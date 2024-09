Fotografii cu orgiile secrete din camerele ieftine de hotel din Manchester

Joseph Finegan ține morțiș ca toată lumea să știe că el e un tip obișnuit, care lucrează la un club de noapte și e pasionat de fotografie. Doar că el face poze la petreceri secrete de sex, organizate pe Craigslist și ținute în hotelurile ieftine din Manchester.

Anul trecut, l-am rugat pe Joe să ne scrie despre experiențele lui ca fotograf de orgii, iar recent el ne-a contactat ca să ne anunțe că va publica un album cu fotografiile. Albumul ăsta, Do Not Disturb, a ieșit deja pe piață, iar Joe a organizat și o expoziție pop-up la Galeria Doomed din Dalston pentru a sărbători lansarea.

Videos by VICE

Ca să aflăm prin ce schimbări a mai trecut de când nu am mai vorbit cu el, l-am contactat pentru un scurt interviu telefonic.

VICE: Bună, Joseph. Deci, ne-ai scris despre proiectul tău anul trecut. De ce ai vrut să scoți un album de abia acum?

Joseph Finegan: Eu cred că dacă nu aș fi publicat albumul ăsta, aș fi continuat să fac asta la nesfârșit. Așa că m-am gândit că dacă scot un album, poate o să mă opresc și astfel să închei acest capitol documentat.

Deci vrei să renunți la astfel de fotografii?

Cred că îmi doresc să merg în altă direcție. Dar e amuzant, vorbeam cu un prieten care îmi spunea că poate pentru mine e un sfârșit, dar pentru mulți alții, care nu au mai văzut imaginile mele până acum, s-ar putea să fie doar începutul. Deci, poate ar trebui să mai continui un pic, deoarece am petrecut doi ani încercând să infiltrez o comunitate, să-mi găsesc rolul într-un grup de oameni. Ar fi păcat să renunț acum la tot.

Ce subiecte ai vrea să mai abordezi?

Înainte să fac asta, voiam să fac ceva care nu a mai fost făcut până acum. Înainte de asta, am mai fotografiat fete la videochat, pentru o perioadă scurtă de timp, iar apoi am vrut să fotografiez swingeri și dogging. Însă, nu vreau ca totul să fie despre sex. Poate o să fac ceva mai drăguț , gen să fotografiez flori sau ceva. Dar ca să fiu sincer, cel mai probabil o să mă axez predominant pe sex. E interesant să arăți ceva ce nu vezi în fiecare zi.

Un lucru care mi-a venit în minte în timp ce mă uitam la poze: e greu sau cel puțin penibil să developezi pozele?

O da, odată am fost să ridic un film, iar tipul mi-a spus că nu a putut să le developeze și mi-a dat filmul înapoi. Am plecat, am vrut să încerc și în altă parte, dar mi-am dat seama că nu am nicio șansă. Am noroc de o domnișoară minunată cu care colaborez de vreo doi ani. Evident că vede pozele dar are o atitudine inocentă, gen, „sunt gata pozele alea amuzante”. E super amabilă, 99% dintre oameni nu le-ar developa.

Ți-ai schimbat metoda de când ai început să faci asta?

Obișnuiam să postez pe Craigslist chestii de genul: „Vrea cineva să fie pozat?”, iar apoi mă duceam la oameni acasă. Cam periculos. Fac asta deja de doi ani, dar când am început eram destul de naiv. Eu doar voiam fotografia aia super dementă. Iar apoi am început să mă duc la hotel. Prietenul meu a lucrat acolo pentru o perioadă scurtă de timp, și e atât de demodat, parcă te întorci în timp. Plus, există multă prostituție acolo și au fost și câteva sinucideri, deci nu e cel mai plăcut loc în care chiar să te cazezi. Eu nu aș dormi acolo după ședințele foto.

Cum e vibe-ul din cameră? Nu sunt stânjeniți tipii de prezența ta?

Ce am publicat acum în album reprezintă doi ani de experimente și greșeli. Înveți să te comporți într-un anumit fel în astfel de situați, ca să prinzi cadrul potrivit. Cel mai important lucru pentru mine este contactul vizual, dacă cineva se uită la tine, asta chiar iese în evidență. Dar dacă vrei să prinzi așa ceva, trebuie să aștepți ca ei să se piardă în lumea lor și apoi să te bagi. De obicei, eu mă foiesc dintr-un colț în altul al camerei. A durat mult timp până să fiu stăpân pe situație.

Se întâmplă vreodată să greșești?

Mi s-a mai întâmplat să rămân fără poziții pe film, sau fără baterii pentru camera foto, iar în cazuri de genul trebuia să frec menta p-acolo până când termină lumea. Au fost multe dăți în care rezervam o cameră de hotel și nu venea nimeni. Sau mai venea câte unul și se speria și fugea. Dar cu timpul, îți formezi o bază de oameni. E un tip simpatic care îmi trimite mailuri tot timpul și de fiecare dată când vine aduce o ladă de bere, ceea ce e drăguț. Dar nu prea mai sunt și alte experiențe drăguțe și nu-mi fac prieteni prin asta.

Crezi că experiențele tale ți-au schimbat atitudinea față de sex?

Păi, sunt foarte detașat de sex, în sensul în care nu mă implic. Prietenii apropiați m-au întrebat de multe ori dacă particip, dar răspunsul e de fiecare dată „Nu”. Nu e ceva care aș face în viața mea personală. Dar, poate asta m-a schimbat cu timpul. Cred că m-a desensibilizat, pentru că le-am văzut pe toate. Dar nu cred că există un motiv personal pentru care fac asta și niciun fel de exprimare intimă. E mai mult o documentare, ceva la care am lucrat din greu, ca să expun o perspectivă complet ascunsă.

Ce cred oamenii din viața ta despre ocupația asta?

Țin minte când le-am arătat părinților mei, care nu prea au înțeles. Ei cred că asta fac tinerii din ziua de azi. Eu înțeleg de ce ar fi un pic ciudat pentru ei. Titlul articolului anterior, „Cum e să fotografiezi petrecerile secrete de sex din Anglia”, suna ca și cum tot ce fac e să mă plimb prin țară și să fac poze la orgii. Mi-ar fi plăcut la sfârșit să scrie ceva de genul: „Apropo, el e un tip obișnuit, care lucrează la un club de noapte și are câțiva tovarăși.”

O să facem cunoscut acest aspect tura asta. Merci, Joseph!

@josephfinegan__

Traducere: Diana Pintilie

Urmărește VICE pe Facebook:



Citește mai multe despre orgii:

Am vorbit cu un tip care e membru MISA de la 16 ani

Bodyguarzii din Ibiza au văzut înjunghieri și orgii cât pentru o viață

Mi-am închiriat casa unor oameni care au făcut o orgie pe cocaină acolo