dayna Tortorici a scris un eseu superb și inteligent, „My Instagram”, despre cum aplicația ne-a afectat modul de gândire, ne-a băgat pe gât reclame și ne-a manipulat cu algoritmi. E mai bun decât orice alt eseu pe care l-ai citit despre cultura Instagram, așa că citește-l cu atenție. N-o să-ți ia mai mult de jumătate de oră. Apoi postează-l pe rețelele sociale. – Hannah Ewens

„Man, It’s a Hot One: Istoria orală a piesei Smooth de Santana și Rob Thomas”

În aceste vremuri de restriște, mie îmi place să mă uit în trecut și să râd de câte ori pot. Dacă și tu ești genul ăsta de om, probabil o să-ți placă și ție această istorie orală recentă și comprehensivă publicată de Rolling Stone despre cel mai grozav și inspirațional cântec rock colaborativ făcut vreodată. Mă refer la „Smooth”, piesa lui Santana cu Rob Thomas de la Matchbox 20. N-o să dau spoilere, dar iată un mic fragment povestit chiar de Rob Thomas:

„Cred că mai întâi a venit partea cu smooth. Mă gândeam la Carlos. Chiar e un tip smooth. Apoi mi-a venit partea cu You hear my rhythm on your radio. Dar apoi am realizat că aveam toate informațiile astea pentru că aveam deja o iubită sud-americană super pasională.”

Lana de Jaguar Cars, via Wiki.



„A tale of Two Grimes: Enigmaticul popstar în conversație cu Lana Del Rey și Brit Marling”

Nu-mi plac, de obicei, interviurile unui artist cu alt artist, dar asta e cu totul altceva. N-ai cum să ratezi conversația dintre Grimes, Lana Del Rey și Brit Marling. Sunt trei femei inteligente care vorbesc despre tot, de la creativitate și producție până la povești SF și sarcină. – Hannah Ewens

CONȚINUT RANDOM PENTRU SUPRAVIEȚUIRE

Yoga cu Adriene

Evident că e greu să stai în casă. Cum poți dormi dacă n-ai risipit deloc energie și ai făcut doar o sută de pași de la birou până la bucătărie și până în baie? Răspunsul sunt videoclipurile cu exerciții de pe YouTube, evident. Nu știu dacă o cunoști pe Adriene, Yoga With Adriene, dar acum e cazul s-o faci. Adriene are videoclipuri de yoga pentru începători până la avansați. Unele sunt antrenamente dure, altele meditații pentru relaxare. – Lauren O’Neill

Exerciții în 8 minute

Pe vremuri aveam abdomen ca lumea. Nu aveam mușchi nicăieri altundeva, dar la abdomen stăteam bine. De ce? Datorită acestui videoclip de 8 minute cu exerciții din anii ’80. Dacă nu ai altceva de făcut, lucrează-ți și tu abdomenul ăla. Poate până la vară se termină nebunia cu epidemia și te poți da mare cu el. – Hannan Ewens

Baie de sunet cu gong

Fără ars salvie și bețișoare parfumate, fără saltele de yoga și alte prostii. Pe internet există videoclipuri cu baie de sunet cu gong. Pune-ți căștile sau deschide boxele, toarnă-ți un pahar de vin, aprinde-ți o țigară și relaxează-te. – Hannah Ewens

Muzică vindecătoare de pe YouTube

La un moment dat în viitorul îndepărtat, soarele va străluci și norii se vor da la o parte și nebunia se va încheia. Până atunci, pune la maximum videoclipuri cu titluri new age precum 528Hz Raise Vibration și 285Hz Immune System Boost. Bineînțeles că nu au beneficii confirmate pentru sănătate, dar o să te simți ca la un spa, deși stai pe canapea în pantalonii de trening. – Ryan Bassil

