Fotografii unice cu libertatea din comunele de hipioți din Italia care făceau băi de pădure goi

În a doua jumătate a anilor 1960, în Gian Battista Vico, lângă închisoarea milaneză San Vittore, un grup de fete și băieți cu vârste de douăzeci și ceva de ani au înființat o comună într-un apartament abandonat. Același lucru s-a întâmplat și în alte părți din Italia și Europa: a fost primăvara mișcărilor underground susținute de sosirea generației Beat care în Statele Unite s-a exprimat cel mai puternic prin proteste împotriva războiului din Vietnam și prin hipioțeala de la Woodstock.

Practic, conservatorismul societății pudibonde a crescut în noile generații dorința de a experimenta cu iubirea și artele, de a face călătorii mentale și fizice în căutarea Orientului necunoscut.

Videos by VICE

„E interzis să interzici. Faceți dragoste, nu război. Bucurați-vă de iubire fără limite.” „Stăpânul are nevoie de tine, tu n-ai nevoie de el. Tu ai puterea.” „Au existat doar două revoluții mondiale. Una în 1848. A doua în 1968. Ambele au eșuat. Dar ambele au schimbat lumea.” Acestea sunt câteva dintre sloganele vremii care se găsesc în albumele foto Angeli Nudi și Il Mio Selvatico, ale lui Italo Bertolasi (fotograf, scriitor, călător), care s-a mutat, după vârsta de 20 de ani, în municipalitatea Via Vico, unde se întorcea mereu după lungile lui călătorii.

Italo e unul dintre primii italieni care au început să facă pelerinaje în Orient. Dar în cazul lui nici nu s-a terminat: de la sfârșitul anilor ’60 și până azi, Italo călătorește și spune povești despre viața și cultura șamanică a minorității hinduse Kush, situată între Afghanistan și Pakistan, Himalaya (Nepal), China și Japonia.

M-am întâlnit cu Italo și am vorbit despre mișcarea hippie și viața în comuna din via Vico.

25-26 septembrie 1971, festivalul Ballabio. Pregătiri pentru dans. Fotografii din arhiva lui Italo Bertolasi.

VICE: Bună, Italo! Cum ai devenit interesat de cultura underground?

Italo Bertolasi: Generația mea era foarte atrasă de asta. În anii ’60 și ’70, dacă erai tânăr și curios, atent la politică și la arte, era imposibil să nu pătrunzi în atmosfera aceea de rebeliune. Lumea în care crescuserăm era groaznică: frigidă, sexofobă, patriarhală, religioasă.

A fost o mișcare în lumea întreagă, un val care a ajuns la noi și prin anumite texte – dintre care unele traduse de Fernanda Pivano – precum Siddartha, L’Urlo, Sulla Strada, de Jack Kerouac, scriitor pasionat de spiritualitate care m-a inspirat să călătoresc.

În 1968, a existat un pas intermediar: te-ai refugiat în Milano când aveai douăzeci și ceva de ani.

Evadarea e una dintre marile tematici ale călătoriilor. Eu provin din Tirolul de Sud, din Alto Adige, un loc cu familii conservatoare și reguli stricte. Pentru mine, faptul că am plecat în Milano, mi-am pictat pantofii în roșu și mi-am lăsat părul lung a fost începutul unei schimbări profunde. Am cunoscut-o pe amica mea Dinni Cesoni, și am început să locuiesc cu ea și alți tineri în comuna din via Vico, unde toți ne-am adus toate bunurile și proprietățile și le-am pus la comun.

Noi și ceilalți, pe insula culturii underground din Brera. Primăvara anului 1972. Milano.

Brera – care astăzi e unul dintre cele mai elegante cartiere din Milano – era pe atunci epicentrul mișcării. Cum arăta pe vremea aceea?

Era un fel de sală de așteptare unde ajungeau băieți și fete din Sicilia, stăteau câteva ore sau săptămâni, până erau distribuiți în municipii. Acolo găseai artiști, pictori, modele de la Academia de Arte, anarhiști, muzicieni, dar și dealeri de droguri, prostituatele legendare de pe via Fiori Chiari, hoți care vindeau lucruri pe sub mână.

Dar era și multă poliție. La urma urmei, Brera era un ghetou unde polițiștii patrulau destul de des. Dar veneau în vizită și sociologi, antropologi și jurnaliști, pentru că eram foarte la modă. „Păr lung, iubire liberă, sex, droguri și rock’n’roll.” Toți trăgeau la lucrurile astea ca muștele, dar apoi vorbeau urât despre ele.

Deci ți-ai cumpărat primul aparat foto în Brera?

Nu, cu câțiva ani înainte. La vârsta de 14 ani, eram pasionat de revista Ferrania, o revistă italiană de fotografie, atât alb negru, cât și color. Tot echipa revistei producea și aparate foto pe film foarte ieftine, din plastic. Așa am început.

Apoi, când am ajuns în Milano, unde i-am admirat pe marii maeștri – Berengo Gardin, Aldo Ballo, Ugo Mulas – mi-am cumpărat primul aparat american. Se numea Topcon și avea un vizor pe care-l puteai scoate, deci puteai face fotografii fără să atragi atenția.

1975-1977 – Comunitatea anarhistă „Il Fabbricone”, Milano.

Și totuși, nu există multe fotografii din vremea aceea, în afară de cele obișnuite de la Parco Lambro și de pe la festivaluri. Cu comuna ta nu există nicio fotografie.

Pentru că pe atuncise credea că fotografii sunt imbecili. Erau acuzați că nu fac nimic, doar se uită toată ziua la alții. Se considera că doar portretele de familie erau ok. Momentele de intimitate trebuiau trăite, și nu fotografiate.

Mai era și obsesia asta, justificată în anumite contexte, cum că fotografiile pot fi folosite ca dovezi. Odată, în timpul ocupării universității de stat din Milano, unde studiam filosofia, poliția mi-a confiscat aparatul. Din fericire, tocmai scosesem filmul din el.

Stilul meu fotografic s-a născut din astfel de experiențe cu muze, natură, prime iubiri, rebeliunea corpurilor. Această decizie m-a îndepărtat de așa zisul profesionalism în care totul se fotografiază cu multă indecență și lipsă de respect pentru sentimentele celuilalt.

Poți să îmi explici cât mai clar ce înseamnă un „hippie trail”?

Era o evadare din viața standard pe care ne-o impunea societatea. Visam la utopii în locuri îndepărtate, de cele mai multe ori în Orient, lăudat de Herman Hesse, despre care noi nu știam nimic.

Totul era experimental: aveam multă energie, dar nu știam ce facem. Eu studiasem filosofia, îl citisem pe Levi Strauss, dar nu era suficient. Pentru unii, călătoria coincidea cu explorarea culturilor, alții se călugăreau sau se converteau la alte religii. Cât despre mine, încă de la prima excursie am ajuns să fondez o comună în Pakistan, situată la intersecția dintre culturi.

Malang, sufiți și derviși în deșertul Baluchistan din Pakistan (1980). Șamanismul e în criză. La începutul anilor ’90, când m-am întors în comunitatea hindusă afgană Kush, am întâlnit un singur dehar, șamanul lor. Cu douăzeci de ani în urmă, întâlnisem zece. Tinerii nu se mai duc în munți să devină regi și șamani și să fie seduși de Suchi, zânele care păzesc lacurile sacre. În Nepal, șamanii Bon Po, acuzați de vrăjitorie, au fost decimați de budiștii care vânau demoni și vrăjitoare precum inchiziția din Evul Mediu. Doar câteva mii de vraci Jhakri au supraviețuit până azi și trăiesc în văile din Himalaya. Text preluat din „My Wild Self”.

Cum ai luat decizia asta?

Așa a vrut karma. Prin Brera treceau mulți călători și l-am cunoscut pe Raffaele Favero, toboșar la I Profeti, o trupă de etno-rock avangardistă. Fusese deja în Pakistan, unde cunoscuse un mistic care îl ghidase prin Waziristan, o zonă complicată de la granița cu Afghanistan. Acolo, a primit o bucată de pământ unde s-a gândit să fondeze „o comună alcătuită din toate rasele și culturile”.

Așa a început prima mea călătorie, care a durat aproape doi ani, din ’69 până în ’70, și pe care am organizat-o cu puținii bani pe care îi aveam. Mai întâi am cultivat eucalipt și alte plante potrivite pentru terenuri muntoase și soluri deșertice. Apoi au sosit și alți oameni, inclusiv italieni. Comuna a continuat să se dezvolte, până când am distrus-o cu lipsa noastră de experiență. Dar aceea a fost o perioadă de mare bucurie: îmi amintesc cum ne rugam și dansam în deșert și simțeam iubire și recunoștință că aparțin unei astfel de comunități.

Înainte de anii ’70, puteai traversa Iranul, Afghanistanul și Pakistanul fără prea mari complicații și erai primit cu simpatie de țăranii din sate. Ani mai târziu, invazia sovietică din Afghanistan și revoluția iraniană au complicat un pic lucrurile pentru cei care au vrut să se întoarcă. Ultima oară am fost în Afghanistan în 2004 și totul se schimbase profund.

Cum te-ai întors din prima ta călătorie?

Dărâmat. După experiența cu comuna, m-am aventurat singur prin India, până în Cașmir. M-am îmbolnăvit de malarie și apoi am trăit vreo lună pe străzi. Bine, toate astea mi s-au întâmplat pentru că am ales să plec de acasă. Nu am fost sărac ca un cerșetor adevărat, am ales să sufăr.

Călătoria s-a încheiat cu o serie de drumuri cu autostopul. A fost o odisee care mi-a dat multă putere și astfel am reușit să ajung înapoi la comuna din Milano, care era deja în ruine, transformat și oarecum vindecat.

Apoi ai plecat în alte călătorii, de data asta cu Topconul, aparatul tău legendar.

Da, în ’71, după ce am dat peste imaginea unei femei frumoase care dansa în cartea Paropàmiso. Nella terra dei Kafiri, a antropologului Fosco Mataini. Am mers să-i fotografiez și eu pe kafiri, o populație extraordinară cu ochii albaștri din Kafiristan (o regiune din comunitatea hindusă Kush).

Apoi, când am revenit în Italia, am reușit să-mi vând fotografiile unei reviste de fotografie, cu foarte mulți bani. Vestea i-a surprins pe frații și surorile mele din comună, care au înțeles că fotografia avea valoare și putea fi un job. Ani de zile, am continuat să călătoresc și să fac fotografii.

Am ajuns și în Nepal, la șerpași și sufiți, care sunt de obicei fierari, vraci sau mediatori de conflicte. Erau bărbați și femei puternici și competenți, pe care i-am admirat enorm.

Apoi am fost în Indonezia, Japonia și California, de mai multe ori. E o călătorie care nu se încheie niciodată și abia o aștept pe următoarea.

Printre kafirii din Hindukush, Pakistan, 1990. Un trib mai islamizat care rezistă în comunități mici împrăștiate în cele trei văi din Chitral.

Multe dintre fotografiile tale ilustrează nuduri, păduri, cascade, întâlniri intime în diverse zone ale Italiei, precum Val di Mello. În cărțile tale vorbești despre „băile de pădure”. Îmi poți povesti mai multe despre ele?

Totul a început în Japonia, unde copacii și pădurile au fost idolatrizate dintotdeauna. În ’82, Tomohide Akiyama, directorul agenției forestiere, a inventat sintagma „baia de pădure” ca să descrie practica uniunii cu pădurea prin meditație, care a fost promovată în cadrul unui program de sănătate publică în satul Akasawa.

August 1990, Doroyo Olsen, Japonia. Duș meditativ sub cascada Taki No Yu.

În Japonia, am cunoscut grupuri de teatru care practicau exerciții șamanice mai tehnic și am luat contact cu Japan Green Federation (o mișcare ecologică fondată în 1980). Pentru mine, studiul și băile de pădure din Japonia au reprezentat o întoarcere la origini, la copilăria în care alergam și dansam în pielea goală prin pădurile din sudul Tirolului.

Între timp, ziarele italiane începuseră să scrie despre New Age, lumea mistică și oamenii care frecventau șamanii și meditau. Eu am fost una dintre primele persoane din Italia care le-a propus oamenilor plimbări și băi de pădure pe stilul japonez.

Iunie 1986, Val di Mello, Sondrio. Dans în pârâu, dintr-un film de Italo Bertolasi.

În fotografiile tale, modelele nud par că simt mereu foarte confortabil.

Când intri într-un mediu protejat, te simți în largul tău dezbrăcat, în sălbăticie. Corpul uman e frumos și merită iubit, indiferent de vârstă sau formă.

Odată, în Ginostra, într-un grup organizat au participat și două călugărițe. Toți eram dezbrăcați, numai ele au rămas îmbrăcate. Dar, mai târziu, din întâmplare, am găsit-o pe una dintre ele izolată și complet goală pe o stâncă. Se bucura de soare. Când m-a observat, i-am zis: „Trebuie să-ți spun că îți admir puritatea”. M-a bucurat enorm că a realizat că poate renunța la regulile stricte fără să simtă că renunță la moralitate.

Iunie 1978, Apicella, Varazze. Masaj în cerc la festivalul „Corpo Natura”.

Cred că ai trăit cumva toată viața prin prisma lentilei mișcării din underground.

Tinerețea e stratosferică și plină de vise, apoi urmează maturitatea, în care faci lucrurile care au sens și, la bătrânețe, te sclerozezi. Într-adevăr, eu toată viața am încercat să păstrez visurile și proiectele din perioada aceea.

Dar când crești, te transformi și ți se schimbă pasiunile. În cazul meu, am lăsat deoparte aparatul foto. Am început să practic Watsu – un performance în apă care se face de obicei în pielea goală, dar mai nou e la modă și în costume de baie. Apoi am fost voluntar cu alți tineri, pe modelul doctorului-clovn Patch Adams.

Aprilie 1992, Montegrotto Terme, Padua. Shiatsu în apă cu Harlod Dull.

Cei care citesc articolul sigur au și întrebări cu privire la relația tinerilor cu drogurile în perioada respectivă, cât și la free love.

Mulți au căutat substanțe psihedelice în Kabul sau Kathmandu, capitala Nepalului. Unii au ajuns să fie traficanți. E adevărat că la început nu știam mare lucru nici despre droguri, nu aveam nici educație sexuală. Așa că s-au făcut, în vremea aceea, multe avorturi clandestine. Legea 194, care a legalizat avorturile, a fost adoptată abia în 1978.

La un moment dat, situația a devenit foarte fluidă. Întâlnirile dintre oameni începeau într-o atmosferă de meditație. Am asistat la multe povești de dragoste. Utopia noastră însemna să ne setăm țeluri pe care nimeni nu le mai setase până atunci.

Apropo de asta, finalul utopiei a coincis cu nenumăratele neînțelegeri legate de Lambro Park, apariția heroinei, extremismul politic, uciderea lui Aldo Moro în ’78. Multe dintre locurile pe care le-ai vizitat s-au schimbat și ele. Crezi că spiritul hipiot mai există, într-o formă sau alta?

Unele realități ecologice există. Totul e ciclic. Dar oamenii ăștia nu ies la Pride și nici la proteste ecologiste. Stau doar în natură. Îi consider copiii mei, spiritual vorbind.

Baie de pădure în pădurea Cansiglio, între Veneto și Friuli.

Octombrie 1977, februarie 1978, Milano. Centrul social Macondo, care a primit multe minorități, cât și poeți precum Allen Ginsberg sau André Gluksmann.

Pelerinaj la muntele Yudono, Yamagata, Japonia. Călugării merg până pe vârf, la festivalul Mazuri al muntelui sacru.

1975-1977, comuna anarhistă Il Fabbricone, Milano.

„Baie de pădure”, vara anului 1980. „În fața ghețarului Monte Rosa, purificat de tăcere, omul intră în starea Buddha.”

Meditația cu copaci. Stânga în parcul Ticino, dreapta în Hawaii, 2010.

Japonia, august 1984. Pelerinaj anual până la vulcanul sacru Ontake San, în inima Alpilor japonezi.

26 iunie, 1976, Parco Lambro, Milano, „Re Nudo Festival”.

Bali, 1982. Dans în câmpurile de orez pentru o recoltă bună.

Articolul a apărut inițial în VICE Italia.